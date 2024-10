https://www.middleeasteye.net/news/anti-zionist-jewish-group-says-israel-perpetrating-holocaust-gaza



Antizionistische jüdische Gruppe sagt, Israel begehe in Gaza einen Holocaust

Bilder aus dem nördlichen Gazastreifen erinnern an „allzu vertraute Bilder von europäischen Ghettos und Konzentrationslagern der Nazis“, sagt die Jewish Voice for Peace

Die Jewish Voice for Peace (JVP), eine führende antizionistische jüdische Gruppe in den USA, veröffentlichte am Donnerstag eine Erklärung, in der sie sagte, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen einem „Holocaust gleichkommt“.

„Viele von uns haben Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, die die Todesmärsche der Nazis überlebt haben oder dabei umgekommen sind, und wir sind alle im Schatten des Holocaust aufgewachsen“, sagte die JVP in einer Erklärung.

„Der Staat Israel begeht derzeit einen Holocaust, das vorsätzliche Massenschlachten des palästinensischen Volkes, mit Waffen, die von den Vereinigten Staaten bereitgestellt wurden“, schrieb die Gruppe und stellte in den sozialen Medien Bilder des Holocaust Fotos aus dem heutigen Gaza gegenüber.

Einige Palästinenser bezeichneten die israelischen Militäraktionen in Gaza ebenfalls als ‚Holocaust‘. Dies scheint jedoch die erste Erklärung einer jüdischen Gruppe zu sein, die den Krieg Israels in Gaza als Holocaust bezeichnet.

Zwischen 1940 und 1945 wurden im Vernichtungslager Auschwitz etwa 1,1 Millionen Menschen (davon etwa 1 Million Juden) von Nazi-Deutschland getötet. Insgesamt wurden während des Holocaust etwa sechs Millionen Juden getötet.

Seit Israel im vergangenen Oktober seinen Krieg gegen Gaza begonnen hat, haben israelische Streitkräfte mehr als 43.000 Palästinenser getötet, von denen die Hälfte Frauen und Kinder waren, und Schulen, Moscheen, Krankenhäuser und UN-Unterkünfte zerstört.

Neben zivilen Einrichtungen haben israelische Streitkräfte auch Journalisten, medizinisches Personal sowie UN-Mitarbeiter und internationale Helfer ins Visier genommen.

Während die offizielle Zahl der Todesopfer des Gesundheitsministeriums bei knapp über 43.000 Palästinensern liegt, gehen einige Schätzungen von mehr als 186.000 Palästinensern aus.

Die JVP-Erklärung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem israelische Streitkräfte eine wochenlange Belagerung von Teilen des nördlichen Gazastreifens eingeleitet haben. Palästinensische Journalisten berichten, dass israelische Streitkräfte die Hälfte des Stadtteils Jabalia in Gaza-Stadt ethnisch gesäubert haben.

Augenzeugen berichteten Middle East Eye, dass israelische Truppen in Jabalia und den umliegenden Gebieten von Schule zu Schule gehen, um unbewaffnete, ausgehungerte und belagerte palästinensische Zivilisten gewaltsam aus ihren Häusern zu entfernen.

Die Gebäude, darunter UN-Schulen und Häuser, werden anschließend von israelischen Soldaten entweder zerstört oder niedergebrannt, um die Menschen an der Rückkehr zu hindern.

„Die Fotos und Videos aus Nord-Gaza sind ein erschreckendes Echo der allzu vertrauten Bilder aus den europäischen Ghettos und den Konzentrationslagern der Nazis im Zweiten Weltkrieg“, so die JVP in ihrer Erklärung.

„Heute stehen wir mit unseren Vorfahren im Rücken, in Solidarität mit unseren palästinensischen Brüdern und Schwestern, und fordern ein sofortiges Waffenembargo und ein Ende des Völkermords – wir werden dem Leid der Palästinenser nicht gleichgültig gegenüberstehen.“

Die JVP forderte die Überlebenden des Holocaust und ihre Nachkommen auf, ihre Erklärung zu unterzeichnen, „sich zu erheben und den Völkermord zu stoppen“.

