Warum so viele Juden den Krieg Israels gegen Gaza verurteilen

Von Prof. Yakov M. Rabkin

Globale Forschung, November 09, 2023

Es besteht eine tiefe Kluft zwischen den zionistischen Befürwortern Israels auf der einen Seite und den säkularen und religiösen Juden auf der anderen, die den Zionismus und damit die Idee eines eigenen Staates für die Juden ablehnen. Die meisten Juden liegen wohl irgendwo dazwischen. Jahrelang haben sie sich über Israels Handlungen empört, ohne jedoch den ethnokratischen Charakter des israelischen Staates in Frage zu stellen. Für sie ist „Israels Existenzrecht“ heilig, weil sie befürchten, dass die einzige Alternative die physische Vernichtung der israelischen Juden ist. Obwohl die meisten von ihnen in liberalen Demokratien leben, fällt es ihnen schwer, sich vorzustellen, dass Israel sein Wesen ändern könnte, wie es Südafrika vor einigen Jahrzehnten tat, und ein liberaler Staat mit gleichen Rechten für alle auf dem gesamten von Israel kontrollierten Gebiet zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan werden könnte.

Israels Angriff auf den Gazastreifen hat dazu geführt, dass viele Juden in der ganzen Welt, vor allem junge Menschen, vor jeder Verbindung mit dem Staat Israel zurückschrecken. Aber mindestens ebenso viele weigerten sich, „schweigende Juden“ zu bleiben, und verurteilten Israels rachsüchtige Reaktion auf den Angriff der Hamas auf sein Gebiet am 7. Oktober 2023.

Vor allem in den Vereinigten Staaten haben Juden ihre Stimme gegen die Gewalt im Gazastreifen lautstark erhoben. Hunderte von Demonstranten sperrten den New Yorker Hauptbahnhof und forderten einen sofortigen Waffenstillstand.

Eine Woche zuvor veranstalteten in Gebetsschals gehüllte Juden ein Sit-in vor dem US-Kongress in Washington. Nachdem sie ein Ende der Gewalt gefordert hatten, schlugen sie Gebetbücher auf und begannen, die alten Worte zu rezitieren, die Juden seit Generationen Trost spenden. Erst vor wenigen Tagen entrollten Juden am Sockel der Freiheitsstatue in New York Transparente mit der Aufschrift „Palästinenser sollten frei sein“.

Antizionistische ultraorthodoxe Juden haben bei ihren Protesten in aller Welt israelische Flaggen verbrannt. Sie sind der Meinung, dass der zionistische Staat nicht nur eine „Aneignung“ ihrer jüdischen Symbole und Identität ist, sondern die Ursache für einen blutigen Konflikt, unter dem unschuldige Juden und Palästinenser leiden.

Israel ist in der Tat ein zionistischer Staat. Ihn als jüdisch zu bezeichnen, stiftet nur Verwirrung, weil es schwer ist, ihn zu definieren. Israel verkörpert den europäischen ethnischen Nationalismus, der im späten 19. Jahrhundert entstand, und nicht das Judentum, das sich seit Jahrtausenden entwickelt hat. Von Anfang an verachteten die Zionisten die Juden und das Judentum, da sie eine neue Spezies züchten wollten: den unerschrockenen hebräischen Bauernkrieger. Sie hatten mehr Erfolg als in ihren kühnsten Träumen. Israel hat eine mobilisierte Gesellschaft und eine gewaltige High-Tech-Kriegsmaschine aufgebaut. Da sich die israelische Gesellschaft stetig nach rechts bewegt hat, hat sie die Unterstützung von Rechtsextremisten und Rassisten, einschließlich Antisemiten, in der ganzen Welt gefestigt, wie z. B. White Supremacists in den Vereinigten Staaten.

Israel ist die jüngste Siedlerkolonie. Rhodesien und Algerien sind nur noch eine ferne Erinnerung. Südafrika hat sich von der offiziellen Apartheid befreit. Während Siedler in Amerika und Ozeanien im 19. Jahrhundert einen Völkermord an den Ureinwohnern verübten, begann Israel erst 1947 mit massiven ethnischen Säuberungen. Einige, wie der israelische Historiker Benny Morris, der dies dokumentiert hat, bedauerten, dass die Zionisten die Arbeit nicht wie die weißen Amerikaner, Argentinier oder Australier, die den Großteil der einheimischen Bevölkerung auslöschten, zu Ende gebracht haben. In der Tat hat Israel heute etwa gleich viele Palästinenser und Juden unter seiner Kontrolle, aber die meisten Palästinenser haben keine politischen Rechte.

Viele Juden, sowohl in Israel als auch anderswo, haben versucht, mit den Widersprüchen zwischen dem Judentum, zu dem sie sich bekennen, und der zionistischen Ideologie, die von ihnen Besitz ergriffen hat, fertig zu werden. Eine neue Spielart des Judentums hat in Israel Wurzeln geschlagen: Das nationale Judentum, dati-leumi auf Hebräisch. Für einige Juden löst dieser neue Glaube diese Widersprüche auf.

Zu seinen glühendsten Anhängern gehören der Mörder von Premierminister Itzhak Rabin, der sich um eine Einigung mit den Palästinensern bemüht hatte, und prominente Mitglieder der heutigen israelischen Regierung. Das Nationale Judentum ist auch die Ideologie vieler Selbstjustizler, die seit Beginn des Krieges im Gazastreifen die Belästigung, Enteignung und Ermordung von Palästinensern im Westjordanland intensiviert haben. Die mit Gewehren bewaffneten Bürgerwehrler sind stolz darauf, das zu ergänzen, was die israelische Armee mit Panzern, Bomben und Raketen in Gaza tut.

Nicht wenige Juden fragen sich jetzt, ob dieser separate Staat für die Juden, der chronisch Gewalt erzeugt, „gut für die Juden“ ist. Die Langsamkeit, mit der diese Frage gestellt wird, spiegelt den Erfolg von Israels Maskerade als „jüdischer und demokratischer Staat“ wider, ein theoretisches und ideologisches Oxymoron. Die Bombardierung des Gazastreifens hat diesen Propagandaballon zum Platzen gebracht und Israels Charakter als kriegerische Siedlerkolonie offenbart, die Opfer ihrer eigenen Praxis der Ausgrenzung und Unterdrückung ist.

Viele Juden beklagen diese Praxis, weil sie allem widerspricht, was das Judentum lehrt, insbesondere den Grundwerten der Demut, des Mitgefühls und der Freundlichkeit. Sie erkennen, dass jene Juden – in Wahrheit die große Mehrheit von ihnen -, die den Zionismus vor über einem Jahrhundert abgelehnt haben, vielleicht Recht hatten. Auch andere Juden befinden sich in einer emotionalen Zwickmühle. Sie sind zutiefst betrübt über den Angriff der Hamas auf Israel und ebenso erschüttert über die unnachgiebige Reaktion Israels, aber sie sind auch besorgt über den Anstieg der antijüdischen Stimmung in ihrem Umfeld.

Der tödliche Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 zeigt, wie Israels Vertreibung und Unterdrückung der Palästinenser deren Hass schürt. Dadurch werden Juden in Israel physisch bedroht. Die anschließende Tötung von Tausenden von Palästinensern in Gaza gefährdet Juden in Israel und anderswo. (Auch Muslime werden zur Zielscheibe, wie die tragische Ermordung eines sechsjährigen amerikanischen Palästinensers zeigt.)

Wenn Israel behauptet, der Staat aller Juden zu sein, macht es sie zu Geiseln seiner Politik und seines Handelns. Wenn jüdische Gemeindeorganisationen erklären: „Wir stehen zu Israel!“, handeln sie als Stellvertreter Israels und nicht als Vertreter der Juden. Genauer gesagt, sie vertreten jene Juden, deren Identität hauptsächlich politisch geworden ist: Gläubige an Israel, ob zu Recht oder zu Unrecht.

Israel und der Zionismus haben die Juden lange Zeit polarisiert. Während Juden weltweit weitgehend zwischen diesen „Israel-Fans“ und denen, die Israel anprangern, gespalten sind, haben beide Lager keinen Einfluss auf Israels Handeln. Sie sind wie Fans, die die eine oder die andere Seite anfeuern und von außen beobachten, wie sich die Situation entwickelt. Juden für die Handlungen Israels verantwortlich zu machen und anzugreifen ist falsch und antisemitisch. Es stärkt auch die Kernbehauptung der Zionisten, dass Juden nur in Israel sicher sein können.

Es bleibt abzuwarten, ob die Kluft zwischen denjenigen, die an der jüdischen moralischen Tradition festhalten, und den Bekehrern zum ethnischen Nationalismus eines Tages überwunden werden kann. So schicksalhaft dieser Bruch für die Juden und das Judentum auch sein mag, für Israel, das heute viel mehr evangelikale Christen als Juden zu seinen bedingungslosen Anhängern zählt, ist er weniger wichtig.

Massive weltweite Proteste haben bisher weder die rachsüchtige Gewalt der Israelis in Gaza noch die Lieferung amerikanischer Waffen zu ihrer Unterstützung beeinträchtigt. Es gibt Grund zur Verzweiflung. Doch die jüdische Tradition ermutigt die Juden, auch unter scheinbar aussichtslosen Umständen weiterzumachen: „Es ist nicht deine Pflicht, das Werk zu vollenden, aber es steht dir auch nicht frei, davon abzulassen…“ (Pirke Avot 2:16) Aus diesem Grund stehen viele Juden weiterhin an vorderster Front im Kampf gegen Israels mutwillige Gewalt. Aber wenn die Gewalt endet, werden viele erkennen, dass ihre Proteste sie aus dem emotionalen Würgegriff Israels befreit haben.

Diese Emanzipation vom zionistischen Staat ist in sehr unterschiedlichen jüdischen Gemeinschaften zu beobachten, aschkenasischen und sephardischen, streng observanten und liberaleren. So lobt ein ultraorthodoxer Kritiker Israels, der normalerweise dem Reformjudentum feindlich gegenübersteht, einen Reformrabbiner für seine Äußerung, dass „die jüdischen Unterstützer Israels im Ausland, wenn sie sich nicht gegen eine katastrophale Politik aussprechen, die weder die Sicherheit ihrer Bürger garantiert noch das richtige Klima schafft, um einen gerechten Frieden mit den Palästinensern zu erreichen, … die tausendjährigen jüdischen Werte verraten.“

Das atomar bewaffnete Israel gefährdet nicht nur die Palästinenser und die Juden. Es droht ein Armageddon für die Region und die Samson-Option für die Welt. Diese apokalyptischen Szenarien können ausgelöst werden, wenn eine israelische Regierung beschließt, dass das Land mit einer existenziellen Bedrohung nicht fertig wird. Dies kann nicht nur die Bedrohung durch physische Zerstörung bedeuten, sondern auch das sich abzeichnende Ende der institutionalisierten Vorherrschaft der israelischen Juden über die Palästinenser, das Ende der Ethnokratie.

Es gibt Hoffnung. England hat Irland jahrhundertelang unterdrückt. Frankreich und Deutschland haben viele Kriege erbittert geführt. Was wird nötig sein, damit Israelis und Palästinenser friedlich nebeneinander leben können? Viele Juden und noch viel mehr Palästinenser glauben, dass sich die apartheidartige Struktur des zionistischen Staates, die erklärt, warum er seit seiner Gründung mit dem Schwert lebt, ändern muss. Sie wissen, dass der Kreislauf des Todes nur dann beendet werden kann, wenn alle Bewohner des Heiligen Landes die gleichen Rechte genießen und an jeder politischen Lösung (ein Staat, zwei Staaten oder etwas anderes) beteiligt sind.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Pressenza veröffentlicht.

Yakov M. Rabkin, Autor von „A Threat from Within: A Century of Jewish Opposition to Zionism“ und „What is Modern Israel?“ ist emeritierter Geschichtsprofessor und Mitarbeiter des Zentrums für Internationale Studien an der Universität Montreal (CERIUM). Seine E-Mail lautet yakov.rabkin@umontreal.ca.

