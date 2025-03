Warum verschweigt man das in anderen Medien? Also nur ein vorbestrafter psychisch gestörter deutscher Einzeltäter, nichts von „neonazistisch“, Mitglied „Reichsbürger Ringbund“ oder ähnliches. Wäre es ein „islamistischer Täter mit Migrationshintergrund“ würde das in voller Breite ausgebreitet. Was für ekelhafte Doppelstandards. Danke Junge Welt! Evelyn Hecht-Galinski

https://www.jungewelt.de/artikel/495371.mannheim-attent%C3%A4ter-mit-verbindungen.html



Attentäter mit Verbindungen

Mannheim: Tatverdächtiger des Pkw-Attentats soll einer Reichsbürgergruppe nahe gewesen sein

Von Max Grigutsch

Boris Roessler/dpa Mannheim: Ein Attentäter war am Montag vorsätzlich in eine Menschenmenge gefahren (3.3.2025)

Der Tatverdächtige des Pkw-Attentats in Mannheim soll Verbindungen in die neonazistische Szene gehabt haben. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der antifaschistischen Rechercheplattform »Exif« hervor. Demnach sei der Verdächtige Alexander S. Mitglied einer Reichsbürgergruppe namens »Ring Bund« gewesen. Einem Nachtrag von Mittwoch zufolge habe S. 2018 außerdem an einem von der NPD mitorganisierten Aufmarsch der rechten Gruppe »Wir für Deutschland« teilgenommen.

Der mutmaßliche Attentäter war am Montag mit einem Auto in eine Menschengruppe in der Mannheimer Innenstadt gefahren. Dabei hatte er nach aktuellen Informationen zwei Menschen getötet und elf weitere teils schwer verletzt. Gegen S., der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, wird wegen Mordes in zwei Fällen, versuchten Mordes in fünf Fällen jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung in elf Fällen ermittelt. Nach Hinweisen auf psychische Vorerkrankungen hat die Staatsanwaltschaft ein politisches Motiv bereits am Montag ausgeschlossen. »Exif« nennt den Ausschluss einer politischen Tatmotivation zum jetzigen Zeitpunkt »fatal«. Weiterlesen in jungewelt.de

