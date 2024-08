https://thecradle.co/articles/as-war-widens-us-assets-become-easy-targets



Wenn sich der Krieg ausweitet, werden US-Anlagen zu leichten Zielen

Von Mohamad Hasan Sweidan

7. AUGUST, 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Die wirtschaftlichen und militärischen Interessen der USA in ganz Westasien könnten unter direkten Beschuss geraten, da die israelischen Aggressionen Washington in eine Eskalation in der gesamten Region hineinziehen.

Während einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 31. Juli unterstrich der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, die Verpflichtung der USA, die Bereitschaft zum Schutz ihrer Sicherheitsinteressen in Westasien aufrechtzuerhalten.

Wir haben und werden ein gewisses Maß an Bereitschaft aufrechterhalten, um unsere nationalen Sicherheitsinteressen in der Region zu wahren. Es ist nicht so, dass wir die Augen davor verschließen, wozu der Iran fähig ist und was er in der Region zu tun in der Lage ist.

Seine Äußerungen fielen in eine Zeit, in der die regionalen Spannungen auf den höchsten Stand seit dem 7. Oktober gestiegen sind. Der Schutz der Interessen Washingtons in der Levante und am Persischen Golf hat für die Regierung Biden oberste Priorität, insbesondere angesichts der gefährlichen jüngsten Provokationen Tel Avivs, zu denen auch Anschläge und Attentate in Beirut, Teheran und Hodeidah gehören – in Schlüsselländern der Achse des Widerstands, die zu einem größeren Konflikt eskalieren könnten, der die Interessen der USA gefährdet.

US-Militarisierung in Westasien

Knapp einen Monat nach Beginn des Gaza-Krieges hat das Pentagon seine wichtigsten Ziele in Westasien dargelegt. Dazu gehören der Schutz der US-Streitkräfte und -Bürger, die Sicherstellung der kontinuierlichen Versorgung des Besatzungsstaates mit wichtiger Sicherheitsunterstützung, die Koordinierung mit den Besatzungsbehörden, um die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Gefangenen, darunter auch amerikanische Staatsbürger, zu gewährleisten, und die Verstärkung der US-Militärpräsenz, um staatliche oder nichtstaatliche Akteure von einer weiteren Eskalation der Krise abzuhalten. Es ist klar, dass Washingtons Fokus weit über Gaza hinausgeht.

Im Oktober letzten Jahres, als der Gaza-Krieg im Anschluss an die Hamas-Operation Al-Aqsa-Flut ausbrach, waren mehr als 45.000 US-Soldaten in Westasien stationiert, verteilt auf US-Militärstützpunkte in etwa 12 Ländern. In dieser Zahl sind die ständig in den zahlreichen Wasserstraßen der Region stationierten Marineflotten nicht enthalten.

US-Militärpräsenz in Westasien

Darüber hinaus entsenden die USA zeitweise Tausende von Soldaten, um auf Krisen und wachsende Spannungen zu reagieren, wie die Verlegung von fast 1 200 Militärangehörigen und Tausenden weiteren an Bord eines Flugzeugträgers der Navy und die Entsendung der fast 2 000 Mann starken Marine-Expeditionseinheit nach dem Beginn des Gaza-Krieges zeigen.

Als Reaktion auf die eskalierende Situation, insbesondere nach den gezielten Attentaten Israels auf den ranghohen Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr und den Hamas-Politbürochef Ismail Haniyeh in Beirut bzw. Teheran, kündigte das US-Verteidigungsministerium strategische Anpassungen seiner militärischen Position in der Region an.

Diese Anpassungen haben zwei Hauptziele: Verbesserung des Schutzes der US-Streitkräfte und Unterstützung der Verteidigung Israels. Um eine robuste Präsenz aufrechtzuerhalten, beauftragte Verteidigungsminister Lloyd Austin die Flugzeugträgergruppe USS Abraham Lincoln, die USS Theodore Roosevelt im Zuständigkeitsbereich des Pentagon Central Command zu ersetzen.

Außerdem verlegte er zusätzliche Kreuzer und Zerstörer, die ballistische Raketen abwehren können, in die Regionen des US European Command und des US Central Command. Darüber hinaus erhöht das Pentagon seine Bereitschaft zum Einsatz zusätzlicher landgestützter Raketenabwehrsysteme und hat die Entsendung eines zusätzlichen Jagdgeschwaders nach Westasien angeordnet.

Diese Anpassungen ergänzen die umfangreichen Fähigkeiten, die das US-Militär in der Region bereits unterhält, darunter die USS Wasp Ready Amphibious Group/Marine Expeditionary Unit, die im östlichen Mittelmeer operiert.

US-Wirtschaftsimperium in Westasien

Neben dem bedeutenden militärischen Aufbau der USA in Westasien spielen auch zivile US-Unternehmen eine wichtige Rolle in der Region, vor allem in kritischen Sektoren wie Öl und Gas, Technologie und Telekommunikation.

Ausländische Direktinvestitionen (ADI) in Westasien verzeichneten im Jahr 2023 ein bemerkenswertes Wachstum: Unternehmen kündigten 1.848 Projekte im Wert von schätzungsweise 88,3 Milliarden US-Dollar an. Infolgedessen war Westasien 2024 die viertattraktivste Region für ausländische Direktinvestitionen in Bezug auf das Interesse der Investoren.

Die USA waren im Jahr 2023 die wichtigste Quelle für ausländische Direktinvestitionen in Westasien: US-Firmen kündigten 362 Projekte im Wert von 36 Milliarden US-Dollar an. Dies bedeutete einen bemerkenswerten Anstieg der Kapitalinvestitionen, die sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben.

Diese Unternehmen konzentrieren sich stark auf die Staaten am Persischen Golf, insbesondere auf Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Oman – sowie auf Israel. Der Besatzungsstaat ist ein besonders zugängliches Ziel für US-Investitionen in der Region, wobei die ausländischen Direktinvestitionen (Aktien) der USA in Israel allein im Jahr 2022 42,5 Milliarden Dollar erreichen werden. Diese Investitionen konzentrieren sich hauptsächlich auf das verarbeitende Gewerbe, Informationsdienste sowie professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen.

Schließung der Meerenge von Hormuz

Die Möglichkeit, dass der Iran die Straße von Hormuz, eine schmale Wasserstraße an der Mündung des Persischen Golfs, schließt, ist eine immer wiederkehrende Sorge, wenn die Spannungen mit der Islamischen Republik zunehmen. Diese Meerenge ist eine wichtige Schifffahrtsroute, über die fast 30 Prozent des weltweiten Ölhandels abgewickelt werden.

Sie verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean, vom Iran im Norden bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Oman im Süden. Die Gefahr dieses Korridors in Zeiten von Spannungen liegt in seiner geringen Tiefe, die vorbeifahrende Schiffe anfällig für Minen macht. Die Nähe zum iranischen Festland macht die Schiffe außerdem anfällig für Angriffe durch Küstenraketen oder das Abfangen durch Patrouillenboote und Hubschrauber.

Die Schließung der Meerenge hätte unmittelbare Auswirkungen auf die weltweiten Energiepreise. Im ersten Quartal 2024 beförderten Tanker täglich fast 15,5 Millionen Barrel Rohöl und Kondensat aus Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Iran durch die Meerenge. Die Meerenge ist auch ein wichtiger Korridor für Flüssigerdgas (LNG), durch den im selben Zeitraum mehr als ein Fünftel der weltweiten Lieferungen, hauptsächlich aus Katar, fließen.

Die Amerikaner werden den Preis dafür zahlen

Wie bereits von The Cradle erwähnt, hat eine Studie der Weltbank ergeben, dass sich jegliche Spannungen in der Region direkt auf die Energiepreise auswirken würden, wobei die Steigerungsrate je nach Grad der Spannungen variiert. Dieses Thema ist jetzt besonders wichtig, da die meisten Wähler laut Umfragen in den USA der heimischen Wirtschaft Vorrang einräumen.

So ergab eine Pew-Umfrage vom Februar, dass 73 Prozent der Wähler die Stärkung der Wirtschaft als oberste Priorität ansehen. Folglich hat der Iran das Potenzial, die Stimmung der amerikanischen Wähler indirekt zu beeinflussen, indem er die Energiepreise durch Aktionen an der strategischen Straße von Hormuz beeinflusst.

Die Wahrscheinlichkeit eines regionalen Krieges wird aufgrund der anhaltenden aggressiven Politik des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im Gazastreifen und in der gesamten Region immer greifbarer. Dieser potenzielle Mehrfrontenkonflikt könnte ein noch nie dagewesenes Ausmaß annehmen, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Iran seine Existenz als Islamische Republik auf dem Spiel sieht.

In einem solchen Szenario würden Teheran und andere Mitglieder der Widerstandsachse wahrscheinlich alle verfügbaren Ressourcen und Strategien einsetzen, um ihre gemeinsamen Interessen zu verteidigen. Und wenn US-Militärkräfte oder -Einrichtungen direkt involviert werden, werden die US-Interessen – sowohl militärische als auch wirtschaftliche – im Mittelpunkt der Konfrontation stehen.

Die Entsendung weiterer US-Truppen und -Einrichtungen in die Region zu einem solch kritischen Zeitpunkt erweitert nur die amerikanischen Zielscheiben für die Achse.

Übersetzt mit deepl.com

