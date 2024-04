Watching the watchdogs: The media downplays a big legal story at its peril Western outlets ignoring the unprecedented legal campaign against Israel, and its allies risk appearing complicit.

Beobachtung der Wachhunde: Die Medien spielen eine große Rechtsgeschichte auf ihre Gefahr hin herunter

Von Rami G. Khouri Leitender Wissenschaftler am Arab Center Washington 23 April 2024



Westliche Medien ignorieren die beispiellose juristische Kampagne gegen Israel, und seine Verbündeten riskieren, als Mitwisser dazustehen.

Richter sitzen am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, Niederlande, am 8. April 2024, vor einer öffentlichen Anhörung zu Nicaraguas Klage, dass Deutschland einen israelischen Völkermord in Gaza unterstützt [Mouneb Taim/Anadolu Agency].

In einem sich schnell ausweitenden globalen Schlachtfeld stehen sich Unterstützer und Gegner von Israels völkermörderischem Angriff auf Gaza in einer ungewöhnlichen Landschaft gegenüber: in Gerichtssälen. In den letzten sechs Monaten haben Anwälte, Aktivisten, Organisationen und Staaten, die der Meinung sind, dass internationales Recht und Konventionen, die Völkermord verbieten, tatsächlich etwas bedeuten und umgesetzt werden müssen, eine noch nie dagewesene Anzahl von Klagen und Anträgen bei nationalen und internationalen Gerichten eingereicht.

Diese neue Grenze in der jahrhundertealten Schlacht zwischen dem palästinensischen Arabismus und dem Zionismus ist bedeutsam, weil sie gleiche Ausgangsbedingungen verspricht, bei denen die traditionellen militärisch-politischen Stärken und Schwächen neutralisiert oder sogar umgekehrt werden.

Diese außergewöhnliche juristische Mobilisierung beunruhigt die israelische Regierung bereits, die westliche Verbündete um Hilfe bittet, um sich gegen die Anschuldigungen zu wehren. In der Zwischenzeit hat die israelische Armee eine Abteilung für internationales Recht eingerichtet, um die Flut neuer rechtlicher Anfechtungen gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen zu bewältigen.

Dennoch halten sich die westlichen Mainstream-Medien größtenteils aus der ausführlichen Berichterstattung über diese wichtige Geschichte heraus.

Vielleicht liegt es daran, dass die Vereinigten Staaten und viele andere westliche Regierungen in diesen Fällen als mitschuldige Hauptunterstützer des Verbrechens des Völkermords angeklagt sind. Oder vielleicht liegt es daran, dass ein Verbündeter des Westens solch abscheulicher Verbrechen beschuldigt wird.

Was auch immer der Grund sein mag, der Mangel an sorgfältiger Berichterstattung sagt viel darüber aus, wo das Herz der westlichen Medien liegt. Es steht im Einklang mit der seit langem bestehenden Konvergenz zwischen der israelischen Position, der Politik der US-Regierung und der Berichterstattung in den Mainstream-Medien – oder dem Fehlen einer solchen.

Eine der wichtigsten Entwicklungen im juristischen Kampf gegen den israelischen Völkermord ist die laufende Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH). Während der ersten Anhörung im Januar in Den Haag berichteten die meisten westlichen Medien nicht in vollem Umfang über die Argumente Südafrikas in diesem Fall, wahrscheinlich weil sie viele unbequeme Wahrheiten über Israels andauernden Angriff auf Gaza und die 75-jährige ethnische Säuberung der Palästinenser durch Israel enthüllten.

Am 26. Januar stellte der IGH fest, dass es „plausibel“ ist, dass Israel in Gaza Handlungen begangen hat, die gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes verstoßen. Israel und seine westlichen Verbündeten ignorierten die Entscheidung, während ein Großteil der westlichen Medien sie herunterspielte oder den für Israel positiven Aspekt betonte, dass der IGH keinen Stopp der israelischen Angriffe angeordnet hat.

Für den Rest der Welt war das Urteil jedoch ein wichtiger Sieg. Es gab dem Kampf gegen die Unterstützung des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen durch Regierungen und Unternehmen neuen Schwung. Das Urteil ermutigte viele Menschen auf der ganzen Welt, die selbst rechtliche Schritte gegen Israels grausamen Krieg gegen Gaza eingeleitet haben.

Im Februar forderte Nicaragua die Regierungen des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, der Niederlande und Kanadas auf, die Lieferung von Waffen, Munition, Technologie und/oder Komponenten an Israel unverzüglich einzustellen. Nicaragua teilte ihnen schriftlich mit, dass es alle geeigneten rechtlichen Maßnahmen ergreifen werde, einschließlich der Anrufung des IGH, „um die Einhaltung dieser grundlegenden internationalen Texte und des Völkergewohnheitsrechts zu gewährleisten“.

Anfang April verklagte Nicaragua Deutschland vor dem IGH und beschuldigte das Land, „die Begehung von Völkermord“ im Gazastreifen zu erleichtern. Nicaragua forderte das Gericht förmlich auf, die deutsche Regierung anzuweisen, keine Waffen mehr an Israel zu liefern.

Verschiedene Parteien haben sich auch an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gewandt, der das Mandat hat, Einzelpersonen und Organisationen, denen Gräueltaten vorgeworfen werden, vor Gericht zu stellen.

Anfang März verklagten australische Anwälte den australischen Premierminister Anthony Albanese vor dem IStGH wegen möglicher Mitschuld am Völkermord. In der Klageschrift werden Maßnahmen der australischen Regierung wie das Einfrieren von Hilfsgeldern der Vereinten Nationen für die Palästinenser in Höhe von 6 Mio. USD, die Ausfuhr von Waffen nach Israel und die Bereitstellung von Militärhilfe sowie andere Maßnahmen als Gründe für die Verweisung angeführt.

Einige Wochen später richtete Law for Palestine mit Unterstützung der Independent Commission for Human Rights – Palestine und 15 arabischen und internationalen Gruppen eine Mitteilung an den Internationalen Strafgerichtshof, in der das Gericht aufgefordert wird, die Vorwürfe israelischer Kriegsverbrechen und des Völkermords zu untersuchen.

In den meisten Fällen berichteten nur lokale Nachrichtensender über diese neuen Entwicklungen, die insgesamt eine dramatische neue Phase in dem darstellen, was sich zu einem globalen Kampf zwischen Pro-Israel-Staaten und antikolonialen und Anti-Apartheid-Aktivisten im globalen Süden entwickelt hat.

Parallel dazu verdeutlichen Anfechtungsklagen vor nationalen Gerichten in der ganzen westlichen Welt die wachsenden Verbindungen zwischen Menschenrechtsaktivisten im Westen und den Palästinensern.

Im November reichte das angesehene Center for Constitutional Rights (CCR) im Namen palästinensischer Familien in Gaza und der Vereinigten Staaten eine Klage bei einem kalifornischen Gericht ein, in der Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin beschuldigt wurden, den israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza nicht verhindert zu haben und daran mitschuldig zu sein. Sie beantragten einen Gerichtsbeschluss, der die US-Regierung anweist, die militärische und diplomatische Unterstützung Israels zu beenden, solange der Völkermord andauert.

Das Gericht stellte fest, dass die israelischen Maßnahmen „plausibel einen Völkermord darstellen“ und forderte Biden auf, die unerschütterliche Unterstützung der USA zu überprüfen, entschied jedoch, dass es nicht in der Lage sei, in dieser Angelegenheit zu entscheiden, da die Außenpolitik ein Vorrecht der Exekutive sei.

Im März reichte CCR eine Berufung ein, die von mehr als 100 Anwälten, Experten und Menschenrechtsorganisationen unterstützt wurde, und argumentierte, dass die Verhinderung von Völkermord nach amerikanischem und internationalem Recht zwingend vorgeschrieben und nicht fakultativ ist. Das Berufungsgericht wird voraussichtlich im Juni eine erste Anhörung abhalten.

Die leitende CCR-Anwältin Diala Shamas, die an den Anti-Völkermord-Fällen der Organisation arbeitet und in Den Haag an den IGH-Sitzungen teilnahm, sagte mir in einem Interview letzte Woche, dass verschiedene Parteien eine Reihe von rechtlichen Möglichkeiten prüfen, um den Völkermord so schnell wie möglich zu stoppen.

„Das Gesetz verspricht genau, diese Art von kriminellen Handlungen zu stoppen. Das Besondere an der Völkermordfrage ist, dass die Staaten verpflichtet sind, nach dieser grundlegenden internationalen Norm zu handeln“, sagte sie.

Der Glaube an dieses Versprechen und die gesetzliche Verpflichtung zum Handeln hat andere Akteure dazu veranlasst, rechtliche Schritte einzuleiten, um die westliche Unterstützung für den israelischen Völkermord zu stoppen.

Im Dezember forderten die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq und das im Vereinigten Königreich ansässige Global Legal Action Network den Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs auf, die Erteilung von Lizenzen für Waffenexporte nach Israel zu untersagen, weil das Land im Gazastreifen Gräueltaten begeht. Das Gericht wies die Klage ab, aber Al-Haq versprach, eine weitere Anhörung zu diesem Thema zu beantragen.

Im Februar ordnete ein niederländisches Berufungsgericht in einem ähnlichen Fall, der von Oxfam Novib, Pax Nederland und The Rights Forum angestrengt wurde, an, dass die Regierung die Lieferung von Ersatzteilen für den F-35-Kampfjet an Israel stoppen muss, da eindeutig die Gefahr von Verstößen gegen das Völkerrecht bestehe.

Anfang April reichten Berliner Anwälte im Namen palästinensischer Familien im Gazastreifen einen Eilantrag ein, um die deutsche Regierung daran zu hindern, Verträge über Waffenverkäufe an Israel zu genehmigen, das diese ihrer Ansicht nach unter Verstoß gegen Gesetze gegen Völkermord und Kriegsverbrechen einsetzt, einschließlich der Bestimmungen des deutschen Waffenkontrollgesetzes.

In der Zwischenzeit haben Palestine Speaks und die Jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten eine Klage gegen den ehemaligen deutschen Bundestagsabgeordneten Volker Beck, den Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, wegen mutmaßlicher Aufstachelung zum Hass und Leugnung von Kriegsverbrechen im israelischen Krieg gegen Gaza eingereicht.

Was dieser Moment zeigt, so Shamas, ist, dass nationale und internationale Rechtssysteme parallel und nicht hierarchisch funktionieren. Die Anklage wegen Völkermordes ist so bedeutsam, dass sie neue rechtliche und andere Handlungsmöglichkeiten eröffnet, um ihn zu stoppen, wie öffentliche Demonstrationen, Petitionen, Lobbyarbeit in Washington und Aktivismus. „Die Überschneidung von Politik, Recht und Aktivismus ist in vollem Umfang zu sehen“, sagte sie.

Wichtig ist auch, dass es keine Verjährungsfrist für das Verbrechen des Völkermords gibt. Wenn also in Gaza oder in ausländischen Hauptstädten Fakten ans Tageslicht kommen, die den Vorwurf des Völkermordes an Israel untermauern, können jederzeit weltweit Gerichtsverfahren eingeleitet werden.

„Wir stehen vielleicht erst am Anfang von Prozessen gegen Regierungen, Einzelpersonen oder Unternehmen. Waffenhersteller, Energieunternehmen und andere könnten angeklagt werden, und viele Personen, die mit den Völkermordvorwürfen in Verbindung gebracht werden, sollten besorgt sein“, so Shamas.

Gerichtsverfahren sind eines der wirkungsvollsten Mittel, um die Welt auf Fakten aufmerksam zu machen, kriminelles Verhalten aufzudecken und Wiedergutmachung für grobe Ungerechtigkeiten zu fordern. Diese Arena sollte ein natürlicher Verbündeter der Medien sein, die idealerweise Fakten und glaubwürdige Analysen verbreiten sollten.

Da die juristischen Anfechtungen des israelischen Völkermordes weltweit zunehmen und westliche Regierungen, Beamte und Unternehmen als Komplizen verwickeln, ist es keine Überraschung, dass die westlichen Mainstream-Medien sie weiterhin ignorieren oder herunterspielen. Aber es wird eine Zeit kommen, in der die westliche Komplizenschaft beim israelischen Völkermord an den Palästinensern nicht mehr zu vertuschen sein wird. Medienorganisationen täten jetzt gut daran, zumindest ehrlich über die Zunahme der weltweiten Klagen gegen Israels Völkermord zu berichten. Andernfalls laufen sie Gefahr, von der Flut der vielen politischen und unternehmerischen Komplizen mitgerissen zu werden, die jetzt vor Gerichten in aller Welt angeklagt werden.

Rami G Khouri

NonresidentSenior Fellow am Arab Center WashingtonRami G Khouri ist Nonresident Senior Fellow am Arab Center Washington und Distinguished Fellow an der American University of Beirut. Er ist Journalist und Buchautor und verfügt über 50 Jahre Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

