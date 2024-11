https://www.aljazeera.com/opinions/2024/11/6/enlightened-americans-must-now-rise-up-and-resist



Aufgeklärte Amerikaner müssen sich jetzt erheben und Widerstand leisten

Nachdem er sich erneut an die Macht gebracht hat, wird Trump sich wahrscheinlich selbst zerstören. Aber er darf nicht Amerika zerstören.

Andrew Mitrovica

Al Jazeera-Kolumnist

Veröffentlicht am 6. November 2024

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump betritt die Bühne nach den ersten Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahlen 2024 in West Palm Beach, Florida, am 6. November 2024 [Reuters/Callaghan O’Hare]

Eines ist klar: Ein Großteil Amerikas hat für einen Faschisten gestimmt.

Wenn diese kurze, unverblümte Eröffnung Ihre empfindlichen Gefühle verletzt, dann sollten Sie, lieber Leser, endlich mit den zuckersüßen Mythen über eine gespaltene, uneinige Nation aufhören, die einen Faschisten zum Präsidenten gewählt hat – schon wieder.

Dies bleibt unklar: Amerikas Schicksal.

Aufgeklärte Amerikaner, die ihre bewundernswerte Opposition und Ablehnung gegenüber jedem obszönen Aspekt eines grinsenden starken Mannes deutlich gemacht haben, der die Strafe einfordern wird, die in seiner Seele und seinem Geist wie ein brodelnder Kessel gärt, stehen vor einer dringenden Aufgabe.

Lange bevor seine einst engsten Mitarbeiter und Kabinettsminister sich verspätet an die New York Times oder CNN wandten, um die Amerikaner „zu warnen“, dass der plumpe Demagoge, dem sie mit so schmeichelhafter Ehrerbietung gedient hatten, ein echter Faschist war, schlugen dumme Kolumnisten wie ich seit 2016 in einer Kolumne nach der anderen Alarm wegen Donald Trumps autokratischem Charakter.

Aber wir und, was noch viel wichtiger ist, unsere unverhohlenen, plakatgroßen Anordnungen wurden von den ach so höflichen Kennern als die hyperbolischen Träumereien von Polemikern abgetan, die auf der Suche nach Klicks waren und wenig Verständnis für die wahre Natur des Faschismus hatten.

Wie vorauszusehen war, verharrten die höflichen Kenner unverantwortlicherweise in ihren angenehmen Wahnvorstellungen, selbst nachdem Trump einen gewaltsamen Aufstand auf der vermeintlichen Zitadelle der amerikanischen Demokratie, dem US-Kapitol, organisiert und entfesselt hatte, um eine Wahl zu kippen.

Die höflichen Kenner zogen es natürlich vor, die inzwischen unbestreitbare Tatsache, dass eine atemberaubende Zahl von Amerikanern einen unverhohlenen Faschisten unterstützt hat, als den bedauerlichen, aber vielleicht verständlichen Akt wütender „Kultisten“ zu erklären, die eine Affinität zu Trumps schäbiger Rhetorik und engstirnigen Beschwerden haben.

Diese oberflächliche Einstellung war schon immer so – das Offensichtliche ablenken, relativieren, entschuldigen: Der Faschismus ist in Amerika zum Mainstream geworden.

Trump ist nicht der Anführer einer „Sekte“. Er verkörpert eine Reihe gemeinsamer Werte und Überzeugungen, die für seine Horde von Anhängern in ganz Amerika eine unwiderstehliche Ideologie widerspiegeln; eine Ideologie, deren Grundprinzipien Grausamkeit, Rache und Ignoranz sind.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass Trump, wenn er Anfang nächsten Jahres den Amtseid ablegt und auf eine Bibel schwört, die Verfassung zu wahren, diese sofort entweihen wird, um die vorherrschende Gier nach Grausamkeit, Rache und Ignoranz zu befriedigen.

Die illoyalen „Feinde von innen“ werden verfolgt und strafrechtlich verfolgt werden.

Die „schädlichen“ Einwanderer, die die weiße Seele Amerikas ausgehöhlt haben – ob sie die Staatsbürgerschaft besitzen oder nicht – werden ohne ordentliches Verfahren zusammengetrieben und deportiert, ihrer Arbeit beraubt und von ihren Familien getrennt – wenn nötig mit ungeheurer Gewalt.

Die verbliebenen Reste der „freien Presse“ Amerikas werden mit Drohungen, Einschüchterung und Vergeltungsmaßnahmen ins Visier genommen. Und die Oligarchen, denen die „großen“ Zeitungen und Fernsehsender gehören, werden sich unterwerfen.

Die Bürger- und Menschenrechte, die durch jahrzehntelangen lauten Protest und harte Arbeit errungen wurden, werden mit der glücklichen Komplizenschaft eines flehenden Kongresses und des Obersten Gerichtshofs zurückgenommen oder gänzlich abgeschafft.

Die Verantwortung, die Verpflichtung, die Pflicht, zu versuchen, Amerika aufzuhalten, zu blockieren oder, wenn möglich, zu verhindern, dass es „umkehrt“, liegt beim aufgeklärten Amerika.

Widerstand ist nicht zwecklos. Vielmehr ist er ein Gebot.

Es wird nicht einfach sein.

Das aufgeklärte Amerika wird in den kommenden Tagen und Wochen von Angst und Verzweiflung erfasst werden. Dies ist angesichts des erschütternden, desorientierenden Bildes eines breiten republikanischen Sieges zu erwarten.

Wenn aufgeklärte Amerikaner aus diesem Schockzustand erwachen – und das werden sie – müssen sie der Versuchung widerstehen, in gegenseitige Beschuldigungen und Schuldzuweisungen zu verfallen.

Stattdessen müssen sie sich die Hände reichen und trotzig Widerstand leisten. Sie müssen eine beeindruckende Kraft mobilisieren und aufbauen, die ein übergeordnetes Ziel hat: der Verfassung treu zu bleiben, der sie ehrlich ergeben sind, und sich gegenseitig so gut wie möglich vor dem Leid und dem Kummer zu schützen, die mit Sicherheit kommen werden.

Es ist möglich. Es muss möglich sein.

Diese schwere Aufgabe erfordert einen unerschütterlichen Willen und Entschlossenheit; denselben Willen und dieselbe Entschlossenheit, die aufgeklärte Amerikaner in der Vergangenheit eingesetzt haben, um ihr geliebtes Heimatland zu einem gerechteren, faireren und einladenderen Ort zu machen.

Ich wiederhole: Dies ist Ihre Verpflichtung und Pflicht, aufgeklärtes Amerika. Sie werden ein wenig Zeit brauchen, um Ihre Wunden zu lecken. Dann müssen Sie sich mit dem Wissen, dass Sie das Bollwerk sind, dass Sie eine Legion sind und dass Sie im Recht sind, an die wichtigen Aufgaben machen.

Die Geschichte lehrt uns, dass Faschisten wie Trump, so hässlich und zerstörerisch sie auch sein mögen, sich nicht durchsetzen können. Letztendlich zerstören sie sich selbst.

Die Frage ist: Wird Trump auch Amerika zerstören?

Ich bin überzeugt, dass aufgeklärte Amerikaner alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um mit aller Kraft, Entschlossenheit und Überzeugung den Ruin Amerikas zu verhindern.

Wird das ausreichen? Ich weiß es nicht.

Aber die Alternative ist schrecklich.

