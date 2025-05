https://english.almayadeen.net/news/politics/at-inaugural-mass–pope-leo-xiv-warns-against-exploitation



Bei seiner Amtseinführungsmesse warnt Papst Leo XIV. vor Ausbeutung und Spaltung

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

18. Mai 2025

Papst Leo XIV. beginnt sein Pontifikat mit einem Aufruf zu Einheit, Mitgefühl und kultureller Inklusion angesichts globaler Herausforderungen.

In einer kraftvollen Antrittsrede forderte Papst Leo XIV., der erste amerikanische Papst, die weltweite katholische Gemeinschaft auf, Ausbeutung abzulehnen und sich für Einheit einzusetzen. Er sprach am Sonntag vor einer Menge von Würdenträgern und Pilgern auf dem Petersplatz.

Der 69-jährige gebürtige Chicagoer, geboren als Robert Francis Prevost, trat sein Amt als 267. Papst der katholischen Kirche nur zehn Tage nach seiner Wahl offiziell an. Seine erste öffentliche Messe zog eine riesige Menschenmenge an und wurde von prominenten Gästen wie dem US-Vizepräsidenten JD Vance, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen führenden Politikern aus aller Welt besucht.

Leo XIV. fuhr in einem Papamobil durch den Vatikan, um die Gläubigen zu begrüßen, und hielt anschließend eine Predigt, in der er die Rolle der Kirche als Kraft der Heilung in einer zerrissenen Welt hervorhob.

„Zu viele Wunden“

„In unserer Zeit sehen wir immer noch zu viel Zwietracht, zu viele Wunden, die durch Hass, Gewalt, Vorurteile, Angst vor dem Anderssein und ein Wirtschaftssystem verursacht werden, das die Ressourcen der Erde ausbeutet und die Ärmsten an den Rand drängt“, erklärte er.

Er warnte auch vor religiösem und kulturellem Isolationismus und betonte die Notwendigkeit der Inklusivität innerhalb der Kirche. „Wir sind aufgerufen, allen Menschen die Liebe Gottes anzubieten, um jene Einheit zu erreichen, die Unterschiede nicht auslöscht, sondern die persönliche Geschichte jedes Einzelnen und die soziale und religiöse Kultur jedes Volkes wertschätzt“, erklärte er.

Am Ende seiner Amtseinführungsmesse wandte Papst Leo XIV. seine Gedanken den Kriegsgebieten zu, als er das Regina Caeli betete. „In Gaza“, sagte er, „sind die überlebenden Kinder, Familien und älteren Menschen dem Hungertod ausgesetzt“, bevor er die erneute Gewalt in Myanmar beklagte, die „unschuldige junge Leben ausgelöscht hat“.

Da Papst Leo XIV. jahrelang als Missionar in Peru tätig war, fand seine Botschaft bei vielen Menschen großen Anklang. Eine Pilgerin, Inacia Lisboa, eine 71-Jährige aus Kap Verde, sagte gegenüber AFP: „Leo hat bereits mein Herz erobert. Ich möchte, dass er für den Frieden in der Welt betet, wir brauchen ihn so sehr.“

Historische Premiere für Amerika

Die Erhebung Leos XIV. ist ein historischer Moment, da er der erste Papst aus den Vereinigten Staaten ist. Die US-Delegation wurde von Vizepräsident Vance, einem konvertierten Katholiken, und Außenminister Marco Rubio angeführt. Die amerikanischen Wurzeln des Papstes haben sowohl Freude als auch Besorgnis über die wahrgenommene Dominanz der USA auf der Weltbühne ausgelöst.

„Da er Amerikaner ist, wird er eine zusätzliche Last zu tragen haben … viele zusätzliche Blicke und vielleicht auch Kritik“, sagte Sophia Tripp, eine Studentin aus Chicago. Dennoch blieb sie hoffnungsvoll: “Wir sind alle Menschen und sollten einfach einander lieben.“

Weitere Teilnehmer waren der deutsche Kanzler Friedrich Merz, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die peruanische Präsidentin Dina Boluarte, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der kanadische Premierminister Mark Carney und der kolumbianische Präsident Gustavo Petro. Die italienischen Behörden hatten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, darunter Scharfschützen und Drohnenabwehrsysteme.

In einer separaten Entwicklung erkannte Papst Leo das Gewicht seiner neuen Rolle an und beschrieb seine Wahl als einen Akt der Gnade, nicht als Verdienst.

„Ich wurde ohne mein Verdienst ausgewählt, und nun komme ich mit Furcht und Zittern zu euch als Bruder, der euer Glaube und eure Freude dienen möchte“, sagte er.

Vor der Messe besuchte der Pontifex das Grab des Heiligen Petrus, der in der christlichen Tradition als erster Papst gilt. Außerdem erhielt er das Pallium und den Fischerring, die traditionellen Insignien des Papsttums.

Als Nachfolger des verstorbenen Papst Franziskus übernimmt Leo XIV. eine Kirche, die nach wie vor mit dem Missbrauchsskandal in der Kirche und ihrer sich wandelnden Rolle in der modernen Welt zu kämpfen hat. Trotz dieser Herausforderungen hat er sich in den ersten Tagen seines Pontifikats stark auf Themen wie Frieden, Inklusion und soziale Gerechtigkeit konzentriert – Ideale, denen er sich offenbar während seiner gesamten Amtszeit verpflichtet fühlt.

