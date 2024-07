Auszug aus dem Attentat auf das Unternehmen: Venezuelas Maduro über John Boltons Plan, ihn zu töten ByAnyaParampil

https://thegrayzone.com/2024/07/16/corporate-coup-assassination-venezuelas-maduro-boltons-plot/



Auszug aus dem Attentat auf das Unternehmen: Venezuelas Maduro über John Boltons Plan, ihn zu töten

-Juli 16, 2024

Nach dem Attentat auf Präsident Donald Trump bietet Anya Parampil in ihrem neuen Buch „Corporate Coup“ einen detaillierten Rückblick auf das gescheiterte Attentat auf Venezuelas Präsident Nicolas Maduro und die Rolle Washingtons bei diesem Komplott: Venezuela und das Ende des US-Imperiums“.

Anmerkung der Redaktion: Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro reagierte auf das Attentat auf Donald Trump am 13. Juli 2024 bei einer Kundgebung in Pennsylvania mit der Erklärung: „Ich möchte im Namen ganz Venezuelas und unseres Volkes das Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zurückweisen und ablehnen.“ Es war eine großmütige Geste von einem Staatsoberhaupt, das Trumps ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton persönlich beschuldigte, das Drohnenattentatinszeniert zu haben, das im August 2018 bei einer Militärkundgebung in Caracas beinahe sein eigenes Leben gefordert hätte.

In dem folgenden Auszug aus ihrem neuen Buch Corporate Coup beschreibt Anya Parampil, wie Trump Interesse an einem Deal mit Venezuela andeutete, während Bolton und eine Clique von Neokonservativen einen Regimewechsel gegen die sozialistisch orientierte Regierung des Landes planten und später versuchten, Trumps eigene Regierung zu stürzen. Maduro hat inzwischen enthüllt, dass Trump ein Treffen mit ihm arrangiert hatte, das aber von Bolton und dem damaligen Außenminister Mike Pompeo sabotiert wurde. „Wenn wir uns getroffen hätten, hätten Trump und ich uns verstanden – wir wären sogar Freunde geworden“, erklärte Maduro im Februar dieses Jahres. „[Bolton & Pompeo] haben Trump zum Scheitern gebracht. Falsche Berater!“

Der folgende Auszug bereitet die Bühne für eine mögliche zweite Trump-Administration und ihren unvermeidlichen Kampf mit dem außenpolitischen Establishment der Gürtellinie, das entschlossen scheint, ihn zu zerstören – wenn es den Präsidenten nicht vorher kooptieren oder überwältigen kann.

Holen Sie sich ein Exemplar von Anya Parampils Buch, Corporate Coup: Venezuela und das Ende des US-Imperiums, hier.

„Als jemand, der bei der Planung von Staatsstreichen geholfen hat – nicht hier, aber an anderen Orten -, weiß ich, dass es eine Menge Arbeit erfordert.“

Diese Worte äußerte John Bolton in einem Interview mit Jake Tapper von CNN im Juli 2022,1 fast drei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus von Trump. Als Tapper daraufhin nach Einzelheiten über die offenbar kriminelle Vergangenheit des US-Beamten fragte, antwortete Bolton: „Nun, ich habe in [meinen Memoiren] über Venezuela geschrieben und es hat sich herausgestellt, dass es nicht erfolgreich war.“

Für die Venezolaner unterstrich Boltons Geständnis seine ohnehin schon durchsichtige Rolle bei der Leitung von Washingtons gescheitertem Staatsstreich in Caracas – und dem schändlich inkompetenten Militärputsch, der schließlich dazu führte.

Von Beginn von Guaidós selbst ernannter Präsidentschaft an fungierte Bolton als sein enthusiastischster Befürworter im Weißen Haus. Einige Tage nach der Anerkennung Guaidós durch die Trump-Regierung im Januar 2019 trat Bolton bei Fox Business auf, um die Bedeutung von Washingtons neuer Venezuela-Politik zu erläutern.

„Es wird für die Vereinigten Staaten wirtschaftlich einen großen Unterschied machen, wenn wir amerikanische Ölfirmen dazu bringen könnten, in Venezuela zu investieren und die dortigen Ölkapazitäten zu fördern“, erklärte der erfahrene US-Beamte.2 Mit nur wenigen Worten zerstörte Bolton den Mythos, dass Washingtons Beschäftigung mit Venezuela auf einer abstrakten moralischen Verpflichtung gegenüber Idealen wie Freiheit und Demokratie beruht.

Laut Bolton war Trump immer skeptisch, ob Guaidó in der Lage sei, Maduro zu stürzen, den der US-Präsident für „zu klug und zu hart“ hielt. In seinen Memoiren verriet Bolton , dass Trump stattdessen mehrfach den Wunsch geäußert habe, sich direkt mit Maduro zu treffen und „unsere Probleme mit Venezuela zu lösen“. Er enthüllte ferner, dass der Präsident nicht einmal die ursprüngliche Erklärung des Weißen Hauses zur Unterstützung Guaidós unter seinem eigenen Namen herausgeben wollte und erst nachgab, nachdem Vizepräsident Pence am Vorabend seiner selbst inszenierten „Vereidigung“ ein Telefongespräch mit dem unbekannten venezolanischen Politiker geführt hatte.

Bolton war bei diesem Gespräch zufällig anwesend. Später erzählte er: „Nach dem Telefonat beugte ich mich über Pence‚ Schreibtisch, um ihm die Hand zu schütteln, und sagte: ‘Das ist ein historischer Moment’“. Doch schon Monate vor Guaidós unerwartetem Aufstieg wurde Bolton vorgeworfen, sich in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einzumischen.

„Alles deutet auf John Bolton hin, der eine kriminelle Mentalität hat, die Mentalität eines Mörders“, sagte Maduro in einem Interview mit Max im August 2019. Der venezolanische Präsident bezog sich damit auf einen Mordanschlag, den er im Jahr zuvor, Monate vor Guaidós Amtsantritt, überlebt hatte.

Am Abend des 4. August 2018 hielt Maduro eine Ansprache im Freien vor den Reihen der venezolanischen Nationalgarde, als eine donnernde Explosion aus dem Himmel über ihm ertönte. Der venezolanische Präsident blieb regungslos, war aber sichtlich beunruhigt, als seine Leibwächter Schutzschilde entfalteten, um ihn vor der plötzlichen Explosion zu schützen. Die Truppen der Nationalgarde zerstreuten sich in den Straßen, als ob sie in einen Hinterhalt geraten wären.

Während Maduro, seine Frau Cilia Flores, Verteidigungsminister Vladimir Padrino López und die Tausenden von anwesenden Nationalgardisten ohne nennenswerte Verletzungen davonkamen, führten die Behörden die feuerwerksähnliche Verbrennung auf ein Paar mit Bomben umwickelte, manuell betriebene Drohnen zurück, die am Tatort sichergestellt wurden. Während die venezolanische Regierung den Vorfall umgehend als einen vom Ausland gesteuerten Mordanschlag auf Maduro bezeichnete, taten andere, darunter Bolton, den Vorfall vorschnell als eine Operation unter falscher Flagge ab.

„Ich kann eindeutig sagen, dass die USA in keinster Weise daran beteiligt sind“, sagte Bolton gegenüber Fox News Sunday innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach dem Anschlag und behauptete, dass es sich um einen Vorwand handelte, der vom Regime selbst erfunden wurde“.

Boltons Theorie wurde Monate später widerlegt, als eine Gruppe venezolanischer Überläufer aus dem Militär die Verantwortung für das verpfuschte Attentat übernahm und CNN Handyvideos zur Verfügung stellte, die ihre Vorbereitungen für den Angriff dokumentieren. Die Organisatoren behaupteten, dass sie, nachdem sie eine Operationsbasis auf einer ländlichen kolumbianischen Farm eingerichtet hatten, online Drohnen gekauft und wochenlang geübt hatten, wie man sie „hoch genug fliegt, um nicht entdeckt zu werden“, bevor sie „in einem steilen Winkel herunterstürzen, um ihr Ziel zu treffen“. Letztendlich gelang es ihnen nicht, den Behörden in Caracas zu entkommen, die die Drohnen mitten in der Luft zerstörten, nachdem sie die Verletzung des venezolanischen Luftraums bemerkt hatten.

Was genau die Attentäter zu ihrem Geständnis gegenüber der Presse veranlasste, war nicht bekannt. In ihrer öffentlichen Darstellung betonten die Verschwörer jedoch, dass die Behörden in Bogotá und Washington nichts von ihrem Plan wussten. Gleichzeitig gaben sie auf bizarre Weise zu, sich nach dem Anschlag dreimal mit „mehreren US-Beamten“ getroffen zu haben – wieder einmal aus Gründen, die unklar bleiben.

Die venezolanische Regierung hingegen behauptete, dass ihre eigenen Ermittlungen zu dem Attentatsplan eine Spur aufgedeckt hätten, die bis ins Weiße Haus führe.

********

Maduro erklärte sich bereit, im August 2019, während unseres zweiten Besuchs in Venezuela, mit der Grauzone zu sprechen. Als Ort für das Interview wählte das Büro des Präsidenten den Nationalpark El Ávila (für die einheimische BevölkerungWaraira Repano ) in der Gebirgskette Cordillera de la Costa Central, die zwischen dem Norden von Caracas und dem Karibischen Meer liegt. Wir waren neugierig, warum der Präsident sich an den hohen Hängen eines Küstengebirges treffen wollte, und machten uns voller Vorfreude auf den holprigen Aufstieg über den gewundenen Feldweg von El Ávila, um eines der wertvollsten Naturwunder Venezuelas zu entdecken. Nach einem dreißigminütigen Aufstieg erreichten wir unser Ziel: einen Außenposten der Nationalgarde, der auf dem Felsvorsprung des Berges thront. Jenseits des üppigen Grüns von El Ávila bot der Standort einen grenzenlosen Blick auf die pulsierende Hauptstadt Venezuelas in der Ferne – die perfekte Kulisse für ein Interview mit dem Präsidenten des Landes.

Während wir auf Maduro warteten, unterhielten Max und ich uns mit einer Gruppe uniformierter Männer, die auf dem Außenposten patrouillierten, darunter auch der stämmige Anführer eines örtlichen Colectivo, der ausführlich über General Smedley Butlers 1935 erschienene Enthüllung über den Einfluss von Unternehmen auf das US-Militär, War Is a Racket, sprach. Bei einem Mittagessen mit Reis, Yucca und gegrilltem Hähnchen informierte er uns, dass der Präsident El Ávila besuchte, um eine Rede zur Abschlussfeier der Feuerwehrabteilung des venezolanischen Nationalparkdienstes zu halten. Schon bald hörten wir Maduros Basso profundo über den Jubel der in der Nähe versammelten begeisterten Kadetten dröhnen.

„Sie bekämpfen Brände mit Drohnen!“ witzelte Maduro bei der Begrüßung, eine scherzhafte Anspielung auf das Attentat auf sein Leben im Sommer zuvor. Unser Treffen fand am 2. August 2019 statt – fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Drohnenvorfall.

„Ich bin ein Mann des Glaubens. Ich glaube sehr an Gott“, reflektierte der Präsident über das Überleben des Anschlags. „Ich glaube, dass es an diesem Tag ein Ereignis gab und dass Gott unser Leben gerettet hat.“

Maduro ist der Ansicht, dass seine Ermordung Venezuela in eine „tiefere Phase“ der „bewaffneten Revolution“ gestürzt hätte, wenn sie erfolgreich gewesen wäre, was die Gefahr eines totalen Bürgerkriegs bedeutet hätte.

„Sie haben es bis zur Perfektion geplant, mit so viel Bösem, um uns zu ermorden“, betonte er und beharrte darauf, dass die in Miami ansässigen „intellektuellen Autoren“ und „Finanziers“ des Komplotts Teil von „Netzwerken waren, die vom Weißen Haus eingerichtet wurden“.

„Ich kann Präsident Trump nicht beschuldigen“, sagte Maduro über die Ermittlungen seiner Regierung gegen die Verschwörung.

„Aber ich habe alle Beweise, um John Bolton anzuklagen und eine grundlegende Untersuchung gegen ihn zu fordern“, erklärte Venezuelas Präsident. „Er ist ein Krimineller. Er hat versagt.“

Bolton zitierte das Interview mit Max später in seinen Memoiren The Room Where It Happened und erzählte, dass er „hocherfreut“ war, als er von Maduros Anschuldigungen gegen ihn erfuhr.

********

Bolton machte sich im April 2019, etwa drei Monate nach der Anerkennung Guaidós durch die USA, einen Namen als einer der rücksichtslosesten Putschisten der Welt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Trump die Ansicht vertreten, Guaidó sei ein „Kind“, von dem „noch niemand etwas gehört hat“, und erkannt, dass Maduro immer noch die Unterstützung von, wie er sagte, „all diesen gut aussehenden Generälen“ genießt. Bolton hingegen untermauerte Guaidós Einschätzung, dass 80 Prozent des venezolanischen Militärs und 90 Prozent der Bevölkerung insgeheim sein von den USA unterstütztes Schattenregime unterstützten – eine Einschätzung, die selbst die treuesten Anhänger der Opposition lächerlich gefunden hätten. Am 30. April stellte Bolton seine Zuversicht auf die Probe.

Nach Boltons eigener Aussage stellte dieses Datum einen Wendepunkt dar, auf den sich Guaidó und seine US-Unterstützer lange vorbereitet hatten. Er erinnerte sich, dass der Tag mit einem Telefonat mit dem Außenminister und ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo um 5:25 Uhr begann. Während die US-Beamten eine Nachbesprechung abhielten, begannen Aktivisten der venezolanischen Opposition, Abschnitte der Hauptdurchgangsstraße von Caracas, der Francisco-Fajardo-Autobahn, zu sperren. Dann traf Bolton zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im Weißen Haus vor einem Jahr die Entscheidung, den Präsidenten aus dem Schlaf zu wecken, um ihm eine wichtige Nachricht zu überbringen: In Caracas war eine Militärrevolte im Gange.

„Wow“, soll Trumps Antwort gelautet haben, was auf eine Mischung aus Desinteresse und leichtem Unbehagen schließen lässt.

Zwanzig Minuten nach dem Gespräch zwischen Bolton und Pompeo startete Guaidó einen Twitter-Livestream von seiner Position mitten auf der Autobahn, direkt vor dem Luftwaffenstützpunkt Generalissimo Francisco de Miranda im Osten von Caracas. Der Möchtegern-Führer rief zu einem Militäraufstand gegen Maduro auf und fuchtelte mit den Händen, um seinen Aufruf zur Massenrebellion zu unterstreichen.

„Wir gehen voran, wir werden Freiheit und Demokratie in Venezuela erreichen“, schwor er am Ende seines unbeholfenen Plädoyers.

Das Sonnenlicht hatte gerade begonnen, sich über die himmelhohen Bergrücken von El Ávila, die an Caracas grenzen, zu erstrecken. Dennoch war klar, dass nur eine Handvoll Militärs – weniger als ein Dutzend – Guaidó während seiner Rede begleiteten. Obwohl seine Erklärung nicht auf eine ernsthafte Meuterei hindeutete, war einer von Guaidós silhouettierten Komplizen bemerkenswert. Direkt über seiner linken Schulter stand Leopoldo López, der sandfarbene Star der von den USA unterstützten venezolanischen Opposition, von dem allgemein angenommen wurde, dass er die Fäden von Guaidós Schattenregime zieht. Als einer der Hauptverantwortlichen für den laufenden Putschversuch, der als „Operation Freiheit“ bezeichnet wurde, war López erfolgreich aus dem Hausarrest ausgebrochen, in dem er eine vierzehnjährige Haftstrafe für seine Rolle bei den tödlichen Guarimba-Unruhen von 2014 verbüßte.

Während sich das Drama in Caracas abspielte, versicherten mir nonchalante venezolanische Beamte, dass Guaidós Aufstandsversuch zum Scheitern verurteilt sei. Tatsächlich meldete Reuters am Nachmittag, dass „eine unruhige Ruhe“ in die Straßen zurückgekehrt sei „und es keine Anzeichen dafür gab, dass die Opposition plante, die Macht mit militärischer Gewalt zu übernehmen“.8 Bei Einbruch der Dunkelheit hatten López und seine Familie Berichten zufolge Zuflucht in der örtlichen diplomatischen Residenz Chiles gesucht (sie ließen sich schließlich in der spanischen Botschaft in Caracas nieder), und Guaidó war nirgendwo zu finden.

Mehrere Berichte – darunter auch der von Bolton – enthüllten später, dass der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino López Leopoldo, Guaidó und ihre US-Handlanger durch „passive Unterstützung “ dazu gebracht hatte, ihren törichten Plan durchzuziehen.9 Trumps innerer Zirkel war bis zur letzten Minute davon überzeugt, dass Padrino López ihr Mann im Inneren war, als er und seine Truppen sich direkt an die Seite Maduros stellten.

*******

Während des ganzen Tages von Guaidós fehlgeschlagener Meuterei wiederholten gutgläubige Korrespondenten der Konzernmedien Behauptungen von US-Beamten, dass die Regierung Venezuelas bald zusammenbrechen würde. Pompeo erklärte gegenüber CNN sogar, Präsident Maduro stehe kurz davor, nach Havanna, Kuba, zu fliehen.

„Er hatte ein Flugzeug auf der Rollbahn. Soweit wir wissen, war er bereit, heute Morgen abzureisen, und die Russen deuteten an, dass er bleiben sollte“, erklärte der US-Außenminister mit absoluter Gewissheit.

Selbst als Stunden verstrichen, ohne dass sich in Caracas etwas tat, gab sich Bolton weiterhin öffentlich seiner Fantasie vom Regimewechsel hin.

„Eure Zeit ist um. Dies ist eure letzte Chance„, twitterte der schnauzbärtige Militarist an die venezolanischen Militärs und Geheimdienstler, darunter Verteidigungsminister Padrino López.

„Akzeptieren Sie die Amnestie von Interimspräsident Guaidó, schützen Sie die Verfassung und stürzen Sie Maduro, und wir werden Sie von unserer Sanktionsliste streichen. Bleiben Sie bei Maduro, dann gehen Sie mit dem Schiff unter“, drohte Bolton und gab damit stillschweigend zu, dass die Sanktionen ein Instrument der US-Erpressung sind.

Trotz des offensichtlichen Scheiterns von Guaidó versäumten es die US-Medien, Boltons und Pompeos Erzählung vom bevorstehenden Triumph in Caracas zu hinterfragen. Jake Tapper von CNN, ein eingefleischter Neokonservativer, der seine Tage damit verbrachte, Obamas Scheitern beim Sturz der syrischen Regierung zu beklagen, war besonders heiß auf ihr Vorhaben. Obwohl er oft die Aufmerksamkeit der Zuschauer – oder zumindest die der dreiundzwanzigjährigen Mitarbeiter von Media Matters, die dafür bezahlt werden, CNN in Vollzeit zu sehen – mit ausufernden Anti-Trump-Tiraden auf sich zog und den Präsidenten als russische Marionette darstellte, die die großen Traditionen des amerikanischen Exzeptionalismus verraten hat, war Tapper in Bezug auf Venezuela völlig auf einer Linie mit dem Weißen Haus. Für einen selbstgefälligen Sender mit einer Persönlichkeit, die auf trocknende Farbe neidisch ist, schien es die perfekte Formel zu sein, Trump zu verunglimpfen und gleichzeitig einen endlosen Regimewechsel-Krieg zu fordern, um seine mittelmäßige Beltway-Berühmtheit zu fördern.

„CNN live in Venezuela, während die Maduro-Regierung die Bürger auf den Straßen niedermäht“, twitterte Tapper am Nachmittag des 30. April und fügte ein Foto von venezolanischen Soldaten hinzu, die mit ihren Gewehren auf ein Ziel außerhalb des Blickfelds der Kamera schießen. Es gab nur ein Problem: Die Soldaten, die Tapper beschrieb, trugen die blauen Armbinden, die meuternde venezolanische Truppen im Laufe des Tages angenommen hatten, was bedeutet, dass sie in Wirklichkeit mit Guaidó verbündet waren – und nicht mit der Maduro-Regierung. Tapper löschte seinen Tweet, nachdem er stundenlang Spott über sich ergehen lassen musste.

Während Guaidó vor der Weltöffentlichkeit zappelte, war Washingtons einziger Sieg am 30. April auf dem Theater der Propaganda. Inmitten des Blitzlichtgewitters der phantastischen Berichterstattung wandte ich mich an jemanden, von dem ich wusste, dass er bereit war, den Regimewechsel-Schwindel der Medien zu unterbrechen. Da ich Tucker Carlson bei einem der wichtigsten diplomatischen Treffen während Trumps Präsidentschaft getroffen hatte, war ich zuversichtlich, dass der Fox-Moderator ein Verbündeter im Kampf gegen weitere Interventionen in Venezuela sein würde.

*******

Im Sommer 2018 reiste ich nach Helsinki, Finnland, um über den historischen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu berichten. Das Treffen in Helsinki, das auf dem Höhepunkt der „Russiagate“-Hysterie stattfand, war eine direkte Abfuhr für die Falken in den USA und ihre Kollaborateure in den Medien, die beide darauf abzielten, jede Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und Russland zu sabotieren. Zu dieser Zeit arbeitete ich als Korrespondent und Nachrichtensprecher für den US-Ableger des Moskauer Flaggschiffs der staatlich finanzierten Medien, RT.

Obwohl ich als Korrespondent von RT America – dem Sender, der im Zentrum von Putins angeblicher Verschwörung zur Beeinflussung der US-Öffentlichkeit und des Wahlprozesses zugunsten von Trump steht – offizielle Presseausweise für das Weiße Haus erhalten hatte, wurde ich von den Medienpuppen des Gürtels, die für die Reise nach Helsinki eingeteilt waren, vorhersehbar entfremdet. Während ich in einem Speisesaal eines Hotels mit Blick auf die Ostsee darauf wartete, die Sicherheitskontrolle für die Pressekonferenz zwischen Trump und Putin zu passieren, hörte ich zu, wie sich die Vertreter der US-Sender über die Vorstellung aufregten, dass unser Präsident seinem russischen Amtskollegen auch nur gegenübersitzen würde. Einmal hörte ich, wie ein Reporter scherzte, dass Trump und Putin Sex hatten, als sich ihr bilaterales Treffen verzögerte. Die Verspätung auf intensive Verhandlungen über die Energieversorgung Europas, den Krieg in Syrien und der Ukraine oder den Abbau von Atomwaffen zu schieben, wäre allerdings absurd gewesen.

Das jugendliche Weltbild des Pressekorps im Weißen Haus zeigte sich in vollem Umfang, als die gemeinsame Pressekonferenz von Trump und Putin endlich begann, und ich konnte das Melodrama des Kalten Krieges in der ersten Reihe miterleben. Die Pressekonferenz bestand aus Eröffnungserklärungen der beiden Staatsoberhäupter und vier Fragen: zwei von der amerikanischen Seite, vertreten durch AP und Reuters, und zwei vom russischen Lager, vertreten durch Interfax und RT International.

Die russischen Medien befassten sich mit den materiellen Aspekten der Beziehungen zwischen Washington und Moskau. Interfax forderte Trump und Putin auf, die Zukunft von Nord Stream 2 zu diskutieren, einer Pipeline, die russisches Erdgas nach Deutschland transportieren soll. Die Pipeline, die sich noch im Bau befindet, ist ein Objekt der Begierde Washingtons, da sie es Berlin ermöglichen würde, seine Energie aus Russland und nicht aus den Vereinigten Staaten zu beziehen. Unterdessen fragte RT International, ob die beiden Staatsoberhäupter über den Krieg in Syrien gesprochen hätten. Während Putin seine Antwort verpackte, näherte sich ein Mitglied seines Gefolges mit einem Fußball dem Podium.

„Präsident Trump erwähnte gerade, dass wir die Fußballweltmeisterschaft erfolgreich abgeschlossen haben“, sagte Putin und lächelte, als er sich auf das internationale Fußballturnier bezog, das Russland in diesem Sommer ausrichtete. „Apropos Fußball: Herr Präsident, ich werde Ihnen diesen Ball geben – und jetzt sind Sie am Zug.

Eine Handvoll russischer Journalisten applaudierte, als Putin den Ball an Trump übergab, der sich daraufhin bei seinem Amtskollegen bedankte und erklärte, er werde das Geschenk an seinen Sohn Barron weitergeben, bevor er es Melania Trump zuwarf, die in der ersten Reihe saß. Die freundliche Geste brachte einen Hauch von Optimismus in den Raum und für einen Moment schien es, als ob ein Durchbruch zwischen den USA und Russland wirklich möglich wäre. Diese Hoffnung wurde jedoch kurz darauf zunichte gemacht, als der AP-Reporter Jonathan Lemire das Wort ergriff und von Trump verlangte, die Behauptungen der US-Geheimdienste, Russland habe sich in die Präsidentschaftswahlen 2016 eingemischt, um seinen Sieg zu sichern, mit „hohem Vertrauen“ zu beantworten.

„Soeben hat Präsident Putin bestritten, etwas mit der Einmischung in die Wahl 2016 zu tun zu haben. Alle US-Geheimdienste sind zu dem Schluss gekommen, dass Russland es getan hat“, jammerte Lemire, bevor er wissen wollte, wem Trump glaubt.

„Würden Sie jetzt, wo die ganze Welt zuschaut, Präsident Putin sagen, dass Sie das, was 2016 passiert ist, anprangern und ihn warnen, es nie wieder zu tun?“ fuhr Lemire fort und stachelte den US-Präsidenten an, seinen russischen Amtskollegen wie ein ungezogenes Kind zu behandeln.

Lemires großspuriges Auftreten imitierte den Auftritt seines Kollegen von Reuters kurz zuvor, als er Trump in ähnlicher Weise dazu drängte, die russische Regierung zu denunzieren. Trumps Weigerung, die Darstellung der russischen Einmischung in die Wahlen 2016 zu akzeptieren, empörte die westlichen Medien, die den Gipfel in Helsinki dazu nutzten, den US-Präsidenten als Marionette Moskaus darzustellen. Anstatt die Aussagen Putins und Trumps inhaltlich zu analysieren, bestand praktisch die gesamte amerikanische und europäische Berichterstattung über den Gipfel aus einer Variation der folgenden Schlagzeilen:

Trump stellt sich beim Gipfel in Helsinki auf die Seite Russlands gegen das FBI (BBC)15

Trump’s Helsinki Bow To Putin Leaves World Wondering: Warum? (NPR)16

Donald Trump in Helsinki war erschreckend. Sagen Sie die Fortsetzung in Washington ab. (USA Today)17

CNN, das sich im Bereich der Pro-Kriegs-Hysterie nicht lumpen lässt, hat dem Versuch des russischen Präsidenten, Fußballdiplomatie zu betreiben, einen absurd-verschwörerischen Anstrich verpasst und einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, „Putin habe Trump einen Fußball geschenkt, der möglicherweise einen Senderchip enthält“.

Der Papageiendschungel der Mainstream-Medien aus Feindseligkeit gegenüber dem Kalten Krieg wurde nur durch die Anwesenheit von Tucker Carlson unterbrochen, der nach Helsinki gereist war, um ein Interview mit Präsident Trump zu führen. Nachdem er die charakteristische Fliege und die konventionellen politischen Ansichten, die einst seine Karriere bestimmten, längst aufgegeben hatte, war Tucker zum Zeitpunkt des Treffens in Helsinki zum führenden Kritiker des außenpolitischen Establishments in Washington in den US-Medien geworden. Vor allem aber zeigte Tucker die Bereitschaft, Argumente unabhängig von ihren angenommenen politischen Silos zu betrachten, eine Tatsache, die ich entdeckte, als er Max zu Gast hatte, um in den Monaten nach Trumps Wahl eine „linke“ Kritik an Russiagate zu äußern.

Während viele Medienvertreter ihre Eitelkeit und ihren mangelnden Charme in der realen Welt durch eine schrille öffentliche Persona kaschieren, war die überlebensgroße Persönlichkeit, die Tucker auf Sendung zeigte, sein echter Charakter. Der besorgte Blick, das überdrehte Lachen und das verschmitzte Funkeln in seinen Augen waren kein Schauspiel für die Kamera. Und obwohl er selbst mit einem endlosen Strom faszinierender Lebensgeschichten aufwarten konnte (z. B. als er die Bürgerrechtsikone Al Sharpton und den linken Akademiker Cornel West in das vom Bürgerkrieg zerrüttete Liberia begleitete20), war er persönlich genauso wissbegierig wie gegenüber seinen Gästen in der Sendung. Als ich Tucker in Finnland traf, stellte ich fest, dass wir trotz unserer scheinbar polarisierten politischen Zugehörigkeit in vielem übereinstimmten. Im Gegensatz zu den aufgesprungenen Schoßhündchen, die Helsinki beherrschen, fühlte sich Tucker in seinem Rang wohl genug, um die Elite Washingtons mit Verachtung zu betrachten – eine konsequente Selbstsicherheit, die er während Trumps Amtszeit unter Beweis stellte.

Während Trumps Präsidentschaft festigte Tucker seinen Platz unter den einflussreichsten Medienpersönlichkeiten in der Geschichte der USA. Seine Fox-Sendung Tucker Carlson Tonight zur Hauptsendezeit wurde schließlich zur meistgesehenen Kabelnachrichtensendung aller Zeiten.21 Tucker hob sich von anderen Nachrichtenmoderatoren, auch von denen bei Fox, als die wortgewaltigste – und humorvollste – Stimme von Trumps frisch erwachter America-First-Basis ab. Jeden Abend sprach Tucker für Millionen von Amerikanern, die die Hauptlast der neoliberalen Politik wie NAFTA, Deindustrialisierung und die Missgeschicke des Militärs im Nahen Osten zu tragen hatten. Durch seine eigene Unterstützung des Irak-Krieges Jahre zuvor persönlich verbrannt, war Tucker 2019 zu einem glühenden Interventionsgegner gereift, der seine Sendung regelmäßig mit langen Monologen eröffnete, in denen er systematisch das Narrativ seiner Medienkollegen entlarvte, das gerade angesagt war.

„Führer auf beiden Seiten des Ganges im Kongress, in den Medien, in unseren Geheimdiensten und in praktisch jedem überfinanzierten Think Tank in Washington haben sich heute Abend plötzlich auf einen einzigen Punkt geeinigt: Amerika muss in Syrien sofort in den Krieg ziehen“, verkündete er zu Beginn einer Sendung am 9. April 2018, Stunden nachdem US-Beamte die syrische Regierung beschuldigt hatten, einen Chemiewaffenangriff in der Stadt Douma durchgeführt zu haben.

„Das sollte Sie nervös machen. Eine allgemeine, überparteiliche Zustimmung zu irgendetwas ist in der Regel das erste Anzeichen dafür, dass etwas zutiefst Unkluges passieren wird, und sei es nur, weil niemand mehr da ist, der skeptische Fragen stellt. Und wir sollten hier skeptisch sein“, sagte Tucker den Zuschauern und beschuldigte US-Beamte, ‚Propaganda zu betreiben, um die Amerikaner zu manipulieren‘.

Während er routinemäßig kriegsbefürwortende Desinformationen untersuchte, nahm Tucker Washingtons Spitzenpolitiker vor Millionen unzufriedener Amerikaner, die eine Abrechnung mit ihrer Elite erwarten, gnadenlos in die Mangel.

„Wenn man Sie sagen hört: ‚Wir müssen das Assad-Regime stürzen, dann wird es in Syrien besser werden‘, dann fragt man sich: ‚Vielleicht sollten Sie einen anderen Beruf wählen? Versicherungen verkaufen, Häuser streichen, etwas, worin Sie gut sind?“ Tucker schlug Max Boot, eine feste Größe der neokonservativen Intelligenz in Washington und Mitglied des Council on Foreign Relations, während einer denkwürdigen Konfrontation im Juli 2017.

„Gibt es keine Strafe dafür, so falsch zu liegen wie Sie?“ Tucker fuhr fort, einen sichtlich verunsicherten Boot zu bedrängen.

Doch vielleicht zogen keine Figuren Tuckers Zorn mehr auf sich als Trump-Beamte, die die „America First“-Agenda des Präsidenten aktiv unterminierten. Besondere Verachtung hegte er für Bolton, den er als „bürokratischen Bandwurm“ bezeichnete.

„So sehr man es auch versucht, man kann ihn nicht vertreiben“, sagte Tucker über Trumps nationalen Sicherheitsberater in einer Sendung im Juni 2019. „Er scheint für immer in den Eingeweiden der Bundesbehörden zu leben und taucht von Zeit zu Zeit auf, um Schmerz und Leid zu verursachen.“

Tuckers Angriff auf Bolton erfolgte wenige Tage, nachdem der Iran eine US-Drohne abgeschossen hatte, die in seinen souveränen Luftraum eingedrungen war. Nach der Reaktion Teherans auf Washingtons nackte Aggression enthüllte die New York Times, dass Bolton und andere im Weißen Haus Trump gedrängt hatten, den Iran zu bombardieren – ein Ratschlag, den der Präsident dank Tuckers Intervention zurückwies.

„Während nationale Sicherheitsberater auf einen Militärschlag gegen den Iran drängten, hatte Mr. Carlson in den letzten Tagen Mr. Trump gesagt, dass es verrückt sei, auf Teherans Provokationen mit Gewalt zu reagieren“, berichtete die Times und schrieb Tucker zu, dass er persönlich einen Krieg mit dem Iran (und möglicherweise den Dritten Weltkrieg) verhindert habe.

Tuckers Einfluss auf Trump ging über ihre persönliche Beziehung hinaus. Das wichtigste Augenpaar (unter Millionen), das während der Trump-Jahre auf Tuckers Sendung gerichtet war, gehörte zweifellos dem Präsidenten selbst. Als Washingtons außenpolitische „Experten“ sich darauf stürzten, Unterstützung für Guaidós Putsch am 30. April 2019 zu sammeln, wandte ich mich mit einer Bitte an Tucker. Als Guaidó militärische Überläufer auf die Straßen von Caracas rief, erhielt ich eine Einladung in das Studio von Fox in DC.

*********

Tuckers Sendung in der Nacht des 30. April war eine glühende Antikriegsshow, wie man sie vielleicht seit 2003 nicht mehr auf einem Kabelnachrichtensender gesehen hat, als MSNBC-Moderator Phil Donahue mit seiner militanten Opposition gegen die Irak-Invasion die höchste Einschaltquote des Senders erreichte (und letztlich zu seiner Kündigung führte).

„Wird der Sturz von Maduro Venezuela zu einem stabileren und wohlhabenderen Land machen? Und vor allem: Wäre es gut für die Vereinigten Staaten?“ fragte Tucker seine Zuschauer. Dann machte er sich über den republikanischen Senator Rick Scott lustig, der in einem Interview mit Fox am selben Tag die Entsendung von US-Truppen nach Venezuela gefordert hatte.26

„Bevor die Bomber abheben, lassen Sie uns ein paar kurze Fragen beantworten, angefangen mit der offensichtlichsten: Wann haben wir uns das letzte Mal erfolgreich in das politische Leben eines anderen Landes eingemischt? Hat es jemals funktioniert? Wie geht es den Demokratien, die wir im Irak, in Libyen, in Syrien und Afghanistan aufgebaut haben, heute? Was wäre in Venezuela anders? Bitte erklären Sie es und nehmen Sie sich Zeit“, fuhr der Moderator fort.

Als ich durch die Fox-Büros und in den Greenroom ging, schritt ein großer, breitschultriger Mann in einem dunklen Anzug an mir vorbei und grüßte mich. Es war Douglas Macgregor, ein pensionierter Oberst der US-Armee, der in den Reihen des Militärs für seine Innovationen im Bereich der Schlachtfeldstrategie bekannt war und in der höflichen Washingtoner Gesellschaft für seine geradlinige, realistische Herangehensweise an das Weltgeschehen verachtet wurde.

Meine Freunde in DCs marginalisiertem Kreis ehemaliger Militärs und Geheimdienstler mit anti-interventionistischen Ansichten hofften, dass Macgregor eines Tages den Ultramilitaristen Bolton in Trumps Nationalem Sicherheitsrat ersetzen könnte. Bis dahin wurde Macgregor ins Fox-Studio verbannt, da Trump dem neokonservativen Klumpen aus lateinamerikanischen Expats, von der Rüstungsindustrie finanzierten Think Tanks und den Generalstabschefs des Pentagons verhaftet blieb. Und von dort aus wetterte der steinreiche Republikaner, der während des ersten Golfkriegs US-Panzer in den Irak geführt hatte, gegen eine weitere Intervention in Venezuela.

„Auf lange Sicht ist unsere Geschichte in Lateinamerika eine Katastrophe“, warnte Macgregor Tucker und trug seine Argumente mit einem souveränen Bariton vor. „Wir werden uns die Feindseligkeit der Bevölkerung zuziehen; sie werden wollen, dass wir endlich gehen. Und wenn [Guaidó] als Marionette betrachtet wird, wird er Schwierigkeiten haben, sich zu halten.“

Tucker stellte jedoch sicher, dass eine Pro-Guaidó-Stimme in seiner Sendung am Abend des 30. April zu Wort kam. Es war der republikanische Kongressabgeordnete Mario Díaz-Balart, ein Verfechter der kubanisch-amerikanischen Regimewechsel-Lobby in Miami, der seine Sendezeit nutzte, um eine Reihe ausländischer Bösewichte heraufzubeschwören, die Venezuela als Basis nutzen, von der aus sie das US-Heimatland bedrohen und sogar angreifen können. Es war ein altbekanntes Drehbuch, das die kubanische Gemeinschaft im Ausland im Laufe der Jahre verwendet hatte, während sie vergeblich nach einer vom US-Steuerzahler finanzierten Rache für die Schweinebucht rief.

„Sie haben die Hisbollah, Sie haben Kuba, Sie haben den Iran, Sie haben Russland, Sie haben China“, stöhnte Díaz-Balart, „stellen Sie sich also vor, dass dieses Regime, das jetzt unter großem internationalen Druck steht, überlebt? Ist das nicht möglicherweise ein grünes Licht, eine offene Tür für die Russen, die Chinesen und andere, um ihre Aktivitäten gegen unsere nationalen Sicherheitsinteressen zu verstärken, genau hier in unserer Hemisphäre?“

Tucker sah Díaz-Balart verwirrt an. „Ja, nicht wahr? Ich meine, es ist irgendwie schwer zu erkennen, wovon Sie genau sprechen.“ Der Moderator lenkte das Gespräch dann auf die US-Grenze und wandte sich damit implizit an seinen wichtigsten Zuschauer: Präsident Trump.

„Sie haben also eine kleine Anzahl von russischen Beratern dort, und ich soll das für eine Bedrohung halten, weil, warum? Niemand erklärt das wirklich. Warum sollte ich nicht besorgt sein, dass acht Millionen Menschen Venezuela verlassen?“ fragte Tucker und bezog sich dabei auf einen Brookings-Bericht aus dem Jahr 2018, in dem geschätzt wurde, dass im Falle einer zunehmenden Instabilität acht Millionen Flüchtlinge aus Venezuela fliehen würden.

Zu diesem Zeitpunkt waren Díaz-Balart die Argumente ausgegangen und er hatte vermutlich Tuckers Publikum der America Firsters verloren. Um eine Antwort ringend, behauptete er, die einzige Möglichkeit, den Strom venezolanischer Flüchtlinge an der US-Grenze zu verhindern, sei, „alles zu tun, was wir können, um sicherzustellen, dass das Regime nicht mehr dort ist“.

„Oder dass das Regime dort bleibt, aber es gibt keine Szene wie diese“, erwiderte Tucker und zeigte auf Bilder von Guaidós verpfuschtem Aufstand, die auf dem Bildschirm aufblitzten. „Ich meine, das ist sozusagen die Botschaft aus Syrien“, fügte er hinzu.

Tuckers sorgfältig inszeniertes anti-interventionistisches Theater – mit dem Auftritt von Colonel Macgregor, der später Trumps Abzugsstrategie für Afghanistan beraten sollte (und auf dem Weg dorthin von den Generalstabschefs systematisch sabotiert wurde29) – ließ vermuten, dass die Unterstützung für Guaidó auf Miami und die ständige Kriegslobby in Washington beschränkt war, das, was der Präsident und seine Unterstützer „den tiefen Staat“ nannten. Trump selbst muss gewusst haben, dass ein beträchtlicher Teil seiner Basis, von Hardlinern in Sachen Einwanderung bis hin zu isolationistischen Paläokonservativen, eine Eskalation der Gewalt gegen Venezuela nicht unterstützen konnte, die eine weitere Region der Welt destabilisieren und eine neue Migrationskrise anheizen würde – dieses Mal an der eigenen Grenze.

Ich hatte vor, meine Zeit in der Sendung zu nutzen, um diese Botschaft in einem direkten Appell an Trump zu bekräftigen. Als ich mich gegenüber von Tucker setzte, waren weniger als vier Minuten in der Sendung übrig. Als Tucker mich nach meiner Meinung zu den Ereignissen des Tages fragte, spürte ich, wie mein Adrenalinspiegel anstieg.

„Die Fake-News-Medien lügen über die Situation in Venezuela“, begann ich und stellte mir vor, ich würde den Präsidenten selbst ansprechen. „Lassen Sie es mich so ausdrücken: Stellen Sie sich vor, Hillary Clinton hätte sich nach ihrer Niederlage gegen Präsident Trump im Jahr 2016 geweigert, ihre Niederlage einzugestehen, eine Gruppe von vierundzwanzig US-Soldaten zusammengetrommelt und versucht, das Weiße Haus mit Gewalt zu erobern. Ich glaube nicht, dass sie frei auf den Straßen herumlaufen würde, so wie Juan Guaidó jetzt in Caracas.“

Dann ging ich auf die Berichte über eine humanitäre Krise in Venezuela ein und stellte fest, dass die Medien die Rolle, die die US-Sanktionen bei der Verschärfung der Krise gespielt haben, nie anerkannt haben. Zur Veranschaulichung meines Standpunkts zitierte ich einen Bericht, den der Think Tank Center for Economic and Policy Research Tage zuvor veröffentlicht hatte und aus dem hervorging, dass die US-Sanktionen allein in den Jahren 2017 und 2018 zu Tausenden von zusätzlichen Todesfällen in Venezuela beigetragen haben.

„Wenn Präsident Trump das venezolanische Volk – und das amerikanische Volk – wirklich am Herzen läge, würde er diese katastrophale Politik beenden“, sagte ich so schnell wie möglich, da ich die tickende Uhr spürte. „Er würde die Sanktionen beenden und John Bolton, Elliott Abrams und Mike Pompeo in die Augen sehen und sagen: ‚Sie sind gefeuert. Ihr führt mich auf einen katastrophalen Weg, einen weiteren Krieg um Öl.'“

„Sie sind leidenschaftlich!“ Tucker lachte. Er hatte Recht. Sich gegen den Krieg gegen Venezuela auszusprechen, war für mich eine Verteidigung der Menschen, die ich Monate zuvor in dem Land kennen gelernt hatte – und von denen ich einige bis heute zu meinen besten Freunden zähle.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit allem einverstanden bin, was Sie gesagt haben, aber ich bin froh, dass Sie es hier sagen konnten“, verkündete Tucker, als sich unser Beitrag dem Ende zuneigte. „Du warst gerade da, und ich glaube nicht, dass du das in einer anderen Sendung sagen dürftest.“

Ich stimmte Tuckers Einschätzung zu, bevor ich eine letzte Anprangerung von Trumps Team einbrachte: „Präsident Trump hat versprochen, den Sumpf trocken zu legen, und er hat sein nationales Sicherheitsteam mit genau diesem Sumpf überschwemmt!“

„Nun, dem stimme ich eigentlich zu“, schloss Tucker.

Damit übergab Tucker die Fox-Sendeplätze an einen sichtlich unzufriedenen Sean Hannity, den schwafelnden GOP-Schreiberling, der seine Zugehörigkeit zum Washingtoner Establishment buchstäblich auf dem Ärmel trug und jeden Abend eine CIA- und FBI-Anstecknadel an seiner Jacke trug. Hannity hatte Mühe, seine Verachtung und Überraschung zurückzuhalten, als er sich durch ein paar Sekunden Geplänkel mit Tucker quälte. Doch der Beitrag elektrisierte Millionen von Zuschauern.

Am nächsten Morgen war unser Interview ins Spanische übersetzt worden und verbreitete sich in Lateinamerika, insbesondere in Venezuela, wo der Austausch im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Tage später teilte mir Tucker mit, dass unser Interview nicht nur hohe Einschaltquoten erzielt hatte (die vorhersehbar sanken, als Hannity anfing), sondern auch die Aufmerksamkeit von Trump selbst erregt hatte.

Tucker zufolge rief der Präsident ihn kurz nach den Ereignissen vom 30. April an, um die Perspektiven zu würdigen, die an diesem Abend in seiner Sendung gezeigt wurden. Trump beklagte sich, dass er, wenn er tatsächlich auf Boltons Rat gehört hätte, bereits „den dritten, vierten und fünften Weltkrieg“ begonnen hätte, und erklärte, dass er den fanatischen Falken lediglich auf seiner Schulter behalte, um den führenden Politikern der Welt zu signalisieren, dass „alle Optionen“ auf dem Tisch lägen.

In der Tat bezeichnete Trump Bolton als seinen „großen Knüppel“ in internationalen Verhandlungen und machte den Neokonservativen zu einer Stütze in seiner „Art of the Deal“ -Diplomatie. In Wirklichkeit hat Bolton den Präsidenten jedoch ausmanövriert und seine Verbindungen zum Sumpf und seine Kontrolle über den Informationsfluss im Weißen Haus ausgenutzt, um praktisch alle sinnvollen Bemühungen Trumps um ein Engagement zu sabotieren. In seinen Memoiren rühmt sich Bolton, Trumps Bestreben, die US-Militärbesetzung im Nordosten Syriens zu reduzieren, ebenso untergraben zu haben wie die Versuche des Präsidenten, mit den Regierungen Russlands und Nordkoreas zu entspannen.

Bolton widmete dem Helsinki-Gipfel besondere Aufmerksamkeit und gestand sogar seine Hoffnung, dass „Trump durch Putins verspätete Ankunft so irritiert“ sein würde, „dass er härter“ gegen seinen russischen Amtskollegen vorgehen würde (Bolton 2020, 153), während er das angriffslustige Verhalten der US-Medien auf der gemeinsamen Pressekonferenz der Staats- und Regierungschefs lobte. Er beschrieb auch, dass er Trump angewiesen hatte, weitere bilaterale Abkommen zur Rüstungsreduzierung mit Russland abzulehnen, und dass er die Ansicht vertrat, die USA sollten aus dem INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) aus der Zeit des Kalten Krieges aussteigen. Trump befolgte diesen Rat und kündigte im Februar 2019 den einseitigen Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag an,30 was eine 180-Grad-Wende gegenüber der vielversprechenden und freundschaftlichen Haltung bedeutete, die er nur sieben Monate zuvor in Helsinki gegenüber Putin eingenommen hatte.

Boltons verräterisches Verhalten führte zwar schließlich zu seiner Entlassung, verschaffte ihm aber einen Anschein von Seriosität in der imperialen Kloake des elitären Washington – und einen Heldenstatus unter dem liberalen Anti-Trump-Widerstand™, verkörpert von Leuten wie Jake Tapper von CNN. Ohne diese Umbenennung wäre der Kern von Boltons Vermächtnis stattdessen seine Förderung des katastrophalen Irakkriegs und der gestörten Verschwörung der Achse des Bösen gewesen.

Obwohl Trump Bolton erst im September entließ, erreichte die Frustration des Präsidenten mit seinem nationalen Sicherheitsberater nach den Ereignissen vom 30. April 2019 einen Tiefpunkt. In Anlehnung an Tuckers Darstellung von Trumps Reaktion auf das Venezuela-Durcheinander zitierte die Washington Post hochrangige Regierungsbeamte, die behaupteten, der Präsident habe sich von Bolton und anderen Beratern „in die Irre geführt“ gefühlt, die seiner Meinung nach „Maduro unterschätzt“ hätten.31

„Die Unzufriedenheit des Präsidenten hat sich um den nationalen Sicherheitsberater John Bolton kristallisiert, dessen interventionistische Haltung im Widerspruch zu Trumps Ansicht steht, dass sich die Vereinigten Staaten aus ausländischen Krisenherden heraushalten sollten“, so die Post.

Boltons Putschpolitik war nicht nur ein Flop, sondern ein Bumerang. Als klar wurde, dass die venezolanische Militärführung seinen Aufruf zur Meuterei zurückgewiesen hatte, kursierte im Internet ein Foto von Guaidó, der mit fassungslosem Gesichtsausdruck mitten auf einer leeren Autobahn stand und sein Handy ans Ohr hielt.32 Obwohl nicht bekannt ist, wer genau am anderen Ende der Leitung war, scherzten viele in den sozialen Medien, dass Pompeo und Bolton wahrscheinlich mit ihrer nutzlosen Marionette schimpften, weil sie sie so sehr in Verlegenheit gebracht hatten.

Die verpfuschte Revolte, die Trump von Guaidós Stärke überzeugen sollte, ließ den unerfahrenen Politiker stattdessen verwirrt, unerwünscht und allein dastehen. In den Tagen nach dem 30. April informierten Regierungsbeamte die Medien darüber, dass Trump in Gesprächen im Weißen Haus begann, Maduro als „harten Hund“ zu bezeichnen (Gearan et al. 2019). In der Zwischenzeit, so Bolton, habe der Präsident Guaidó als den „Beto O’Rourke Venezuelas“ bezeichnet (Bolton 2020, 277) und den von den USA unterstützten Putschisten mit einem uninspirierten Obama-Abklatsch gleichgesetzt.

Anya Parampil ist Journalistin und lebt in Washington, DC. Sie hat mehrere Dokumentarfilme produziert und darüber berichtet, darunter Vor-Ort-Reportagen von der koreanischen Halbinsel, Palästina, Venezuela und Honduras.

