Beschämendes diplomatisches Versagen der G7 bei Kriegsverbrechen in Gaza

von Yvonne Ridley

12. August 2024

Palästinenser, die in diesem Gebiet leben, ziehen mit ihren Habseligkeiten in den Stadtteil Al Mawasi im Westen der Stadt, nachdem die israelische Armee am 11. August 2024 eine Evakuierungswarnung im Hamad-Gebiet in Khan Yunis, Gaza, ausgesprochen hat. (Abed Rahim Khatib – Anadolu Agency)

Die ganze Welt fährt in einem Handkarren zur Hölle, und es scheint keinen einzigen Führer zu geben, der dem Gemetzel und den israelischen Kriegsverbrechen im besetzten Palästina Einhalt gebieten wird. Zugegebenermaßen kann es so aussehen, als ob Israel in diesen Tagen die Schuld an allem bekommt, aber es steht immer im gewalttätigen Epizentrum des Weltgeschehens und zeigt eine offene Verachtung für internationale Gesetze und Konventionen. Die Nähe Israels zu praktisch jedem Vorfall von globaler Uneinigkeit kann kein Zufall sein.

Die jüngsten rechtsextremen Unruhen in England und Nordirland werden beispielsweise von Tommy Robinson, einem Cheerleader der Israel Defence Forces und Mann auf der Flucht, angeheizt, einem Gründer der rechtsextremen und inzwischen verbotenen English Defence League (EDL). Robinsons Beziehung zu Tel Aviv ist unklar, aber es gibt direkte Verbindungen zwischen gewalttätigen Schlägern wie ihm und pro-israelischen Lobbygruppen.

Wenn er den Auftrag hatte, im Vereinigten Königreich ein Chaos von einem Ausmaß anzurichten, das Israel aus den Schlagzeilen verdrängen würde, dann hat es funktioniert. Aber nur bis zum nächsten israelischen Kriegsverbrechen, bei dem 100 palästinensische Zivilisten getötet wurden, während sie in einer Schule in Gaza Schutz suchten und am Morgengebet teilnahmen. Dennoch nahm die Anarchie im Vereinigten Königreich für einige Tage den Druck vom zionistischen Staat, während extreme Anstrengungen unternommen wurden, die müden Muslime Großbritanniens und ihre belagerten Gemeinden zu dämonisieren.

Friedensinitiativen wurden gelobt und interreligiöse Gruppen riefen zu mehr Geduld und Toleranz auf. Selbst der rechtsextreme Abgeordnete Nigel Farage sah sich veranlasst, die Gewalt zu verurteilen, zu der er nur wenige Tage zuvor aufgerufen hatte.

Versuche, die Muslime zur Gewalt anzustacheln, scheiterten weitgehend kläglich.

Stattdessen wurden Friedensinitiativen von lokalen Imamen angeführt, denn das, was gute Menschen in allen Gemeinschaften eint, ist der Wunsch, in Frieden und Harmonie zu leben.

Dieser Wunsch wird im Allgemeinen jedes Jahr zum Ausdruck gebracht, seit die USA 1945 Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima in Japan abgeworfen haben. Politiker und Botschafter versammeln sich jedes Jahr zu einem so bedeutenden globalen Ereignis wie dem Holocaust-Gedenktag, um an das Abschlachten von 80 000 Zivilisten in wenigen Sekunden am Ende des Zweiten Weltkriegs zu erinnern.

Es ist wichtig, dass wir uns an solche Dinge erinnern, wie der ehemalige britische Premierminister Rishi Sunak eindringlich erinnert wurde, nachdem er Anfang des Jahres einen wichtigen Teil der D-Day-Gedenkfeiern in Nordfrankreich verpasst hatte. Er wurde dafür auf breiter Front verurteilt und verlor daraufhin die Parlamentswahlen im letzten Monat.

Israel richtet den Gazastreifen hin – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Am Freitag, den 9. August, fand die Gedenkveranstaltung zum 79. Jahrestag der Bombardierung Nagasakis statt, bei der an den Tag erinnert wurde, an dem die Stadt von einer einzigen Atombombe in Schutt und Asche gelegt wurde. Würdenträger aus mehr als 150 Ländern und Gebieten der Welt nahmen daran teil. Seit 2022 sind Russland und Weißrussland wegen des Einmarsches in der Ukraine von der Gästeliste gestrichen worden, und in diesem Jahr wurde beschlossen , Israel keine Einladung mehr auszusprechen, was kaum überrascht, wenn man bedenkt, dass gegen das Land wegen Völkermordes und anderer Kriegsverbrechen ermittelt wird.

Die Reaktion auf diese Entscheidung war außergewöhnlich. Die Botschafter der USA und des Vereinigten Königreichs behaupteten, die Entscheidung des Bürgermeisters von Nagasaki, Israel nicht einzuladen, setze den Krieg des Landes gegen die Palästinenser im Gazastreifen fälschlicherweise mit der Invasion in der Ukraine gleich.

„Russlands Invasion in der Ukraine undIsraels Selbstverteidigung sind moralisch nicht gleichwertig“, donnerte der US-Botschafter in Japan, Rahm Emanuel, in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. Er mag Recht haben; moralische Gleichwertigkeit ist schließlich oft subjektiv. Israel hat jedoch gegen internationales Recht verstoßen, ebenso wie Russland dies zweifellos getan hat, und tut dies täglich. Der Besatzungsstaat hat palästinensische Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser, aber auch historische Gebäude von großer Bedeutung und Gotteshäuser zerstört. Die zivile Infrastruktur in Gaza wurde dezimiert, darunter Zehntausende von Häusern.

Darüber hinaus hat Israel Flüchtlingslager bombardiert, nachdem es die Palästinenser aufgefordert hatte, sich in diese „sicheren Zonen“ zu begeben. Tausende von Gefangenen wurden in israelische Lager gebracht und dort gefoltert, sexuell missbraucht und gedemütigt. Wir wissen natürlich, welche Kriegsverbrechen von der moralisch verwerflichen IDF begangen wurden, dank der unentgeltlichen, fast pornografischen Selfies und Videos, die Soldaten in den sozialen Medien veröffentlicht haben.

Die jüngste Gruppenvergewaltigung eines palästinensischen Mannes durch zehn israelische Soldaten und einen militärischen Kampfhund wurde beispielsweise in einem anschaulichen Video mit der ganzen Welt geteilt. Wir wissen, dass Russland kein Freund von Journalisten ist, aber es ist nicht das Regime in Moskau, das allein seit Oktober letzten Jahres mehr als 150 meiner Kollegen ermordet hat, das Babys in Brutkästen tötet oder eine ganze Zivilbevölkerung aushungert. Zu allem Überfluss hat Israel im Gazastreifen mindestens 40.000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und 90.000 weitere verwundet. Schätzungsweise 10.000 werden unter den Trümmern ihrer Häuser vermisst und gelten als tot. Einer Schätzung der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet zufolge hat Israel in den letzten 10 Monaten mehr als 200.000 Menschen abgeschlachtet.

Das, Herr Botschafter Emanuel, ist das, was Ihre Regierung getan hat.

Aber Sie haben Recht: Russische und israelische Aktionen sind nicht dasselbe. Israels Aktionen sind viel, viel schlimmer und gehen weit über die so genannte „Selbstverteidigung“ hinaus, ein Recht, das für einen Besatzungsstaat wie den Ihren gegen die unter seiner illegalen Besatzung lebenden Menschen nicht existiert.

Die USA und das Vereinigte Königreich schlossen sich offenbar Frankreich, Italien, Deutschland, Kanada und Australien an und zogen ihre Botschafter von der Nagasaki-Gedenkfeier ab. Mit anderen Worten: Die G7-Staaten stellen ihre Unterstützung für das völkermordende Israel über ihre Beziehungen zu Japan, einem strategisch wichtigen Verbündeten.

Die feigen Botschafter richteten im Juli einen Brief an die Stadtverwaltung, in dem sie erklärten, dass „es für uns schwierig werden würde, eine hochrangige Veranstaltung abzuhalten“, wenn Israel in Nagasaki ausgeschlossen würde. Ich kann mir vorstellen, dass es für friedliebende, gesetzestreue Nationen schwierig wäre, überhaupt teilzunehmen, wenn Israel nicht käme.

Der Bürgermeister von Nagasaki, Shiro Suzuki, bestätigte seine Weigerung, Israel einzuladen, und begründete dies mit dem Sicherheitsrisiko, das von möglichen Protesten gegen den Völkermord des zionistischen Regimes an den Palästinensern in Gaza ausgeht. Im Juni richtete die japanische Stadt einen Brief an die israelische Regierung, in dem sie einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza forderte.

Ich stehe an der Seite von Bürgermeister Suzuki. Er verdient unsere Unterstützung und unser Lob, weil er nicht nur das Richtige tut, sondern auch aufzeigt, wie Grausamkeit und Bestialität im schändlichen und schamlosen Westen belohnt werden.

