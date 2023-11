US drones operating above Gaza ‚in search of captives‘ US special forces have arrived in Israel and may play a role in any operation to free US citizens captured by Hamas during its 7 October surprise attack

US-Spezialkräfte sind in Israel eingetroffen und könnten bei einer Operation zur Befreiung von US-Bürgern, die von der Hamas bei ihrem Überraschungsangriff am 7. Oktober gefangen genommen wurden, eine Rolle spielen



US-Drohnen operieren über Gaza auf der Suche nach Gefangenen

3. NOVEMBER 2023

Die Guardian-Drohne von General Atomics, die maritime Version der unbemannten Flugzeuge Predator B oder MQ-9 Reaper des Unternehmens.

Das US-Militär fliegt Überwachungsdrohnen über dem Gazastreifen, um nach US-Bürgern zu suchen, die von der Hamas gefangen gehalten werden, so zwei Beamte des Verteidigungsministeriums gegenüber der New York Times.

Bei den Flugzeugen handelt es sich um MQ-9 Reaper, die von US-Spezialkräften betrieben werden und seit dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober über dem Gazastreifen aktiv sind, so die Beamten.

Es sei das erste Mal, dass US-Drohnen über Gaza geflogen seien, fügten die Beamten hinzu.

Die MQ-9 wird aufgrund ihrer hochentwickelten Sensoren und ihrer Fähigkeit, mehr als 20 Stunden am Stück über einem Gebiet zu schweben, hauptsächlich für Überwachungsmissionen eingesetzt. Sie wurde bereits für Luftangriffe und zur Sammlung von Informationen im Irak, in Afghanistan und Syrien eingesetzt.

Es wird vermutet, dass die Hamas nach ihrem Überraschungsangriff auf Militärbasen und Siedlungen im Gazastreifen 240 Menschen gefangen hält, darunter 10 US-Bürger.

Am 20. Oktober ließ die Hamas zwei von ihr festgehaltene US-amerikanisch-israelische Staatsbürger, Judith Raanan und ihre Tochter Natalie Raanan, nach Verhandlungen frei, die von Katar vermittelt wurden.

Die unbewaffneten Überwachungsflüge konzentrieren sich auf den südlichen Gazastreifen und unterstützen nach Angaben des Verteidigungsministeriums nicht die israelischen Militäroperationen am Boden. Ziel sei es, bei der Suche nach Geiseln zu helfen, auf Lebenszeichen zu achten und mögliche Hinweise an das israelische Militär weiterzugeben, so die beiden Beamten.

Israel hat vor einer Woche mit seiner Bodenoffensive begonnen, die sich auf die Umzingelung und Belagerung von Gaza-Stadt in der nördlichen Hälfte der Enklave konzentriert. Die israelischen Streitkräfte sind auf heftigen Widerstand der Hamas gestoßen, konnten aber in landwirtschaftliche Gebiete in der Mitte des Streifens eindringen, um Gaza-Stadt einzukreisen, während weitere israelische Streitkräfte vom Nordwesten am Meer und vom Nordosten in der Nähe des Erez-Übergangs vorgedrungen sind.

Das US-Militär hat Israel militärische Hilfe, einschließlich Bomben und Artilleriegeschosse, zur Verfügung gestellt und seit Beginn des Krieges zwei Flugzeugträger und Hunderte von Soldaten nach Westasien entsandt

Zwei Dutzend US-Spezialeinheiten wurden nach Israel entsandt, um bei der Geiselbefreiung beratend tätig zu werden. Die Überwachungsflüge deuten jedoch darauf hin, dass das Pentagon eine aktivere Rolle bei den Bemühungen um die Befreiung der Gefangenen übernimmt.

Berichten zufolge sind die US Special Operations Forces (SOF) auf heikle „Eventualitäten“ vorbereitet, die eine direkte Beteiligung der USA an den Operationen zur Befreiung der Geiseln beinhalten könnten.

Laut Spencer Ackerman von Forever Wars hat ein hoher Pentagon-Beamter angedeutet, dass „wenn die Zeit kommt, in der [SOF] gebraucht werden“, um bei der Befreiung der Geiseln zu helfen, „ja“, eine Beteiligung der Spezialeinheiten in Betracht gezogen würde. Ackerman fügte hinzu, dass nach seinem Verständnis „diese Option in die Kategorie „Glasbruch im absoluten Notfall“ fällt. Übersetzt mit Deepl.com



