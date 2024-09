https://www.middleeastmonitor.com/20240915-netanyahu-vows-heavy-price-after-houthi-missile-attack-on-israel/



Netanjahu schwört nach Huthi-Raketenangriff auf Israel einen „hohen Preis“

15. September 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kommt am 14. März 2020 zu einer Rede in seinem Büro in Jerusalem an [GALI TIBBON/AFP via Getty Images]

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schwor am Sonntag, der Huthi-Gruppe im Jemen „einen hohen Preis abzuverlangen“, nachdem bei einem Raketenangriff in Tel Aviv neun Menschen verletzt worden waren, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

„Heute Morgen haben die Huthis eine Boden-Boden-Rakete aus dem Jemen auf unser Territorium abgefeuert. Sie sollten inzwischen wissen, dass wir jeden Versuch, uns zu schaden, teuer bezahlen lassen„, sagte Netanjahu zu Beginn einer Kabinettssitzung, wie aus einer Erklärung seines Büros hervorgeht.

„Diejenigen, die in dieser Angelegenheit eine Erinnerung benötigen, sind eingeladen, den Hafen von Al Hudaydah zu besuchen“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die westjemenitische Stadt, die israelische Kampfflugzeuge im Juli bombardierten, nachdem ein Drohnenangriff der Houthis einen Israeli in Tel Aviv getötet hatte.

Die Houthi-Rakete landete am Sonntagmorgen in einem offenen Gebiet in der Nähe des Ben-Gurion-Flughafens in Tel Aviv, obwohl Israel versucht hatte, sie abzufangen.

Nach Angaben der israelischen Armee und der lokalen Medien wurden neun Israelis verletzt, als sie in Schutzräume eilten, und in bewaldeten Gebieten brachen Brände aus, die durch herabfallende Raketentrümmer verursacht wurden. Während des Vorfalls brach auch in einer großen Zementfabrik ein Feuer aus.

Die jemenitische Huthi-Gruppe hat mit Raketen und Drohnen Schiffe angegriffen, die israelischen Eigentümern gehören, unter israelischer Flagge fahren, von israelischen Betreibern betrieben werden oder israelische Häfen im Roten Meer und im Golf von Aden ansteuern. Dies geschah aus Solidarität mit Gaza, das seit dem 7. Oktober 2023 einem verheerenden israelischen Angriff ausgesetzt ist.

