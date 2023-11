Israel Accused of ‚Thought Policing‘ as Legislation Criminalizes Viewing Pro-Palestinian Media Arab citizens of Israel „are now criminalized for simply sitting in their homes following the news on Gaza,“ lamented one professor.

Die Polizei von Isaeli nimmt am 9. November 2023 vor dem Polizeirevier des Bezirks Tel Aviv einen Demonstranten fest, der an einer Mahnwache gegen die früheren Verhaftungen einiger führender Vertreter der arabisch-israelischen Gemeinschaft teilnahm.

(Foto: Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images)

Israel wird der „Gedankenpolizei“ beschuldigt, da die Gesetzgebung das Betrachten pro-palästinensischer Medien kriminalisiert

Arabische Bürger Israels „werden jetzt dafür kriminalisiert, dass sie einfach zu Hause sitzen und die Nachrichten über Gaza verfolgen“, beklagte ein Professor.

Von Brett Wilkins

09. November 2023

Befürworter der Menschenrechte und der freien Meinungsäußerung haben am Donnerstag die Verabschiedung eines Gesetzes durch israelische Gesetzgeber beklagt, das das Betrachten sozialer und anderer Medien, die den palästinensischen Widerstandskampf unterstützen, kriminalisiert.

Die Abgeordneten der Knesset stimmten mit 13 zu 4 Stimmen für eine Änderung von Artikel 24 des israelischen Gesetzes zur Terrorismusbekämpfung, der die „Demonstration der Identifikation mit einer terroristischen Organisation und die Aufstachelung zum Terrorismus“ verbietet und ein vorübergehendes zweijähriges Verbot des „systematischen und kontinuierlichen Konsums von Veröffentlichungen einer terroristischen Organisation unter Umständen, die auf eine Identifikation mit der terroristischen Organisation hindeuten“, vorsieht.

Durch die Änderung werden die Hamas und der Islamische Staat als terroristische Vereinigungen eingestuft, und das Justizministerium kann weitere Organisationen in die Liste aufnehmen.

Straftätern droht eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr. Auf Videos, die am Donnerstag in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie die israelische Polizei das Haus einer arabischen Israelin betrat, um ihr mitzuteilen, dass sie verhaftet wurde, weil sie angeblich „Inhalte geteilt hat, die mit terroristischen Handlungen sympathisieren und dazu ermutigen … und Inhalte unterstützen, die zu Gewalt und Terrorismus aufrufen“.

Adalah-Das Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel sagte in einer Erklärung, dass „dieses Gesetz eine der aufdringlichsten und drakonischsten gesetzgeberischen Maßnahmen ist, die jemals von der israelischen Knesset verabschiedet wurden, da es Gedanken unter Strafe stellt“ und „das verfassungsmäßige Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt und dazu benutzt wird, legitime politische Äußerungen mundtot zu machen.“

fuhr Adalah fort:

Zu einer Zeit, in der die israelischen Behörden ihre Kampagne zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung palästinensischer Bürger Israels verstärken, ihre Online-Kommunikation umfassend überwachen und beispiellose Verhaftungen wegen angeblicher sprachbezogener Vergehen vornehmen, hat die israelische Knesset ein Gesetz verabschiedet, das selbst die passive Nutzung sozialer Medien kriminalisiert. Dieses Gesetz greift in den heiligen Bereich der persönlichen Gedanken und Überzeugungen des Einzelnen ein und verstärkt die staatliche Überwachung der Nutzung sozialer Medien erheblich. Adalah wird eine Petition an den Obersten Gerichtshof richten, um dieses Gesetz anzufechten.

Der New Israel Fund (NIF), eine in den USA ansässige progressive Interessengruppe, bezeichnete die Gesetzesänderung als „gefährlich“ und „von Rechtsextremisten vorangetrieben, die Israel zurückdrängen wollen“.

NIF warnte, dass „in einer Zeit, in der Dissens in ganz Israel unterdrückt wird, dieses Gesetz darauf abzielt, alle internen Kritiker zum Schweigen zu bringen“.

Die Gruppe sagte, das Antiterrorismusgesetz habe bereits eine Geschichte der diskriminierenden Anwendung“ und enthalte extrem verschwommene Konzepte“, die, wenn sie weit gefasst werden, die gesamte palästinensische Gesellschaft einschließen könnten“.

Israels Anti-Terror-Gesetz hat seine Wurzeln in den Notstandsregeln von 1945, die von den britischen Herrschern des damaligen Mandatsgebiets Palästina nach einer jahrelangen Welle von Terroranschlägen militanter jüdischer Gruppen auf britische Beamte, britische und arabische Zivilisten und sogar auf ein Schiff voller Holocaust-Flüchtlinge erlassen wurden. Viele der Bestimmungen des Abkommens gelten auch heute noch.

Schon vor dem aktuellen Krieg gegen den Gazastreifen sah sich die israelische Regierung internationaler Verurteilung ausgesetzt, weil sie humanitäre Gruppen als „terroristische Organisationen“ bezeichnete.

In einer gemeinsamen Erklärung erklärten der rechtsextreme israelische Justizminister Yariv Levin und Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass die Änderung „die administrativen Maßnahmen verstärken wird, die gegen terroristische Organisationen und Terroristen eingesetzt werden können, und eine wirksamere Unterdrückung der Kanäle für die Rekrutierung, die Finanzierung und den Transfer von Geldern für terroristische Zwecke ermöglichen wird.“

Die 1,2 Millionen arabischen Bürger Israels sind die Nachkommen der rund 150.000 Palästinenser, die nach der ethnischen Säuberung von über 750.000 ihrer Landsleute bei der Gründung des modernen israelischen Staates im Land bleiben durften. Obwohl sie offiziell vor dem Gesetz die gleichen Rechte genießen, sagen Menschenrechtsaktivisten in Israel und in der ganzen Welt, dass arabische Israelis aufgrund struktureller Diskriminierung als Bürger zweiter Klasse leben.

Seit den von der Hamas angeführten Angriffen auf Israel im letzten Monat, bei denen mehr als 1.400 Zivilisten und Soldaten getötet wurden, sehen sich palästinensische Bürger Israels mit einer umfassenden Verhaftungskampagne konfrontiert, weil sie Widerstand gegen israelische Verbrechen wie Besatzung, Siedlerkolonisierung, ethnische Säuberung, Apartheid und einen Krieg geleistet haben, in dem die israelischen Streitkräfte inzwischen mehr als 10.800 Menschen getötet, 70 % der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben und große Teile des Streifens zerstört haben.

Viele arabische Israelis wurden von ihren Arbeitsplätzen entlassen und sind gesellschaftlichen Angriffen auf die Rede- und Vereinigungsfreiheit ausgesetzt. Darüber hinaus kommt es zu weit verbreiteten Schikanen und Einschüchterungen durch die Polizei, einschließlich Verhaftungen wegen Protesten gegen das, was selbst israelische Wissenschaftler als „Völkermord“ in Gaza bezeichnen.

Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 100 palästinensische Bürger Israels wegen Beiträgen in den sozialen Medien verhaftet, darunter die bekannte Sängerin und Influencerin Dalal Abu Amneh, die der „Aufwiegelung“ beschuldigt wurde, weil sie online ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza zum Ausdruck gebracht hatte.

Kritiker sagen, dass niemand gegen das israelische Vorgehen gegen die freie Meinungsäußerung immun ist, und verweisen auf die Verhaftung ehemaliger Knesset-Abgeordneter am Donnerstag, die eine Friedensmahnwache in Nazareth abgehalten hatten.

„Die Verhaftung arabischer Führungspersönlichkeiten ist eine alarmierende Eskalation durch die Regierung, die eine gefährliche Missachtung der gesamten arabischen Gemeinschaft offenbart“, erklärte die Vereinigung für Bürgerrechte in Israel in den sozialen Medien. „Die Polizei hat ungerechtfertigterweise eine Protestmahnwache in Nazareth gestört, die Meinungsfreiheit verletzt und in unverantwortlicher Weise gegen das Gesetz gehandelt.“

„Der vergangene Monat stellt einen beispiellosen Wendepunkt in den Beziehungen der Regierung zur arabischen Gesellschaft dar“, fügte die Gruppe hinzu. „Trotz der verantwortungsvollen Führung innerhalb der arabischen Gemeinschaft ergreift der Minister für nationale Sicherheit jede Maßnahme, um Aufwiegelung und Spaltung zu säen.“

Ironischerweise wurde dieser Minister – Itamar Ben-Gvir von der rechtsextremen Partei Jüdische Kraft – 2007 von einem israelischen Gericht wegen Anstiftung zum Rassismus und Unterstützung des Terrorismus verurteilt.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können es gerne weiterveröffentlichen und weitergeben.

Brett Wilkins ist ein Mitarbeiter von Common Dreams.

Übersetzt mit Deepl.com



