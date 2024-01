EU Gaza Resolution Slammed as ‚Green Light for Butchery to Continue‘ The final text advocated for a „permanent cease-fire and to restart efforts towards a political solution provided that all hostages are immediately and unconditionally released and the terrorist organisation Hamas is dismantled.“

Der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, gestikuliert während einer Debatte über die humanitäre Lage in Gaza im Europäischen Parlament in Straßburg, Ostfrankreich, am 22. November 2023.

Der endgültige Text sprach sich für einen „dauerhaften Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der Bemühungen um eine politische Lösung aus, sofern alle Geiseln unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden und die Terrororganisation Hamas aufgelöst wird.“

EU-Resolution zum Gazastreifen als „grünes Licht für die Fortsetzung des Gemetzels“ kritisiert

Von Olivia Rosane

Jan 18, 2024

Zum ersten Mal seit Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen am 7. Oktober hat das Europäische Parlament am Donnerstag einen Waffenstillstand gefordert – allerdings nicht ohne erhebliche Bedingungen, die der Resolution laut Kritikern jegliche Bedeutung nehmen.

Die Resolution wurde mit 312 zu 131 Stimmen angenommen, 72 enthielten sich.

Anstatt einen bedingungslosen Waffenstillstand zu befürworten, unterstützt der Text „einen dauerhaften Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der Bemühungen um eine politische Lösung unter der Voraussetzung, dass alle Geiseln sofort und bedingungslos freigelassen werden und die terroristische Organisation Hamas aufgelöst wird“, wie Agence France-Presse berichtet

„Es ist kein Aufruf zu einem Waffenstillstand. Es ist eine unbefristete Lizenz zum Völkermord und wird von Israel als solche verstanden werden.“

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MEP) drückten ihre Trauer über alle zivilen Todesopfer aus.

„Sie verurteilen auf das Schärfste die verabscheuungswürdigen Terroranschläge der Hamas gegen Israel, aber auch die unverhältnismäßige militärische Reaktion Israels, die zu zivilen Todesopfern in einem noch nie dagewesenen Ausmaß geführt hat“, so das Parlament in einer Erklärung.

Bei dem Angriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober wurden rund 1.100 Menschen getötet und 240 Geiseln genommen. Die israelische Bombardierung und Invasion des Gazastreifens hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag 24.620 Menschen getötet und 61.830 verwundet.

In der Resolution werden außerdem der Zugang für humanitäre Hilfe zum Gazastreifen, die Wiederaufnahme des Friedensprozesses mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung, die Beendigung der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete und die Rechenschaftspflicht für alle, die Terroranschläge verübt oder gegen das Völkerrecht verstoßen haben, gefordert.

Die Abstimmung erfolgte eine Woche, nachdem Südafrika dem Internationalen Gerichtshof (IGH) einen Fall vorgelegt hatte, in dem es argumentierte, dass Israel im Gazastreifen Völkermord begehe. Der Text bekräftigt die Unterstützung der EU für die Arbeit sowohl des IGH als auch des Internationalen Strafgerichtshofs.

Die Resolution war das Ergebnis eines Kompromisses zwischen den verschiedenen Parteien im Parlament. Die sozialistischen, zentristischen und grünen Parteien hatten alle eine Resolution unterstützt, die einen Waffenstillstand, eine politische Lösung des Konflikts, die Freilassung der Geiseln und die Zerschlagung der Hamas forderte, erklärte Reuters. Die größte Partei des Gremiums, die Europäische Volkspartei (EVP), zögerte jedoch, sich ihnen anzuschließen und fügte einen Änderungsantrag hinzu, der den Waffenstillstand und die Wiederaufnahme des Friedensprozesses von der Freilassung der Geiseln und der Zerschlagung der Hamas abhängig machte.

„Solange die Hamas und andere Terrorgruppen die palästinensische Sache an sich reißen und die Existenz Israels, der einzigen Demokratie in der Region, bedrohen, kann es keinen nachhaltigen Frieden geben“, sagte der EVP-Abgeordnete Antonio López-Istúriz am Dienstag vor dem Gremium, wie Euronews berichtete.

Manus Carlisle, der Politik- und Pressesprecher der grünen Europaabgeordneten Grace O’Sullivan, erklärte jedoch in den sozialen Medien, die EVP habe die Resolution „sabotiert“, indem sie den Waffenstillstand von der Beendigung der Hamas abhängig gemacht habe, „was den Aufruf wohl völlig bedeutungslos macht“.

O’Sullivan selbst schrieb in den sozialen Medien, dass der Änderungsantrag der EVP „Israel einen Blankoscheck ausstellt, damit es das Massaker so lange fortsetzen kann, wie es will.“

„Wir brauchen eine mutigere EU als diese“, sagte sie.

Die unabhängigen Europaabgeordneten Mick Wallace und Clare Daly von Independents 4 Change prangerten den Text der Resolution an.

„Die Berichterstattung, die ihn als ‚das Europäische Parlament fordert einen dauerhaften Waffenstillstand‘ charakterisiert, ist eine falsche Darstellung des Textes, der tatsächlich verabschiedet wurde“, schrieben sie in einer Erklärung. „Er darf unter keinen Umständen unangefochten bleiben.“

Die Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Bedingungen des Parlaments für einen Waffenstillstand mit denen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu übereinstimmten.

„Dies ist Israels wiederholt geäußerter Vorwand für einen Völkermord, schlicht und einfach, der vom Europäischen Parlament angenommen wurde“, schrieben Wallace und Daly in einer Erklärung. „Es ist kein Aufruf zu einem Waffenstillstand. Es ist ein unbefristeter Freibrief für Völkermord und wird von Israel als solcher verstanden werden. Die Menschen in Gaza, die zu Tausenden von Israel ermordet werden, sind nicht für die Aktionen der Hamas verantwortlich“.

„In jeder Hinsicht ist diese Resolution das Gegenteil von dem, was wir brauchen“, fügten sie hinzu. „Während der Text vorgibt, ein Aufruf zur Waffenruhe zu sein, ist er ein grünes Licht für die Fortsetzung des Gemetzels.“

Die Resolution als Ganzes sei nicht bindend, erklärte Reuters, obwohl Resolutionen des Europäischen Parlaments manchmal Einfluss auf ausländische Regierungen haben können. Der endgültige Text wird an andere EU-Institutionen, EU-Mitglieder, Israel, palästinensische Beamte, Ägypten und die Vereinten Nationen geschickt.

Zuvor hatte das Parlament zu einer humanitären Pause aufgerufen, um Hilfslieferungen nach Gaza zu ermöglichen, war aber nicht weiter gegangen und hatte einen Waffenstillstand gefordert, wie Euronews berichtet. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten haben sich nicht darauf geeinigt, als Block einen Waffenstillstand zu fordern und befürworten weiterhin „humanitäre Pausen und Korridore“.

Olivia Rosane ist eine Mitarbeiterin von Common Dreams.

