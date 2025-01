https://www.jonathan-cook.net/blog/2024-12-30/democracy-sham-biden-answer/



Ist die Demokratie in den USA eine Farce? Biden hat uns die Antwort gegeben. Haben Sie zugehört?

Von Jonathan Cook

30. Dezember 2024

Nur in der Welt der politischen Scheinwelt, in der wir im Westen leben, würde der Bericht des Wall Street Journal über Bidens jahrelangen kognitiven Verfall und dessen Verschleierung durch seine Beamten als Sensation gelten.

Und nur in einer Welt, in der die milliardenschweren Medien allein bestimmen und kontrollieren, was als Realität gilt, wäre das WSJ in der Lage, diese Geschichte zu veröffentlichen, ohne dass man von ihm erwarten würde, darüber nachzudenken, was dies für die angebliche Demokratie Amerikas bedeutet.

Der Kaiser, so wird uns jetzt gesagt, war die ganze Zeit nackt. Wie konnte es mehr als vier Jahre dauern, bis die furchtlosen, hartnäckigen Medien, die sich im Besitz von Milliardären befinden, dies bemerkten?

Das WSJ berichtet, dass Biden bereits im Jahr 2021 das hatte, was seine Beamten als „schlechte Tage“ bezeichneten, an denen sein Geist so schlecht arbeitete, dass er von hochrangigen Kongressabgeordneten und seinen eigenen Kabinettskollegen ferngehalten werden musste.

Er war so abgeschottet, dass er sich selten mit Schlüsselfiguren traf, die die Politik des Weißen Hauses bestimmten, wie den Außen-, Verteidigungs- und Finanzministern.

Während seiner vierjährigen Amtszeit konnte er nur zwei oder drei Kabinettssitzungen pro Jahr abhalten – insgesamt neun, verglichen mit 19 bei Barack Obama und 25 bei Donald Trump.

Seine Mitarbeiter wichen kaum von seiner Seite, weil sie ihm Anweisungen zuflüstern mussten, damit er die einfachsten öffentlichen Aufgaben ausführen konnte, wie z. B. wo er einen Raum betreten und verlassen sollte.

Die Besorgnis wurde erst zum Mainstream, als er im Juni in einer improvisierten Fernsehdebatte gegen Trump katastrophal abschnitt und schließlich seine Kandidatur für die Wiederwahl zurückziehen und seine Vizepräsidentin Kamala Harris übernehmen lassen musste.

Kurz darauf wurde bekannt, dass er regelmäßige Besuche eines führenden Neurologen und Parkinson-Experten im Weißen Haus erhalten hatte.

Viele Beobachter – ich selbst eingeschlossen – wiesen von Anfang an auf Bidens geistige Gebrechen hin. Matt Orfalea hat jahrelang Videoclips der erstaunlichen Fauxpas und verbalen Verwirrungen des Präsidenten zusammengestellt. Keiner von uns war ein Genie. Wir brauchten keinen Zugang zu den 50 Insidern des Weißen Hauses, die vom WSJ interviewt wurden. Es war überdeutlich.

Man musste lügen oder hypnotisiert sein, um das Offensichtliche zu leugnen.

Und doch wurden wir jedes Mal, wenn wir auf Bidens offensichtliche kognitive Beeinträchtigung hinwiesen, beschuldigt, Verschwörungstheorien zu verbreiten, ältere Menschen zu missbrauchen oder Trump zu unterstützen.

Der Kaiser, so wurde uns gesagt, war vollständig bekleidet.

Die Wahrheit über Biden ist nicht plötzlich von seinen Beamten bekannt geworden. Hochrangige Politiker auf beiden Seiten des politischen Spektrums wussten es. Korrespondenten des Weißen Hauses wussten es. Redakteure wussten es. Und sie alle haben gelogen, um das Machtsystem zu schützen, dem sie angehören, das System, das ihnen eine lukrative Beschäftigung sichert, das System, das ihren Status aufrechterhält. Niemand würde das Boot zum Schaukeln bringen.

Das WSJ hat nicht plötzlich Dinge herausgefunden, die es vorher nicht wusste. Der Grund, warum es jetzt – wie auch die Mitarbeiter des Weißen Hauses – reinen Tisch macht, ist, dass Präsident Biden fast nicht mehr im Amt ist. Die Wahrheit stellt keine ernsthafte Bedrohung mehr für das Machtsystem in Washington dar.

Es wird weitere Enthüllungen über Bidens Unfähigkeit geben – vielleicht in einem zukünftigen Buch von Bob Woodward –, nachdem seine Präsidentschaft in weite Ferne gerückt ist. Wenn es sicher ist, dass die ganze Geschichte erzählt werden kann. Wenn die Lügen nicht mehr wichtig sind.

Noch schwerwiegender als die Täuschungen der Medien ist jedoch die Tatsache, dass ein Großteil der Öffentlichkeit darauf hereingefallen ist, und das nicht nur einmal, sondern immer wieder: Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr.

Warum? Weil viel zu viele von uns dem Propagandasystem des Westens verfallen sind. Wir glauben, dass man den Medien, die sich im Besitz von Milliardären befinden, vertrauen kann, dass sie dem Gemeinwohl dienen und nicht dem privaten Reichtum.

Wenn ein großer Teil der Öffentlichkeit davon überzeugt werden kann, dass ein Mann, der unfähig ist, die Tür zu finden, durch die er gehen soll, „scharfsinnig wie ein Fuchs“ ist, warum sollte sie dann nicht auch glauben, dass die Vereinigten Staaten die Demokratie fördern, während sie in den letzten zwei Jahrzehnten den Nahen Osten verwüstet haben, um das Öl der Region zu kontrollieren?

Oder dass Washington Frieden für die Welt und die Ukraine anstrebt, indem es sie mit immer mehr Offensivwaffen gegen ein nuklear bewaffnetes Russland ausstattet, damit die USA ballistische Raketen vor Moskaus Haustür platzieren können?

Oder dass die USA einen Waffenstillstand in Gaza wollen, obwohl sie Israel mit Munition, Geheimdienstinformationen und diplomatischer Deckung versorgen, damit es dort einen Völkermord begehen kann?

Das Problem ist, dass viele, die ihr Leben lang Elitepropaganda ausgesetzt waren, eher bereit sind, genau dieser Propaganda zu glauben als den Beweisen, die sie mit eigenen Augen sehen. Sie sind regelrecht hypnotisiert.

Selbst jetzt hören viele den „Enthüllungen“ über Bidens langen Niedergang zu und fragen sich nicht, genau wie das WSJ, wie die USA in den letzten vier Jahren mit einem Präsidenten funktionieren konnten, der kaum in der Lage ist, einen Teleprompter zu lesen, und dessen Geist so leer ist, dass er mitten im Gespräch abschweifen kann.

Regiert sich die USA von selbst? Braucht sie einen Präsidenten? Oder ist der Präsident nichts weiter als eine Galionsfigur für eine permanente Bürokratie, die erwartet, im Schatten die Macht zu übernehmen, ohne von den Wählern beobachtet zu werden und ihnen gegenüber keine Rechenschaft ablegen zu müssen? Sind die USA eine Demokratie oder ist die Demokratie nur eine Fassade, hinter der eine Elite des Reichtums ihre Macht aufrechterhält?

Biden hat uns die Antwort gegeben. Haben Sie zugehört?

