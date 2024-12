Ben-Gvir ordnet Beschlagnahmung von Lautsprechern für muslimische Gebetsrufe an

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

1. Dezember 2024



Der israelische Polizeiminister forderte auch die Verhängung von Bußgeldern in Fällen, in denen die Beschlagnahmung der Lautsprecher nicht möglich ist.

Der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat die israelische Polizeiführung angewiesen, mit der Beschlagnahmung von Lautsprechern für den Gebetsruf (Adhan) in Moscheen zu beginnen, insbesondere in palästinensischen Städten in den 1948 besetzten Gebieten, unter dem Vorwand, dass „der Adhan die Siedler stört“.

Nach Angaben israelischer Medien forderte Ben-Gvir auch die Verhängung von Geldstrafen in Fällen, in denen die Beschlagnahme der Lautsprecher nicht möglich ist.

Unterdessen berichtete die israelische Zeitung Israel Hayom, dass der israelische Sicherheitsminister Israel Katz in der kommenden Kabinettssitzung vorschlagen wird, den Abriss der Häuser von palästinensischen Widerstandskämpfern zu genehmigen, die Operationen gegen israelische Siedler durchführen.

Im November kündigte Katz die Abschaffung von Verwaltungshaftbefehlen für Siedler im Westjordanland an.

Diese umstrittene Politik, die es den israelischen Behörden erlaubt, Personen ohne Anklage bis zu sechs Monate lang festzuhalten und unbegrenzt zu verlängern, wird in erster Linie gegen Palästinenser eingesetzt, wurde aber auch auf einige extremistische israelische Siedler angewandt.

Im Rahmen dieser Praxis wird den Inhaftierten häufig der Zugang zu den gegen sie vorliegenden Beweisen verweigert, die von den Militärstaatsanwälten zurückgehalten werden.

Angriff auf die Freiheit der Religionsausübung

Verwandte Nachrichten

Die Hamas bezeichnete Ben-Gvirs Entscheidung als „schweres Verbrechen und eine Aggression, die er gegen unsere Moscheen und unser Volk begeht“.

Die Bewegung bezeichnete den Schritt als „neuen Angriff auf die Freiheit der Religionsausübung“ und warnte vor der Gefahr einer Eskalation des „Religionskriegs, den der zionistische Feind und seine extremistischen Führer zu entfachen versuchen“.

Die palästinensische Widerstandsgruppe rief die Menschen in den 1948 besetzten Gebieten auf, „diese kriminelle Entscheidung abzulehnen und Maßnahmen zu ergreifen, um die faschistischen Besatzungsbehörden daran zu hindern, sich an unseren Heiligtümern und religiösen Ritualen zu schaffen zu machen.“

Gesetz zum Flaggenverbot verabschiedet

Zuvor hatte die Times of Israel berichtet, dass der Ministerausschuss einen Gesetzentwurf gebilligt hat, der das Zeigen von Flaggen „feindlicher“ Nationen, einschließlich der palästinensischen Flagge, in Einrichtungen, die vom israelischen Besatzungsregime finanziert oder unterstützt werden, verbietet.

Die vom stellvertretenden Knessetsprecher Nissim Vaturi (Likud) unterstützte Änderung des Strafgesetzbuches bezeichnet Versammlungen von zwei oder mehr Personen, die solche Flaggen schwenken, als ungesetzliche Versammlungen, die mit bis zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von mindestens 10.000 NIS (2.700 USD) bestraft werden können.

Das Gesetz zielt auf Einrichtungen wie Universitäten, an denen bei Protesten palästinensische Flaggen gezeigt wurden. Vaturi hat in der Vergangenheit regierungskritische Demonstranten kritisiert und sie beschuldigt, als „Zweigstelle“ der Hamas zu agieren.

Ein ähnliches Gesetz, das im vergangenen Jahr von rechtsextremen Gruppierungen unterstützt wurde, scheiterte am Widerstand der Universitätspräsidenten.

Die Zustimmung des Ausschusses folgt auf die Verabschiedung anderer sicherheitsrelevanter Maßnahmen in der vergangenen Woche, darunter die obligatorische Verabschiedung einer „nationalen Sicherheitsstrategie“, die Ausweitung der Notfallzensurvorschriften für Medien und die Erlaubnis für die Polizei, mit geheimen Durchsuchungsbefehlen heimlich auf die Computer von Verdächtigen zuzugreifen, wie die Times of Israel berichtet.

Diese Maßnahmen sind Teil der israelischen Politik, die darauf abzielt, die Beschränkungen für Palästinenser zu verschärfen, ihr Land zu plündern und ihre Rechte und Freiheiten zu beschneiden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …