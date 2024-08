Atomwaffenverweigerer in deutschen Gefängnissen von John Laforge

https://www.counterpunch.org/2024/08/07/nuclear-resisters-in-german-prisons/



7. August 2024

von John Laforge

Während Hunderte von Aktivisten und Reportern wie ich gerade über die Jahrestage der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki durch die US-Regierung schreiben, sind diese Woche zwei Atomwaffengegnerinnen in einem deutschen Gefangenenlager inhaftiert.

Susan Crane aus Redwood City, Kalifornien, und Susan van der Hidjen aus Amsterdam sitzen wegen unbezahlter Geldstrafen für Hausfriedensbruch im Gefängnis, nachdem sie es gewagt hatten, ihre Körper als Symbole für ihre größten Hoffnungen einzusetzen. Zusammen mit Dutzenden von anderen betraten sie ohne Erlaubnis den deutschen Atomwaffenstützpunkt Büchel, um den drohenden Einsatz der dort stationierten US-Atomwaffen zu unterbrechen und ein Ende zu fordern. (Deutsche Piloten trainieren routinemäßig, die 50 bis 170 Kilotonnen schweren US-Wasserstoffbomben vom Typ „B61“ nach Russland zu fliegen und sie dort zu zünden – jede von ihnen verbrennt bis zu 11-mal mehr als die 15-Kilotonnen-Bombe von Hiroshima.)

Ab dem 4. Juni verbrachten die beiden Frauen mehr als sieben Wochen im geschlossenen Frauengefängnis in Rohrbach, wo sie 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle festgehalten wurden. Am 29. Juli wurden sie in den offenen Strafvollzug in Koblenz verlegt, wo sie sich mehr bewegen, Briefe schreiben, telefonieren und mit anderen Gefangenen in Kontakt treten können. Crane verbüßt 229 Tage, Van der Hijden 115 Tage, und sie sind die ersten beiden Frauen außerhalb Deutschlands, die dort wegen Protesten gegen Atomwaffen inhaftiert sind. Crane verbüßt außerdem die längste Haftstrafe, die jemals im Rahmen der 25-jährigen gewaltfreien Kampagne zur Abschaffung der US-Wasserstoffbomben in Deutschland verhängt wurde. Sie wird nicht vor Dezember entlassen.

Freunde und Feinde fragen oft: Wie kann eine Gefängnisstrafe dazu beitragen, die Bedrohung durch Atomwaffen zu verurteilen? Eine kurze Antwort könnte lauten: Ein Gefängnisaufenthalt hebt die Kooperation des Widerständlers mit diesem staatlich geförderten Terrorismus auf; er dramatisiert die Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit von Atomwaffendrohungen; er zwingt Gerichte, Staatsanwälte und Militärs, nukleare Angriffspläne und Waffen zu billigen und zu schützen; und er kann eine Gewissenskrise bei Gemeindemitgliedern, Polizeikräften und Justizbeamten auslösen, die entscheiden müssen, ob sie weiterhin mit dem Atomterror kollaborieren.

Einen Fall von politischem Hausfriedensbruch vor Gericht zu bringen, wie es Crane und Van der Hijden taten, wird oft als ermüdend und aussichtslos bezeichnet, da Urteile, die auf „nicht schuldig“ lauten, so selten sind. Öffentliche Prozesse in Atomwaffen-Protestfällen können jedoch ein helles Licht werfen: erstens auf Kriegspläne, für die die meisten Menschen bezahlen, über die sie aber nicht nachdenken wollen, und zweitens auf die Doppelmoral der Gerichte, die von den Richtern die strikte Befolgung des Wortlauts von Hausfriedensbruchgesetzen verlangen, während sie die offenen Verstöße der Regierung gegen das Völkerrecht entschuldigen, ignorieren oder sich ihnen anschließen. (Der Atomwaffensperrvertrag verbietet jede Weitergabe von Atomwaffen zwischen Vertragsstaaten. Sowohl die USA als auch Deutschland sind Vertragsparteien.)

Crane und Van der Hijden haben jahrelang in ihren jeweiligen Städten gearbeitet, um armen und obdachlosen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Die Armut, die sie tagtäglich sehen, hat beide zu einem radikalen Pazifismus bewegt, der „die Tische der Geldwechsler im Tempel umwirft“, oder, in ihrem Fall, die Planer von Atomkriegen unterbricht, die Waffensysteme polieren, bauen und betreiben, die nur Massaker wie in Hiroshima und Nagasaki hervorbringen können. Die beiden schrieben am 30. Juli aus dem Gefängnis: „Wir nehmen dankbar das Angebot der deutschen Justiz an, uns ein paar Monate Kost und Logis zu gewähren und uns gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, mit den Menschen zu arbeiten, die am meisten darunter leiden, dass das Geld in Kriegsvorbereitungen fließt, anstatt in Bildung, Gesundheitsversorgung oder sozialen Wohnungsbau.“

Ein früherer Beobachter sagte: „Atomwaffen töten, ohne eingesetzt zu werden, indem sie Menschen zum Verhungern zwingen.“ Aber Atomwaffen werden eingesetzt – jeden Tag – in den ständigen und „glaubwürdigen“ Bombendrohungen des Militärs, die als „Abschreckung“ bekannt sind. Die sogenannten „taktischen“ Atombomben auf dem deutschen Stützpunkt haben eine drei- bis elfmal höhere Sprengkraft als die Hiroshima-Bombe, die 140.000 Menschen tötete. Die B61-Bomben werden oft als „kleiner“ als „strategische“ Atomwaffen bezeichnet, „die Städte zerstören“. Diese Beschreibung – die von den großen Nachrichtendiensten verwendet wird – ist absurd, weil sie die Tatsache ignoriert, dass viel kleinere Atombomben (15 und 20 Kilotonnen) die stadtzerstörende Auslöschung von Hiroshima und Nagasaki verursachten.

Selbst diese „kleinsten“ Sprengköpfe im US-Arsenal sind Städtezerstörer. Crane und Van der Hijden lernen auf die harte Tour, dass sich die Atomwaffenschützer vor Gericht auch nicht um die Zerstörung von Zivilisten scheren.

John LaForge ist Co-Direktor von Nukewatch, einer Gruppe für Frieden und Umweltgerechtigkeit in Wisconsin, und gibt deren Newsletter heraus.

