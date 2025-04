https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/baerbock-handreichung-zum-9-mai-russen-hoffen-dass-praxis-nicht-umgesetzt-wird-li.2315606

Baerbock-Handreichung zum 9. Mai: Russen hoffen, dass „Praxis nicht umgesetzt wird“

Trotz deutscher Richtlinie: Russischer Botschafter nimmt an Gedenkfeier in Siegburg teil – Moskaus Befürchtungen scheinen sich vorerst nicht zu bestätigen.

Annalena Baerbock während ihrer Moskau-Reise im Januar 2022 vor dem Grabmal des unbekannten Soldaten. Janine Schmitz/imago

Eine Handreichung aus dem Auswärtigen Amt an Brandenburger Landkreise sorgte in den vergangenen Tagen für mächtig Aufregung in Russland. Allerdings scheinen sich die Befürchtungen Moskaus, dass russische Diplomaten zu Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs nicht eingeladen oder von Feierlichkeiten entfernt werden, vorerst nicht zu bestätigen.

