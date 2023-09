Antony Loewenstein on how Israel exports weapons and surveillance around the world Michael Arria speaks to Antony Lowenstein about his new book „The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World“.

Antony Loewenstein darüber, wie Israel Waffen und Überwachung in die ganze Welt exportiert

Michael Arria spricht mit Antony Lowenstein über sein neues Buch „Das Palästina-Labor: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World“.

Von Dave Reed

27. September 2023

Der Mondoweiss Podcast, Episode 62: Antony Loewenstein über israelische Exporte von Waffen und Überwachungstechnologien in die ganze Welt

Die Auswirkungen der israelischen Besetzung Palästinas reichen weit über die umstrittenen Grenzen der Region hinaus.

Israelische Unternehmen – viele mit engen Verbindungen zur Regierung und zum Militär – exportieren Waffen und Überwachungstechnologie in die ganze Welt.

Palästinenser und ihre Gemeinden dienen als Testobjekte, an denen potenzielle Kunden die Auswirkungen der israelischen Technologie in einer städtischen Kriegssituation beobachten können.

Der preisgekrönte Journalist Antony Loewenstein beschreibt diese Dynamik ausführlich in seinem Buch „The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World“. Es wurde Anfang dieses Jahres von Verso veröffentlicht.

Mondoweiss-US-Korrespondent Michael Arria sprach kürzlich mit Lowenstein über seine Berichterstattung. Übersetzt mit Deepl.com

Besuchen Sie Antony Loewensteins Website.



