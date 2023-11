Biden könnte mit einem Telefonanruf alles beenden Von Caitlin Johnstone

Biden Could End All This With One Phone Call 9. It’s actually very complicated, both sides are bad, objective morality does not exist, all things are exactly the same as all other things, the universe is made of lukewarm gray mush. Saying „from…

11. November 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Die zehn beliebtesten Argumente zur Verteidigung des israelischen Vorgehens in Gaza:

1. Ihr hasst Juden!

2. Ihr liebt Terroristen!

3. Aber der 7. Oktober!

4. Die Hamas würde dir den Kopf abschlagen, du dummer Linker!

5. Es ist eigentlich ganz gut, Muslime zu töten.

6. SIE ENTHAUPTEN BABYS

7. SIE HABEN EIN BABY GEKOCHT

8. Israel tötet Babies zur Selbstverteidigung.

9. Es ist eigentlich sehr kompliziert, beide Seiten sind schlecht, objektive Moral gibt es nicht, alle Dinge sind genau gleich wie alle anderen Dinge, das Universum ist aus lauwarmem grauen Brei gemacht.

10. Hahaha, bombardiert das arabische Ungeziefer!

Zu sagen „vom Fluss bis zum Meer“ ist Völkermord, aber tatsächlich Völkermord zu begehen ist kein Völkermord. Völkermord ist eher ein Gefühl, das man in sich spürt. Wie bei allem anderen im Universum geht es auch hier um dich und deine persönlichen Gefühle.

Wenn ethnische Säuberungen und Massentötungen bei Ihnen kein Unbehagen auslösen, dann ist es kein Völkermord. Wenn jemand sagt, er wolle, dass alle Palästinenser in ihrem Heimatland frei sind, dann ist es Völkermord. So funktioniert die Welt.

Wollt ihr wissen, wie moralisch bankrott die Demokraten sind? Die Demokraten sind moralisch so bankrott, dass sie im Moment wütender auf Leute sind, die sagen, dass sie sich weigern, für Biden zu stimmen, weil er das Gaza-Massaker unterstützt, als auf Biden, weil er das Gaza-Massaker unterstützt.

Biden könnte dies mit einem einzigen Telefonanruf beenden. Mit. Einem. Telefonanruf. Jeder, der Ihnen etwas anderes erzählt, ist entweder ein Lügner oder ein Ignorant. Dieses Massengemetzel findet statt, weil Washington es so will.

Als Israel letzten Monat die Kommunikation im Gazastreifen komplett abschaltete, rief Washington an und befahl, sie wiederherzustellen, und die Verbindungen wurden sofort wiederhergestellt. Das war schon immer so: 1982 wurde Israels Angriff auf den Libanon durch einen Anruf von Präsident Reagan gestoppt.

Sie können diesen Angriff genauso einfach beenden. Lassen Sie nicht zu, dass sich das Weiße Haus als passiver Zeuge dieses Gemetzels hinstellt.

Sowohl Zionisten als auch rechtsextreme Judenhasser wollen Ihnen weismachen, dass es bei all diesen Morden um Juden und das Judentum geht, obwohl es in Wirklichkeit um Land geht. Es geht um eine Gruppe, die das gesamte Land will, auf dem eine indigene Bevölkerung lebte. Wir haben genau dasselbe Drehbuch schon viele Male gesehen, mit Nicht-Juden als Täter.

Es ist genau dasselbe Drehbuch, und es ist nicht einmal eine völlig andere Besetzung. Wie so viele andere Probleme, wurde auch dieses von den Briten ausgelöst.

Es ist eine solche Beleidigung für jedermanns Intelligenz, über die Massenvertreibung in Gaza zu sprechen, als sei sie eine vorübergehende Einrichtung. Als ob Israel in der Vergangenheit den Palästinensern erlaubt hätte, in das Land zurückzukehren, aus dem sie vertrieben wurden.

Sühne für den Holocaust durch die Unterstützung eines Völkermordes. Sühne für den Nationalsozialismus durch die Unterstützung ethnischer Säuberungen. Sühne für den Faschismus, indem die Kritiker der Staatsmacht zum Schweigen gebracht werden. Sühne für die rassistische Mordlust der Vergangenheit durch die Ermöglichung der rassistischen Mordlust der Gegenwart.

Ignoriere ihre Worte und beobachte ihre Taten. Wenn man die Erzählungen und das Gerede darüber, dass Washington Frieden und eine Zweistaatenlösung will, gedanklich ausblendet und nur auf die konkreten Taten schaut, sieht es einfach so aus, als würden die USA Israel dabei helfen, die Palästinenser seit Generationen zu ermorden und zu unterdrücken.

Ignorieren Sie die Worte und beobachten Sie die Taten – das ist übrigens ein guter Rat, wenn Sie das Gefühl haben, dass jemand Sie manipuliert. Das gilt für zwischenmenschliche Beziehungen ebenso wie für Imperien.

Übersetzt mit Deepl.com

