Bethlehem, die „Hauptstadt der Weihnacht“, liegt im Sterben

Chris McGreal

The Guardian Bethlehem

24. Dezember 2002

Wieder einmal gibt es keinen Platz mehr im Bethlehem Inn. Nach zweitausend Jahren wurde das Hotel von israelischen Soldaten beschlagnahmt, und so gut wie jede andere Unterkunft in der Heimatstadt Christi wird an seinem Geburtstag aus Mangel an Geschäften geschlossen sein.

Zum ersten Mal seit Menschengedenken gibt es auf dem Krippenplatz keinen Weihnachtsbaum. Selbst die Priester der Geburtskirche – der Basilika aus dem 4. Jahrhundert, die um die Höhle herum gebaut worden sein soll, in der Jesus geboren wurde – sind am Ende eines Jahres, in dem israelische Panzer fünfmal in die Stadt eindrangen und die Kirche 39 Tage lang von der Armee belagert wurde, gegen die Festlichkeiten. Jetzt muss die antike Stadt eine einmonatige Ausgangssperre erdulden, und es ist nicht sicher, ob das israelische Militär sie für die Mitternachtsmesse am Heiligabend aufheben wird. Dennoch werden die Gottesdienste weiter stattfinden, nicht zuletzt wegen der Religionspolitik.

Die Griechisch-Orthodoxen, die Armenier und die Franziskaner kontrollieren alle einen Teil der Geburtskirche im Rahmen eines Abkommens über die Besitzrechte, das die Türken 1757 aufsetzten, als Bethlehem in den Einflussbereich des Osmanischen Reiches fiel. Dieser Vertrag ist als „Status quo“ bekannt. Jeder Kirche werden Teile des Gebäudes und bestimmte Zeiten für die Gottesdienste zugewiesen. Niemand wagt es, den Zeitplan zu ändern, aus Angst, die Vereinbarung zu untergraben und die heftigen Rivalitäten zu nähren, die die Priester zu Handgreiflichkeiten wegen territorialer Verletzungen während der jährlichen Reinigung getrieben haben.

In diesem Jahr wird es jedoch keine Parade von Pfadfindern, keine Chöre auf dem Platz oder die manchmal rauschende Party vor dem Gottesdienst geben. Auch Jassir Arafat oder seine christliche Frau werden den Weihnachtsbaum nicht anzünden. Die Israelis haben dem Palästinenserführer das zweite Jahr in Folge die Teilnahme an der Mitternachtsmesse untersagt.

Der franziskanische Pfarrer Amjad Sabbara wird die Gebete in den ersten Stunden des Weihnachtstages wie jedes Jahr zum Thema Kinder leiten. Doch anstatt die Geburt zu feiern, will er über den Tod nachdenken – vor allem über die erschütternde Tatsache, dass Kinder wie zur Zeit Jesu von Kräften getötet werden, die sich nicht um ihr Alter oder ihre Unschuld scheren. Das jüngste Opfer ist ein 11-jähriges Mädchen, das sich aus dem Fenster lehnt, um den Leichenzug eines anderen Kindes zu beobachten.

Pater Sabbara war unter den Hunderten von Menschen, die während der israelischen Belagerung im April und Mai in der Geburtskirche eingeschlossen waren. Das war der größte Andrang in der Kirche seit einigen Jahren, und die palästinensischen Männer suchten Schutz in der Grotte, die um die Geburtsgrotte Christi herum gebaut wurde. Der Franziskanerpater rechnet mit einem geringeren Andrang als zu Weihnachten. Von den 2.000 einstmals begehrten Karten für die Mitternachtsmesse sind nur 400 vergeben. Deshalb haben die meisten Hotels in Bethlehem geschlossen, und die wenigen, die noch geöffnet haben, melden keine Buchungen.

Während des letzten Monats, in dem die Ausgangssperre nur für wenige Stunden pro Woche aufgehoben wurde, hat Bethlehem die von den Israelis bevorzugte Strafe gegen das von ihnen beherrschte Volk ertragen müssen. Die Armee ist weitgehend der Ansicht, dass die Palästinenser entweder Terroristen oder Sympathisanten von Terroristen sind, so dass es keinen Grund gibt, warum nicht alle für die Taten einiger weniger leiden sollten.

Aber es gibt eine tiefere und längere Krise. Wenn der Bürgermeister von Bethlehem, Hanna Nasser, einen Touristen findet, erzählt er in allen Einzelheiten, was die vergangenen zwei Jahre der Intifada und der regelmäßigen Besatzung mit der Wirtschaft der Stadt gemacht haben. Bethlehem liegt im Sterben, sagt er. Jahrelang hat sich die Stadt auf den Tourismus verlassen, um zu überleben. Jetzt ist kein einziger der Hunderte von Geschenkartikelläden mehr geöffnet, die ihre bizarre Mischung aus Krippendarstellungen und T-Shirts mit dem Logo der israelischen Armee anbieten. Sieben von 10 Einwohnern sind arbeitslos. Das Durchschnittseinkommen beträgt mit etwa 1 Pfund pro Tag nur noch ein Viertel dessen, was es vor drei Jahren war. Die Hauptstadt der Weihnacht, wie es der Bürgermeister ausdrückt, ist nicht in Feierlaune.

