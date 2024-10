https://www.rationalgalerie.de/home/geheimdienst-schau

Die ARD wird zunehmend zur Geheimdienst-Schau: Allein im vergangenen Jahr brachte die Tagesschau 825 Meldungen zum Inlandsgeheimdienst, dem Verfassungsschutz (VS). So macht sich die ARD zu einer Art PR-Agentur des VS. Diese Überfülle von VS-Meldungen schlägt sich inhaltlich mit einer eindeutigen Richtung in einzelnen Meldungen nieder.

Der rätselhafte Stefan Meister

Schon mit der Überschrift dieser Meldung „Die rätselhafte Baku-Connection“ wird ihre Tendenz deutlich. Mit dem Begriff „rätselhaft“ wird ein normaler Dialog in die Ecke des Geheimen gestellt. Hinzu kommt noch ein rätselhafter Stefan Meister, der aus heiterem Himmel kommentieren darf: Die „russische Delegation bestehe aus Personen, die im Sinne Putins imperialer, aggressiver Ideologie argumentieren und auch agieren“.

Finanzierung unklar

Wer ist Stefan Meister? Er firmiert als Russland-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Diese dubiose Gesellschaft wird im Wesentlichen aus Bundesmitteln finanziert. Unter den Spendern befindet sich die Litauische Botschaft. Litauen nahm brav und untertänig an der „Koalition der Willigen“, am Krieg der USA gegen den Irak statt. Er war Direktor des Südkaukasus Büros, der aggressiven Heinrich-Böll-Stiftung. Außerdem war er Fellow an der Transatlantic Academy in Washington D.C.;, einer „Akademie“ deren Finanzierung unklar ist.

Geheimdienst lobt Geheimdienst

Einen echten Höhepunkt leistet sich die Tagesschau mit ihrer Überschrift „Sind unsere Nachrichtendienste gut genug?“ Der ARD-Beitrag wirbt unverhohlen für mehr „Beinfreiheit“ der Geheimdienste, was weniger Kontrolle bedeutet. In diesem Zusammenhang gibt die Tagesschau dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes das Wort, lässt also einen Geheimdienst einen anderen loben.

Russland größtes Land Europas

Die Geheimdienst-Orientierung der ARD mündet mit dieser Überschrift „Referendum in Moldau – Richtung Russland oder Richtung Europa?“ in der ideologisch-geographischen Verwirrung: Russland wird in einen Gegensatz zu „Europa“ gestellt, obwohl das Land etwa 40 % der gesamten europäischen Landmasse, mit über 15 % der Gesamtbevölkerung ausmacht und somit das größte und bevölkerungsreichste Land Europas ist.

ARD-Journalismus eine Schimäre

Dass die Mitarbeiter der Tagesschau während der Dienstzeit Schlapphut und Sonnenbrille tragen müssen, ist ein Gerücht. Die Damen und Herrn tarnen sich bürgerlich und halten sich sogar selbst für Journalisten. Obwohl der ARD-Journalismus eine Schimäre ist.

Lücken in der Manipulation

Es gibt Lücken in der ziemlich umfassenden Manipulation der ARD: Die Lücken sind die Köpfe jener Zuschauer, die wissen, dass man der Tagesschau nicht glauben darf. So gesehen kann die Maschine laufen und laufen und erreicht dann doch nicht ihr Ziel. Daran arbeitet die Analyse der MACHT-UM-ACHT.

