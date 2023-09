The Tragic Lostness of Sarah Ashton-Cirillo and the Broken Culture That Made Her A counterfeit President, counterfeit political activist, and counterfeit „performance artist“ … a handsome gallery do they make. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . Sane and decent people…

© Foto: SCF

Die tragische Verlorenheit von Sarah Ashton-Cirillo und die kaputte Kultur, die sie hervorgebracht hat

Von Stephen Karganovic

26. September 2023

Eine gefälschte Präsidentin, eine gefälschte politische Aktivistin und eine gefälschte „Performance-Künstlerin“ … eine hübsche Galerie sind sie allemal.

Vernünftige und anständige Menschen auf der ganzen Welt haben mit Empörung auf das dumme und beleidigende Video des finster dreinblickenden Sprechers der ukrainischen Streitkräfte reagiert, der öffentlich zur „Jagd“ auf Journalisten aufruft, die die Rechtschaffenheit des Neonazi-Regimes in Kiew in Frage stellen. Die betreffende Person drohte weiterhin mit anderen Formen harter und tödlicher Repressalien gegen jeden, der es wagte, dem katastrophalen Krieg des Kiewer Regimes und dem aus der Anwendung seiner katastrophalen militärischen und politischen „Strategien“ resultierenden Auto-Völkermord die Unterstützung zu verweigern.

Angesichts der von den ukrainischen Behörden offiziell geführten internationalen Tötungsliste „Myrotvorets“ [Friedensstifter], zu der fast wöchentlich neue Namen gezielter Opfer hinzukommen, war die durch dieses grauenhafte Video ausgelöste Beunruhigung keineswegs unangemessen und zeugt eher von Vorsicht als von Feigheit. Seymour Hersh und Tucker Carlson sollten vielleicht aufpassen und dunkle Gassen meiden.

Niemand in den westlichen Medien, auch nicht in den alternativen, hat den Mut aufgebracht, darauf hinzuweisen, dass die betreffende Person, Sarah Ashton-Cirillo, trotz der gefälschten Büste in mehr als einer Hinsicht eine Fälschung ist. Der zutiefst gestörte Zwitter, der diese verrückten YouTube-Beiträge verfasst hat, die sich im Internet schnell verbreiteten, ist in Wirklichkeit eine tragische Figur, die vieles verkörpert, was mit der kranken und sterbenden Kultur, die ihn/sie hervorgebracht hat, ungeheuerlich falsch ist.

In meinem Zorn dachte ich zunächst daran, einen Artikel zu schreiben, um das unzivilisierte Verhalten anzuprangern, das das hässliche Video und sein Urheber verkörpern. Als ich jedoch tiefer in die Lebensgeschichte dieser erbärmlichen Kreatur eintauchte, verwandelte sich meine Wut allmählich in Mitgefühl. Natürlich nicht Mitleid mit dem Kiewer Regime, das Cirillo gerade wegen des bizarren Hintergrunds dieses unglücklichen Individuums als Aushängeschild benutzt und ausgenutzt hat. Das Regime, das am Lebenserhaltungssystem hängt und völlig abhängig ist, wird alles tun, wie abscheulich es für das ukrainische Volk auch sein mag, um sich bei seinen wachrüttelnden kollektiven westlichen Sponsoren und Zahlmeistern einzuschmeicheln. Mein Mitleid (und wir sollten uns mit dem Neutrum begnügen) gilt der bedauernswerten Transgender-Kreatur selbst, dem eifrigen YouTube-Opfer, das, nachdem es in seiner Heimat durch absichtlich herbeigeführte Geschlechtsverwirrung zum Opfer wurde, ahnungslos in das Chaos der Ukraine abdriftete, um dort zu noch mehr Unfug manipuliert zu werden. Aber jetzt nicht nur zum großen Schaden der eigenen Person, sondern auch, wie der Video-Tirade zu entnehmen ist, möglicherweise auch zum Schaden anderer.

Damit mir nicht vorgeworfen werden kann, dass ich zu viel Herzschmerz für die Unverdienten empfinde, empfehle ich den Lesern zu meiner Verteidigung die Lektüre der Wikipedia-Biografie von Sarah Ashton-Cirillo. Ich halte nicht jede Behauptung, die auf Wikipedia veröffentlicht wird, für heilig, aber im vorliegenden Fall scheinen die meisten der dort dargelegten allgemeinen Details einigermaßen vertrauenswürdig zu sein. Der Autor des Wikipedia-Artikels (wer auch immer er sein mag) scheint sich wirklich nicht bewusst zu sein, dass das scheinbar lobende Bild, das er von Cirillo zu zeichnen versucht, nämlich das eines Rebellen, der gesellschaftliche Hindernisse überwindet, für normale Menschen in Wirklichkeit das Diagnoseblatt einer zutiefst gestörten und inkohärenten Persönlichkeit ist, die zwar Mitleid, aber sicher keine Bewunderung verdient. Aus diesem Grund halte ich den Wikipedia-Artikel für eine unbeabsichtigt glaubwürdige Quelle allgemeiner Informationen, zumindest für die Erstellung von Profilen. Gerade die kognitive Dissonanz zwischen dem subjektsympathischen Autor und der natürlichen Gegenreaktion des nüchternen und kritischen Lesers macht ihn glaubwürdig.

Das Bild, das sich vom Subjekt Ashton-Cirillo ergibt, ist entweder schmeichelhaft oder problematisch, ganz abhängig vom Wertestandpunkt des Betrachters. Dieselben biografischen Daten, die aus der Perspektive des „Woke“ ein bewundernswertes Streben nach Selbstverwirklichung suggerieren, zeigen Ashton-Cirillo, wenn man sie aus dem Blickwinkel der traditionellen Normalität interpretiert, als schizoide Persönlichkeit, als labilen Außenseiter und zwanghaften Rebellen, der verzweifelt nach einer schwer fassbaren Sache sucht.

Und auf der Suche nach einer falschen romantischen Sache ist Ashton-Cirillo mit Sicherheit fündig geworden und hat sie mit Haut und Haaren geschluckt. Und zwar in Form der oberflächlichen Propagandaerzählung über die neonazistische Ukraine als Beispiel für erlösende Tugend in einer gefallenen Welt. Dies unterscheidet sich, um ehrlich zu sein, nicht sehr von der Leichtgläubigkeit, die die Mehrheit der gehirngewaschenen Bewohner des kollektiven Westens in seiner endgültig dekadenten Phase an den Tag legt. Sie entspringt dem Klima der Entartung und – speziell im Hinblick auf die Fiktion des edlen und siegreichen Kampfes der Ukraine – des magischen Realismus. Das ist es, was Ashton-Cirillo zu der unglücklichen, gleichzeitig abstoßenden und seltsam bemitleidenswerten Kreatur gemacht hat, die in dem viralen Video schimpft.

Hier sollten wir eine Pause einlegen, um eine historische Perspektive einzunehmen. Als Möchtegern-Vertreter einer adoptierten Nation, in diesem Fall der Ukrainer (natürlich ist die Angelegenheit viel komplexer, aber von einem einfältigen Tugendmissionar aus Nevada kann man nicht erwarten, dass er davon eine Ahnung hat), ist Ashton-Cirillo kein Einzelfall. Im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert machten sich angesehene westliche Schriftsteller einen Namen, indem sie sich für die Belange der verschiedenen unterjochten Völker auf dem Balkan einsetzten, die unter dem osmanischen Joch stöhnten. Griechen, Bulgaren, Albaner, Serben – jede dieser unterdrückten Ethnien hatte ihren eigenen bewundernden und wortgewandten Fürsprecher in den literarischen Kreisen des Westens. Von der intensiv romantischen Dichtung Lord Byrons, der die Griechen idealisierte, bis zur nüchternen, akademischen Prosa von Dame Rebecca West, die im Namen der Serben schrieb, und mit allem, was dazwischen lag, entstand ein seriöses Genre, das moralisch und emotional engagiertes Eintreten für die Lieblingsnationen mit äußerst ernsthaften und fundierten Überlegungen verband.

Aber was haben wir heute? Hundert Jahre später sind wir von den erhabenen intellektuellen Höhen einer Rebecca West so weit abgestürzt, dass wir die Tiraden einer tragisch verlorenen Seele, Sarah Ashton-Cirillo, über uns ergehen lassen müssen.

Entgegen Zelenskys unaufrichtiger Behauptung, nachdem das kompromittierende Video aufgetaucht war, er wisse nicht einmal, wer Cirillo sei, wurde für die ukrainischen Streitkräfte absichtlich eine Sprecherin mit genau diesen Eigenschaften ausgewählt, wenn nicht von Zelensky persönlich, so doch von seinem Stab. Es war eine geschickte Einschmeichelungsstrategie, um die Gunst der ausländischen Herren zu gewinnen. Das Gleiche gilt offensichtlich auch für die scheinbar unlogische Aussage zum Klimawandel in Zelenskys UN-Rede. Das Klima wäre normalerweise die geringste Sorge einer kollabierenden Regierung, außer dass jede hegemoniale Marionette auf dem Planeten weiß, dass sie der ideologischen Linie ihrer Herren folgen und öffentlich gesehen werden muss, nicht selektiv, sondern bis ins kleinste Detail.

Der tragikomische Ashton-Cirillo sollte daher in einem breiteren Kontext betrachtet werden, nicht als einsames und schon gar nicht unbeabsichtigtes Symbol für die Normalisierung der Verrücktheit in einer kaputten Welt. Zelenskys angekündigte Absicht, Marina Abramović, die dämonische Hexe, die sich als Performance-Künstlerin ausgibt, zur Botschafterin der Ukraine zu ernennen, steht ganz im Einklang mit der Förderung der Verrücktheit, für die Ashton-Cirillo ein repräsentatives Beispiel ist. Abramović erlangte vor einigen Jahren zusätzliche Berühmtheit, nachdem Wikileaks ihre E-Mail an den Bruder von John Podesta, dem Vorsitzenden der Kampagne von Hilary Clinton, veröffentlicht hatte, in der sie die Geschwister zu einem „Geisterkoch-Dinner“ einlud. Es handelte sich um eine Einladung zu einer okkulten Zeremonie, die mit den Praktiken von Aleister Crowley in Verbindung gebracht wird.

Das ist also die Person, die vom ukrainischen Präsidenten angeworben wurde, um beim Wiederaufbau seines verwüsteten Landes zu helfen und, wie es der Londoner Telegraph salopp formulierte, „ihre Stimme zu leihen, um beim Wiederaufbau der Schulen im Lande zu helfen.“

Glückliche Kinder. Ein gefälschter Präsident, ein gefälschter politischer Aktivist und eine gefälschte „Performance-Künstlerin“ … eine hübsche Galerie sind sie. Übersetzt mit Deepl.com

O tempora! O mores!

