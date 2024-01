Biden, Israel’s accomplice in Gaza, pretends to be a bystander While the White House claims to be „frustrated“ with Israel’s conduct in Gaza, US support for the carnage continues.

Während das Weiße Haus behauptet, „frustriert“ über Israels Verhalten in Gaza zu sein, geht die Unterstützung der USA für das Gemetzel weiter.



Biden, Israels Komplize in Gaza, gibt vor, ein Zuschauer zu sein

Von Aaron Maté

15.Januar 2024

Am 15. Oktober nahm Präsident Biden Anstoß an der Behauptung, seine Regierung könne nicht gleichzeitig den Stellvertreterkrieg in der Ukraine und Israels Angriff auf Gaza unterstützen.

„Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, um Gottes Willen, die mächtigste Nation… in der Geschichte der Welt“, sagte Biden zu CBS News. „Wir können uns um beides kümmern und trotzdem unsere internationale Verteidigung aufrechterhalten.“

Drei Monate und weit über 20.000 wehrlose Palästinenser später behauptet der selbsternannte Führer der mächtigsten Nation in der Geschichte der Welt nun, ein hilfloser Zuschauer zu sein.

Vier US-Beamten zufolge ist Biden „zunehmend frustriert“ und „verliert die Geduld“ mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, der „die meisten der jüngsten Bitten der Regierung im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza“ zurückgewiesen hat, berichtet Axis. „Die Situation ist beschissen und wir sitzen fest“, beklagte ein Beamter. „Die Geduld des Präsidenten ist am Ende.“ Ein anderer Beamter wettert, dass im Oval Office eine „immense Frustration“ herrsche. Der demokratische Senator Chris Van Hollen erklärte: „Bei jeder Gelegenheit hat Netanjahu Biden den Stinkefinger gezeigt. Sie flehen die Netanjahu-Koalition an, bekommen aber immer wieder eine Ohrfeige“.

Van Hollen hat Recht, dass die Regierung von Israel geohrfeigt wird. Aber er übersieht, dass Biden ein williger Bühnenpartner in einer kaum verhüllten Performance ist: Er gibt vor, über Israels völkermörderisches Verhalten empört zu sein, während er alles tut, um es zu unterstützen.

Wie der Likud-Parlamentarier Danny Danon letzten Monat erklärte, ist jede Forderung der USA an Israels Militär oberflächlich. „Sie haben einer Bodeninvasion nicht zugestimmt – wir sind eingefallen“, sagte Danon. „Sie haben dem Angriff auf das Al-Shifa-Krankenhaus nicht zugestimmt – wir haben ihre Forderung ignoriert. Sie wollten eine Pause ohne Geiseln – das haben wir nicht akzeptiert. Wir haben kein amerikanisches Ultimatum. Es gibt keine Frist von Seiten der USA.“

Die USA stellen nicht nur keine Bedingungen für ihre Unterstützung von Israels Massenmordkampagne in Gaza, sondern haben zweimal den Kongress umgangen, um Waffen dafür zu beschaffen. Schließlich erklärt diese Regierung, dass es „keine roten Linien“ gibt, wenn es um die israelische Aggression geht, und sie wird von einem Präsidenten angeführt, der erklärt hat, dass es „keine Möglichkeit“ für einen Waffenstillstand gibt.

Auch wenn Biden und seine Berater jetzt vorgeben, dass ihnen die Hände gebunden sind, ist ihre Rolle als Instrument unbestreitbar. „Biden ist Präsident der Vereinigten Staaten, des nach fast allen Maßstäben immer noch mächtigsten Landes der Welt und eines Landes, ohne dessen Unterstützung Israel keine Zukunft hat“, schreibt der ehemalige US-Diplomat Patrick Theros. „Eine entschiedene öffentliche Aufforderung zur sofortigen Unterlassung hätte in Israel enorme innenpolitische Auswirkungen – in den Vereinigten Staaten weit weniger. Biden müsste nicht öffentlich damit drohen, die Waffenlieferungen einzustellen; ein paar Worte unter vier Augen an Netanjahu und einige Mitglieder seines Kriegskabinetts würden wahrscheinlich ausreichen.“

„Wenn Sie Ihr Druckmittel einsetzen wollen, setzen Sie es ein“, sagt der ehemalige israelische Unterhändler Daniel Levy zu Bidens Haltung. „Sie haben sich dafür entschieden, Israel einen Blankoscheck auszustellen.“

Diese Entscheidung wird fortgesetzt. Bei einem Treffen mit israelischen Vertretern am 30. November teilte Außenminister Antony Blinken seinen Gesprächspartnern mit, dass sie „Wochen, nicht Monate“ Zeit hätten, um „die Kampfhandlungen in der derzeitigen Intensität zu beenden“, so US-Beamte später gegenüber der New York Times. Bei einem erneuten Besuch in Israel in dieser Woche warb Blinken erneut für einen, wie er es nannte, „schrittweisen Übergang der israelischen Militärkampagne in Gaza“. Dieser „Übergang“ zu einer „Phase geringerer Intensität“, so der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, am Sonntag, „wird sehr, sehr bald kommen.“

Doch abseits der Fernsehkameras ändert sich die Haltung. Ein hochrangiger US-Beamter erklärt der Washington Post, dass es in der Tat „sinnlos ist, sie [die Israelis] zu einem Wechsel zu drängen“. Dementsprechend „hat sich die Priorität Washingtons nun darauf verlagert, Israels hochintensive Operation im Januar zu tolerieren und stattdessen darauf zu bestehen, dass es das Tempo im Februar herunterfährt.“

Mit anderen Worten: Die USA haben beschlossen, Israels völkermörderisches Tempo in Gaza als normal zu tolerieren. Aus der Sicht Washingtons wäre es sinnlos, Tausende von Palästinensern vor der Ermordung durch von den USA gelieferte Waffen zu bewahren.

Biden ist so entschlossen, das Gemetzel in Gaza fortzusetzen, dass er das Kriegsgebiet sogar auf den Jemen ausgeweitet hat. In einer Erklärung, mit der er letzte Woche seine Genehmigung für die US-Angriffe bekannt gab, erklärte Biden, er handele, um die „Freiheit der Schifffahrt“ und den „freien Fluss des internationalen Handels“ zu schützen. Seit Mitte November hat die Gruppe Ansar Allah (in den USA irreführend als Houthis bezeichnet), die den größten Teil des Jemen kontrolliert, Handelsschiffe – vor allem solche mit Verbindungen zu Israel – angegriffen, die durch das Rote Meer fahren, um die israelische Regierung zu zwingen, ihren Angriff auf den Gazastreifen einzustellen. Im Gegensatz zu den israelischen Operationen, die offiziell mehr als 23.000 Tote gefordert haben, hat Ansar Allah niemanden getötet. Sie hat sogar mindestens zehn Kämpfer bei einem US-Gegenangriff am 31. Dezember verloren. Wie Biden feststellte, hat Ansar Allah vor allem „wochenlange Verzögerungen bei der Auslieferung von Produkten“ angedroht. (Andere schätzen, dass die Verzögerungen in der Tat in Tagen gemessen werden können).

Wie im Gazastreifen sind die eigentlichen Ziele der US-Aggression im Jemen die Zivilisten. Das Pentagon behauptet zwar, die militärischen Fähigkeiten von Ansar Allah ins Visier zu nehmen, aber „das größere Risiko der Luftangriffe tragen wahrscheinlich die einfachen Jemeniten“, stellt die New York Times fest. Dieses Risiko für die einfachen Jemeniten steht im Einklang mit der langjährigen US-Politik, insbesondere mit der Entscheidung des derzeitigen Biden-Teams aus dem Jahr 2015 unter Präsident Obama, grünes Licht für den von Saudi-Arabien geführten Krieg gegen den Jemen zu geben, der die darauf folgende humanitäre Krise verursacht hat. Rund 21 Millionen Jemeniten – zwei Drittel des Landes – sind auf Hilfe angewiesen, um zu überleben, und mehr als vier Millionen sind Binnenflüchtlinge.

Die Times fügt hinzu, dass der Jemen mit „einer der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt“ konfrontiert ist, „eine zweifelhafte Auszeichnung, die jetzt mit Gaza geteilt wird“. In Anbetracht ihrer kritischen Unterstützung des israelischen Angriffs haben die USA somit die zweifelhafte Ehre, zwei der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt zu fördern.

Aufgrund der israelischen Blockade und des Militärangriffs wächst die Gefahr einer Hungersnot im Gazastreifen „von Tag zu Tag“, warnt Martin Griffiths, der oberste humanitäre Beamte der Vereinten Nationen. „Während sich die Bodenoperationen nach Süden verlagern, haben die Luftangriffe auf Gebiete, in die die Zivilbevölkerung zu ihrer Sicherheit umgesiedelt werden sollte, zugenommen.“ Für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens – mehr als 90 % von ihnen sind Vertriebene – ist ein menschenwürdiges Leben nahezu unmöglich“.

Einem anonymen Beamten der israelischen Besatzungsbehörde für den Gazastreifen (COGAT) zufolge ist das Fehlen von Würde für die Palästinenser im Gazastreifen ein genetisches Merkmal. „Es gibt keinen Hunger in Gaza“, sagte der Beamte gegenüber Haaretz. „Es gab Vorräte an Lebensmitteln in Gaza. Man darf nicht vergessen, dass es sich um eine arabische Bevölkerung handelt, deren DNA es ist, zu horten, vor allem, wenn es um Lebensmittel geht.“

Es liegt offenbar in der DNA des Weißen Hauses, die erklärte Bigotterie seines israelischen Klienten zu teilen. In einer Erklärung am Sonntagabend bezeichnete Präsident Biden die israelischen Geiseln in Gaza als „100 Tage in Gefangenschaft“. Bidens emotionale Botschaft erwähnte nicht einmal die Hunderttausende von Palästinensern, die im selben Zeitraum unter den von den USA unterstützten israelischen Angriffen getötet, verwundet und vertrieben wurden.

„Niemand sollte auch nur einen Tag das ertragen müssen, was sie durchgemacht haben, geschweige denn 100“, sagte Biden über die Geiseln. Indem er sich weigert, sie anzuerkennen, bestätigt Biden durch seine Unterlassung, dass er für die zwei Millionen palästinensischen Geiseln im Gazastreifen genau das Gegenteil glaubt – und in der Tat unendlich viel Schlimmeres. Nach 100 Tagen Völkermord sind die Menschen in Gaza dazu verurteilt, weitere Gräueltaten als direkte Folge der US-Politik zu ertragen, ganz gleich, wie sehr sich das Biden-Team bemüht, etwas anderes zu behaupten.

