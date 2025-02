https://english.almayadeen.net/articles/features/occupation-pigs-of-south-lebanon



Besetzung des Südlibanons durch die Schweine

Tim Anderson

Quelle: Al Mayadeen Englisch

18. Februar 2025

Die israelische Invasion im Südlibanon im Jahr 2024 verursachte massive Zerstörungen, konnte jedoch keine wichtigen Städte einnehmen, und trotz eines Waffenstillstands bleiben israelische Besatzungstruppen vor Ort und führen Hauszerstörungen durch.

Die israelische Invasion im Südlibanon Ende 2024 richtete enormen Schaden an, konnte jedoch aufgrund des erbitterten Widerstands von Hisbollah, Amal und palästinensischen Kämpfern keine einzige Stadt im Süden einnehmen.

Der am 27. November 2024 begonnene Waffenstillstand endete am 26. Januar 2025, wurde jedoch bis zum 18. Februar verlängert. Am 27. Januar kehrten libanesische Dorfbewohner in ihre Häuser zurück, wurden jedoch von den Israelis beschossen, wobei 24 Menschen getötet und 141 verletzt wurden.

Die einmarschierenden Israelis haben ihre Truppen in Teilen des Südens stationiert und in mehreren Gebieten Häuser zerstört, darunter in den Außenbezirken von Yaroun und Kfarkila, was alles gegen den Waffenstillstand und die UN-Resolution 1701 verstößt. Die israelische Führung gibt nun bekannt, dass sie trotz des Waffenstillstandsabkommens in fünf Gebieten im Südlibanon bleiben will.

Während einige israelische Quellen behaupten, diese anhaltende Besetzung sei von der Trump-Regierung genehmigt worden, akzeptiert keiner der libanesischen Staats- und Regierungschefs diese Forderung. Mehrere UN-Experten haben die Tötung von Zivilisten verurteilt und darauf bestanden, dass sich die Israelis zurückziehen müssen.

Die berüchtigte israelische Grausamkeit zeigte sich im Süden in vollem Umfang, als sie unbewaffnete Zivilisten erschossen, die versuchten, in ihre Häuser zurückzukehren, obwohl sich gemäß den Waffenstillstandsbedingungen alle israelischen Truppen hätten zurückziehen müssen.

Dies und die nutzlose Rolle der UNIFIL-Truppen, die nichts gegen die israelische Invasion unternahmen, erklären die Wut der Bevölkerung bei den Demonstrationen vor dem Flughafen von Beirut Mitte Februar. Ein UNIFIL-Fahrzeug wurde umgeworfen und in Brand gesteckt. Am nächsten Tag setzte die libanesische Armee Tränengas gegen die Demonstranten ein.

Diese Kundgebungen fanden statt, nachdem die libanesische Regierung die Landung eines Flugzeugs aus dem Iran blockiert hatte, offenbar auf Geheiß Washingtons, das in typisch tyrannischer Manier den Ausschluss der Hisbollah und ihrer Verbündeten aus der Regierung forderte.

Obwohl dieser Schachzug scheiterte, sieht sich das libanesische Volk nun seit sehr langer Zeit wieder mit der reaktionärsten Führung konfrontiert. Der ehemalige Armeechef Joseph Aoun ist jetzt Präsident und der ehemalige IGH-Richter Nawaf Salam ist Premierminister, gemäß der konfessionellen Formel (ein maronitischer Christ muss Präsident sein und ein sunnitischer Muslim muss Premierminister sein), die die Bildung einer echten nationalen Regierung seit Jahrzehnten lähmt. Weder Aoun (nicht verwandt mit dem ehemaligen Präsidenten Michel Aoun) noch Salam haben Anzeichen dafür gezeigt, dass sie das Land vor der Vorherrschaft der USA oder einer israelischen Invasion schützen wollen. Nicht einmal die Hisbollah hat die konfessionelle Formel in Frage gestellt, die durch die Abkommen von Taif am Ende des Bürgerkriegs noch verstärkt wurde.

Aber nur die Hisbollah und ihre Verbündeten schützen das Land davor, zu einer vollständigen US-israelischen Kolonie zu verkommen. Aus diesem Grund gibt es immer noch viele patriotische Libanesen, wahrscheinlich sogar eine große Mehrheit, die den Block „Loyalität zum Widerstand“ unterstützen.

Außerdem lassen die anhaltende Besetzung und die Zerstörung von Häusern darauf schließen, dass Israel versucht, die Grenzgebiete unbewohnbar zu machen, wie im Gazastreifen.

Ein ähnliches Ziel verfolgen sie auch in dem Zustand, in dem sie die Häuser zurücklassen, die sie während des Angriffs auf das Dorf Khiam besetzt haben. Ein Haus, das von hochrangigen israelischen Offizieren während des gescheiterten Versuchs, Khiam einzunehmen, als Stützpunkt genutzt wurde, wurde mutwillig zerstört. Khiam ist ein wunderschönes Dorf mit Blick auf den Berg Hermon (Jabal al Sheikh) und die syrischen Golanhöhen. Der Widerstand (Kämpfer der Hisbollah, Amal und mehrerer palästinensischer Fraktionen) machte die Verteidigung von Khiam zu einer Priorität, und etwa 300 Menschen wurden dort zu Märtyrern.

Während die meisten Häuser schwere Schäden erlitten, blieb das Haus, das als israelisches Hauptquartier genutzt wurde, stehen, war jedoch völlig verdreckt und im Inneren stark zerstört. Der Zustand des besetzten Hauses spiegelte den Charakter der Besatzer wider.

Der Verfasser besuchte Khiam und dieses Haus im Januar und Februar. Die Fliegengittertüren waren mit Sprengstoff aufgesprengt worden und die Außen- und Innenwände waren mit Maschinengewehrfeuer beschossen worden, wodurch Wände und Fenster zersplitterten und Kinderkleidung zerfetzt wurde.

Lebensmittel, darunter auch israelische Fertigverpflegung, waren auf dem Boden verstreut und jedes Zimmer war auf irgendeine Weise verwüstet worden. Die Badezimmerarmaturen waren zerschlagen und der Kühlschrank mit Kugeln beschossen worden. Patronenhülsen, Waffenverpackungen, Kondome und Damenhygieneartikel lagen neben verdorbenem Essen auf dem Boden verstreut. Die Möbel waren beschädigt oder zerstört.

Aus irgendeinem Grund benutzten diese israelischen Offiziere die Toiletten nicht, sondern sammelten ihre Exkremente in Plastiktüten, die dann in die Waschmaschine geworfen wurden.

Es ist schwer, in dieser mutwilligen Zerstörung und diesem schweinischen Verhalten etwas anderes zu sehen als eine Botschaft der Verachtung für die Eigentümer, die sie davon abhalten soll, in eine Region zurückzukehren, die sie zu kolonisieren versucht hatten. Wenn bis zum 18. Februar kein Abzug erfolgt, ist es wahrscheinlich, dass der libanesische Widerstand erneut die letzten Siedler bestraft und vertreibt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Tim Anderson

Direktor des in Sydney ansässigen Centre for Counter Hegemonic Studies.

