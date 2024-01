Biden, Blinken and Burns and Their Roles in the Slaughter in Gaza Israeli political analysts feel there is no political future possible for Netanyahu after this Gaza war. It would appear, Biden is headed for the same…

Biden, Blinken und Burns und ihre Rolle beim Gemetzel in Gaza

Von Steven Sahiounie

20. Januar 2024

Israelische Politologen sind der Meinung, dass es für Netanjahu nach diesem Gaza-Krieg keine politische Zukunft mehr gibt. Es sieht so aus, als ob Biden auf denselben Ruhestand zusteuert.

Als US-Präsident Joe Biden 2020 gewählt wurde, hatte er zunächst erwogen, William J. Burns zum Außenminister zu ernennen, entschied sich dann aber für Antony Blinken. Burns wurde später zum Direktor der CIA ernannt. Biden nahestehende Quellen sagen, dass Biden, sollte er 2024 wiedergewählt werden, Blinken durch Burns ersetzen könnte.

Burns beendete 2014 nach 32 Jahren seine diplomatische Karriere und übernahm den Posten des Präsidenten der Carnegie Endowment for International Peace, bevor er 2021 Leiter der CIA wurde. Letzten Monat schrieb Zaha Hassan auf ihrer Website: „Für die Palästinenser beginnt der „Tag danach“ mit einem Plan zur Beendigung der israelischen Besatzung“.

Die Aufgabe der Carnegie Endowment for International Peace besteht darin, „globale Konflikte zu verringern und ein aktives internationales Engagement zwischen den Vereinigten Staaten und Ländern auf der ganzen Welt zu fördern.“ Bei der CIA macht Burns nicht die US-Politik, aber im Außenministerium tut dies Blinken.

Blinken sagte dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, sein Besuch in Israel sei „nicht nur als Außenminister, sondern auch als Jude“.

Blinkens Äußerung ist für einen in den USA geborenen Beamten, der die Regierung der Vereinigten Staaten als Außenminister in einer säkularen Regierung und Gesellschaft vertritt, widerwärtig, inakzeptabel und undiplomatisch.

Blinken kam mit einem Flugzeug der US-Regierung nach Israel, dessen Treibstoff von den amerikanischen Steuerzahlern bezahlt wurde. Er ist nicht als Privatmann nach Israel gereist, um Urlaub zu machen.

Blinken vertritt im derzeitigen israelischen Krieg gegen Gaza nicht das amerikanische Volk. Er vertritt die Interessen Israels. In diplomatischen Kreisen in Washington D.C. wurde er anonym hinter seinem Rücken als „israelischer Agent“ bezeichnet, und Dutzende von Mitarbeitern haben ihm Protestbriefe gegen seinen Umgang mit dem Gaza-Krieg geschickt.

Ein Diplomat kann immer nur ein Land auf einmal vertreten. Blinken steht auf der Gehaltsliste der US-Regierung, arbeitet aber auch zum Nutzen Israels, was ihn zu einem Doppelagenten macht.

Biden hat 2020 unter anderem deshalb gewonnen, weil er die jüngeren Wähler ansprach. Jetzt sind die jüngeren Wähler angewidert von Bidens Umgang mit dem Völkermord in Gaza. Wenn Biden im November verliert, könnte dies zum Teil auf den israelischen Angriff auf die Menschen im Gazastreifen zurückzuführen sein – ein Akt der Rache für den schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem 1.300 Menschen starben und 200 als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden.

Israel erhält seine Waffen, humanitären Hilfsgüter und Geldleistungen von den USA, die von den amerikanischen Steuerzahlern bezahlt werden. In guten Zeiten scheint es die Steuerzahler nicht zu stören, aber wenn sie Bilder aus dem Gazastreifen sehen, die die groß angelegte Zerstörung von Häusern und Infrastruktur und das damit einhergehende Abschlachten von mehr als 23.000 Menschen, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, zeigen, wollen sie, dass dies sofort aufhört.

Amerikaner sind unabhängige Denker, schätzen harte Arbeit und Kampf und haben eine ausgeprägte Sympathie für die Unterprivilegierten. Die US-Medien haben über die Notlage der palästinensischen Zivilbevölkerung berichtet, aber sie berichten auch über die Wahlen im eigenen Land, was verhindert, dass das amerikanische Volk von den Nachrichten und Videos aus Gaza überwältigt wird. Die amerikanischen Medien kommen der Geschichte am nächsten, wenn ihre Journalisten aus Tel Aviv berichten, was bedeutet, dass die Zuschauer die israelische Sichtweise der Geschichte zu hören bekommen.

Im Zeitalter des Internets, in dem junge Menschen und zunehmend auch Menschen mittleren Alters viel Zeit auf ihren Mobiltelefonen verbringen, sehen die Zuschauer die Bilder und Berichte aus dem Gazastreifen direkt. Die Amerikaner haben einen angeborenen Hass auf Ungerechtigkeit und ein wachsendes Misstrauen in ihre eigene Regierung.

Wenn die aktuelle Situation in einem Hollywood-Film mit einem Schauspieler wie George Clooney in der Rolle des US-Präsidenten verfilmt würde, würde der Schauspieler den israelischen Premierminister nachdrücklich auffordern, die Bombardierung der Zivilbevölkerung in Palästina einzustellen, da ihm sonst der Zugang zu US-Geldern und Waffen verwehrt würde. Der Schauspieler würde eine Rede an das amerikanische Volk halten und sagen, dass ein grundlegender amerikanischer Wert die Menschenrechte sind, der Wert jedes Lebens und die Hoffnung auf Freiheit für alle Völker, überall, auch in Palästina. Aber wir sind nicht in Hollywood.

Wenn Freiheit und Menschenrechte ein amerikanischer Wert sind, warum ruft Biden dann nicht zu einem Waffenstillstand in Gaza auf? Er kann es nicht, weil es ein Wahljahr ist. AIPAC ist die Israel-Lobby, die die US-Regierung und den Kongress kontrolliert. Jeder Politiker weiß, dass er ins Visier der AIPAC gerät, wenn er sich in irgendeiner Frage gegen Israel ausspricht. Die Lobby wird Ihre Wiederwahl unmöglich machen, und ihre Angriffe können Karrieren und sogar Familien ruinieren.

Wie Medium kürzlich berichtete, forderten anonyme Mitglieder von Bidens Wahlkampfstab in einem Brief, dass Biden einen Waffenstillstand fordert, und begründeten dies mit der Sorge um das Wahlergebnis.

Kürzlich nahm die AIPAC Harvard, McGill und die University of Pennsylvania ins Visier und beschuldigte deren Präsidenten, Antisemitismus auf dem Campus zuzulassen. Amerikanische Studenten hatten palästinensische Flaggen und Protestschilder mit der Forderung nach Freiheit in Palästina getragen, was kein Antisemitismus ist. Die Unterstützung der Freiheit des palästinensischen Volkes und aller anderen unterdrückten und besetzten Völker der Welt ist ein amerikanischer Wert. Zwei der Präsidenten verloren nach dem von der AIPAC inszenierten Angriff ihren Job, und derjenige, der sich als Jude zu erkennen gab, durfte bleiben.

Eine Umfrage ergab, dass von den 18- bis 29-Jährigen 28 % mit den Palästinensern sympathisieren, aber nur 20 % mit den Israelis. Als die Jüngeren hörten, dass Israel dem Gazastreifen Wasser, Lebensmittel und Medikamente verweigert und jede Reise in den oder aus dem Gazastreifen verhindert, veranlasste sie dies zu Sympathien für die Palästinenser.

William Burns hat Jahre im Nahen Osten verbracht und spricht Arabisch. Wir können Burns nicht für Bidens Außenpolitik verantwortlich machen, die eine blinde Unterwerfung unter jedes Diktat Israels ist, denn Biden ist der Oberbefehlshaber. Aber was wäre, wenn Burns bei den amerikanisch-israelischen Verhandlungen über den Völkermord in Gaza am Ruder wäre? Wenn Mitarbeiter des Außenministeriums Burns Beschwerdebriefe über Gaza schreiben würden, würde er sie dann einfach mit Doppelzüngigkeit abtun, wie es Blinken getan hat, oder würde er die Angelegenheit an Biden weiterleiten und einen Weg finden, mit Israel zu verhandeln, der die amerikanischen Werte in Takt hält?

Präsident Richard Nixon beendete den Vietnamkrieg und gab zu, dass er keine andere Wahl hatte, weil die öffentliche Meinung in den USA gegen den Krieg war und die Demonstranten ihn veranlassten, den Krieg zu beenden. Biden hat die Chance, dem amerikanischen Gewissen zu folgen und möglicherweise die Wiederwahl zu gewinnen, oder er kann sich Netanjahu beugen und verlieren. Israelische politische Analysten sind der Meinung, dass Netanjahu nach diesem Gaza-Krieg keine politische Zukunft mehr hat. Es sieht so aus, als ob Biden auf denselben Ruhestand zusteuert.

