https://thecradle.co/articles/ben-gvir-to-rejoin-netanyahu-coalition-praising-mass-killings-in-gaza



Ben Gvir will sich der Netanjahu-Koalition wieder anschließen und lobt Massenmorde in Gaza

Israelische Kampfflugzeuge haben über Nacht eine neue Bombenkampagne auf Gaza gestartet und dabei über 400 Palästinenser getötet

News Desk

18. MÄRZ 2025

(Bildnachweis: Yonatan Sindel/Flash90)

Mit der Wiederaufnahme des völkermörderischen Krieges gegen die Palästinenser in Gaza durch das israelische Militär kündigte die Partei Otzma Yehudit (Jüdische Macht) des ehemaligen israelischen Nationalen Sicherheitsministers Itamar Ben Gvir an, dass sie in die Regierung zurückkehren werde, wie die Times of Israel am 18. März berichtete.

In einer gemeinsamen Erklärung gaben Otzma Yehudit und die regierende Likud-Partei des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bekannt, dass sie „vereinbart haben, dass die Otzma-Yehudit-Fraktion heute in die israelische Regierung zurückkehren wird und die Otzma-Yehudit-Minister in die Regierung zurückkehren werden“.

Die Wiedereinsetzung von Ben Gvir erfordert sowohl die Zustimmung des Kabinetts als auch die Ratifizierung durch die Knesset, die voraussichtlich am Mittwoch erfolgen wird.

Otzma Yehudit verließ Netanyahus Koalition im Januar aus Protest gegen den mit der Hamas geschlossenen Waffenstillstand.

Am Dienstagmorgen startete Israel eine schreckliche Serie von Luftangriffen, bei denen in weniger als 24 Stunden über 400 Palästinenser getötet wurden, darunter Frauen und Kinder sowie palästinensische Widerstandsführer.

„Wir begrüßen die Rückkehr des Staates Israel unter der Führung von Premierminister Benjamin Netanjahu zu intensiven Kämpfen“, erklärte Ben Gvir in einer Erklärung.

„Wie wir in den letzten Monaten gesagt haben, als wir [aus der Regierung] ausgetreten sind, muss Israel die Kämpfe in Gaza wieder aufnehmen. Dies ist der richtige, moralische, ethische und gerechtfertigtste Schritt, um die Terrororganisation Hamas zu zerstören und unsere Geiseln zurückzubringen. Wir dürfen die Existenz der Hamas-Organisation nicht akzeptieren, und sie muss zerstört werden.“

Die Abgeordnete der Demokratischen Partei Merav Michaeli argumentierte jedoch, dass die Wiederaufnahme des Krieges sicherstellen werde, dass die verbleibenden in Gaza gefangen gehaltenen Israelis nicht zurückkehren werden.

„Ben Gvir kehrt zurück, die Geiseln nicht“, schrieb Michaeli auf der Social-Media-Website X.

Anfang dieses Monats berichtete die New York Times, dass israelische Boden- und Bombenangriffe in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 zum Tod von mindestens 41 israelischen Soldaten und Zivilisten geführt hätten, die während der Operation Al-Aqsa Flood von der Hamas gefangen genommen worden waren.

Ben Gvir und Netanjahus Regierungskoalition haben der Fortsetzung des Krieges Vorrang vor der Rückführung der Gefangenen durch Verhandlungen eingeräumt. Die israelische Siedlerbewegung will Gaza unbewohnbar machen, in der Hoffnung, die 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza zu vertreiben, den Streifen zu annektieren und auf den Ruinen der Häuser der Palästinenser Siedlungen für jüdische Israelis zu errichten.

Die Times of Israel berichtete, dass das Kabinett nach dem Austritt von Otzma Yehudit aus der Koalition die Ernennung des Tourismusministers Haim Katz auf die drei von der Partei vakant gelassenen Ministerposten nur auf befristeter Basis genehmigte. Dies sollte „Ben Gvir signalisieren, dass die Posten auf ihn warteten, falls er in die Koalition zurückkehren wolle“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …