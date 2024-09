https://english.almayadeen.net/articles/opinion/a-closer-look-at-hate-crimes-against-jews-in-the-uk



Ein genauerer Blick auf Hassverbrechen gegen Juden im Vereinigten Königreich

Von David Miller

15. September 2024

Obwohl Muslime laut Polizeistatistik am meisten unter religiös motivierten Hassverbrechen leiden, sind Juden in den Daten zu Hassverbrechen pro Kopf der Bevölkerung als Opfer „überrepräsentiert“. David Miller befasst sich in Teil 3 von „Werden Juden diskriminiert?“ mit den Zahlen.

In einem früheren Artikel (Teil 2 dieser Reihe) habe ich gezeigt, dass Juden insgesamt nicht diskriminiert werden, sondern im Gegenteil in der britischen Gesellschaft unverhältnismäßig privilegiert sind. Es gibt jedoch einen Bereich des gesellschaftlichen Lebens, in dem es eine offensichtliche Anomalie gibt: Hassverbrechen. Offizielle Statistiken scheinen zu belegen, dass Juden im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl häufiger Opfer von Hassverbrechen sind als jede andere Gruppe. In diesem Artikel werden offizielle Statistiken hinterfragt und es wird gefragt, ob wir diesen Daten Glauben schenken können.

Laut der Metropolitan Police ist ein Hassverbrechen jede Straftat, die (vom Opfer oder einem Zeugen) als durch die „Rasse oder vermeintliche Rasse, Religion oder vermeintliche Religion“ einer Person oder andere „geschützte Merkmale“ (wie Behinderung, Geschlecht usw.) motiviert wahrgenommen wird. In früheren Kommentaren habe ich versucht, zwischen Hassverbrechen und „Diskriminierung“ zu unterscheiden, und ich verlasse mich hier auf diese Unterscheidung, obwohl das natürlich nicht bedeutet, dass Hassverbrechen nicht diskriminierend sind. Der Punkt ist, dass Hassverbrechen, wie sie von der Polizei erfasst werden, und Muster von Diskriminierung in der Arbeitswelt usw. unterscheidbar sind und dass sie von verschiedenen Regulierungs- oder Regierungsbehörden unterschiedlich gezählt werden (Hassverbrechen von der Polizei und dem Innenministerium) und Diskriminierung von einer Reihe anderer Regierungsbehörden.

Im Urteil des Tribunals in meinem Fall gegen die Universität Bristol (den ich gewonnen habe) heißt es, dass ich „akzeptiert habe, dass religiös motivierte Verbrechen gegen Juden im Vereinigten Königreich pro Kopf der Bevölkerung bei weitem am häufigsten vorkommen“. Es stimmt, dass ich das akzeptiert habe, und es stimmt auch in Bezug auf die Daten, die wir nun untersuchen werden.

Nachfolgend finden Sie die offiziellen Daten des Innenministeriums. Ich habe zwei zusätzliche Spalten hinzugefügt, um den Anteil jeder Religion an der Bevölkerung darzustellen und zu zeigen, wie sich die Zahlen proportional zur relativen Bevölkerungsgröße verhalten.

Wahrgenommene Religion des Opfers

Anzahl der Straftaten

Anteil der religiös motivierten Hassverbrechen (%)

Anteil an der Bevölkerung von England und Wales

Anteil pro Kopf der Bevölkerung

Buddhist

18

0

0,3

0,8

Christ

609

8

46,2

0,2

Hindu

286

4

1,8

2

Jüdisch

1.510

19

0,5

39

Muslimisch

3.400

44

6,5

6,7

Sikh

302

4

0,9

4,3

Andere

451

6

0,6

5,8

Keine Religion

166

2

37,2

0,6

Unbekannt

1.491

19

n/a

n/a

Gesamtzahl der betroffenen Religionen

8.233

Gesamtzahl der Straftaten

7.756

Quellen: 1. Daten von 2022–23 vom Innenministerium; 2. Volkszählung 2021; 3. eigene Berechnungen.

Die Daten zu Religion und Rasse und Hassverbrechen

Dies zeigt, dass Muslime zwar am häufigsten unter religiös motivierten Hassverbrechen leiden, wie aus den Polizeistatistiken hervorgeht (3.400 Straftaten oder 44 %), aber auch, dass Juden in den Daten zu Hassverbrechen pro Kopf der Bevölkerung „überrepräsentiert“ sind. So wurden Juden in 1.510 Fällen oder 19 % der religiös motivierten Hassverbrechen Opfer. Da Muslime jedoch 6,5 % der Bevölkerung ausmachen und Juden nur 0,5 % (laut Volkszählung von 2021 für England und Wales), ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer zu werden, für Muslime pro Kopf der Bevölkerung sechsmal höher und für Juden sogar 39-mal höher. Im Gegensatz dazu sind Christen mit nur 0,2 des Durchschnitts pro Kopf weniger als proportional betroffen.

Das ist jedoch noch nicht alles, was man zu diesem Thema sagen kann. Zunächst einmal kann man sehen, dass es in der Diskussion im oben zitierten Urteil des Tribunals nicht um rassistische Hassverbrechen im Allgemeinen ging, wie ich es in meinen Beiträgen zu X diskutiert hatte, sondern ausschließlich um „religiöse Verbrechen“. Hier ist die Passage aus dem Protokoll des Tribunals, in der dies diskutiert wurde. A. bezieht sich auf Antworten, die ich gegeben habe.

Die Zahlen in der obigen Tabelle zeigen, dass es in England und Wales im Zeitraum 2022/3 etwa 7.756 religiös motivierte Straftaten gab. Ich wurde gebeten, in Bezug auf diese Daten zuzustimmen, dass Straftaten gegen jüdische Menschen „bei weitem“ am häufigsten pro Kopf der Bevölkerung begangen wurden. Und das sind sie auch.

Aber wenn wir die Daten zu Hassverbrechen in Bezug auf „Rasse“ betrachten, können wir sehen, dass die 7.756 religiös motivierten Straftaten durch etwa 101.906 „rassistisch motivierte“ Hassverbrechen ergänzt werden. Von insgesamt 109.662 rassistisch und/oder religiös motivierten Hassverbrechen machen die religiös motivierten etwa 7 % aus. Zum Vergleich: Juden sind etwa 1,3 % aller rassistisch oder religiös motivierten Hassverbrechen ausgesetzt, Muslime etwa 3,1 %. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Juden Opfer werden, von 39-mal höher als bei einer mutmaßlichen Durchschnittsperson auf 2,75-mal höher pro Kopf der Bevölkerung und liegt bei Muslimen bei 0,48. Nach dieser Berechnung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Muslime angegriffen werden, um etwa 50 % geringer als die einer durchschnittlichen Person. In absteigender Reihenfolge sind Sikhs (0,27), Hindus (0,26), Buddhisten (0,05) und Christen (0,01) weniger gefährdet als Muslime, Opfer zu werden.

Damit sind Juden immer noch pro Kopf der Bevölkerung eher Opfer, aber ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie nicht „bei weitem“ betroffen sind, wie es im Urteil des Tribunals hieß. Auf jeden Fall ist es deutlich weniger als die vor Gericht vereinbarten Zahlen (39-mal gegenüber 2,75-mal). Es scheint jedoch eine bedeutende soziale Tatsache zu sein, dass Juden zwar im Durchschnitt wirtschaftlich relativ privilegiert sind, aber dennoch überproportional häufig Opfer religiös motivierter Hassverbrechen und – wenn auch in geringerem Maße – von Hassverbrechen im Allgemeinen werden. Aber ist das tatsächlich der Fall?

Wenn man bedenkt, dass Muslime dazu neigen, diskriminiert zu werden – und die bei weitem am stärksten benachteiligte religiöse Gruppe im Land (in wirtschaftlicher Hinsicht) sind – und auch Opfer von Hassverbrechen sind, scheint es unlogisch, dass sie seltener als der Durchschnitt Opfer werden. Aber natürlich muss es Zweifel daran geben, ob Hassverbrechen gegen Muslime (die meist nicht weiß sind) als solche erfasst werden oder als Verbrechen gegen die Kategorien, die bei der Erhebung der rassistisch motivierten Daten verwendet werden: „Asiatisch“, „Nahöstlich“ oder möglicherweise „Chinesisch, Japanisch oder Südostasiatisch“. Da die Datenkategorien in der Volkszählung nicht perfekt mit den in den Statistiken über Hassverbrechen verwendeten Kategorien übereinstimmen, können wir nur berichten, dass die Prozentsätze der insgesamt religiös und rassistisch motivierten Straftaten wie folgt sind:

Identifizierte Rassenkategorie

Anzahl der Straftaten

Anteil der rassistisch/religiös motivierten Hassverbrechen (%)

Prozentsatz der Bevölkerung von England und Wales

Anteil pro Kopf der Bevölkerung

Weiße

13.064

11,9

81,7

0,1

Schwarze

11.274

10,3

4

2,6

Asiaten (einschließlich Chinesen und andere Asiaten)

12.859

11,7

9,3

1,3

„Nahost“ (eine Kategorie, die in etwa der Kategorie ‚Sonstige‘ in der Volkszählung entspricht, zu der auch ‚Araber‘ gehören)

1.510

19

0,5

0,78

Alle Nicht-Weißen

38.707

35,3

13,8

1,7

Alle religiös motivierten Straftaten gegen Nichtchristen/Juden

4.439

4

10,1

Zusammen

43.146

39,3

13,8

2,85

Quellen: 1. Daten von 2022–23 vom Innenministerium; 2. Volkszählung 2021; 3. eigene Berechnungen.

Ähnliche Punkte gelten für Sikhs und Hindus und möglicherweise auch für Buddhisten, von denen etwa 68 % nicht weiß sind. Darüber hinaus gibt es Berichte, dass Muslime Hassverbrechen möglicherweise nicht melden, wie zum Beispiel in diesem Bericht aus Peterborough und diesem aus Bristol. Dabei bleibt die Frage offen, ob die Polizei – aus Unwissenheit oder Islamophobie – weniger dazu neigt, Islamophobie zu bemerken oder zu erfassen. Wir werden uns in einem zukünftigen Artikel mit den Maßnahmen der Polizei in dieser Frage befassen.

Insgesamt können wir die Zahl für „People of Colour“ (Schwarze, Asiaten, Menschen aus dem Nahen Osten, Muslime, Hindus usw.), die zusammen 2,85 beträgt, mit der Zahl für Juden vergleichen, die 2,75 beträgt. Wenn wir also die Daten über Juden als zuverlässig betrachten, stellen wir fest – was nicht überraschend ist –, dass Menschen anderer Hautfarbe eher Opfer von Hassverbrechen werden als Juden. Dies ist das Gegenteil dessen, was wir von den oben genannten Zahlen allein zu religiös motivierten Hassverbrechen erwarten würden. Es entspricht jedoch sicherlich viel mehr dem, was wir über Rassismus wissen: Er betrifft vor allem Schwarze und Menschen anderer Hautfarbe.

Vor diesem Hintergrund können wir die Hypothese aufstellen, dass es weitere Probleme mit den Daten zu Hassverbrechen geben könnte, und zwar in dem Maße, in dem

politische Lobbygruppen in der Lage waren, die Art und Weise, wie Hassverbrechen gegen Juden gezählt wurden, so zu definieren, dass sie systematisch voreingenommen war und dazu führte, dass Hassverbrechen gegen Juden durch Aktivitäten künstlich aufgebläht wurden, von denen man nicht mit Recht sagen kann, dass sie „Hassverbrechen“ darstellen. Organisationen, die sich mit der Meldung und Analyse von Hassverbrechen gegen Juden befassen, stehen in engem Kontakt mit hochrangigen Polizeibeamten und Militärangehörigen und werden sowohl von der Regierung finanziert als auch beraten. Es gibt eine gut finanzierte Kampagne, um die Meldung von „Hassverbrechen“ gegen Juden zu fördern. dass das CST eine extrem breite und voreingenommene Auffassung von „Antisemitismus“ umsetzt, die vorsätzlich und unehrlich behauptet, dass pro-palästinensischer Aktivismus „Antisemitismus“ ausdrückt. Politische Akteure wie Regierungsminister oder die zionistische Bewegung versuchten, die Polizei unter Druck zu setzen, pro-palästinensische Demonstranten mit der oben erwähnten falschen Definition von Hassverbrechen gegen Juden ins Visier zu nehmen; Es gibt Hinweise darauf, dass die Polizei dem Druck der Regierung oder der Zionisten nachgegeben hat.

Sollte eine dieser Hypothesen zutreffen, würde unser Vertrauen in diese Statistiken weiter sinken. Wie wir sehen werden, gibt es gute Belege dafür, dass jede dieser hypothetischen Annahmen durch empirische Beweise gestützt wird. Wir betrachten 1-4 in Teil 4 und in Teil 5 die beiden verbleibenden Hypothesen. In diesem Fall sind die Daten nicht so zuverlässig, wie es den Anschein haben mag, und es könnte vernünftig sein, vorläufig zu dem Schluss zu kommen, dass die offensichtliche Anomalie in Bezug auf Hassverbrechen gegen Juden möglicherweise gar keine Anomalie ist.

Um dies genauer zu untersuchen, werden sich die nächsten beiden Artikel dieser Reihe mit dem Einfluss der Zionisten auf die Art und Weise befassen, wie die Daten definiert und gezählt werden (Teil 4), und später mit den praktischen Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit der Daten in der Zeit nach dem 7. Oktober 2023, als die Operation Al-Aqsa Flood vom palästinensischen Widerstand gestartet wurde (Teil 5).

ist investigativer Forscher, Rundfunksprecher und Akademiker. Er ist Gründer und Co-Direktor der Lobbying-Überwachungsorganisation Spinwatch und Herausgeber von Powerbase.info.

Übersetzt mit Deepl.com

