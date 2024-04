Israelischer Angriff zerstörte Luftabwehr der iranischen Atomanlage NY TImes-Bericht behauptet, Israel habe iranische Luftabwehrmaßnahmen überwunden und die iranische S-300-Batterie zerstört Richard Silverstein

Israeli Attack Destroyed Iranian Nuclear Plant’s Air Defenses – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Richard Silverstein

22. April 2024

Iranisches Atomkraftwerk außerhalb von Isfahan (Vahid Salemi/AP)

UPDATE: Ich habe ein Interview für WORT (Madison) Radio’s Public Affair gegeben. Hören Sie es sich hier an.

Nach dem iranischen Raketenbeschuss auf Israel wartete die Welt auf Israels Antwort. Experten diskutierten darüber, wann der Vergeltungsschlag erfolgen und wie stark er sein würde. Die USA setzten sich für eine zurückhaltende Reaktion ein, um die Region nicht in einen ausgewachsenen Krieg zu stürzen. Das israelische Kriegskabinett debattierte darüber, ob ein umfassender Angriff oder ein Angriff, der lediglich eine Botschaft aussendet, erfolgen sollte.

Die Antwort kam schließlich am vergangenen Sonntag, als Israel Raketen abfeuerte und Drohnen Standorte in Isfahan, der drittgrößten Stadt des Irans, angriffen. In Isfahan befindet sich ein Leichtwasserkernreaktor und in der Nähe liegt das Atomkraftwerk Natanz. Der Iran behauptete, es seien nur einige wenige Raketen abgefeuert worden und es seien nur geringe Schäden entstanden.

Ronen Bergman, ein dem Mossad nahestehender Journalist, war Mitverfasser eines Artikels in der NY Times. Sie wurde zweifelsohne vom Mossad verfasst. Allerdings zitierte die Times auch anonyme „iranische Beamte“ als Hauptquelle für den Bericht über den Angriff.

Iranische S-300-Raketenabwehrbatterie (Vahid Salemi/Associated Press)

Der Teil des Artikels, der sich mit dem israelischen Angriff befasst, wurde trotz mehrerer Untertitel zweifelsohne von Bergman verfasst. Hier schreibt er:

Bei einem israelischen Luftangriff auf den Iran am Freitag wurde nach Angaben westlicher und iranischer Beamter ein Luftabwehrsystem beschädigt. Der Angriff sollte die Botschaft vermitteln, dass Israel die iranischen Verteidigungssysteme unbemerkt umgehen und lahmlegen kann. Der Angriff beschädigte eine Verteidigungsbatterie in der Nähe von Natanz, einer Stadt in Zentraliran, die für das Atomwaffenprogramm des Landes von entscheidender Bedeutung ist, wie zwei westliche und zwei iranische Beamte sagten.

… Die beiden iranischen Beamten, die über den israelischen Angriff sprachen, sagten, Israel habe ein S-300-Luftabwehrsystem auf einem Militärstützpunkt in der Provinz Isfahan getroffen. Die Darstellung der Beamten wurde durch von der New York Times analysierte Satellitenbilder gestützt, die Schäden am Radar eines S-300-Systems auf dem Achten Shekari-Luftwaffenstützpunkt in Isfahan zeigten.

Es war unklar, welche Art von Waffe das S-300-System genau getroffen hat. Drei westliche und zwei iranische Beamte bestätigten am Freitag, dass Israel Luftdrohnen und mindestens eine von einem Kampfflugzeug abgefeuerte Rakete eingesetzt hat.

Eine der Reporterinnen ist iranische Amerikanerin und hat im Iran gelebt und aus dem Iran berichtet. Aus ihrer Biografie geht hervor, dass sie zahlreiche Quellen in der iranischen Regierung gepflegt hat. Bei ihrer Quelle müsste es sich um einen hochrangigen Militär- oder Geheimdienstbeamten handeln, dessen Aufgabe es ist, die iranische Sicherheit zu schützen und die militärische Stärke des Landes darzustellen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was diese angebliche undichte Stelle darstellt.

Bergmans enge Beziehungen zum Mossad würden ihm und der Times jedoch gegenseitige Vorteile verschaffen. Die israelische Spionagebehörde und die SIGINT-Einheit 8200 der IDF hätten mit Sicherheit Zugang zur internen Kommunikation des iranischen Militärgeheimdienstes. Israelische Satelliten strahlen auf den Iran herab, während Hacker in Sicherheitsnetzwerke und Server einbrechen, um diese Nachrichten abzufangen. Die Weitergabe dieser Daten an Bergman und die Times bietet dem Mossad einen Platz in der ersten Reihe, um Israels technologisches Können zu demonstrieren und einen Einblick in die inneren Überlegungen des iranischen Regimes zu erhalten. Die undichten Stellen dienen auch dem Interesse des Mossad, die militärischen Kapazitäten des Irans zu verunglimpfen.

Bergman fördert auch die Interessen des Mossad, indem er behauptet, Israel habe seinen Angriff vertuscht, so dass die nuklearen und militärischen Fähigkeiten des Irans völlig offen liegen. Sollte diese Behauptung zutreffen, wäre das ein weiterer Schlag gegen den Stolz des Irans auf seine Verteidigungsfähigkeit: eine Armee, die ihr Land nicht schützen kann. Neben den tatsächlichen Kämpfen gibt es auf beiden Seiten auch einen psychologischen Kampf, um den Feind zu demütigen und zu entmutigen. Der Times-Artikel hat diese Bemühungen unterstützt.

Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, verbreitete das iranische Fernsehen die überraschende Behauptung, dass die Drohnen, die bei dem Angriff eingesetzt wurden, von israelischen Stellen im Iran selbst gestartet worden sein könnten:

… Ein Analyst sagte dem iranischen Staatsfernsehen, dass die kleinen Drohnen von „Infiltratoren aus dem Iran“ eingesetzt worden seien.

In einem separaten Artikel der Times heißt es dazu:

Wenn die Drohnen innerhalb des Landes gestartet wurden, zeigt dies einmal mehr, dass Israel in der Lage ist, geheime Operationen auf iranischem Gebiet durchzuführen.

Diesbezüglich verfügt der Mossad eindeutig über Mittel im Iran. Er setzte MeK-Attentäter ein, um mehrere iranische Atomwissenschaftler zu ermorden. Einem anderen Bericht der Bergman Times zufolge setzte er ähnliche Agenten ein, um einen mit einem KI-gesteuerten Maschinengewehr beladenen Pickup zu fahren. Er wurde auf der Straße geparkt, auf der der Gründer des iranischen Atomprogramms unterwegs war. Als er vorbeifuhr, wurde das Gewehr aktiviert und tötete ihn. Die Infiltrierung solcher Spionageagenten, die das Attentatsfahrzeug an den Ort des Geschehens fuhren, brachte den Geheimdienstapparat des Landes weiter in Verlegenheit.

Es gibt eine Grenze für dieses Spiel mit dem nuklearen Huhn, an der die Abschreckung aufhört, wirksam zu sein. Das ist der eigentliche Gefahrenpunkt, jenseits dessen ein ausgewachsener Krieg droht. Durch den gezielten Angriff auf Isfahan und die Luftabwehr der iranischen Nuklearanlagen hat Israel signalisiert, dass es diese in einem künftigen Konflikt zerstören könnte. Es wollte dem Iran zu verstehen geben, dass es bereit ist, eine nukleare Explosion auszulösen, deren Radioaktivität Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen das Leben kosten würde.

Das ist ein ernüchternder Gedanke für die Iraner. Zumindest ist es das, was Israel beabsichtigt. Was in dieser Rechnung fehlt, ist die Tatsache, dass auch der Iran Pläne zur Zerstörung des israelischen Atomreaktors in Dimona hat. Er verfügt zwar nicht über die F-35 und die Präzisionslenkraketen, die Isfahan getroffen haben, aber über Hunderttausende von Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen. Es ist wahrscheinlich, dass sie Israels Verteidigung überwältigen könnten, wenn sie in massiven Wellen abgefeuert würden. Auf diese Weise gelang es der Hamas, Israel am 7.10. zu treffen, indem sie Salven von Hunderten von Raketen gleichzeitig abfeuerte. Selbst die ausgefeilteste Luftabwehr kann nicht alles abfangen, was auf einmal auf sie zukommt.

Es besteht eine gute Chance, dass der Iran bei einem solchen Angriff Dimona treffen würde. Auch wenn es sich dabei zweifellos um ein gehärtetes Ziel handelt, könnte der Iran großen Schaden anrichten. Dies könnte eine ähnliche nukleare Katastrophe auslösen, wie sie für Isfahan und Natanz geplant ist.

Es gibt eine Blindheit im geostrategischen Denken Israels. Es glaubt an seine eigene Unbesiegbarkeit; dass seine Feinde vor der israelischen Macht zurückschrecken; dass die Androhung überwältigender Gewalt sie zweimal nachdenken lässt, bevor sie es wagen, es anzugreifen.

Konflikte werden zwischen zwei Parteien ausgetragen, von denen jede in der Lage ist, der anderen zu schaden. Israel scheint zu glauben, dass es die einzige Partei ist, auf die es ankommt; dass es den Iran zerstören kann, dieser ihm aber keinen ernsthaften Schaden zufügen kann. Das ist ein fataler Irrtum.

Die Lehren aus dem 10.7. sind für die IDF nicht nachvollziehbar. Sie war für mehrere massive nachrichtendienstliche Versäumnisse verantwortlich. Vor diesem Anschlag ignorierte sie zwei Warnungen ihrer eigenen Geheimdienstler, dass die Hamas einen Großangriff plane. Am Tag des Angriffs wurde die Armee von den Hamas-Kämpfern massiv überwältigt. Sie nahmen 250 Geiseln, viele von ihnen IDF-Soldaten. Es ist ihr gelungen, nur wenige von ihnen zu befreien. Wahrscheinlich hat sie die meisten von ihnen bei ihrem völkermörderischen Angriff getötet. Am 7.10. wurden Kibbuzim und Dörfer tagelang überrannt. Hubschrauber und Panzer der IDF töteten mehrere hundert Israelis, einige davon absichtlich.

Ich wage zu behaupten, dass Netanjahu, als er die Zerstörung des iranischen Konsulats in Damaskus und die Ermordung von zwei IRG-Generälen genehmigte, nicht mit der massiven Reaktion des Irans gerechnet hat. Er hat wahrscheinlich nicht geglaubt, dass der Iran es wagen würde, das zu tun, was er getan hat. Dies ist ein weiteres Versäumnis, den Feind zu verstehen.

Angesichts solcher Versäumnisse sollte man meinen, dass die IDF, der Mossad und der Shin Bet etwas mehr Demut und Vorsicht bei der Berechnung des iranischen Gegners an den Tag legen würden. Man würde hoffen, dass sie einen Konflikt vorhersehen könnten, der zu einer nuklearen Katastrophe in beiden Ländern führt. Israel scheint zu solchem Denken nicht fähig zu sein.

