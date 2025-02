https://www.middleeasteye.net/discover/metaphors-can-save-you-dictatorship-not-democracy-life-and-poetry-syrian-palestinian-poet



Auf der Flucht vor der Zensur: Das Leben und die Poesie des syrisch-palästinensischen Schriftstellers Ghayath Almadhoun

Der Dichter sagt, dass Zensur in einer Diktatur nichts Neues sei, dass sie sich in einer Demokratie jedoch wie der Eintritt in einen neuen Totalitarismus anfühle

Ghayath Almadhoun sagt, dass er und andere arabische Künstler in Deutschland wegen Kritik an Israel mit Zensur konfrontiert waren (Mit freundlicher Genehmigung von Ghayath Almadhoun)

Von Pauline Ertel

4. Februar 2025,

Das im Oktober 2023 veröffentlichte Gedicht I Have Brought You Syria enthält wiederkehrende Themen, die sich in Ghayath Almadhouns Beiträgen finden.

Dazu gehören die Auswirkungen von Krieg und Liebe sowie Meditationen über die ewige Suche nach Heimat, die alle mit einem Hauch von schwarzem Humor durchsetzt sind.

Die ersten Zeilen lauten:

Ich habe dir eine Rose aus Beton mitgebracht, die meinen vergangenen Tagen ähnelt,

und Träume ohne Albträume, damit du dich nicht mit Erinnerungen ansteckst,

Und wenn ich mich in der Übersetzung verliere, schäle ich die Metapher wie eine Orange für Sie,

und verstecke meine Gedichte, die unter postmoderner Belastungsstörung leiden.

Mit 45 Jahren hat Almadhoun nun fünf Gedichtsammlungen veröffentlicht und seine Gedichte wurden in 30 Sprachen übersetzt, darunter Bücher, die in 13 Sprachen veröffentlicht wurden.

Sein poetischer Kurzfilm Evian, einer von insgesamt sieben, gewann 2020 den Zebra Award für den besten Poesiefilm.

Évian – Ghayath Almadhoun Évian – Ghayath Almadhoun إيفيان ـ غياث المدهون Best Poetry Film 2020 – ZEBRA poetry film festival https://www.haus-fuer-poesie.org/en/zebra-poetry-film-festival/winners-2002-2022/gewinner-2020 Voice by Ghayath Almadhoun reading from the poem (إيڤيان) Évian – 2019 Translated from Arabic by Catherine Cobham Footage of The Memorial to the Murdered Jews of Europe „Holocaust Memorial Berlin“ by Ghayath Almadhoun Footage of the sea from the internet.

Almadhoun wurde 1979 im palästinensischen Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus als Sohn eines Vaters palästinensischer Herkunft und einer syrischen Mutter geboren. Sein Interesse an der Poesie ist tief verwurzelt.

„Es gibt einen Abschnitt im Koran, der die ‚Dichter‘ (ash-Shu’ara) genannt wird. Gegen Ende heißt es dort: ‚Siehst du nicht, dass sie überall hinreisen?‘. Das hat mich schon als Kind fasziniert, und ich sagte mir: Ich werde ein Dichter sein“, erzählt er Middle East Eye.

Almadhoun veröffentlichte sein erstes Gedicht 1999 im Alter von 19 Jahren in einer syrischen Literaturzeitschrift. Sein erstes Buch folgte 2004, ein weiteres 2008, beide wurden in Syrien mit Literaturpreisen ausgezeichnet.

Doch dieser Erfolg war von der Angst überschattet, die in einem autoritären Staat mit der freien Meinungsäußerung einhergeht. Unter dem ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad riskierten Dissidenten Folter und Inhaftierung, wenn sie auf der falschen Seite der Regierung standen.

Die Poesie bot zunächst eine Möglichkeit, die staatlichen Beschränkungen zu umgehen, doch schließlich holte die Zensur sie ein.

„Die syrische Diktatur war eine sehr klassische Diktatur“, erklärt Almadhoun. ‚Sie scheren sich nicht um Poesie und Dichter, weil sie sie nicht respektieren. In der Poesie konnte man viel sagen, es war ihnen scheißegal.“

Doch als die Regierung begann, Freunde zu verhaften, beschloss der junge Dichter zu fliehen.

Der syrische Dichter aus Berlin: ‘Mehr als nur ein Flüchtling“

Mehr lesen »

2008 gelang Almadhoun die Flucht nach Schweden, nachdem er zu einem Literaturfestival in Stockholm eingeladen worden war.

Er beantragte politisches Asyl und erwarb schließlich die schwedische Staatsbürgerschaft. Bis Ende 2024 und dem Zusammenbruch der Assad-Dynastie konnte Almadhoun nicht in seine Heimat zurückkehren.

„Ich konnte meine Mutter einmal im Jahr in Beirut treffen, sie hatte einen syrischen Pass. Aber mein Vater nicht. Ich habe meinen Vater seit 16 Jahren nicht mehr gesehen. Jetzt kann ich ihn wiedersehen“, sagt er.

Im Dezember 2024 kehrte der Dichter nach 16 Jahren im Exil nach Syrien zurück.

Als Almadhoun nach Daraa zurückkehrte, der Stadt, in der die syrische Revolution 2011 begann und in der seine Eltern heute leben, fehlte ein Familienmitglied.

Im April 2016 wurde Ghayaths älterer Bruder bei einem Bombenanschlag getötet. Aus Angst vor Verfolgung gab sein Vater den Tod seines Sohnes jedoch erst mehr als acht Jahre später bekannt.

„Die Leute wussten, dass mein Bruder gestorben war, aber aus Angst konnten wir weder eine Beerdigung abhalten noch seinen Tod bekannt geben“, sagt er.

„Wenn Leute nach ihm fragten, sagten wir, er sei bei einem Auto- oder Motorradunfall ums Leben gekommen.“

Kompass der Angst

Almadhoun schreibt und veröffentlicht seine Gedichte auf der Grundlage dessen, was er als ‚Kompass der Angst‘ bezeichnet, eine Anspielung auf die unausgesprochenen roten Linien, an denen sich ein Künstler in einer Diktatur orientiert.

Menschen, die in autoritären Kontexten leben, entwickeln einen Kompass, der auf dem Wissen darüber basiert, was gesagt werden kann und was nicht.

„Man wusste, über welche Dinge man nicht sprechen durfte, weil man die Richtung der Macht kannte.“

„Assad kontrollierte Syrien, und die Angst vor Antisemitismus kontrolliert Deutschland, bildlich gesprochen“

– Ghayath Almadhoun, Dichter

Kritik an Assads Baath-Partei zu äußern, würde keine Konsequenzen nach sich ziehen, erkannte Almadhoun, aber die Erwähnung von Assads Familie könnte leicht ausreichen, um jemanden „verschwinden zu lassen“, zusammen mit anderen Familienmitgliedern.

„Man konnte die Angst überall riechen. Aber unter dem syrischen Regime konnte man die wahre Bedeutung hinter seinen Worten mit Metaphern verbergen. Metaphern würden einen retten“, erklärt Almadhoun.

„In einer Demokratie kann man mit diesen Mitteln keinen Beitrag leisten, weil die Menschen diese Metaphern nicht verstehen. Die Menschen können im Allgemeinen sagen, was sie wollen“, fährt er fort.

Als Almadhoun nach fast drei Jahrzehnten in einer Diktatur im Westen ankam, funktionierte sein Kompass sehr gut, sagt er.

Aber auch Europa war nicht frei von seinen eigenen roten Linien, insbesondere im Hinblick auf die Palästinafrage in Deutschland, wo er seit sechs Jahren lebt.

„In Syrien war es Assad, vor dem die Menschen Angst hatten; in der Sowjetunion war es Josef Stalin, in Rumänien war es Ceausescu, in Libyen war es Gaddafi und im Irak war es Saddam Hussein. Ich habe sehr schnell verstanden, dass in Deutschland die Angst von Israel ausgeht.“

Für die politische Klasse Deutschlands ist die Unterstützung des israelischen Völkermords nacktes Eigeninteresse

Mehr erfahren »

In Deutschland haben die Menschen Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wenn sie wegen ihrer Kritik an Israel des Antisemitismus beschuldigt werden, beobachtet Almadhoun.

„Assad kontrollierte Syrien, und die Angst vor Antisemitismus kontrolliert Deutschland, bildlich gesprochen.“

Als Beispiel verweist der Dichter auf die Berlinale-Kontroverse im vergangenen Jahr, bei der der Dokumentarfilm No Other Land, der von israelischen und palästinensischen Filmemachern gemeinsam gedreht wurde, den Preis für den besten Dokumentarfilm erhielt.

Co-Regisseur Yuval Abraham nutzte die Dankesrede, um die „apartheidähnliche Situation“ im besetzten Westjordanland zu verurteilen.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, applaudierte der Rede zunächst, stellte jedoch kurz nach der Abschlussfeier klar, dass ihr Applaus ausschließlich für den israelischen Filmemacher Abraham und nicht für seinen palästinensischen Kollegen Basel Adra bestimmt war.

„Auf der ganzen Welt war es ein Skandal, dass sie nur für einen von ihnen applaudierte. In Deutschland nannte man es auch einen Skandal, aber was sie meinten, war, dass es ein Skandal war, dass sie überhaupt nach dieser Rede geklatscht hat.“

Erster abgesagter Künstler in Deutschland

Im Rahmen des renommierten Berliner Künstlerprogramms des DAAD kam Almadhoun 2019 in die deutsche Hauptstadt, wo er sich in der Literaturszene der Stadt etabliert hat.

Im Jahr 2022 begann Almadhoun mit seinem Beitrag zu einer Anthologie, einer Gedichtsammlung mit dem Titel Continental Drift – The Arabic Europe, die Gedichte von 31 arabischen Exildichtern aus Ägypten, Syrien, Palästina, Tunesien, Marokko, Irak, Libanon und Jemen enthält, die heute in europäischen Hauptstädten leben.

Das Buch sollte zusammen mit der in Berlin ansässigen Literaturstiftung Haus für Poesie (House for Poetry) veröffentlicht werden.

„Zensur erwartet man von einer Diktatur. Aber wenn man hier, in einer Demokratie, ausgeladen wird, ist das, als würde man wieder in den Totalitarismus eintreten.“

– Ghayath Almadhoun

Nach einem Führungswechsel bei der Stiftung im Jahr 2023 wurden jedoch mehrere Gedichte sowie die Beiträge von drei Dichtern vollständig entfernt.

Die neue Leitung verlangte von jedem Dichter, der einen Beitrag zur Anthologie geleistet hatte, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem er erklärt, dass er die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung gegen die Besetzung Palästinas durch Israel nicht unterstützt.

Ghayath beschloss, die Stiftung wegen dieser Bedingungen zur Rede zu stellen.

„Sie tun das, weil ich Araber und Muslim bin. Das ist Diskriminierung“, erinnert er sich, dass er den Direktoren gesagt habe.

„Zweitens ist BDS eine Bewegung. Wenn Sie das in den Vertrag aufnehmen wollen, können Sie das tun, aber Sie müssen jede verbotene Bewegung in Deutschland hinzufügen„, fügte er hinzu.

Die Direktoren beschlossen, eine Klausel hinzuzufügen, dass das Haus für Poesie “gegen jede Form von Diskriminierung, einschließlich Sexismus, Rassismus und Antisemitismus“ ist. Die Klausel schloss Islamophobie nicht ein.

Die Veröffentlichung war für September 2023 geplant, und für den 11. Dezember desselben Jahres war eine Auftaktveranstaltung für die Sammlung im Haus für Poesie angesetzt.

Am 5. Oktober erhielt Almadhoun eine E-Mail von den Veranstaltern, in der sie ihm mitteilten, dass sie sich über die Zusage mehrerer beitragender Dichter zur Teilnahme an der Auftaktveranstaltung freuten und dass sie erwarteten, dass Almadhoun als Hauptredakteur ebenfalls auf der Bühne anwesend sein würde, um über das Buch zu sprechen.

In der E-Mail hieß es, dass sie ihn näher am Termin über den genauen Zeitplan informieren würden.

Zwei Tage später starteten die von der Hamas geführten Kämpfer eine Offensive im Süden Israels, die zum Tod von mehr als tausend Israelis führte.

„Halt den Mund und füge dich“: Israel, Palästina und der Beginn einer neuen Zensur in der westlichen Kunst

Mehr lesen »

Am 12. Oktober erhielt Almadhoun eine E-Mail von den Direktoren, in der sie ihn darüber informierten, dass die Abschlussprüfung des Haushalts für das letzte Quartal gerade stattgefunden habe und dass die Organisation auf einige „Probleme zum Jahresende“ gestoßen sei.

„Wir müssen mehrere Aufführungen absagen, für die im November und Dezember höhere Kosten geplant waren. Daher kann leider auch die Präsentation von (The Arabic Europe) nicht wie geplant stattfinden“, hieß es in der E-Mail.

„Damit war ich der erste abgesagte Künstler in Deutschland nach dem 7. Oktober. Einen Tag später war es Adania Shibli, und jetzt sind wir 205 öffentlich und Hunderte im Geheimen“, erzählt Ghayath Middle East Eye.

Im Oktober 2023 sagte die Frankfurter Buchmesse, die größte Buchmesse Deutschlands, die geplante Preisverleihung an die palästinensische Autorin Adania Shibli für ihren Roman Minor Detail ab, der in der Zeit nach der Nakba von 1948 spielt.

Die Liste der Künstler und Intellektuellen, die nach dem 7. Oktober in Deutschland abgesagt wurden, ist auf der Online-Plattform Archive of Silence dokumentiert.

Viele Künstler entscheiden sich dafür, ihre Fälle nicht öffentlich zu machen, aus Angst, als antisemitisch abgestempelt zu werden oder ihren Job und ihre Karriere zu verlieren, so Almadhoun gegenüber Middle East Eye.

„Zensur ist etwas, das man von einer Diktatur erwartet. Aber wenn man hier, in einer Demokratie, abgesagt wird, ist das, als würde man wieder in den Totalitarismus eintreten.“

Ghayaths neuestes Buch, „Ich habe dir eine abgetrennte Hand gebracht“, das einen Monat vor dem 7. Oktober 2023 fertiggestellt wurde, wird im Februar in Deutschland, den USA, Großbritannien und Belgien veröffentlicht.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen hat Ghayath jedoch aufgehört zu schreiben.

„Ich bin völlig durcheinander. Diese Situation ist unerträglich, ich stecke in einer existenziellen Krise.“

Ghayath Almadhouns „I Have Brought You a Severed Hand“ wird am 23. März 2025 in englischer Sprache veröffentlicht von Divided Publishing.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …