Baerbock bei Maischberger: Zwei Ukraine-„Versteher*innen“ unter sich – und Xi bleibt „Diktator“

Die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verbrachte jüngst rund zehn Tage in den USA, dabei derzeit auch in New York, um die deutsche Delegation bei der diesjährigen UN-Generalversammlung zu begleiten. Dennoch – oder deshalb – wurde Baerbock am 20. September in der Talk-Sendung „Maischberger“ der ARD zugeschaltet, um ihre eigene, nachträgliche Sicht auf ihre zuvor mehrheitlich als „unglücklich“ bis „schädigend“ bezeichneten Äußerungen in einem Interview mit Fox News in den USA zur Causa „Chinas Staatschef ist ein Diktator“ darzulegen. Diese Sendung brachte es laut WDR-Statistik auf immerhin 1,38 Millionen Zuschauer.