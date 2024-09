https://www.palestinechronicle.com/asylum-seekers-promised-residency-for-joining-israeli-army-in-gaza-haaretz/



Asylbewerbern wurde Aufenthalt versprochen, wenn sie sich der israelischen Armee in Gaza anschließen – Haaretz

Von Romana Rubeo

15. September 2024

Ein Soldat der Golan-Brigaden. (Foto: Israelische Armee, via Wikimedia Commons)

Israel bietet afrikanischen Asylbewerbern Berichten zufolge eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis im Austausch für die Teilnahme an Militäreinsätzen in Gaza an, was ethische Bedenken aufwirft.

Israel bietet afrikanischen Asylbewerbern eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis im Austausch für ihre Teilnahme an lebensgefährlichen Militäroperationen in Gaza an, wie die israelische Zeitung Haaretz am Sonntag unter Berufung auf persönliche Berichte enthüllte.

„Verteidigungsbeamte, die inoffiziell sprachen, sagten, das Projekt werde auf organisierte Weise unter der Leitung von Rechtsberatern des Verteidigungsapparats durchgeführt“, heißt es in dem Bericht.

Haaretz merkte an, dass ‚die ethischen Bedenken bei der Rekrutierung von Asylbewerbern nicht angesprochen wurden‘.

Außerdem wurde „bisher keinem Asylbewerber, der zu den Kriegsanstrengungen beigetragen hat, ein offizieller Status gewährt.“

30.000 Asylbewerber

Laut Haaretz “leben derzeit etwa 30.000 afrikanische Asylbewerber in Israel, die meisten von ihnen junge Männer.“

Der Bericht zitierte die Aussage von A., der im Alter von 16 Jahren nach Israel kam und keinen dauerhaften Status in Israel erhielt.

„In einem der ersten Kriegsmonate erhielt A. einen Anruf von jemandem, der behauptete, Polizist zu sein, und ihn anwies, sich sofort bei einer Sicherheitseinrichtung zu melden, ohne eine Erklärung zu geben„, heißt es in dem Bericht.

„Sie sagten mir, sie suchten nach besonderen Leuten, die sich der Armee anschließen wollten. Sie sagten mir, dies sei ein Krieg auf Leben und Tod für Israel“, wird A. von Haaretz zitiert.

Dies war „das erste von einer Reihe von Treffen“ mit einem Sicherheitsbeamten, „der Asylsuchende für die Armee rekrutierte“.

A. wurde Berichten zufolge gesagt, dass er, wenn er sich bereit erkläre, zusammen mit anderen Asylsuchenden der Armee beizutreten, „Dokumente vom Staat Israel erhalten“ könne.

Militärische Quellen, die in dem Bericht erwähnt werden, bestätigen die Version von A. und sagen, dass „der Verteidigungsapparat Asylsuchende bei verschiedenen Operationen eingesetzt hat“.

„Haaretz erfuhr auch, dass das Innenministerium die Möglichkeit prüfte, die Kinder von Asylbewerbern, die in israelischen Schulen unterrichtet wurden, in die IDF einzuziehen“, so der Bericht abschließend.

Krise in der Armee

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant gab im vergangenen Juli bekannt, dass die israelische Armee angesichts des andauernden Krieges im Gazastreifen dringend 10.000 zusätzliche Soldaten benötige.

„Die Armee braucht sofort 10.000 weitere Soldaten“, erklärte Gallant laut Army Radio während einer Sitzung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset am 1. Juli.

Er erwähnte, dass die Armee 4.800 Soldaten aus den Reihen der ultraorthodoxen Männer rekrutieren könnte.

Dies folgte auf eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs des Landes, der im Juni einstimmig entschied, dass ultraorthodoxe Juden in die Wehrpflicht aufgenommen werden müssen.

(The Palestine Chronicle)

–

ist eine italienische Schriftstellerin und Chefredakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in vielen Online-Zeitungen und akademischen Zeitschriften. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf audiovisuelle und journalistische Übersetzungen spezialisiert.

