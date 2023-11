US special forces assisting Israel in Gaza conflict: Reports US officials confirmed US special forces are seeking to rescue US citizens held captive by Hamas, while Palestinian sources report report their involvement in Israel’s ground invasion of Gaza as well

US-Spezialkräfte (Bildnachweis: US Army)

US-Beamte bestätigten, dass US-Spezialkräfte versuchen, von der Hamas gefangen gehaltene US-Bürger zu befreien, während palästinensische Quellen berichten, dass sie auch an der israelischen Bodeninvasion in Gaza beteiligt sind



Berichte: US-Spezialkräfte unterstützen Israel im Gaza-Konflikt

News Desk

1. NOVEMBER 2023

Die USA haben Spezialkräfte nach Israel entsandt, um bei der Suche nach Hunderten von Geiseln zu helfen, die im Gazastreifen von der Hamas gefangen gehalten werden, wie ein hochrangiger Pentagon-Beamter am 31. Oktober mitteilte.

„Wir helfen den Israelis aktiv bei einer Reihe von Maßnahmen“, sagte Christopher Maier, ein stellvertretender Verteidigungsminister, auf einer Konferenz für Spezialoperationen in Washington, wie die New York Times berichtete.

Die Hamas hat bei ihrem Überraschungsangriff auf den Süden Israels am 7. Oktober, bei dem etwa 1.400 Menschen getötet wurden, rund 245 Menschen gefangen genommen. Bei vielen der Gefangenen handelt es sich um Zivilisten, von denen einige die US-Staatsbürgerschaft besitzen.

Die Hamas hat bisher vier Gefangene freigelassen, darunter zwei US-israelische Staatsbürger.

Maier, ranghöchster Beamter des Pentagons für Sondereinsätze, erklärte auf der Konferenz, ein Hauptziel des US-Personals sei es, „Geiseln zu identifizieren, darunter auch amerikanische Geiseln“.

Maier sagte, den US-Kommandos seien keine Kampfaufgaben übertragen worden, sie würden jedoch mit den israelischen Streitkräften die Lage im Gazastreifen erörtern, „was ein sehr komplexer Kampf werden wird.“

Es ist jedoch unklar, ob sich die Tätigkeit der US-Spezialeinheiten auf die Unterstützung bei Geiselbefreiungen beschränken wird.

Der ehemalige Pentagon-Berater Douglas MacGregor erklärte am 26. Oktober, dass eine US-Spezialeinheit in Begleitung einer israelischen Spezialeinheit in den Gazastreifen eingedrungen sei, um Aufklärungsarbeit zu leisten und mögliche Wege zur Befreiung der Geiseln zu erkunden, doch seien sie angegriffen worden und hätten schwere Verluste erlitten.

Am 27. Oktober begann Israel in aller Stille seine Bodeninvasion in den Gazastreifen, indem es die Kommunikation in diesem Gebiet abschnitt und Bodentruppen dorthin schickte.

Am 31. Oktober meldete New Press, dass Hamas-Kämpfer einen Hinterhalt vorbereitet und US-amerikanische und israelische Streitkräfte östlich von Beit Hanoun in Gaza getötet hätten.

Al-Jazeera-Korrespondent Wael Al-Dahdouh berichtete, dass Hamas-Kämpfer die Soldaten in großer Zahl in ein Gebäude eindringen ließen und es dann in die Luft sprengten.

US-Militärbeamte arbeiten eng mit Israel zusammen, um die laufende Bodeninvasion zu koordinieren.

US-Verteidigungsminister Lloyd J. Austin hat fast täglich Gespräche mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant geführt.

Auch britische Spezialeinheiten könnten eine Rolle bei der Unterstützung Israels im Gazastreifen spielen.

Die britische Regierung hat die Medien angewiesen, Berichte über die Operationen des Special Air Service (SAS) in Gaza zu unterdrücken.

Am 28. Oktober enthüllte der Socialist Worker, die Zeitung der Socialist Workers Party, dass sie eine „D Notice“ vom Defence and Security Media Advisory (DSMA) Committee erhalten hatte, in der sie aufgefordert wurde, keine Informationen über die Operationen des SAS zu veröffentlichen.

D-Notices werden vom britischen Staat verwendet, um die Veröffentlichung von Nachrichten zu verhindern, die seinen Interessen schaden.

In der E-Mail des DSMA-Sekretärs, Brigadier Geoffrey Dodds, an die Medien heißt es: „In einigen Publikationen sind Berichte aufgetaucht, in denen behauptet wird, dass britische Spezialeinheiten in sensible Gebiete des Nahen Ostens entsandt wurden, und in denen dieser Einsatz mit Geiselbefreiungsaktionen in Verbindung gebracht wird.

Die britischen Spezialeinheiten befinden sich derzeit in Zypern, um für die Entwicklungen im Gazastreifen und in der gesamten Region bereitzustehen.

Der Zeitung The Sun zufolge sind die Soldaten darauf vorbereitet, britische Staatsbürger zu befreien, die in dem Blutbad in Gaza gefangen sind, während die Krise in der Region weitergeht. Sie fügte hinzu, dass rund 200 britische Staatsbürger in Gaza eingeschlossen sind.

Das Hauptaugenmerk der Truppen liege auf dem Gazastreifen, doch befürchten Beamte, dass sich der Krieg ausweiten und weitere Briten auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel und im Libanon eingeschlossen werden könnten.

Mitglieder der kanadischen Spezialeinheiten (CAF) sind ebenfalls in Israel und unterstützen die kanadische Botschaft bei der „Notfallplanung“, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums gegenüber CBC News bestätigte.

In einer Erklärung zu Beginn der Woche sagte Verteidigungsminister Bill Blair, dass sich derzeit 300 CAF-Angehörige in der Region aufhalten, wobei eine Task Force ihr Hauptquartier auf Zypern hat. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …