Nicht in unserem Namen“: Die jüdische Bewegung für Palästina

Von Farah Hajj Hassan

Quelle: Al Mayadeen Englisch

23. April 2024

Jüdische antizionistische Bewegungen führen den Kampf für Palästina gegen das israelische Apartheidregime an, und alternative Medien spielen eine größere Rolle denn je, indem sie diesen Stimmen eine Plattform geben, die sie nie hatten.

Am 19. Oktober, fast zwei Wochen nachdem „Israel“ seinen Angriff auf den Gazastreifen begonnen hatte, standen mehr als tausend Demonstranten vor dem US-Kapitol und forderten die USA auf, einen Waffenstillstand für das Gemetzel zu fordern.

Es waren keine traditionellen palästinensischen Sprechchöre oder Keffiyehs zu sehen, sondern zahlreiche jüdische Amerikaner mit schwarzen T-Shirts, auf denen „nicht in unserem Namen“ stand.

In den letzten Monaten hat die Geschichte viele „Premieren“ erlebt. Koordinierte Angriffe der Achse des Widerstands, das Eindringen in die israelische „Grenze“ durch furchtlose palästinensische Widerstandskämpfer und eine weltweite Kampagne für BDS und das Bewusstsein für palästinensische Rechte.

Aber vielleicht am beeindruckendsten und beispiellosesten ist die Unterstützung durch den brüderlichen Arm des jüdischen Volkes, der sich der Besatzung entgegenstellt. Ein unwahrscheinlicher Verbündeter für den Kampf um Palästina, aber ein entscheidender in den letzten sechs Monaten.

Jüdische Stimme für den Frieden, ein entschlossener Verbündeter

Die Jüdische Stimme für den Frieden (JVF), eine massive Bewegung und oft ein großer Mitstreiter bei solchen Protesten, bezeichnet sich selbst als „größte progressive jüdische antizionistische Organisation der Welt“.

Die Gruppe organisiert eine „basisdemokratische, multirassische, klassenübergreifende und generationenübergreifende Bewegung von US-Juden in Solidarität“.

Nach Angaben der New York Times haben sowohl Jewish Voice for Peace als auch IfNotNow, eine weitere jüdische Gruppe, die „Israel“ vehement kritisiert, Antikriegskundgebungen organisiert und berichten, dass sie seit Beginn des Krieges gegen Gaza einen Anstieg der Mitgliederzahlen verzeichnen konnten.

Amerikanische Juden und Juden weltweit haben der Welt bewiesen, dass „Israel“ ein zionistisches Siedlerprojekt ist und nicht für alle Juden spricht oder einen Zufluchtsort für das Judentum darstellt.

Im Gegenteil, wie Rabbi Yisroel Dovid Weiss, eine prominente Persönlichkeit der orthodoxen jüdischen Bewegung Neturei Karta in Amerika, kürzlich gegenüber Al Mayadeen betonte , stehen die Kernprinzipien des Judentums, die in Mitgefühl und der Einhaltung der Gebote Gottes verwurzelt sind, in krassem Gegensatz zur Ideologie des Zionismus.

Rabbi Weiss betonte ferner, dass die zionistischen Ansprüche auf das Land Palästina unter dem Deckmantel des religiösen Anspruchs falsch und irreführend sind, und verurteilte die Manipulation religiöser Symbole wie des Namens „Israel“ und des Davidsterns, um weltweite Unterstützung zu erlangen.

Haben US-Politiker genug von „Israel“?

Patrick Wintour, diplomatischer Redakteur bei The Guardian, schrieb kürzlich, dass die jüngsten Äußerungen von Chuck Schumer gegenüber Benjamin Netanjahu vor einem Jahrzehnt „undenkbar“ gewesen wären .

Dies wirft die Frage auf, wie viele US-Gesetzgeber wirklich von ihren Ansichten über „Israel“ überzeugt sind und wie viele nur von israelischen Lobbys unter Druck gesetzt wurden, um die „israelische Sicherheit“ auf

Dieser „Würgegriff“ der israelischen Lobby, so Rodney Martin, ein ehemaliger Mitarbeiter der US-Legislative, veranlasste eine Gruppe von über 100 liberalen jüdischen Aktivisten, in einem gemeinsamen Brief zu erklären, dass sie „die Versuche der AIPAC, die demokratischen Vorwahlen zu dominieren, entschieden ablehnen“.

Vor einigen Tagen, nachdem Dutzende von pro-palästinensischen Aktivisten an der Columbia University verhaftet worden waren, wurde die Präsidentin Nemat Shafik während einer Anhörung im Kongress von der Kongressabgeordneten Ilhan Omar in die Enge getrieben, die sie fragte, ob sie einen Protest gesehen habe, der sich speziell gegen jüdische Menschen richtete.

Die Kongressabgeordnete befragte Shafik, wie viele der Studenten, die an den abgesagten Pro-Palästina-Veranstaltungen beteiligt waren, tatsächlich jüdisch waren. Daraufhin gab Nemat zu, dass eine der Gruppen die Jüdische Stimme für den Frieden war, was im Wesentlichen Omars Aussage bestätigte, dass solche Proteste nicht gegen Juden, sondern gegen den Krieg gerichtet waren.

Junge Amerikaner sind eher für Palästina

Eine YouGov-Umfrage von Ende Oktober ergab, dass Amerikaner im Alter von 18 bis 29 Jahren im gegenwärtigen Gaza-Krieg mehr mit den Palästinensern als mit den Israelis sympathisieren – die einzige Altersgruppe mit solchen Gefühlen. Experten wie Dov Waxman glauben, dass dies darauf zurückzuführen sein könnte, dass die älteren Generationen von ihren Regierungen davon überzeugt wurden, dass „Israel“ eine Heimat für die Überlebenden des Holocaust war, während die jüngeren Generationen ein viel gewalttätigeres Bild von „Israel“ in Erinnerung haben.

Kerry Anderson zufolge sehen viele Millennials und Amerikaner der Generation Z das moderne „Israel“ als einen etablierten „Staat“ mit einem mächtigen Militär, das in der Lage ist, viel mehr Schaden anzurichten als „Selbstverteidigung“. Jüngere Amerikaner, die sich mehr für soziale Gerechtigkeit einsetzen, insbesondere seit der Black-Lives-Matter-Bewegung, sehen „Israel“ als den Aggressor, während sie die Palästinenser als die unterdrückte Bevölkerung anerkennen.

Ein weiterer Grund für die Kluft ist der religiöse Glaube. Weniger junge Amerikaner bezeichnen sich nicht als konservative oder evangelikale Christen, also als Bevölkerungsgruppen, die die Besatzung viel eher unterstützen.

In einer Reihe von Umfragen, die zwischen 2012 und Januar 2024 durchgeführt wurden, lässt sich ein Trend zu einer abnehmenden und polarisierten Unterstützung Israels“ unter Amerikanern verschiedener politischer Zugehörigkeiten, Altersgruppen und Ethnien feststellen.

Betrachtet man die aktuelle Situation in den USA, d.h. die massenhafte Waffengewalt, die Drogenkrise, das marode Gesundheitssystem und die Wohnungskrise, ist es nicht schwer zu verstehen, woher die Frustration Hunderttausender junger Amerikaner kommt, die mit ansehen müssen, wie ihr Land Milliarden von Dollar investiert, um einen Völkermord zu fördern, anstatt ihre eigenen Probleme zu lösen.

Der scharlachrote Buchstabe: A wie Antisemitismus

Für die Mainstream-Medien, die die Besatzung unterstützen, begann die Geschichte am 7. Oktober. Der palästinensische Widerstand, der durch nichts anderes als „Judenhass“ motiviert war, begann mit der rücksichtslosen Ermordung von Israelis.

Nur alternative Medien und unabhängiger Journalismus haben es gewagt, die Wahrheit zu hinterfragen und den Palästinensern eine Stimme zu geben, so dass ein größeres Publikum endlich die andere Seite des „Konflikts“ sehen konnte.

In der Zwischenzeit haben sich die Zionisten ausgiebig auf ihre untauglichen Argumente verlassen, mit denen sie Menschen, die die israelische Aggression in Frage stellen, als Antisemiten zum Schweigen bringen wollen. Jeder, der es wagt, „Israels“ Methoden der „Selbstverteidigung“ zu kritisieren, muss den dürftigen und erschöpfenden Titel eines Antisemiten tragen.

In einem kürzlichen Interview mit Piers Morgan warf der zionistische Rabbi Shmuley dem Präsidentschaftskandidaten und Gründer von The Young Turks, Cenk Uygur, vor, sich nicht wirklich um die Palästinenser zu kümmern, sondern „puren Antisemitismus“ zu betreiben.

„Hier geht es nicht um die Sorge um die Palästinenser“, spuckte er aus, „hier geht es um puren Antisemitismus.“

Später im Interview verschonte er die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib (D-Michigan) mit dem Vorwurf des Antisemitismus und nannte sie stattdessen eine „Judenhasserin“.

Die palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete hat die derzeitige Regierung wegen ihrer Mitschuld an dem Völkermord angegriffen.

Jeder logisch denkende Mensch mit einem Funken Anstand, ob Jude oder nicht, kann erkennen, dass die zionistischen Aktionen wahnsinnig sind.

Der ungarisch-kanadische Psychiater und Autor Dr. Gabor Mate, ein Überlebender des Holocaust, erklärte in einem Interview mit Piers Morgan, er habe „zwei Wochen lang jeden Tag geweint“, als er die israelische Besatzung während der ersten Intifada besuchte.

Als ehemaliger Zionist sei ihm die Bewegung als „Rettung für das jüdische Volk“ sehr wichtig gewesen, bis er herausfand, dass sie auf der Vertreibung und „mehrfachen Massakern“ der einheimischen Bevölkerung beruhte.

Die verzerrte Version der Realität, die von zionistischen Experten seit 70 Jahren propagiert wird, bröckelt nun live auf Sendung.

Selbsthassende Juden

Wenn es nicht gelingt, Nicht-Juden als Antisemiten zu bezeichnen, weichen Zionisten gerne darauf aus, Juden, die gegen „Israel“ sind, als selbsthassend zu bezeichnen.

In einem kürzlichen Interview mit Candace Owens, einem populären rechtsgerichteten ehemaligen Mitglied von The Daily Wire, hat der jüdisch-amerikanische Professor Norman Finkelstein klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er weder pro-palästinensisch noch pro-israelisch ist, sondern einfach „pro-Wahrheit und pro-Gerechtigkeit“.

Finkelstein wird seit Jahrzehnten wegen seiner unverblümten Haltung zu „Israel“ sowie wegen seiner zahlreichen Schriften, in denen er dokumentiert, wie die jüdische Elite in den USA den Holocaust zu ihrem politischen und finanziellen Vorteil ausnutzt, um israelische Ziele zu fördern, heftig angegriffen.

Leon Wieseltier, ein ehemaliger Atlantic-Redakteur , nannte ihn „Gift“ und einen „ekelhaften, selbsthassenden Juden“.

Wieland Hoban, Vorsitzender der deutschen Jüdischen Stimme, einer Friedensbewegung gegen die Apartheid, erklärte kürzlich gegenüber Euronews, dass die Mitglieder oft als „ahnungslose Token, nützliche Idioten oder selbsthassende Juden“ bezeichnet und beschuldigt werden, die Erinnerung an die Überlebenden des Holocaust zu missachten.

Hoban stellte fest: „Es gibt keinen inhärenten Widerspruch zwischen dem Jüdischsein und der Unterstützung der Rechte der Palästinenser“.

Wenn ich ein selbstliebender Jude wäre, würde das bedeuten, dass alles, was ich sage, wahr ist? – Norman Finkelstein

Es ist wichtig, die Psychologie hinter solchen Taktiken zu beachten, da sie dazu dienen, die Massen dazu zu zwingen, ihre Unterstützung für die jüdische „Selbstverteidigung“ zum Ausdruck zu bringen, indem „Israel“ mit jüdischer Sicherheit und Geborgenheit gleichgesetzt wird.

Dies zwingt die Welt theoretisch dazu, sich für eine Seite zu entscheiden“. Entweder man unterstützt „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ oder man unterstützt seine vollständige Zerstörung. Denn welche Nation möchte schon mit Nazi-Deutschland oder noch schlimmer mit der Hamas verglichen werden.

Jeder Widerstand gegen die Besatzung wird außerdem als religiös fanatisch und vom „radikalen Islamismus“ motiviert verleumdet. Dies ist eine eklatante Lüge und ein Versuch, die wahre Natur des Widerstands gegen die israelische Apartheidaggression und den Landraub zu verdrehen.

Das Versagen der US-Außenpolitik hat zu einer Flut von arabischen Einwanderern geführt, die es den Amerikanern ermöglicht haben, Palästinenser und Araber – oder „menschliche Tiere“, wie Yoav Gallant sie gerne nennt – im wirklichen Leben zu sehen und nicht nur in den Nachrichtensendungen, in denen sie verunglimpft werden.

Indem sie ihre Klassenzimmer, Cafés, Nachbarschaften und Theater mit ihnen teilen, haben die meisten erkannt, dass die israelische und US-amerikanische Propaganda einfach nicht hält, was sie verspricht.

Selbst in Hollywood ist es für viele einfacher geworden, sich zu outen und ihre Empörung über den Völkermord zum Ausdruck zu bringen. Jonathan Glazer, ein jüdischer Regisseur und Autor von „Zone of Interest“, machte eine mutige Ankündigung, nachdem er einen Oscar für den besten internationalen Spielfilm gewonnen hatte.

Glazer erklärte: „Unser Film zeigt, wohin die Entmenschlichung im schlimmsten Fall führt“, und erklärte: „Wir stehen hier als Menschen, die ihr Jüdischsein und den Holocaust verleugnen, der von einer Besatzung gekapert wurde, die zu Konflikten für so viele unschuldige Menschen geführt hat.“

Es überrascht nicht, dass seine Äußerungen die Zionisten erzürnten, was dazu führte, dass mehr als 150 jüdische Künstler einen offenen Brief zu seiner Unterstützung unterzeichneten.

Alternative Medien und die Zukunft

Die sozialen Medien haben die palästinensische Solidaritätsbewegung ins Rampenlicht gerückt und als Plattform für die Enthüllung israelischer Verbrechen gedient. Die sozialen Medien haben sich bei der Koordinierung zahlreicher Proteste und Aufrufe zum weltweiten Boykott als äußerst effektiv erwiesen. Ein einfacher Share-Button kann in wenigen Minuten Hunderttausende von Menschen erreichen.

Eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab, dass Amerikaner ab 45 Jahren eher Nachrichten von Fernsehsendern und deren Websites beziehen, während Amerikaner unter 45 Jahren ihre Nachrichten eher aus den sozialen Medien beziehen.

Palästinenser im Gazastreifen, wie die Filmemacherin Bisan Owda, haben Millionen von Anhängern in den sozialen Medien gewonnen, indem sie direkt aus dem vom Krieg zerrissenen Gazastreifen gefilmt haben.

Anstatt sich zu bessern, setzt „Israel“ seinen Einmarsch rücksichtslos fort, in der traurigen und verblendeten Hoffnung, den Widerstand schlimmstenfalls zu zerschlagen und bestenfalls das palästinensische Volk auszulöschen. Es wird immer kriegerischer und rücksichtsloser in seinen Methoden, die nur als reiner Blutrünstigkeit beschrieben werden können, und sieht jeden Gegner mit arrogantem Trotz an, während es behauptet, genau das Böse zu bekämpfen, zu dem es geworden ist.

Dies hat dazu geführt, dass selbst glühende Befürworter „Israels“ jetzt einen Rückzieher machen und einige der unvermeidlichen Wahrheit ins Auge sehen: Man kann ein Volk nicht über 70 Jahre lang unterdrücken und keinen Widerstand erwarten.

Zahlreiche Analysten verweisen nun auf die einzige hässliche und unwiderlegbare Realität: „Israels“ Aggression gegen den Gazastreifen hat nur Tausende von Hamas-Kämpfern hervorgebracht, und in den künftigen Kämpfen wird die Geschichte in den Augen vieler Menschen in der Welt nicht am 7. Oktober beginnen.

