Bericht: Israel leistete Aserbaidschan Militärhilfe bei der Rückeroberung von Bergkarabach

Israel soll Aserbaidschans Kampagne zur Einnahme von Bergkarabach unterstützt haben, wobei Tel Aviv die Regierung in Baku vor seiner Blitzoffensive in Bergkarabach mit starken Waffen beliefert habe.

Israel hat insgeheim Aserbaidschans Kampagne zur Rückeroberung von Bergkarabach unterstützt und Baku vor seiner Blitzoffensive im letzten Monat, die die armenische Enklave wieder unter seine Kontrolle brachte, mit starken Waffen beliefert, so Beamte und Experten.

Nur wenige Wochen bevor Aserbaidschan am 19. September seinen 24-stündigen Angriff startete, waren aserbaidschanische Militärfrachtflugzeuge wiederholt zwischen einem südisraelischen Luftwaffenstützpunkt und einem Flugplatz in der Nähe von Bergkarabach hin- und hergeflogen, wie Flugverfolgungsdaten und armenische Diplomaten belegen, obwohl westliche Regierungen seinerzeit auf Friedensgespräche gedrängt hatten.

Die Flüge verunsicherten armenische Beamte in Jerewan, die der strategischen Allianz zwischen Israel und Aserbaidschan seit Langem misstrauisch gegenüberstehen, und sie warfen ein Schlaglicht auf die Ambitionen Israels in der Region südlich des Kaukasus.

„Wir sind sehr besorgt darüber, dass israelische Waffen auf unser Volk abgefeuert wurden“, erklärte Arman Akopian, Armeniens Botschafter in Israel, The Associated Press. In einem regen diplomatischen Austausch sagte Akopian, er habe in den letzten Wochen gegenüber israelischen Politikern und Abgeordneten seine Besorgnis über israelische Waffenlieferungen zum Ausdruck gebracht.