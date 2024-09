https://www.trtworld.com/opinion/netanyahus-bloody-endgame-envisions-a-future-without-palestinians-18214434



Netanjahus blutiges Endspiel sieht eine Zukunft ohne Palästinenser vor

Angesichts der zunehmenden weltweiten Kritik verstärkt Israel seine Militäroffensive im Libanon, setzt seine völkermörderische Gewalt gegen die Palästinenser fort und intensiviert sogar seine Angriffe auf die Huthis im Jemen.

Von Richard Falk

30. September 2024

AFP

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hält Karten in der Hand, während er auf der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 27. September 2024 im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City spricht. / Foto: AFP

Israel hat im Jahr seit den von der Hamas geführten Angriffen am 7. Oktober behauptet, von antiterroristischen Zielen motiviert zu sein, um die Hamas auszurotten, und in jüngster Zeit, um die Hisbollah als glaubwürdigen Gegner zu vernichten und dabei ihren gefürchteten Gegner, den Iran, zu schwächen.

Ein weiteres Ziel bestand darin, die Hamas, die Hisbollah und die jemenitischen Huthis als Stellvertreter des Erzfeindes Iran darzustellen, der beschuldigt wird, der Hauptförderer des „antiisraelischen Terrorismus“ im Nahen Osten zu sein, einer Koalition, die im Westen verächtlich als „Achse des Widerstands“ bezeichnet wird.

Neue dunkle Wolken über der Begehung des düsteren Jahrestags vom 7. Oktober wirft der Gaza-ähnliche Angriff, den Israel in den letzten Wochen gegen angebliche Hisbollah-Ziele im Südlibanon durchgeführt hat.

Diese jüngste Phase der israelischen Hypergewalt gipfelte in den tödlichen Pager-/Funkangriffen, auf die wenige Tage später am 27. September die Ermordung des langjährigen Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah folgte. Und dies ein Jahr, nachdem der Generalsekretär der Vereinten Nationen davon sprach, dass die Welt „mit zunehmenden geopolitischen Spannungen aus den Fugen gerät“.

Inmitten dieser Besorgnis über tägliche Berichte von Gräueltaten und anhaltendem Leid der Zivilbevölkerung wird als Reaktion auf die anhaltende maßlose Gewalt Israels und seine hartnäckige Weigerung, die nahezu universelle Unterstützung für einen Waffenstillstands-/Gefangenenaustausch in Gaza zu akzeptieren, allmählich eine Frage gestellt: Welches strategische Ziel verfolgt Israel, das so viele Opfer seines weltweiten Rufs als dynamischer und legitimer, wenn auch umstrittener Staat wert ist?

Und hinter dieser beunruhigenden Frage lauert eine damit zusammenhängende ängstliche Frage: Hat Israel ein Endspiel, das dieses Opfer zumindest in seinen Augen rechtfertigen könnte, zusammen mit einer mürrischen Akzeptanz des kriminellen Stigmas glaubwürdiger Vorwürfe von Apartheid und Völkermord sowie der langen Liste von Verbrechen gegen die Menschlichkeit?

Netanjahus Endspiel

Letzte Woche erschien der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in New York und hielt vor einer UN-Generalversammlung, bei der die meisten Delegierten fehlten, eine seltsame Rede, in der er Bitterkeit mit einer israelischen Vision von Frieden vermischte.

In einem Ablenkungsmanöver bezeichnete er die UNO als „Sumpf antisemitischer Galle“, durch den jede Anschuldigung gegen Israel, wie abwegig sie auch sein mag, „automatisch eine Mehrheit“ gegen den einzigen Staat mit jüdischer Mehrheit in der Welt, „in dieser Gesellschaft der flachen Erde“, die die UNO ist, erhalten könne.

AFP

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York City am 27. September 2024 (AFP).

In dieser angespannten Atmosphäre verkündete Netanjahu seine grandiose Vision eines israelischen Endspiels, das Frieden und Wohlstand in die Region bringen soll.

Was Netanjahu dem fast leeren UN-Plenarsaal präsentierte (da viele Delegierte aus Protest gegen seine Rede gegangen waren), war ein geopolitisches Paket, das mit den Worten „die Segnungen des Friedens“ verknüpft war.

Es handelte sich im Wesentlichen um ein Manifest, in dem die Vernichtung der aktiven Gegner Israels, der Stellvertreter des Iran, die erste Stufe darstellte. Darauf sollte in einer zweiten Stufe ein „historisches Friedensabkommen mit Saudi-Arabien“ folgen, das als dramatische Fortsetzung der Abraham-Abkommen präsentiert wurde, die in der letzten Amtszeit von Donald Trump vor vier Jahren geschlossen wurden.

Diese Worte, die einen „neuen Nahen Osten“ verkündeten, wurden von Netanjahu hochgespielt, der sagte: „Welchen Segen würde ein solcher Frieden mit Saudi-Arabien bringen.“

Abgesehen von denen, die sich von einem solchen Endspiel täuschen lassen wollten, erkannten die meisten informierten Personen, dass es sich dabei um kaum mehr als ein plumpes Beispiel staatlicher Propaganda handelte.

Netanjahu zeigte eine Karte seines neuen Nahen Ostens, auf der die palästinensische Eigenstaatlichkeit nicht berücksichtigt wurde, obwohl Saudi-Arabien angedeutet hatte, dass es keinen Frieden mit Israel schließen würde, solange es keinen palästinensischen Staat gäbe.

Eine solche Auslassung war kein Versehen. Die Netanjahu-Koalition mit den rechtsextremen religiösen Parteien, die von Extremisten wie dem Nationalen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir und dem Finanzminister Bezalel Smotrich angeführt werden, würde in dem Moment zusammenbrechen, in dem ein echtes Bekenntnis zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit offiziell gebilligt würde.

Es ist kaum zu glauben, dass Netanjahu diese Einschränkung nicht bewusst war, und so scheint es, gelinde gesagt, unwahrscheinlich, dass er selbst in Washington Begeisterung für seine Vision eines friedensstiftenden Endspiels erwartet hat.

Das wahre Endspiel Israels

Hinter der PR-Idee des Endspiels Israels verbirgt sich eine besorgniserregende Realität.

Israel hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das sich als Nationalstaat des jüdischen Volkes verankert, die Entwicklung jüdischer Gemeinden fördert und den Status des Arabischen von einer Amtssprache zu einer Sprache mit „Sonderstatus“ herabstuft

– The New York Times (@nytimes) 19. Juli 2018

Schon vor dem Amtsantritt der Regierung Netanjahu Anfang 2023 war klar, dass die politische Agenda Israels ein nicht offengelegtes Endspiel vorsah, das das zionistische Projekt nach einem Jahrhundert kolonialer Siedlerbestrebungen vollenden würde.

Dies wurde mir erstmals klar, als die israelische Regierung 2018 ein quasi-verfassungsrechtliches Grundgesetz einführte. Damit wurden die Rechte der jüdischen Vorherrschaft in das israelische Recht aufgenommen, die dem jüdischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung ausschließlich einräumen, Hebräisch als einzige Amtssprache Israels festlegen und die israelische Schutzsouveränität auf die besetzten Siedlungen im Westjordanland ausdehnen.

Es war diese gesetzgeberische Maßnahme der Knesset, die das israelische Endspiel einer Einstaatenlösung bestätigte, die weithin als „Großisrael“ bekannt ist, eine Formel zur Ausweitung der israelischen Souveränität über das besetzte Westjordanland und Ostjerusalem unter Verletzung des Völkerrechts und des UN-Konsenses, einschließlich des Konsenses der westlichen Länder.

Ein solches Grundgesetz kann nicht durch normale gesetzgeberische Maßnahmen geändert werden, sondern nur durch ein späteres übergeordnetes Grundgesetz.

Als die Netanjahu-Koalition die Macht übernahm, gab es provokative Signale, dass dieses Grundgesetz von 2018 als oberste Priorität Israels forciert werden würde. Dies wurde zunächst durch das informelle, aber unmissverständliche Grünes Licht für die Gewalt der Siedler im besetzten Westjordanland signalisiert, mit der pointierten, häufig geäußerten Botschaft an die palästinensischen Bewohner: „Geht oder wir werden euch töten“.

Im September 2023 wurde Netanjahus UN-Rede, in der eine Karte der Region ohne Palästina zu sehen war, durch fieberhafte diplomatische Bemühungen verstärkt, eine abrahamitische Normalisierung mit einigen arabischen Staaten zu erreichen, was ein weiteres Indiz für die Errichtung eines sogenannten „Groß-Israel“ ist.

Diese Handlungen zusammen mit Provokationen auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee trugen dazu bei, die Voraussetzungen für den von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober zu schaffen, ein Ereignis, das selbst jetzt noch von Unklarheiten umgeben ist, die nur durch eine internationale Untersuchung beseitigt werden können.

Fehleinschätzungen auf beiden Seiten

Die Welt akzeptierte zunächst weitgehend oder zumindest tolerierte die Version Israels vom 7. Oktober, einschließlich der Begründung für die Vergeltungsmaßnahmen, die unter dem Deckmantel des Völkerrechts als Ausübung des „Selbstverteidigungsrechts“ dargestellt wurden.

Als weitere Informationen verfügbar wurden, wurde die ursprüngliche israelische Rechtfertigung für die Reaktion auf den 7. Oktober problematisch. Es wurde festgestellt, dass die Führung von Netanjahu mehrere zuverlässige Warnungen vor einem bevorstehenden Angriff der Hamas erhalten hatte.

Nach monatelangem Training scheint es unglaublich, dass Israels erstklassige Überwachungsfähigkeiten nicht alarmiert wurden, und das unmittelbare Ausmaß und die Schwere der Reaktion weckten den Verdacht, dass Israel nach einem Vorwand suchte, um die Zwangsräumung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und anschließend aus dem besetzten Westjordanland zu veranlassen.

Dies schien ein glaubwürdiger Auftakt für die formelle Gründung von „Groß-Israel“ und die Erreichung des eigentlichen Endspiels Israels zu sein.

Im Nachhinein scheinen sich sowohl die Hamas als auch Israel schwer verrechnet zu haben. Israel scheint darauf gesetzt zu haben, dass völkermörderische Gewalt entweder zu einer politischen Kapitulation oder zu einer grenzüberschreitenden Evakuierung und einer neuen Welle palästinensischer Flüchtlinge führen würde.

Nach so viel Leid ist es schwer vorstellbar, dass die Palästinenser, wie stark sie auch durch den israelischen Angriff dezimiert sein mögen, sich mit einem Endspiel abfinden, das nicht die Schaffung einer tragfähigen politischen Zukunft für Palästina beinhaltet.

Israel hat die Verbundenheit der Palästinenser mit ihrem Land unterschätzt, selbst angesichts der totalen Verwüstung. Nach einer anfänglichen Schonfrist, in der die israelische Gewalt hingenommen wurde, hat sich angesichts der bei dem von der Hamas geführten Angriff verübten Gräueltaten und der Geiselnahmen die feindselige öffentliche Meinung weltweit verstärkt.

Die Hamas ihrerseits hat die Heftigkeit der israelischen Reaktion unterschätzt, offenbar weil sie ihren Angriff in normalen Schlachtfeld-Aktions- und Reaktionsmustern und nicht in Verbindung mit dem israelischen Endspielszenario konzipiert hat.

Die hohlen Siegesbekundungen Israels deuten darauf hin, dass die Netanjahu-Koalition dem Endspiel „Groß-Israel“ ebenso verpflichtet ist wie zuvor, wobei die Ausweitung der Kampfzone auf den Libanon dieses Endspiel scheinbar realisierbarer macht.

Nach so viel Leid ist es schwer vorstellbar, dass die Palästinenser, wie stark sie auch durch den israelischen Angriff geschwächt sein mögen, einem Endspiel zustimmen, das nicht die Schaffung einer tragfähigen politischen Zukunft für Palästina beinhaltet. Dies könnte entweder ein lebensfähiger palästinensischer Staat oder eine neue glaubwürdige Ein-Staaten-Konföderation sein, die auf der absoluten Gleichheit dieser beiden Völker beruht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die politischen Bedingungen derzeit nicht für ein Endspiel gegeben sind, das die Mindesterwartungen beider Völker erfüllen würde.

QUELLE: TRT World

Richard Falk

Richard Falk ist emeritierter Professor für Völkerrecht an der Princeton University, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für das besetzte Palästina und Mitautor des kürzlich veröffentlichten Buches „Liberating the United Nations: Realism with Hope“ (2024). Seit 2008 wurde er mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert.

Übersetzt mit Deepl.com

