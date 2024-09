Ich danke As`ad AbuKhalil für seinen neuen Sonderbeitrag auf Consortium News, der wieder einmal ein Gewinn für die Veröffentlichung auf der Hochblauen Seite ist. Evelyn Hecht-Galinski



AS’AD AbuKHALIL: Der Nahe Osten nach Nasrallah

30. September 2024

Der Autor blickt auf den getöteten Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah zurück, auf die Zeiten, in denen er ihn interviewt hat, und auf die Auswirkungen seiner Tötung auf die Region.

Hassan Nasrallah während einer Diskussion mit iranischen Beamten im Jahr 2019. (Khamenei.ir, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Von As`ad AbuKhalil

Sonderbeitrag für Consortium News

Es steht außer Frage, dass Führungspersönlichkeiten im Leben von Nationen und Bewegungen eine Rolle spielen, unabhängig davon, wie sehr man die Rolle der Masse der einfachen, arbeitenden Menschen anerkennen muss .

Der Tod des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdul Nasser im Jahr 1970 veränderte die politische Landschaft in der Region für immer und trug dazu bei, das einzuleiten, was gemeinhin als „Saudi-Ära“ bezeichnet wird (d. h. die Dominanz Saudi-Arabiens über die Angelegenheiten der arabischen Welt).

Der Einfluss des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah auf die arabisch-israelische Frage war vielleicht größer als der von Nasser, weil er – aus der Sicht des arabischen Kampfes gegen die israelische Aggression und Besatzung – die israelische Bedrohung für den Libanon und Palästina besser verstanden und eingedämmt hat.

Nasser verlor im Krieg Gebiete an Israel, während Nasrallah eine wichtige Rolle bei der Befreiung des Südlibanons im Jahr 2000 spielte – ohne Israel gegenüber irgendwelche Zugeständnisse zu machen.

Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen des Todes einer Person mit Nasrallahs Statur und Einfluss auf die arabische Politik, insbesondere auf das Palästina-Problem, zu beurteilen. Aber es ist sicher, dass die Region nach seinem Tod nicht mehr dieselbe sein wird.

Sein Einfluss war so groß, dass westliche und Golfstaaten Milliarden Dollar aufwendeten, um seine Popularität in der gesamten Region zu untergraben. Seit dem Krieg im Juli 2006 (als Israel auf dem Schlachtfeld gedemütigt wurde und die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien auf der Seite Israels standen) arbeitete die westlich-israelisch-golfarabische Allianz daran, die Hisbollah und ihren Anführer zu untergraben.

Die arabischen Medien waren einzig und allein darauf ausgerichtet, Nasrallah zu bekämpfen und ihn in eine rein sektiererische Ecke zu drängen, indem sie ihn als iranische Marionette darstellten (obwohl er in Wirklichkeit zusammen mit seinen iranischen Verbündeten die volle Entscheidungsgewalt hatte. Auf Bildern mit dem von den USA ermordeten iranischen General Qassim Suleimani war dieser beispielsweise deutlich rangniedriger als Nasrallah). Es besteht kein Zweifel daran, dass Führungspersönlichkeiten im Leben von Nationen und Bewegungen eine Rolle spielen

Die Entstehung von Nasrallah

Nasrallah, Mitte, mit dem iranischen Staatsoberhaupt Ali Khamenei, links, und dem Kommandeur des Korps der Iranischen Revolutionsgarden, Qassem Soleimani, rechts, auf einem undatierten Foto, ca. 2019. (Khamenei.ir, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Nasrallah verdankt sein Aufstreben seinem starken Willen und seiner Entschlossenheit, die später seine Führung auszeichneten. Es begann mit seinem Engagement für seine Kameraden im Jahr 1982, als sie sich von der Amal-Bewegung abspalteten, um eine neue Organisation zu gründen, die 1985 mit der offiziellen Erklärung der Hisbollah als neue politisch-militärische Organisation voll zum Tragen kam.

Vor 1985 gab es verschiedene Gruppen, die sich später zu einer Partei zusammenschlossen. 1982 beschlossen diese Gruppen libanesischer Schiiten (und sie waren nur zu Zehnten) mit Unterstützung der iranischen Regierung und ihrer Revolutionsgarden, den Befehl, den Israel dem Libanon aufzuzwingen versuchte, abzulehnen.

Diese anonymen Gruppen drängten Israel damals südlich von Beirut zurück und vertrieben die US-Truppen aus dem Libanon, nachdem sie am 23. Oktober 1983 bei einem Angriff auf ihre Kasernen 220 amerikanische Marinesoldaten getötet hatten. Laut Ronald Reagan wurden sie im Februar 1984 „umgruppiert“. (Die USA trösteten sich damit, dass sie am 25. Oktober 1983, zwei Tage nach dem Angriff auf die Kaserne, in das winzige Karibikland Grenada einmarschierten.)

In Armut geboren

Nasrallah wurde in einer verarmten Familie aus einem Dorf im Südlibanon in der Nähe von Tyros geboren. Er wuchs jedoch im Osten Beiruts in einem sehr armen schiitischen Viertel östlich der Hauptstadt auf. Sein Vater war Lebensmittelhändler und, was viele nicht wussten, nicht religiös, sondern ein weltlicher Anhänger der Syrischen Sozialnationalen Partei (eine weltliche, progressive politische Partei, die sich für die Befreiung Palästinas und die Vereinigung Großsyriens einsetzt).

Die Familie wurde von israelisch bewaffneten und unterstützten rechten Milizen aus Ost-Beirut vertrieben, die Kampagnen zur sektiererischen und ethnischen Säuberung gegen Muslime und Palästinenser durchführten. Die Familie zog in die südlichen Vororte von Beirut, in dasselbe Gebiet, in dem er am Freitag durch einen israelischen Luftangriff getötet wurde.

Er war als ernsthafter Student bekannt, der sich schon früh für ein Studium der Religionswissenschaften entschied. Er ging, ohne viel Geld zu haben, auf die schiitischen Religionsschulen von Nadschaf, wo er von Abbas Musawi unter seine Fittiche genommen wurde, einem älteren Religionsschüler, der für den Großteil seines Lebens als Nasrallahs Mentor fungieren sollte.

Musawi sollte später auch der Anführer der Hisbollah werden. Nasrallah trat 1992 seine Nachfolge an, als die israelische Regierung Musawi zusammen mit seiner Frau und seinem Kind tötete.

In den 1980er Jahren schloss sich Nasrallah der neuen Bewegung an, aus der später die Hisbollah hervorgehen sollte. Er bekleidete politische und sicherheitspolitische Positionen und war zeitweise Sicherheitschef für die südlichen Vororte von Beirut. Doch erst seine enge Zusammenarbeit mit dem militärischen Sicherheitschef Imad Mughniyyah machte die Organisation so effektiv für ihre Zwecke (oder so gefährlich und tödlich für ihre Feinde).

Nasrallah stieg schnell in den Rängen auf, was hauptsächlich auf seine hohe Intelligenz, harte Arbeit, Ernsthaftigkeit und sein Charisma zurückzuführen war. Es schadete auch nicht, dass er sich sehr gut mit Mussawi verstand, dem damaligen Anführer der Hisbollah. Als Mussawi 1992 ermordet wurde, war Nasrallah die logische Wahl für den Parteivorsitz, und er hat eindeutig seine Spuren hinterlassen und die Partei in eine ganz andere Richtung geführt.

Man kann sagen, dass Nasrallah die Partei libanesisiert hat (in den Worten des libanesischen Gelehrten Bashir Saade) und ihren starken religiösen Inhalt reduziert hat, der ihre Rhetorik in einem Großteil ihrer frühen Geschichte geprägt hat. Nasrallah überzeugte seine Parteikollegen, das erklärte Ziel einer Islamischen Republik ein für alle Mal aufzugeben.

Er erklärte seinen Parteimitgliedern und der libanesischen Bevölkerung wiederholt, dass er zu der Einsicht gelangt sei, dass der Libanon zu vielfältig sei, als dass eine einzige Gruppe ihn dominieren könnte. In diesem Sinne brachte Nasrallah die Hisbollah in das libanesische politische System mit seinen Vor- und Nachteilen, Stärken und Schwächen ein.

Führung durch Reden

Plakat von Nasrallah in Damaskus im Jahr 2017. (delayed gratification, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Nasrallahs Führungsstil ist eng mit seinen Reden verbunden. Seine Rede im Sommer 2006 während des Krieges mit Israel, in der er die Zuhörer aufforderte, ein brennendes israelisches Schiff auf See zu betrachten, brachte ihn auf eine panarabische Ebene, die seit den Tagen Nassers nicht mehr erreicht wurde (dieser Status sollte später nach der Intervention in Syrien leiden).

Seine Redekunst ist einzigartig: Er verwendet eine Kombination aus Techniken: klassisches und umgangssprachliches Arabisch sowie Humor und Sarkasmus. Seine Reden waren gut organisiert, obwohl sie oft lang waren. Durch seine rednerischen Fähigkeiten lernten die arabischen Völker Nasrallah kennen und bewundern.

Im Laufe der Jahre habe ich Nasrallah im Rahmen meiner Recherchen über die Organisation mehrmals interviewt. Ich schrieb erstmals über die Partei, als ich 1985 als Doktorand an der Georgetown University war (für einen Artikel in Middle Eastern Studies, in dem ich der Partei vorwarf, organisatorische Ideen von leninistischen Organisationen gestohlen zu haben).

Ersetzte Linke

Meine erste Einschätzung spiegelte die Frustration und sogar den Widerstand eines linken Progressiven wider, der mit dem Aufstieg islamistischer Gruppen unzufrieden war, die kommunistische Organisationen im Libanon verdrängten. Es war nicht so, dass die Hisbollah sie gewaltsam beiseite schob, aber die Sozialisten und Linken litten unter vielen Mängeln und zeigten in den Jahren der PLO-Dominanz im Libanon massive Anzeichen von Korruption.

Außerdem brachen nach der israelischen Invasion im Jahr 1982 viele Organisationen der Libanesischen Nationalbewegung (der linken Koalition) über Nacht zusammen und die LNM löste sich wenige Tage nach dem Einmarsch Israels auf. Das Geniale an der Hisbollah war, dass sie sich dem populären defätistischen Trend widersetzte und fest an die Fähigkeit dieser kleinen Gruppe glaubte, die israelisch-amerikanische Allianz im Libanon zu besiegen.

Ich erinnere mich, dass Edward Said und der arabische Nationaldenker Clovis Maksoud mit mir über meine Einstellung sprachen und mir sagten, dass ich die Bedeutung der militärischen Operationen der Hisbollah gegen Israel und deren historische Bedeutung für die palästinensische Sache anerkennen müsse, als ich Hisbollah sehr kritisch gegenüberstand.

Carcom, israelischer Militärposten im Libanon, 1998. (Oren1973, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Mein Eindruck von Nasrallah war, dass er anders war als andere politische Führer, die ich im Laufe der Jahre getroffen oder interviewt habe. Er war intelligenter als die meisten anderen und hat sich zweifellos zum größten Experten für israelische Angelegenheiten gemacht.

Er hat mehr in das Studium Israels investiert als jeder andere arabische Führer, den ich kenne, und sogar mehr als jeder PLO-Führer vor ihm; Arafat wusste im Vergleich dazu nicht viel über Israel.

Ich habe Nasrallah einmal nach seinem täglichen Leseverhalten gefragt und er erklärte, dass seine Lektüre über israelische Angelegenheiten seine Pflichten in Bezug auf religiöse Lektüre beeinträchtige (obwohl er verpflichtet ist, regelmäßig in diesem Bereich zu lesen, um seinen religiösen Rang zu halten und darin aufzusteigen).

Einmal, nach der US-Invasion im Irak im Jahr 2003, stellte ich ihm eine lange Frage, in der ich die Haltung der Hisbollah und ihre Beziehung zu schiitischen Persönlichkeiten, die mit der amerikanischen Besatzung kollaborierten, scharf kritisierte.

Er lächelte und sagte:

„Vor ein paar Wochen erwähnte jemand in meiner Gegenwart Ihren Namen und ich sagte: Dr. As`ad ist Amerikaner. Denn Araber beginnen ein Treffen oder ein Interview immer mit Fragen zu den Kindern und der Familie, während Sie mit einer dreiteiligen Frage und ohne die üblichen Höflichkeiten beginnen.“

Nasrallah war humorvoll, während die meisten Geistlichen im Nahen Osten mürrisch und streng waren. Ich fragte ihn einmal, warum muslimische Geistliche selten lächeln. Er lachte, sagte aber nichts. Er ist bereit, Kritik an seiner Partei und seiner Rolle zu hören. Ich fragte sie einmal, ob es ein Fehler von ihm war, dem letzten syrischen Sicherheitschef im Libanon, Rustom Ghazali, eine AK47 als Abschiedsgeschenk zu geben.

Er dachte eine Minute darüber nach und sagte, dass es im Nachhinein vielleicht ein Fehler war. Das ist unter libanesischen und arabischen Führern sehr selten.

Und als er nach 2006 sagte, dass er, wenn er von der Zerstörung und dem Tod durch den Krieg gewusst hätte, vielleicht nicht die Gefangennahme israelischer Soldaten angeordnet hätte, um sie gegen libanesische Geiseln auszutauschen. Dafür wurde er von seinen Feinden aus den Golfstaaten kritisiert, als hätte er etwas Falsches gesagt. In Wirklichkeit zeigte seine Aussage, dass ihm das Leben der Libanesen am Herzen lag.

Nasrallah war im Gegensatz zu den meisten politischen Führern im Libanon ein hervorragender Zuhörer, der anderen zuhörte und sich mit Beratern zu verschiedenen Themen umgab.

Es gab nie einen libanesischen Führer – und das schließt alle linken und kommunistischen Führer der Vergangenheit ein –, der sich mehr für die Befreiung Palästinas einsetzte als er. Für ihn war es eine Frage der Doktrin, die er von Khomeini geerbt hatte, für den er den größten Respekt und die größte Verehrung empfand. (Er sagte mir einmal, dass nur zwei Menschen den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhergesagt hätten: Zbigniew Brzezinski und Khomeini. Ich erwiderte höflich, dass es noch andere gab).

Seine Fehler

Wenn man die politische Karriere von Nasrallah verfolgt, muss man zugeben, dass es auf diesem Weg viele Fehltritte und Fehler gab (aus der Sicht seiner eigenen Interessen).

Zunächst gab es die frühe Phase der Hisbollah, in der es in Beirut zu vielen Gewalttaten und Entführungen unschuldiger Westler kam. Dazu sagte er mir, dass dies vor der Zeit war, als es eine offizielle Hisbollah-Organisation gab.

Zweitens war der Eintritt der Hisbollah in die politische Szene nach der Ermordung Hariris meiner Meinung nach ein großer politischer Fehler, da er es der Partei ermöglichte, sich von ihrem Fokus auf den Kampf gegen Israel abzuwenden und sich in den kleinlichen, schmutzigen Angelegenheiten der libanesischen Politik zu verzetteln.

Die Hisbollah hat sich im politischen System und in ihren konfessionellen Bündnissen nicht gut geschlagen, insbesondere mit der Tayyar-Partei von Michel Aoun, die in den letzten Jahren weitgehend zerfallen ist. Ich denke, er hat seinem Bündnis mit dem schiitischen Verbündeten Amal Vorrang vor allen anderen Bündnissen eingeräumt und damit der Partei eine viel breitere, konfessionsübergreifende Unterstützung im Libanon vorenthalten.

Das hat sich als großer Fehler erwiesen, insbesondere im Hinblick auf das letzte Jahr, in dem sich die Mehrheit der christlichen Parteien nicht mit dem Kampf der Hisbollah gegen Israel identifizierte (und das steht im Gegensatz zu der Unterstützung, die die Tayyar der Hisbollah im Jahr 2006 gewährte).

Drittens war das Eingreifen der Hisbollah in Syrien ein weiterer kontroverser Punkt, der die Partei, die sich dem Kampf gegen Israel und den Imperialismus verschrieben hat, vom Kurs abbrachte und sie im syrischen Bürgerkrieg feststecken ließ. Man kann verstehen, dass die Entscheidung (zumindest aus ihrer eigenen Perspektive), sich in Syrien zu engagieren, angesichts der Serie von ISIS-Bombenanschlägen und von anderen religiösen Fanatikern, die Schiiten und die Hisbollah ins Visier nahmen, und angesichts der Beziehung zwischen einigen dieser Gruppen und Israel, getroffen wurde.

Aber die Art und Weise, wie die Hisbollah diese Intervention handhabte, ermöglichte es ihren arabischen Feinden, sie als sektiererisch darzustellen. Ein Großteil der Rhetorik der Partei, die diese Intervention begleitete, wurde in sektiererischen Begriffen und nicht in Begriffen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die israelische Aggression und Besatzung präsentiert.

Die USA feiern die Tötung von Nasrallah und schweigen zu den Hunderten unschuldiger Zivilisten, die unter den Trümmern begraben wurden, nachdem Israel 85 verheerende Bomben auf sechs Wohngebäude in den südlichen Vororten abgeworfen hatte. Westliche Medien können die Verbrennung all dieser Bewohner dieser Gebäude, die zu Asche wurden, als „chirurgischen Schlag“ bezeichnen.

Die israelische Regierung gab zu, die Biden-Regierung über die Entscheidung, Nasrallah zu töten, informiert zu haben, obwohl die US-Regierung später wenig überzeugend versuchte, sich von dieser Entscheidung zu distanzieren.

Es ist jedoch sicher, dass die Biden-Regierung der Entscheidung, Nasrallah zu töten, zugestimmt haben muss, nachdem die US-Regierung jahrelang die israelischen Pläne, ihn zu töten, abgelehnt hatte.

Vor mehr als 15 Jahren hielt ich an der juristischen Fakultät der University of Texas einen Vortrag über den arabisch-israelischen Konflikt. Im Publikum saß Admiral Bobby Inman (ehemaliger stellvertretender Direktor der CIA). Während der Fragerunde wurde ich zu Hisbollah und Nasrallah befragt und ob Israel die Entscheidung treffen würde, ihn zu ermorden.

Ich beantwortete die Frage so gut ich konnte. Danach kam Inman auf mich zu, stellte sich vor und nahm mich beiseite. Er sprach über diese spezielle Frage, über die mögliche Ermordung von Nasrallah durch Israel, und sagte in deutlichen Worten: Israel würde es nicht wagen, Nasrallah auszuschalten.

Ich fragte: Warum nicht?

Er sagte: Ganz einfach. Weil die US-Regierung den Israelis kategorisch und wiederholt gesagt hat, dass sie Nasrallah wegen der Auswirkungen auf die Region und die Interessen der USA nicht töten würden.

Da Biden seit dem 7. Oktober keine roten Linien mehr für Israel gesetzt hat, wäre er der einzige US-Präsident, der auch diese eine rote Linie aufheben würde.

Nasrallah hinterlässt im Gegensatz zu Nasser eine Doktrin und eine starke Organisation, die wahrscheinlich die unerbittliche Mord- und Schlachtkampagne Israels überleben wird. Die Hisbollah hat einen sehr schweren Schlag erlitten, den schlimmsten seit ihrer Gründung, aber es ist wahrscheinlich, dass sie als eine andere Organisation unter neuer Führung wieder auftaucht.

Möglicherweise haben die USA das Attentat verhindert, weil sie wussten, dass niemand außer Nasrallah eine (aus US-Sicht) so gefährliche Organisation kontrollieren kann.

Nach Nasrallah könnte die Organisation weniger diszipliniert und für die Interessen der USA gefährlicher werden.

As’ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist der Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und leitete den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert unter @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News.

Übersetzt mit Deepl.com

