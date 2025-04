https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/26/reeh-a26.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Anwälte der Trump-Regierung geben zu, Mahmoud Khalil ohne Haftbefehl festgenommen zu haben

Jacob Crosse

26. April 2025

Der studentische Unterhändler Mahmoud Khalil auf dem Campus der Columbia University in New York bei einer pro-palästinensischen Protestaktion am Montag, 29. April 2024. [AP Photo/Ted Shaffrey]

In einem überraschenden Eingeständnis räumten Anwälte des Heimatschutzministeriums am Donnerstag ein, dass ihre Einwanderungsbeamten keinen Haftbefehl hatten, als sie Mahmoud Khalil, einen Studenten der Columbia University mit legalem Aufenthaltsstatus, letzten Monat vor seiner Wohnung in New York festnahmen.

Khalil, der derzeit in einer Einwanderungshaftanstalt in Jena, Louisiana, inhaftiert ist, ist einer von Hunderten von Studenten, die von der faschistischen Trump-Regierung wegen ihrer Opposition gegen den von den USA unterstützten Völkermord Israels in Gaza zur Abschiebung vorgesehen sind.

Das Eingeständnis der Regierung in Unterlagen, die bei einem Einwanderungsgericht in Louisiana und einem Bundesgericht in New Jersey eingereicht wurden, steht in direktem Widerspruch zu den Aussagen der Einwanderungsbehörde gegenüber Khalil, seiner Frau Dr. Noor Abdallah, seinem Anwaltsteam, den Gerichten und der Öffentlichkeit nach seiner Entführung am 8. März. Diese Enthüllung offenbart nicht nur den rechtswidrigen Charakter der Verhaftung Khalils, sondern auch den kriminellen Charakter der gesamten Trump-Regierung und der kapitalistischen Oligarchie, die sie vertritt.

Um diese Missachtung des vierten Zusatzartikels der US-Verfassung zu rechtfertigen, der Einzelpersonen vor unbegründeten Durchsuchungen und Beschlagnahmungen schützt und vorschreibt, dass Haftbefehle von einem Richter auf der Grundlage eines hinreichenden Verdachts ausgestellt werden müssen, argumentierten Anwälte des Heimatschutzministeriums (DHS), dass die Einwanderungsbehörde keinen Haftbefehl einholen müsse, bevor sie Personen verschwinden lasse, wenn der Verdacht einer „Straftat gegen die Vereinigten Staaten“ bestehe, berichtete NBC News.

Die Anwälte des DHS behaupteten, dass die Verhaftung „notwendig“ gewesen sei, weil die Ermittler des Heimatschutzministeriums „glaubten“, dass Khalil „fluchtgefährdet“ sei. Die Beamten behaupteten, Khalil sei unkooperativ gewesen und „würde fliehen, bevor sie einen Haftbefehl erwirken könnten“.

Tatsächlich war Khalil kooperativ, obwohl er von Männern in Zivilkleidung angehalten wurde, die sich weigerten, einen Haftbefehl oder eine Begründung für seine Inhaftierung vorzulegen. In einem Video, das seine damals schwangere Frau Noor Abdalla aufgenommen hat, ist zu sehen, wie Khalil ruhig den Anweisungen folgt und sich mit Handschellen fesseln und abtransportieren lässt.

Im Gegensatz zu Khalils ruhigem und respektvollem Auftreten weigerten sich die Einwanderungsbeamten, Abdulla irgendwelche Informationen zu geben, nachdem sie ihren Mann verschwinden ließen.

In einer Erklärung nach der Anhörung am Donnerstag sagte Marc Van Der Hout, ein Anwalt von Khalil, dass das Verhalten der Beamten „die Einstellung“ des Ausweisungsverfahrens gegen Khalil erfordern sollte. Er sagte:

Das Eingeständnis der Regierung ist erstaunlich, und es ist völlig empörend, dass sie in ihrer ersten Einreichung des Festnahmeberichts gegenüber dem Einwanderungsrichter – und der Welt – behauptet hat, es gäbe einen Haftbefehl, obwohl es keinen gab.

Amy Greer, eine weitere Anwältin von Khalil, bestätigte, dass die Regierung sie bezüglich des Vorliegens eines Haftbefehls belogen habe. Sie sagte:

In dieser Nacht telefonierte ich mit Mahmoud, Noor und sogar mit dem festnehmenden Beamten. Angesichts mehrerer Beamter in Zivil, die eindeutig die Absicht hatten, ihn zu entführen, und obwohl diese Beamten uns wiederholt keinen Haftbefehl vorlegten, blieb Mahmoud ruhig und kam ihren Anweisungen nach. Heute wissen wir, warum sie Mahmoud diesen Haftbefehl nie gezeigt haben – sie hatten keinen.

In derselben Erklärung sagte Greer:

Ich fragte nach der Grundlage für den Haftbefehl, und er sagte, das US-Außenministerium habe Mahmouds Studentenvisum widerrufen. Als ich Agent Hernandez sagte, dass Mahmoud kein Studentenvisum habe, da er eine Green Card und einen dauerhaften Wohnsitz in den USA habe, sagte er, das DHS habe auch die Green Card widerrufen.

Sie schloss:

Dies ist eindeutig ein weiterer verzweifelter Versuch der Trump-Regierung, die rechtswidrige Festnahme und Inhaftierung des Menschenrechtsverteidigers Mahmoud Khalil zu rechtfertigen, der nun, wie die Regierung selbst stillschweigend zugibt, ein politischer Gefangener der Vereinigten Staaten ist.

Das Eingeständnis der Regierung kommt vier Tage, nachdem Khalils Frau ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat – während Khalil weiterhin inhaftiert ist. In einer Erklärung, die am Montagnachmittag veröffentlicht wurde, sagte Noor Abdalla:

Trotz unserer Bitte an die ICE, Mahmoud die Teilnahme an der Geburt zu ermöglichen, haben sie seine vorübergehende Freilassung abgelehnt, damit er unseren Sohn sehen kann. Dies war eine bewusste Entscheidung der ICE, um mich, Mahmoud und unseren Sohn leiden zu lassen.

Mahmoud bleibt ungerechtfertigt in einem ICE-Internierungslager in über 1.000 Meilen Entfernung von seinem erstgeborenen Kind inhaftiert. Mein Sohn und ich sollten seine ersten Tage auf dieser Welt nicht ohne Mahmoud verbringen müssen. Die ICE und die Trump-Regierung haben unserer Familie diese kostbaren Momente geraubt, um Mahmouds Unterstützung für die Freiheit Palästinas zum Schweigen zu bringen.

Die rechtswidrige Inhaftierung von Khalil ist kein einmaliger „Fehler“ oder eine Ausnahme, sondern die ausdrückliche Politik der Trump-Regierung. In einem Memorandum des Justizministeriums vom 14. März, das erstmals von USA Today veröffentlicht wurde, ordnete Generalstaatsanwältin Pam Bondi in Übereinstimmung mit Trumps Berufung auf den Alien Enemies Act von 1798 an, dass die Einwanderungsbehörde auch ohne Durchsuchungsbefehl in die Wohnungen von mutmaßlichen „feindlichen Ausländern“ eindringen darf.

„Ein gerichtlicher oder administrativer Haftbefehl ist nicht erforderlich, um einen bestätigten feindlichen Ausländer festzunehmen“, heißt es in dem Memo. Weiter heißt es, dass ‚ein Ausländer keinen Anspruch auf eine Anhörung, Berufung oder gerichtliche Überprüfung des Festnahme- und Ausweisungsbefehls hat‘.

Auf Seite 4 des Dokuments heißt es in einem Unterabschnitt mit dem Titel „Festnahme- und Abschiebungsverfahren in reaktiven Angelegenheiten“, dass Beamte zwar „über einen vollstreckbaren Festnahme- und Abschiebungsbefehl verfügen sollten, bevor sie einen feindlichen Ausländer kontaktieren, dies jedoch nicht immer realistisch oder effektiv ist, um feindliche Ausländer schnell zu identifizieren und abzuschieben“.

Weiter heißt es

Angesichts der Dynamik von Vollzugsmaßnahmen sind Beamte vor Ort befugt, Ausländer festzunehmen, wenn sie „begründeten Verdacht“ (Hervorhebung hinzugefügt) haben, dass der Ausländer alle vier Voraussetzungen erfüllt, um als feindlicher Ausländer eingestuft zu werden.

Diese vier „Voraussetzungen“ sind: älter als 14 Jahre, kein Staatsbürger oder rechtmäßiger Einwohner der USA, Staatsbürger Venezuelas und „bestätigtes“ Mitglied von Tren de Aragua.

Nach Angaben der Trump-Regierung kann jemand bereits mit sechs Punkten auf einem „Validierungsformular“ als Mitglied der TDA-Bande „validiert“ werden. Nach diesen Kriterien können Einwanderungsbeamte einer Person vier Punkte für ein „Tattoo“ geben, das ihrer Meinung nach „die Mitgliedschaft/Loyalität gegenüber der TDA“ bekundet, und weitere drei Punkte, wenn „Informanten … die Mitgliedschaft oder Loyalität der Person gegenüber der TDA bestätigen“.

Monique Sherman, eine Anwältin, die sich für den Schutz von 100 Menschen einsetzt, die willkürlich in Colorado unter dem Alien Enemies Act inhaftiert wurden, kommentierte das Memo gegenüber USA Today wie folgt:

Das Zuhause ist nach allen Verfassungsgesetzen der heiligste Ort, an dem man ein Recht auf Privatsphäre hat. Nach diesem Maßstab bedeuten falsche Behauptungen über eine Gang-Zugehörigkeit, dass die Regierung deine Tür eintreten kann.

Die mit Hilfe der Demokratischen Partei vorangetriebene Aushöhlung demokratischer Rechte durch die Trump-Regierung sorgt weiterhin für Empörung und Widerstand. Am Freitag protestierten in New York City Tausende Menschen gegen die fortdauernde Inhaftierung von Khalil und den seit über 18 Monaten andauernden Völkermord in Gaza. Auf Plakaten stand „Free Khalil“ und „Revolution ist die Lösung“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …