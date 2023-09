New Iron Curtain in Europe, Like Last One, is a Creation of Western Hostility Towards Russia The Cold War demarcation of Europe and the wider world is back with a vengeance, promoted by the same imperialist powers that created the last…

Der neue Eiserne Vorhang in Europa ist wie der letzte eine Schöpfung der westlichen Feindseligkeit gegenüber Russland

Von Finian Cunningham

21. September 2023

Die Abgrenzung Europas und der übrigen Welt durch den Kalten Krieg ist wieder da und wird von denselben imperialistischen Mächten vorangetrieben, die den letzten Vorhang errichtet haben.

Die Europäische Union, die zu einem virtuellen Klon des US-geführten NATO-Militärbündnisses geworden ist, errichtet einen neuen Eisernen Vorhang quer über den Kontinent – mehr als 30 Jahre nach dem angeblichen Ende des Kalten Krieges.

In der neuen Teilung des europäischen Kontinents werden Russland und russische Bürger als inakzeptabel angesehen, dämonisiert und exkommuniziert. Die EU schlägt vor, russischen Staatsbürgern die Einreise in die EU-Staaten als unschuldige Reisende zu verbieten. Autos mit russischen Nummernschildern sollen vom Grenzübertritt ausgeschlossen werden, wobei die Gefahr besteht, dass sie ihren Besitzern entzogen werden.

EU-Staaten wie Lettland sind dabei, das Sprechen der russischen Sprache in der Öffentlichkeit zu verbieten, obwohl ein Viertel der Bevölkerung Russisch als Muttersprache hat. Russische Kulturschaffende werden verunglimpft, wenn sie an Konzerten, Ballett- oder Literaturveranstaltungen teilnehmen.

Russische Nachrichtenmedien werden geschwärzt, und es ist nicht erlaubt, den Krieg in der Ukraine zu hinterfragen oder eine andere Sichtweise zu vertreten. Der historische Kontext, in dem dieser Konflikt entstanden ist, und die doppelzüngige Expansion der NATO werden aus dem öffentlichen Diskurs ausgeblendet. Vereinfacht gesagt, ist Russland nach Ansicht des Westens ein böser Aggressor, sein Führer Wladimir Putin ein Hitlerscher Tyrann und die gesamte Nation ein Paria (abgesehen von vom Westen anerkannten „Dissidenten“ wie dem Hochstapler Alexej Nawalny).

Die Ausgrenzungsmaßnahmen werden einseitig von der Europäischen Union durchgeführt. Es ist die EU, die einen neuen Eisernen Vorhang errichtet, den man nur als solchen bezeichnen kann. Dies mag angesichts der im Westen weit verbreiteten Ansicht, dass es die Sowjetunion, die Vorgängerin der Russischen Föderation, war, die den früheren Eisernen Vorhang nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet hat, etwas ironisch erscheinen.

In Wirklichkeit waren es die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten, die für das plötzliche Einfrieren der Beziehungen zur Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg und den Beginn eines jahrzehntelangen Kalten Krieges verantwortlich waren, der von der unerbittlichen Drohung einer gegenseitigen atomaren Vernichtung geprägt war.

Der Begriff „Eiserner Vorhang“ wurde der westlichen Öffentlichkeit erstmals vom britischen Kriegsführer Winston Churchill in einer berühmten (oder besser gesagt berüchtigten) Rede vorgestellt, die er während eines Besuchs in den Vereinigten Staaten im März 1946 hielt. Churchill warnte düster vor einem Eisernen Vorhang, der sich über Europa senkte, und machte die Sowjetunion für die unheilvolle Teilung des Kontinents verantwortlich.

Man bedenke, dass diese rhetorische Großtat Churchills weniger als ein Jahr nach der Niederlage Nazideutschlands durch die „Alliierten“ USA, Großbritannien und die Sowjetunion stattfand.

Churchills Dämonisierung der Sowjetunion war eine beispiellose Provokation gegenüber einem ehemaligen Verbündeten, mit dem viele Bürger im Westen als Hauptopfer des Naziimperialismus weitgehend sympathisierten und den sie zudem als die entscheidende militärische Kraft unter den Alliierten bewunderten, die dem Dritten Reich in Berlin die endgültige Niederlage zufügte.

Der sowjetische Führer Josef Stalin reagierte auf Churchills Rede, indem er sie als „kriegstreiberische“ Theatralik verurteilte. Die Briten und Amerikaner teilten Moskau mit, dass der Zweite Weltkrieg de facto gegen die Sowjetunion fortgesetzt würde – wenn auch unter dem Etikett des Kalten Krieges und anderer Propagandakonstrukte wie der „Verteidigung der freien Welt“. Denken Sie einen Moment darüber nach. In der Tat positionierten sich die USA, Großbritannien und ihr bald entstehendes NATO-Bündnis (gegründet 1949) als Nachfolger der imperialistischen Feindschaft der Nazis gegenüber der Sowjetunion. Die Bösartigkeit dieses Vorgehens ist aus russischer Sicht von unschätzbarem Wert.

Churchills Verrat war nicht das einzige zeitgenössische Signal bösartiger Absichten gegenüber der Sowjetunion. Der Abwurf von zwei Atombomben auf das fast besiegte Japan im August 1945 wurde von der Sowjetunion auch als latente Terrordrohung der Amerikaner im Hinblick auf die globale Aufteilung der Nachkriegszeit und die kommende Politik der „Eindämmung“ angesehen.

Weitere bedrohliche Signale waren die Rekrutierung ehemaliger Nazi-Offiziere, Spione und Wissenschaftler durch die USA und die Briten. Anstatt Nazi-Kriegsverbrecher an die Sowjetunion auszuliefern, wie es die Westmächte versprochen hatten, erhielten diese Verbrecher über quer durch Europa verlaufende Rattenlinien Zuflucht und ein neues Leben. Viele der schlimmsten ukrainischen Faschisten (Stepan Bandera, Mykola Lebed und andere), die mit der Nazi-SS kollaboriert hatten, wurden ebenfalls von den Vereinigten Staaten und Großbritannien rekrutiert. Einige wurden hinter den sowjetischen Linien eingesetzt, um Sabotageakte und Attentate zu verüben.

Die ukrainischen Neonazis von heute, die ethnische Russen in der Donbass-Region töten, sind selbsterklärte stolze Erben der Nazi-Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs. Die Bewaffnung des Kiewer Nazi-Regimes durch die USA und die NATO und die Ausbildung des Asowschen Nazi-Bataillons und anderer stehen in völliger Übereinstimmung mit der verdeckten Rekrutierung durch die Vereinigten Staaten und Großbritannien in der frühen Nachkriegszeit gegen die Sowjetunion.

Aber, aber, aber, wird man sagen, die Sowjetunion und die verbündeten Warschauer-Pakt-Staaten bauten doch die Berliner Mauer und errichteten Stacheldrahtgrenzen in ganz Europa.

Nun, ja, das stimmt zum Teil. Aber bedenken Sie: Die Sowjetunion wurde von einem imperialistischen Nazi-Riesen überfallen, der bis zu 27 Millionen Menschen umbrachte. Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die Kriegsmaschinerie der Nazis in den 1920er und 30er Jahren durch westliche Kapitalinvestitionen mit dem Ziel der Zerstörung der Sowjetunion ermöglicht wurde, weil sie als Bedrohung der westlichen imperialistischen Ordnung angesehen wurde.

Angesichts des eklatanten Verrats des Westens an der Sowjetunion in der noch schwelenden Asche des Zweiten Weltkriegs und angesichts der beispiellosen existenziellen Bedrohungen, die vom Westen neu ins Spiel gebracht wurden (Atombombenabwürfe, Rekrutierung durch die Nazis), ist es kaum verwunderlich, dass Moskau und seine Partner des Warschauer Pakts eine energische Verteidigungshaltung einnahmen. Schließlich wurden sie angegriffen, wenn auch im Verborgenen.

Aus den objektiven Fakten lässt sich schließen, dass es die Westmächte waren, die den Kalten Krieg und die anschließende Teilung Europas durch den Eisernen Vorhang, die in den späten 1940er Jahren entstand, als erste in Gang setzten. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Sowjetunion auch heute noch nicht als eigenständiges Gebilde neben den westlichen imperialistischen Staaten geduldet werden kann. Für letztere ist es unabdingbar, dass sie sich in einer Nullsummenwelt durchsetzen. Es kann keine Multipolarität geben, sondern nur eine unipolare Dominanz des Westens. Das ist eine definitorische Notwendigkeit für imperialistische Macht.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass Churchill den Begriff „Eiserner Vorhang“ nicht erfunden hat. Dieser Ausdruck wurde im Februar 1945 von Josef Goebbels geprägt, der davor warnte, dass die Niederlage Nazideutschlands eine Katastrophe sein würde, wenn sich ein „Eiserner Vorhang“ über Europa legen würde.

Die Vereinigten Staaten und ihre europäischen NATO-Vasallen können es nicht ertragen, wenn ihr Narrativ von hochtrabender Tugendhaftigkeit und „Verteidigung der freien Welt“ abweicht. Russland ist, wie zuvor die Sowjetunion, eine Bedrohung für die westliche imperialistische Ordnung, weil es den Vasallenstatus nicht akzeptiert. Zu diesem Zweck muss Moskau um jeden Preis ausgeschlossen werden.

Die Abgrenzung Europas und der Welt im Allgemeinen durch den Kalten Krieg ist wieder da und wird von denselben imperialistischen Mächten vorangetrieben, die die letzte Abgrenzung geschaffen haben. Übersetzt mit Deepl.com



