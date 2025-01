Banksys „Scar of Bethlehem“: Eine Klage Judith Deutsch

https://www.counterpunch.org/2025/01/03/banksys-scar-of-bethlehem-a-lament/

Judith Deutsch

3. Januar 2025

Die heutigen Nachrichten: Sechs Kinder erfrieren im Gazastreifen, da Regenfälle die Bedingungen für Vertriebene verschlechtern

Laut Euro-Med wurden mindestens 52.030 Palästinenser getötet, wobei 33 % der Opfer Kinder und 21 % Frauen waren. Von den 46.410 getöteten Zivilisten waren 190 Journalisten und 2.313 Angehörige der Gesundheitsberufe, darunter 83 Ärzte.

Von den 108.320 Palästinensern, die durch israelische Angriffe verletzt wurden, „mussten mehrere Tausend Amputationen oder dauerhafte Beeinträchtigungen hinnehmen, wobei über 10.000 Kinder mindestens ein Bein verloren haben.“ https://www.counterpunch.org/2024/12/30/october-7-a-history-in-threads/

In meinem Artikel geht es um Gefühle der Ungläubigkeit, Empörung und des Unverständnisses angesichts der Gleichgültigkeit, des emotionalen und physischen Sadismus und der Straflosigkeit, die von so vielen gegen die Menschen in Gaza und gegen die einfachen Menschen auf dieser Welt verübt werden. Er drückt Emotionen hauptsächlich durch Poesie und Musik aus. Es geht um das unermessliche Leid, das vor allem Kinder und Eltern in Gaza, aber auch in den USA, im Sudan, in Afghanistan, im Jemen, in Indien, China und in der Demokratischen Republik Kongo erdulden müssen. Es ist eine Ablehnung der modernen Psychologie, die Emotionen ausblendet und Emotionen als eine Form der Neurodiversität und Neuropathologie pathologisiert.

Es geht um zwei Welten während dieser (heiligen) Festtage.

„Während ihnen Zuckerwatte-Träume durch den Kopf schwirrten“ und die Glöckchen von Santas Schlitten die Herzen vieler Kinder in dieser Jahreszeit erfreuten, durchdringen Drohnen und nächtliche Überschallknalle und Bomben die Reizbarriere der Kinder in Gaza und verursachen Nachtangst, Bettnässen und dauerhaften Hörverlust.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat Israel mindestens 17.400 Kinder in Gaza getötet. Tausende weitere werden unter den Trümmern vermisst, die meisten von ihnen gelten als tot. Kinder müssen aufgrund der blockierten medizinischen Versorgung Amputationen ohne Betäubung über sich ergehen lassen.

Es ist eine Geschichte von zwei abrahamitischen Göttern: einer liebevoll, beschützend, „menschlich“ und einer völkermörderisch:

„Oh, Gott sagte zu Abraham: ‚Töte mir einen Sohn‘.

Abraham sagte: „Mann, du willst mich wohl auf den Arm nehmen.“

Gott sagte: „Nein“, Abraham sagte: „Was?“ …

Nun, Abraham sagte: „Wo soll ich das Töten tun?“

Gott sagte: „Draußen auf dem Highway 61“

Bob Dylan

Oder aus Deuteronomium, 25;19, vgl. auch I Samuel, 15:3: „

Du sollst die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen. Geh nun hin und schlage Amalek, und vernichte mit allem, was es hat, und verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel.

Oder von Jesus am Kreuz, der zu Gott dem Vater schreit: „Warum hast du mich verlassen?“

Enzo Traverso, Historiker für moderne jüdische Geschichte und den Völkermord im Gazastreifen, erklärt, wie „Staatsräson“ alle Gesetze aus „Staatsräson“ verdrängt, sodass jede Gräueltat zulässig ist. „Der Historiker des politischen Denkens Norberto Bobbio hat das Konzept der Staatsräson wie folgt zusammengefasst: „Mit Staatsräson ist eine Reihe von Grundsätzen und Maximen gemeint, nach denen Handlungen, die nicht zu rechtfertigen wären, wenn sie von einem einzelnen Individuum begangen würden, nicht nur gerechtfertigt, sondern manchmal sogar gelobt und gepriesen werden, wenn sie vom Fürsten oder von jemandem, der im Namen des Staates Macht ausübt, ausgeführt werden.“ Die Tatsache, dass dieselbe Handlung als verwerflich angesehen werden kann, wenn sie das Ergebnis individuellen Verhaltens ist, und als lobenswert, wenn sie vom Staat ausgeführt wird, so Bobbio weiter, offenbart die Kluft zwischen Politik und Moral und ebnet den Weg für einen sogenannten politischen Realismus, der die Moral mit Füßen tritt …“

Madeleine Albright und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sowie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen haben die Tötung von einer halben Million irakischer Kinder im Rahmen des Programms „Öl für Lebensmittel“ unter dem Deckmantel der Staatsräson gerechtfertigt. Madeline Albright sagte, die Tötung sei „es wert“.

Hier sind ergreifende Worte der Poesie und Kadenzen der Musik:

Von Dylan Thomas

Die Majestät und das Brennen des Todes des Kindes.

Ich werde nicht

Die Menschheit ihres Todes mit einer ernsten Wahrheit

Noch die Stationen des Atems lästern

Mit einer weiteren

Elegie der Unschuld und Jugend … Nach dem ersten Tod gibt es keinen weiteren.

Und auch von Dylan Thomas

Geh nicht sanft in diese gute Nacht.

Wut, Wut gegen das Erlöschen des Lichts.

Dylan Thomas

Von Paul Robeson

Und manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind

Weit weg von zu Hause

Weit weg von zu Hause

Komm, mein Bruder

Weit weg von zu Hause

Weit weg von zu Hause. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich fast weg

Manchmal fühle ich mich, als wäre ich fast weg

Bob Dylan

Ich hörte den Klang eines Donners, er donnerte warnend

Ich hörte das Tosen einer Welle, die die ganze Welt ertränken könnte

Ich hörte hundert Trommler, deren Hände glühten

hörte zehntausend Flüstern und niemand hörte zu

hörte eine Person verhungern, hörte viele Menschen lachen

Matthew Arnold

Hört! Ihr hört das knirschende Tosen

von Kieselsteinen, die die Wellen zurückziehen und

bei ihrer Rückkehr den hohen Strand hinaufschleudern,

beginnen und enden und dann wieder beginnen,

mit zitternder, langsamer Kadenz und bringen

den ewigen Ton der Traurigkeit

Ach, Liebe, lass uns einander treu sein

! Denn die Welt, die

wie ein Traumland vor uns liegt,

so vielfältig, so schön, so neu,

hat in Wirklichkeit weder Freude noch Liebe noch Licht,

noch Gewissheit, noch Frieden, noch Hilfe bei Schmerz;

Und wir sind hier wie auf einer dunklen Ebene,

die von verwirrenden Alarmen von Kampf und Flucht erfüllt ist,

wo unwissende Armeen bei Nacht aufeinanderprallen.

Und wir sind hier wie auf einer dunklen Ebene,

die von verwirrenden Alarmen von Kampf und Flucht heimgesucht wird,

wo unwissende Armeen bei Nacht aufeinanderprallen.

Dies ist ein verzweifelter Moment, in dem ein palästinensischer Vater versuchte, seinen Sohn vor israelischen Kugeln zu schützen. Diese Tragödie wurde in Aharon Shabtais Gedicht J’Accuse festgehalten und verewigt.

Denn der Scharfschütze, der auf das Kind schoss,

ist nur ein einziges stinkendes Instrument

In einem riesigen Orchester,

das von dem Mann dirigiert wird, der

mehr als jeder andere weiß,

dass langfristige Lösungen

für jedes Problem gefunden werden können,

Wenn es nicht mehr atmet.

Wenn er heiser

das Wort „Frieden“ ausspricht –

wachen Mütter zitternd auf;

Er wird die Ärmel hochkrempeln …

Und sich an die Arbeit machen, in der er sich auszeichnet,

und ein Blutbad anrichten.

Musik

Hier ist ein Satz aus Beethovens 15. Quartett op. 132 „Heiliger, Lied des Dankes an die Gottheit für die Erlösung von Leid und Schmerz.

Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart.“ Es ist ein musikalisches Opfer, ein Gebet.

Und hier feiert Mozart die Liebe. Aus Die Zauberflöte. Papageno und Papagena singen über die Liebe und darüber, Kinder zu haben.

Quellenangaben

Enzo Traverso, Gaza Faces History, Other Press, New York, 2024.

Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The weight of three thousand years. Pluto Press, London, 2002.

H.C. Von Sponeck, A Different Kind of War: the UN sanctions regime in Iraq. Berghahn Books.com, Hamburg, 2006.

Judith Deutsch ist Psychoanalytikerin in Toronto. Sie ist ehemalige Präsidentin von Science for Peace. Sie kann unter judithdeutsch0@gmail.com erreicht werden.

