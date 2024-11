https://electronicintifada.net/content/aoc-votes-back-israel-lobbys-bogus-anti-semitism-definition/50066



AOC stimmt für die falsche „Antisemitismus“-Definition der Israel-Lobby

Tamara Nassar und Ali Abunimah

Die elektronische Intifada

21. November 2024

Die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez stimmt für einen Gesetzentwurf, der die Antisemitismus-Definition der IHRA übernimmt.

Die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez stimmte am Mittwoch für eine Resolution, die eine falsche Definition der Israel-Lobby für Antisemitismus unterstützt.

Damit brach sie mit mehreren anderen Mitgliedern der sogenannten Squad, der schwindenden Gruppe progressiver Demokraten im Kongress, und stellte sich auf die Seite der Anti-Defamation League, einer mächtigen Israel-Lobbygruppe, die die Verabschiedung der Resolution begrüßte.

Die Abgeordneten Cori Bush aus Missouri, Ilhan Omar aus Minnesota und Rashida Tlaib aus Michigan waren die einzigen Demokraten, die gegen die Resolution stimmten.

„Ich habe gegen diese Resolution gestimmt, weil sie die IHRA-Definition von Antisemitismus aufgreift, die Kritik am Staat Israel auf gefährliche Weise mit Antisemitismus gleichsetzt“, sagte Tlaib.

Tlaib äußerte die Befürchtung, dass die Resolution dazu benutzt wird, abweichende Meinungen zu unterdrücken und die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, insbesondere das Eintreten für die palästinensischen Menschenrechte“.

Omar sagte, dass „diese Resolution nichts zur Bekämpfung des Antisemitismus beiträgt“.

Sie versprach, sich „weiterhin gegen jeden Versuch zu wehren, echte Bedenken gegen die israelische Regierung als Antisemitismus zum Schweigen zu bringen“.

Im Gegensatz dazu schickte Ocasio-Cortez‘ Stimme für die von der Israel-Lobby unterstützte Resolution ihre Mitarbeiter inmitten heftiger Kritik in den Modus der Schadensbegrenzung.

Ocasio-Cortez stimmte für die Resolution 1449 des Repräsentantenhauses, die dazu aufruft, die sogenannten Globalen Leitlinien zur Bekämpfung des Antisemitismus zu unterstützen und zu übernehmen.

Diese Leitlinien sind jedoch alles andere als „global“.

Sie sind eine Initiative der US-Regierung und der EU-Antisemitismus-Koordinatorin Katharina von Schnurbein, die in der Vergangenheit über nicht existierende antisemitische Vorfälle gelogen hat, um ihre Pro-Israel-Agenda durchzusetzen.

Die Leitlinien wurden im Juli auf einer von den USA geleiteten Konferenz in Buenos Aires mit enthusiastischer Unterstützung von Israel-Lobbygruppen vorgestellt.

Aber fast alle der 33 Länder, die die Leitlinien unterzeichnet haben, sind Israels engste europäische und nordamerikanische Verbündete oder Waffenlieferanten. Sie können sich nun auch der Unterstützung von Ocasio-Cortez rühmen.

Die Leitlinien fordern Staaten, internationale Gremien und die Zivilgesellschaft auf, eine Reihe sogenannter bewährter Praktiken zur Bekämpfung des Antisemitismus zu übernehmen.

Die Leitlinien unterstützen die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) als „ein wichtiges international anerkanntes Instrument, das seit seiner Verabschiedung im Jahr 2016 von über 40 UN-Mitgliedsstaaten verwendet wird.“

Doch trotz dieser Bemühungen, die IHRA-Definition als allgemein anerkannt und unumstritten zu vermarkten, gibt es einen wachsenden und erfolgreichen Widerstand gegen Bemühungen, sie zu institutionalisieren.

Die IHRA, eine Organisation , der Israel und mehrere Dutzend seiner engsten Verbündeten angehören, nutzt den Deckmantel des Holocaust-Gedenkens, um ihre Definition von Antisemitismus zu legitimieren und zu institutionalisieren, die in erster Linie als Waffe eingesetzt wird, um Unterstützer palästinensischer Rechte zu verleumden und zu zensieren.

Die Definition enthält 11 anschauliche „Beispiele“ für Antisemitismus, von denen die meisten tatsächlich Kritik an Israel und seiner offiziellen Staatsideologie, dem Zionismus, betreffen.

Schadensbegrenzung

Die Entschließung des Repräsentantenhauses wurde mit überwältigender Mehrheit verabschiedet: 388 Abgeordnete stimmten dafür, darunter auch Ocasio-Cortez, und nur 21 stimmten dagegen.

Selbst als symbolische Geste schloss sich Ocasio-Cortez nicht ihren drei Kollegen an, die sich dagegen aussprachen.

Mike Casca, Ocasio-Cortez‘ Stabschef, bemühte sich am Mittwochabend auf X, auch bekannt als Twitter, um Schadensbegrenzung, nachdem ihr Votum Kritik von Befürwortern palästinensischer Rechte ausgelöst hatte.

„Sie ist gegen die Kodifizierung des IHRA. Diese nicht bindende Resolution hat das nicht getan“, schrieb Casca als Antwort auf die Kritik dieses Autors an Ocasio-Cortez‘ Abstimmung.

Dies ist jedoch eine unehrliche und unaufrichtige Darstellung.

Es stimmt zwar, dass der Gesetzentwurf die IHRA-Definition nicht gesetzlich festschreibt, aber er gibt einem McCarthy’schen, antipalästinensischen Instrument, das weithin verwendet wird, um Kritik an Israel zu unterdrücken, während es ein völkermörderisches Abschlachten der Palästinenser durchführt, den Stempel des Kongresses.

Die IHRA-Definition wird häufig als „rechtlich nicht bindend“ vermarktet, vielleicht um Befürchtungen über ihre Verwendung zur Unterdrückung zu zerstreuen.

In den Vereinigten Staaten, wo der erste Verfassungszusatz die freie Meinungsäußerung schützt, kann Kritik an Israel nicht gänzlich verboten werden.

Die EU hat jedoch gefordert, dass die IHRA-Definition von den Strafverfolgungsbehörden als Instrument zur „besseren Erkennung von Antisemitismus und antisemitischen Straftaten“ und zur „Bewertung von Sicherheitsbedrohungen“ verwendet werden soll.

Israel und seine Lobby haben auch darauf gedrängt, dass die IHRA-Definition von privaten Institutionen übernommen wird, einschließlich Schulen und Universitäten in den Vereinigten Staaten, wo es zunehmend üblich geworden ist, den Vorwand der Bekämpfung des Antisemitismus zu nutzen, um Studentenproteste gegen die institutionelle Mitschuld am israelischen Völkermord zu unterdrücken.

Eine Reihe von Hochschulen in den USA hat die IHRA-Definition bereits übernommen. Ihre weitere Normalisierung und Umarmung durch öffentliche Amtsträger, insbesondere durch selbsternannte Progressive wie Ocasio-Cortez, verleiht ihr weitere Glaubwürdigkeit.

Auch ohne dass die IHRA-Definition als Landesgesetz kodifiziert wird, ist sie bereits eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und das Eintreten für die Rechte der Palästinenser, weshalb Cascas Zusicherung, dass Ocasio-Cortez gegen ihre „Kodifizierung“ ist, eine Ablenkung ist.

Wenn Ocasio-Cortez tatsächlich gegen die Kodifizierung der IHRA-Definition ist, warum sollte sie dann für eine Resolution stimmen, die diese als bewährte Praxis fördert, oder sie in irgendeiner Weise unterstützen?

Anfang dieser Woche beschwerte sich Ocasio-Cortez über den Einfluss der mächtigen Israel-Lobbygruppe AIPAC auf ihre Kollegen im Kongress.

„Wenn die Leute darüber reden wollen, dass Mitglieder des Kongresses übermäßig von einer speziellen Interessengruppe beeinflusst werden, die eine äußerst unpopuläre Agenda vorantreibt, die die Wähler von den Demokraten wegdrängt, dann sollten sie über AIPAC diskutieren“, schrieb sie auf X.

Amy Spitalnick, die Ocasio-Cortez Anfang des Jahres zu einem Livestream eingeladen hatte, um über Antisemitismus zu sprechen, warf der Kongressabgeordneten vor, sie spiele „in gefährlichen Tropen“, ein nicht gerade subtiler Vorwurf des Antisemitismus.

Spitalnick leitet den Jewish Council for Public Affairs, eine Pro-Israel-Lobbygruppe. Ocasio-Cortez hatte Spitalnick als einen der „führenden Experten des Landes im Kampf gegen Antisemitismus in Amerika“ bezeichnet.

Mit ihrem Votum am Mittwoch hat sich Ocasio-Cortez eindeutig zurückgemeldet.

Ocasio-Cortez unterstützte Joe Biden bei seiner gescheiterten Wiederwahl, obwohl sie die Beteiligung seiner Regierung am israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza anerkannte.

Nachdem der kränkelnde und zutiefst unpopuläre Präsident der Demokraten seine Kandidatur aufgegeben hatte, unterstützte die Kongressabgeordnete sofort auch Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin und behauptete auf der Bühne der Democratic National Convention, dass die Vizepräsidentin „unermüdlich daran arbeitet, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen.“

Am Mittwoch legte die von der Demokratischen Partei geführte US-Regierung zum vierten Mal im Laufe des israelischen Völkermords in Gaza ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats ein, in der ein Waffenstillstand gefordert wurde.

Ocasio-Cortez hat Recht, dass viele ihrer Kollegen im Kongress der Israel-Lobby zuarbeiten, aber vielleicht sollte sie einmal in den Spiegel schauen.

Tamara Nassar ist Mitherausgeberin und Ali Abunimah ist geschäftsführender Direktor von The Electronic Intifada.

