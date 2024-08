https://www.middleeastmonitor.com/20240812-hamas-armed-wing-says-one-israeli-hostage-killed-two-women-captives-seriously-wounded/



Bewaffneter Flügel der Hamas: eine israelische Geisel getötet, zwei weibliche Gefangene „schwer verwundet“

12. August 2024

Tausende mit Transparenten und israelischen Flaggen versammeln sich während einer Demonstration vor dem Hauptquartier der Likud-Partei, um einen Geiselaustausch mit dem Gazastreifen und die Absetzung der von Benjamin Netanjahu geführten Regierung zu fordern, in Tel Aviv, Israel, am 22. Juni 2024 [Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images]

Eine männliche israelische Geisel wurde von ihrem Bewacher getötet und zwei weibliche Geiseln wurden bei zwei separaten Vorfällen im Gazastreifen schwer verletzt, sagte der Sprecher der bewaffneten Al-Qassam-Brigaden der Hamas, Abu Obaida, am Montag, wie Reuters berichtet.

Abu Obaida machte für die Vorfälle die israelischen „Massaker“ an Palästinensern verantwortlich.

„Die feindliche Regierung [Israel] trägt die volle Verantwortung für diese Massaker und die daraus resultierenden Reaktionen, die das Leben der zionistischen Gefangenen beeinträchtigen“, sagte Abu Obaida in einer auf Telegram veröffentlichten Erklärung.

Er sagte, es sei ein Untersuchungsausschuss gebildet worden, dessen Ergebnisse später bekannt gegeben werden sollen, und fügte hinzu, dass Bemühungen im Gange seien, die beiden verwundeten Geiseln zu retten.

Es war das erste Mal, dass Al-Qassam behauptete, seine Wachen hätten Geiseln getötet. Die Gruppe hat die Tötung von Geiseln in der Vergangenheit häufig mit israelischem Bombardement in Verbindung gebracht.

Der Sprecher der israelischen Armee, Avichay Adraee, sagte auf Arabisch auf X: „In den letzten Minuten hat die terroristische Hamas einen schriftlichen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass Hamas-Aktivisten bei zwei getrennten Vorfällen eine israelische [männliche] Geisel getötet und zwei weibliche Geiseln verwundet haben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine nachrichtendienstlichen Dokumente, die die Behauptungen der Hamas bestätigen oder widerlegen. Wir untersuchen weiterhin die Glaubwürdigkeit der Behauptung und werden Informationen zur Verfügung stellen, wenn wir sie haben.

Zuvor hatte die Palästinensergruppe den Gaza-Führer Yahya Sinwar, einen der Drahtzieher des Anschlags vom 7. Oktober auf Israel, zu ihrem neuen Anführer ernannt, nachdem der frühere Führer Dr. Ismail Haniyeh am 31. Juli in Teheran ermordet worden war.

Am Samstag wurden bei einem israelischen Luftangriff auf ein Schulgebäude in Gaza-Stadt, in dem vertriebene palästinensische Familien untergebracht sind , rund 100 Menschen getötet.

Israel erklärte am Montag, unter den Toten seien 31 Kämpfer. Die Hamas und der Islamische Dschihad wiesen die israelischen Anschuldigungen zurück und erklärten, dass sich keine bewaffneten Kämpfer in der Schule befunden hätten.

Es gab widersprüchliche Berichte über die Erwartungen an die Ergebnisse der für Donnerstag anberaumten Gespräche zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. Die Hamas äußerte am Sonntag Zweifel an ihrer Teilnahme an den erwarteten Gesprächen.

Ein Waffenstillstandsabkommen würde darauf abzielen, den Krieg in Gaza zu beenden und die Freilassung israelischer Geiseln in der Gaza-Enklave im Gegenzug für viele von Israel inhaftierte Palästinenser zu gewährleisten.

Die Hamas will ein Abkommen zur Beendigung des Krieges, während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagt, der Krieg werde erst beendet, wenn die Hamas ausgerottet sei.

Übersetzt mit deepl.com

