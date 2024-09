https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/hizballah-vows-victory-israel-moves-invade-lebanon



Hizbollah verspricht Sieg, während Israel auf Invasion des Libanon zusteuert

Von Ali Abunimah

30. September 2024

In einer im Fernsehen übertragenen Ansprache am Montag sagte Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hizbollah, dass die libanesische Widerstandsgruppe auf einen langen Kampf mit Israel vorbereitet sei, den sie gewinnen werde.

Dies kommt, nachdem Tel Aviv die Vereinigten Staaten darüber informiert hat, dass es „eine begrenzte Bodenoperation im Libanon plant, die unmittelbar bevorstehen könnte“, wie The Washington Post berichtete.

„Wir werden nicht von unseren wahren und ehrenwerten Positionen abweichen“, sagte Qassem. “Der islamische Widerstand wird weiterhin den israelischen Feind zur Unterstützung von Gaza und Palästina konfrontieren und gleichzeitig den Libanon und sein Volk verteidigen.“

Drei Tage nach der Ermordung von Sayyid Hasan Nasrallah, dem legendären Anführer der Gruppe über drei Jahrzehnte, durch Israel sprach Qassem dem libanesischen Volk sein Beileid aus.

„Wir haben einen Bruder, einen geliebten [Kameraden], einen Vater, einen Kommandeur verloren“, sagte Qassem.

Er fügte hinzu, dass die Hisbollah über die Strukturen und Verfahren verfüge, um einen Nachfolger für Nasrallah zu bestimmen, und dies so schnell wie möglich tun werde.

„Wir wissen, dass der Kampf lang sein kann und dass wir verschiedene Optionen haben“, sagte Qassem.

Er versicherte, dass die Hisbollah ‚bereit ist, falls Israel sich entscheidet, auf dem Landweg einzumarschieren‘, und ‚zuversichtlich, dass der Feind Israel seine Ziele nicht erreichen wird und wir aus diesem Kampf siegreich hervorgehen werden‘.

Qassem erklärte, dass seine Organisation nur einen Bruchteil ihrer militärischen Fähigkeiten eingesetzt habe.

„Ich möchte Sie darüber informieren, dass das, was wir jetzt tun, das Minimum ist, das wir im Rahmen unseres Schlachtplans tun“, sagte Qassem.

Erschüttertes Vertrauen

Die Fähigkeit Israels, die Pager- und Walkie-Talkie-Angriffe durchzuführen, bei denen vor fast zwei Wochen Dutzende getötet und Tausende verletzt wurden, dann die Ermordung von zahlreichen hochrangigen Hisbollah-Mitgliedern und schließlich der apokalyptische Angriff, bei dem Nasrallah zusammen mit möglicherweise Hunderten Zivilisten im Beiruter Vorort Dahiya getötet wurde, wird von Israel und seinen Unterstützern als Triumph angesehen.

Diese „Schock-und-Ehrfurcht“-Kampagne hat die Menschen im Libanon und in der gesamten Region fassungslos und demoralisiert zurückgelassen.

Der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, frohlockte am Sonntag, dass der Angriff Israels die Führung der Hisbollah „fast ausgelöscht“ und Tausende von Drohnen und Raketen der Gruppe zerstört habe.

„Es steht außer Frage, dass die Hisbollah von heute nicht mehr die Hisbollah ist, die sie noch vor einer Woche war“, sagte Kirby gegenüber ABC News.

Washington, das die von Israel eingesetzten Kampfflugzeuge und Bomben zur Verfügung stellte, begrüßte den Angriff und Präsident Joe Biden lobte ihn als ‚Maßnahme der Gerechtigkeit‘, ohne dabei die libanesischen Zivilisten zu erwähnen, die in den zahlreichen durch die israelischen Bomben zerstörten Hochhäusern in die Luft gesprengt wurden.

In der Zwischenzeit hat Israels groß angelegte Bombenkampagne in der vergangenen Woche mehr als 800 Menschen getötet, etwa 2.500 verletzt und schätzungsweise eine weitere Million Menschen aus ihren Häusern im gesamten Libanon vertrieben – eine humanitäre Katastrophe.

Keine One-Man-Show

Während die Anhänger des Widerstands Qassems Entschlossenheit begrüßen werden, werden sie wissen wollen, ob die Hisbollah ihre Standhaftigkeitsgelübde in eine überzeugende und wirksame militärische Reaktion auf Israels barbarische Angriffe auf Zivilisten umsetzen kann, eine Wiederholung der Gräueltaten, die sie seit einem Jahr gegen die Palästinenser im Gazastreifen verübt.

Experten für die Hisbollah sagen, dass die tiefen Wurzeln und die Widerstandsfähigkeit der Gruppe sie durch eine äußerst schwierige Phase tragen werden.

„Es ist schwierig, das Ausmaß von Nasrallahs Verlust für die Hisbollah und die Achse [des Widerstands] als Ganzes zu quantifizieren“, schrieb Amal Saad, eine akademische Expertin für die Hisbollah an der Universität Cardiff, am Montag auf Twitter/X. “Das bedeutet jedoch nicht, dass die Hisbollah auch nur annähernd am Rande des Zusammenbruchs steht.“

Sie fügte hinzu: „Zu glauben, dass die Gruppe ohne Nasrallah zerfallen würde, ist eine grundlegende Fehleinschätzung und eine rassistische Annahme, die die Hisbollah – eine komplexe und tief verwurzelte Bewegung – auf eine einzelne Person reduziert und das Klischee bestätigt, dass solche Gruppen im Nahen Osten eher auf charismatische ‚starke Männer‘ als auf institutionelle Stärke, Widerstandsfähigkeit oder Unterstützung durch die Bevölkerung setzen.“

„Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Hisbollah aus Krieg und Invasion entstanden ist und sich zu einer Organisation mit eingebauter Widerstandsfähigkeit entwickelt hat. Sie ist darauf ausgelegt, ihre Führung kontinuierlich zu erneuern und neue Generationen von Militärkommandeuren hervorzubringen“, so Saad.

Drängende Fragen

Der erfahrene Kriegsberichterstatter und Analyst Elijah J. Magnier gibt in einem ausführlichen Interview mit Rania Khalek in ihrer Sendung ‚Dispatches‘ von BreakThrough News weitere Einblicke in die dringendsten Fragen.

Wie hat Israel Nasrallah getötet? Wie viel Schaden hat Israel der Hisbollah zugefügt? Ist die Widerstandsgruppe in der Lage, sich neu zu formieren und zurückzuschlagen? Wie wird der Krieg aussehen und wird der Iran direkt involviert sein?

Das Video oben ist ein Muss und sollte unbedingt angesehen werden.

Wie hat Israel es geschafft, Nasrallah und andere Hisbollah-Führer zu ermorden, und das trotz der fast schon legendären operativen Sicherheit der Organisation?

Die kurze Antwort lautet, wie Magnier behauptet, dass die Hisbollah durch ihr Engagement im Syrienkrieg vor einem Jahrzehnt, als sie verhindern wollte, dass von den USA unterstützte Al-Qaida- und ISIS-Gruppen Damaskus übernehmen, einer Vielzahl ausgefeilter Überwachungsmethoden Israels und seiner Verbündeten ausgesetzt war.

In einem kürzlich erschienenen Artikel hat die Financial Times ähnliche Behauptungen aufgestellt und erklärt, dass „der Krieg in Syrien auch eine Fülle von Daten hervorgebracht hat, von denen ein Großteil für Israels Spione öffentlich zugänglich ist“.

Die Kapazitäten der Hisbollah sind intakt

Während Israel seine Bombardierung des Libanon ausweitet, setzt die Hisbollah ihre Angriffe auf Siedlungen und Militärstützpunkte im Norden Israels mit einem Raketenhagel fort. Doch die mächtigeren Waffen der Gruppe – eine strategische Abschreckung, die sie über Jahre hinweg entwickelt hat – scheinen nirgends in Sicht zu sein.

Bedeutet das, dass die Hisbollah effektiv entwaffnet wurde, der Libanon schutzlos ist und die sogenannte Achse des Widerstands einem wiedererstarkten, allmächtigen, von den USA unterstützten Israel völlig ausgeliefert ist?

Ist die militärische Stärke, die es der Hisbollah ermöglichte, Israel 2006 zu besiegen, verflogen?

Magnier sagt, es wäre ein großer Fehler, wenn irgendjemand, insbesondere Israel, dies glauben würde.

Trotz aller taktischen Erfolge Israels in den letzten zwei Wochen hat es die operativen Fähigkeiten und Arsenale der Hisbollah kaum beeinträchtigt.

Magnier behauptet, wenn Israel der Hisbollah wirklich einen Todesstoß versetzt hat, dann wird das israelische Militär in den nächsten Tagen „in den Libanon einmarschieren und dann das Gebiet besetzen können, das es will“.

Magnier weist jedoch darauf hin, dass die Bodentruppen der Hisbollah seit dem 7. Oktober zu keinem Zeitpunkt eingesetzt wurden und nach wie vor eine ernstzunehmende Gefahr darstellen, auch wenn sie nur die Hälfte der von der Hisbollah behaupteten 150.000 Kämpfer ausmachen.

Ebenso ist die Marineeinheit der Hisbollah nach wie vor intakt, ebenso wie ihre strategischen Langstrecken-Raketeneinheiten, die jeden Teil Israels treffen können. Diese wurden bisher noch nicht in größerem Umfang eingesetzt.

Laut Magnier wurden nur drei der Raketeneinheiten der Hisbollah angegriffen, zwei südlich des Litani-Flusses und eine nördlich davon.

Zwar ist es Israel gelungen, einen Teil des Arsenals der Hisbollah an der Oberfläche zu zerstören, aber „alles, was sich unter der Erde befindet, ist noch intakt“.

In Israel, so Magnier, „spürt man den Sieg, und das Gefühl des Sieges ist tödlich, wenn die Israelis die Stärke des Feindes nicht richtig einschätzen.“

„Die Hisbollah hat einen Schlag einstecken müssen, das ist wahr“, sagt Magnier. Die Hisbollah „hat in mehreren kleinen taktischen Gefechten versagt, aber der Krieg hat noch nicht begonnen.“

„Die Stärke der Hisbollah ist noch nicht zum Vorschein gekommen“, behauptet er.

Die Rolle des Iran

Was den Iran betrifft, so schätzt Magnier, dass er den Widerstand weiterhin uneingeschränkt unterstützen, sich aber nicht direkt einmischen wird, denn das würde bedeuten, dass die Hisbollah zu schwach ist.

Darüber hinaus gibt die Unterstützung des Widerstands aus der Ferne dem Iran die Freiheit, zu handeln, ohne einen direkten Krieg mit Israel und damit mit den Vereinigten Staaten vom Zaun zu brechen.

Ob sich Magniers Vorhersagen bewahrheiten werden, wird die Zeit zeigen. Aber er bietet starke Gegenargumente zu der triumphalistischen Erzählung, dass Israel bereits gewonnen hat.

Schließlich hat Israel noch nicht einmal den Widerstand in Gaza besiegt, einem Gebiet, das nur einen Bruchteil der Größe des Libanons hat.

Nur eines ist sicher: Ganz gleich, wie es gegen den Widerstand im Libanon abschneidet, Israel wird seine übliche kriminelle Strategie des absichtlichen Angriffs und Massakers an Zivilisten fortsetzen – zumindest bis es einen hohen Preis dafür zahlt, der es zwingt, damit aufzuhören.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …