AS’AD AbuKHALIL: Syrien jetzt

9. Dezember 2024

Das Regime der Assad-Familie, das mit Gewalt aufrechterhalten wurde, war zum Zusammenbruch verurteilt, und die Kämpfe zwischen den verschiedenen bewaffneten Milizen könnten nun zu einer Situation führen, die der in Afghanistan nicht unähnlich ist.

Polizeistand im Zentrum von Damaskus, 2008. (Wjatscheslaw Argenberg/Wikimedia Commons)

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

DieserMoment in der syrischen Geschichte war unvermeidlich: Das Regime von Hafiz al-Assad und seinem Sohn Bashshar al-Assad war zum Zusammenbruch verurteilt. Es ist vorbei.

Die Herrschaft der Ba`th-Partei in der arabischen Welt, die nun ebenfalls verschwunden ist, hat sich als eine abgrundtiefe Erfahrung mit arabischer Tyrannei erwiesen. Es gibt verschiedene Arten von arabischer Tyrannei, von denen die meisten dem westlichen Bündnis und Israel genehm waren. Zum Beispiel die Normalisierungsabkommen mit Israel auf Geheiß Washingtons, die die Konsolidierung und Ausweitung der arabischen despotischen Ordnung erfordern.

Das syrische Volk hat viele Jahrzehnte unter der Herrschaft der Assad-Dynastie gelebt. Wie konnte eine Partei, die auf den Grundsätzen der arabischen Einheit, des Sozialismus und der Befreiung Palästinas gegründet wurde, zu einem Regime werden, das sich auf eine Minderheit stützt (vor allem in der Zeit von Hafiz, aber auch unter seinem Sohn) und Spaltungen und Zersplitterung in Syrien und der arabischen Welt hervorruft?

Wie konnte eine republikanische Partei, die sich auf Ideen der Modernität gründete, eine republikanische Familiendynastie errichten, in der der Sohn die Präsidentschaft von seinem Vater erbt? Es war eine Dynastie, die ihre Herrschaft nur durch den Einsatz von roher Gewalt aufrechterhalten konnte. Das syrische Volk wurde nicht zu der dynastischen Nachfolge befragt, und als Hafiz im Jahr 2000 starb, musste die syrische Verfassung geändert werden, weil sein Sohn zu jung war, um Präsident zu werden.

Der Vater

Hafiz Al-Assad war seit 1963 (sieben Jahre vor dem Staatsstreich, der ihn zum unangefochtenen Führer Syriens machte) maßgeblich an der Herrschaft in Syrien beteiligt, als er Teil der konspirativen Militärclique war, die später die Kontrolle über den syrischen Zweig der Ba`th-Partei und die Regierung Syriens an sich riss.

Hafiz gehörte zu der Militärclique der Ba`th-Partei, die 1966 die Macht übernahm, aber Salah Jadid war der Mann, der das Sagen hatte (und er war mit Hafiz, seinem Verteidigungsminister, zerstritten. Im Gegensatz zu Hafiz war Jadid prinzipientreu, obwohl er wie seine Mitstreiter ein rücksichtsloser Diktator war.

Jadid glaubte an den Befreiungskrieg des Volkes zur Rückgewinnung Palästinas und half bei der Bewaffnung und Finanzierung palästinensischer Widerstandsgruppen. Hafiz billigte nicht, was er als abenteuerliche Züge in Jadid sah, und fürchtete um das Überleben des Regimes angesichts der israelischen Bedrohung.

Im Sommer 1970, während des Schwarzen Septembers (als das jordanische Regime mit PLO-Kräften zusammenstieß), wollte Jadid syrische Truppen zur Unterstützung der Palästinenser einsetzen, doch Hafiz (als Verteidigungsminister) weigerte sich, Luftunterstützung zu gewähren. Hafiz stürzte Jadid innerhalb weniger Monate.

Die Historikerin Hanna Batatu erzählte mir, dass Hafiz Jadid selbst dann fürchtete, als dieser im Gefängnis saß, weil Jadid eine Basis in den Streitkräften hatte und für seine zurückhaltende Art und seine Vermeidung von Publicity bewundert wurde.

Die Menschen im Libanon lebten mit und ohne Unterbrechung unter der Herrschaft von Hafiz al-Assad, der seine Schergen in den Libanon schickte, um seine Gegner zu töten. Seine gesamte Herrschaft war durch den Einsatz von innerer und äußerer Gewalt gekennzeichnet.

Die blutige Fehde zwischen Hafiz al-Assad und Saddam Hussein zerriss die Region, löste zahlreiche Gewaltausbrüche aus und dominierte die arabischen Gipfeltreffen. Hafiz war scharfsinnig und berechnend, aber Brutalität war das Kennzeichen seiner Regierungserfahrung. Sie war es, die ihn an die Macht brachte und hielt.

Hafiz schlug seine Gegner in Syrien und im Libanon nieder. Er kämpfte 1973 im Krieg mit Israel, aber wie im Fall des ägyptischen Führers Anwar el-Sadat nutzte Hafiz den fiktiven Sieg, um die Legitimität seines Regimes zu festigen.

Dass er 1973 kämpfte, stärkte Hafiz‘ Glaubwürdigkeit angesichts der miserablen Leistung anderer arabischer Armeen im Jahr 1967. Doch der Krieg von 1973 endete damit, dass Israel noch immer die Golanhöhen und andere Gebiete unter seiner Kontrolle hatte.

Das Regime hätte 2011 stürzen können und müssen. Die Syrer hatten die Nase voll von der brutalen Herrschaft von Vater zu Sohn. Die Lebensbedingungen in Syrien verschlechterten sich, und die Dienstleistungswirtschaft brachte eine wohlhabende Unternehmerschicht hervor, die sich nicht um die Armen kümmerte, vor allem nicht auf dem Lande.

15 Gründe für das Ende des Regimes

Damaskus. (Wjatscheslaw Argenberg/Wikimedia Commons)

Für den plötzlichen Zusammenbruch der al-Assad-Herrschaft in der vergangenen Woche, der am Sonntag im Fall von Damaskus gipfelte, gibt es viele Gründe, aber er hat sich über Jahre hinweg angebahnt:

1. Das Regime verlor die Unterstützung in den ländlichen Gebieten, insbesondere nach der neoliberalen Politik, die das Regime verfolgte, um die westlichen Mächte zu beschwichtigen. In den ersten Jahren setzte sich das ba`thistische Regime für Bauern und Arbeiter ein, aber das war nicht von Dauer. Das Bashshar-Regime wollte die Politik der offenen Tür in den Nachbarländern übernehmen, was die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößerte.

2. Die Unterstützung von Widerstandsgruppen zog Sanktionen und Schuldzuweisungen des Westens und Israels nach sich, die in der Regel das syrische Volk und nicht die Handlanger des Regimes bestraften. Als General Colin Powell 2003 mit Bashshar Al-Assad zusammentraf, legte er die Forderungen der USA dar. Dazu gehörten weder Reformen noch Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit. Ganz im Gegenteil: Den USA ging es nur darum, den Zaun mit dem Regime zu flicken und dessen Unterstützung und Aufnahme libanesischer und palästinensischer Widerstandsgruppen zu beenden.

3. Die Korruption wuchs und breitete sich unter der herrschenden Elite aus, und sie wurde in den letzten Jahren mit der Ausbreitung des illegalen Drogenhandels und der Prostitution, die Berichten zufolge von Maher Al-Assad, Bashshars Bruder und seinen Handlangern betrieben wird, nur noch schlimmer.

4. Die Ermordung des libanesischen Geschäftsmannes und ehemaligen Premierministers Rafiq Hariri und die Anschuldigungen gegen Bashshar, in die Ermordung verwickelt zu sein, führten zu einer weitgehenden Isolierung des syrischen Regimes (das später nach dem Ausbruch des Aufstands im Jahr 2011 aus der Arabischen Liga ausgeschlossen wurde). Den Golfregimen gelang es, nach der Ermordung arabische sunnitische, sektiererische Feindseligkeit gegen das Regime zu mobilisieren. (Steckte also das syrische Regime oder die Hisbollah dahinter? Denn die westlich-israelische Allianz kann sich offenbar nicht entscheiden. Manchmal beschuldigen sie die Hisbollah und ein anderes Mal die Baschar).

5. Das syrische Regime hat in den letzten Jahren einen faustischen Handel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten – und in geringerem Maße mit Saudi-Arabien – abgeschlossen. Wie es scheint, verhandelte es vor kurzem indirekt über die VAE mit den USA, um sich im Gegenzug für die Lockerung einiger Sanktionen allmählich vom Iran zu distanzieren. Es wurde berichtet, dass Bashshars Deal mit den VAE (dem Erzfeind der Türkei) Erdogan verärgerte, der schließlich die Rebellen zu ihrer Offensive drängte. Der Iran und die Hisbollah müssen von diesen Ouvertüren an die VAE erfahren haben und können darüber nicht erfreut gewesen sein. Iraner und Libanesen starben im Kampf für das Regime, während er hinter ihrem Rücken Geschäfte mit ihren Feinden machte.

6. Das Regime weigerte sich, die Lehren aus dem Jahr 2011 zu ziehen. Nachdem Bashshar 2016 seine Herrschaft über einen Teil Syriens gefestigt hatte, weigerte er sich, der gemäßigten Opposition Zugeständnisse zu machen (einige dieser Oppositionellen waren säkulare Linke mit Verbindungen zu Moskau). Er berauschte sich an seinem Sieg gegen die Rebellen, als ob der Sieg von seiner eigenen Armee errungen worden wäre. Er wollte die Macht nicht teilen und betrachtete Kompromisse als Verrat am Erbe seines Vaters.

Hafiz al-Asad mit seiner Familie in den frühen 1970er Jahren. Von links nach rechts: Bashar, Maher, Frau Anisa Makhlouf (damals die neue First Lady von Syrien), Majd, Bushra und Basil.(Unbekannt/Wikimedia Commons)

7. Bashshar ist noch arroganter als sein Vater. Hafiz pflegte zu den Menschen zu sprechen, hielt (vor allem zu Beginn seiner Herrschaft) lange Reden und gab der arabischen und westlichen Presse Interviews. Bashshar bevorzugte nur westliche (und später russische) Medien. Er machte sich nie die Mühe, sich an sein eigenes Volk zu wenden, nicht einmal, bevor er aus dem Land in die Sicherheit nach Moskau floh. Seine Arroganz zeigte sich in den Jahren des Syrienkriegs. Er war nie daran interessiert, auf die Menschen zuzugehen, auch nicht, als er direkt nach dem Tod seines Vaters die Macht übernahm. Er ist ein Mann, der im Haus eines Despoten aufgewachsen ist und von seinem Gefolge wie ein König erzogen wurde.

8. Bashshar ist ein prinzipienloser Mann, der sich nie zu den Grundsätzen der Ba`th-Partei, der Regierungspartei, bekannt hat. Sein Vater war ebenfalls prinzipienlos, legte aber zumindest Lippenbekenntnisse für den arabischen Nationalismus ab. Bashshar liebäugelte sogar mit dem syrischen Nationalismus, der im Widerspruch zur Arabizität der Ba`th-Partei steht. In Wirtschaftsfragen setzte er sich für neoliberale Reformen ein, während die Regierungspartei den arabischen Sozialismus predigte.

9. Das Regime ging schlecht mit dem arabisch-israelischen Konflikt um. Zwar unterstützte es seit den 1970er Jahren verschiedene Widerstandsgruppen, doch bekämpfte es 1976 auch den palästinensischen Widerstand, als es in den Libanon einmarschierte, um die rechtsgerichteten, pro-israelischen Milizen vor einer vernichtenden Niederlage zu bewahren.

Ab 1973 machte sich das Regime nie die Mühe, die Golanhöhen zu befreien, während der Libanon eine sehr erfolgreiche Widerstandskampagne startete, die Israel schließlich im Jahr 2000 aus dem Libanon vertrieb. Und das Assad-Regime erhielt Hunderte von israelischen Luftangriffen von Israel, ohne darauf zu reagieren. In der arabischen Welt wurde das syrische Regime jahrelang dafür verspottet, dass es auf die wiederholten israelischen Angriffe so reagierte: „Syrien wählt die Zeit und den Ort der Schlacht“. Im letzten Jahr haben Bashshar und das Regime auf den grausamen israelischen Völkermordkrieg mit Schweigen reagiert.

10. Die Brutalität und Grausamkeit des syrischen Regimes seit 1970 besiegelte sein Schicksal und setzte der Herrschaft der Ba`th-Partei (die 2003 im Irak für illegal erklärt wurde) ein für alle Mal ein Ende. Die ba`thistischen Regime (sowohl in Syrien als auch im Irak) zeichneten sich durch extreme Brutalität und Grausamkeit im Umgang mit Dissidenten und Gegnern aus.

Beide Regime machten Jagd auf Dissidenten außerhalb des Landes, um sie zu töten. Viele Gegner des syrischen Regimes wurden im Libanon ermordet. Die ba`thistischen Geheimdienstapparate waren dafür bekannt, neue und perverse Foltermethoden zu entwickeln. Die Folter wurde unabhängig von der Anklage und dem Alter der Gefangenen angewandt. Den ba`thistischen Regimes machte es nichts aus, sich einen Ruf der Brutalität zu erwerben, denn dieser Ruf verbreitete Angst unter der Bevölkerung.

Sowohl Syrien als auch der Irak unter den Ba`th glaubten an die Angst als Herrschaftsinstrument (nicht, dass andere arabische Länder keine Angst hätten, insbesondere die heutigen VAE und Saudi-Arabien). Die syrischen Gefängnisse waren berüchtigt für ihre unmenschlichen Bedingungen und die weit verbreitete Anwendung von Folter. Syrien war in der Lage, die Herrschaft der Folter und der Angst auf den Libanon auszuweiten, als es dort von 1987 bis 2005 das politische System beherrschte.

11. Bashshar hat nie gelernt, seine Beziehungen zu arabischen Despoten zu pflegen; sein Vater hat Saudi-Arabien im Gegenzug für politische Zugeständnisse und Kompromisse Milliarden entlockt. Bashshar hat die arabischen Führer schon früh verprellt, vor allem wenn er sie auf arabischen Gipfeltreffen belehrte. Er hatte keinen einzigen Freund unter den arabischen Führern, während sein Vater enge Beziehungen zu ägyptischen und Golf-Führern hatte.

12. Der Spielraum für Meinungsäußerungen war unter den Ba`th extrem eingeschränkt. Jegliche Infragestellung oder milde Kritik an der Herrschaft hatte schwere Strafen zur Folge, unabhängig vom Alter des Verurteilten. Das Recht auf politische Meinungsäußerung war denjenigen vorbehalten, die das Regime in blumiger Sprache loben wollten.

13. Die Ba`th in Syrien und im Irak griffen zu extremen Formen des Personenkults, die außer in Albanien und Rumänien unter kommunistischer Herrschaft nicht bekannt waren. In den meisten Städten und Gemeinden wurden Statuen der Führer errichtet, und Respekt und Verehrung für den Führer sind Teil der Lehrpläne in den Schulen. Die Verehrung des Führers erstreckt sich auch auf seine Familie, was in beiden Regimen Teil der Konstruktion republikanischer Dynastien ist.

14. Die Vorstellung einer Dynastie in einer Republik ist dem syrischen Volk ein Gräuel. Syrien ist ein modernes Land, das nicht an eine dynastische Herrschaft wie in den Golfstaaten gewöhnt ist. Die Menschen tolerierten die Herrschaft von Hafiz Al-Asad nur unter Zwang, und er musste auf Massengewalt zurückgreifen (wie 1982 in Hama), um an der Macht zu bleiben.

15. Das Regime ist konfessionell geprägt. Seit Hafiz Al-Asad 1970 die Macht übernommen hat, ist das Regime alawitisch geprägt und hat eine alawitische Basis, obwohl die Alawiten nur 14 % der Bevölkerung ausmachen. Die meisten Spitzenposten in der Regierung unter Hafiz Al-Asad waren Alawiten vorbehalten, die oft mit dem Präsidenten verwandt waren. Das Regime von Saddam war in dieser Hinsicht weniger sektiererisch. Bashshar versuchte, noch mehr Alawiten in Spitzenpositionen der Regierung zu bringen, aber die Familie hielt immer noch die entscheidenden Fäden der Macht in der Hand.

Die Verschönerung der Dschihadisten

Syrien ist ein multisektiererisches Land mit einer langen Geschichte von Toleranz und Existenz, die während der Ba`thistenherrschaft deformiert und verdorben wurde. Die neue Rebellenoffensive wurde von externen Mächten, vor allem den USA, Israel und der Türkei, orchestriert. Die siegreichen Milizen gehen auf ISIS und Al-Qaida zurück, obwohl die westlichen Medien darauf bestehen, ihr Image zu beschönigen und sie lediglich als „Opposition“ zu bezeichnen.

Aljazeera (und die dahinter stehende katarische Regierung) spielten eine große Rolle bei der Unterstützung der Rebellen und der Verbreitung von Propaganda in deren Namen. Es ist noch zu früh, um die konkreten Umrisse der Regierungsführung in Syrien vorherzusagen, aber es ist unwahrscheinlich, dass das syrische Volk eine stabile und demokratische Regierung haben wird.

Genau wie im Sudan, in Syrien, im Libanon, im Jemen, in Libyen und im Irak führt die US-amerikanisch-israelische Allianz eine bösartige Kampagne zur Zerstörung von Staaten und Gesellschaften in vielen arabischen Ländern, damit sich der faschistische israelische Staat sicher fühlen kann.

Und die USA haben bewiesen, dass sie ein Regime – egal wie widerwärtig und bösartig es ist – durch ein noch schlimmeres Regime ersetzen können, ja sogar werden. Das Regime, das die USA 2001 in Afghanistan errichteten, war so widerwärtig, dass das afghanische Volk die Taliban vorzog. Die Menschen in Libyen und im Irak blicken heute mit Vorliebe auf die Herrschaft der früheren Regime zurück.

Das Leiden des syrischen Volkes wird wahrscheinlich nicht bald enden, und die Kämpfe zwischen den verschiedenen bewaffneten Milizen könnten zu einer Situation führen, die der in Afghanistan nach dem Sturz der Kommunisten 1992 ähnelt.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon ( 1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism ( 2002), The Battle for Saudi Arabia ( 2004) und betreibt den beliebten BlogThe Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

