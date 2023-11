https://www.palestinechronicle.com/time-to-stop-killing-palestinian-babies-macron-tells-israel/

Der französische Präsident Emmanuel Macron. (Foto: Kreml, über Wikimedia Commons)

Zeit, mit dem Töten von (palästinensischen) Babys aufzuhören“ – Sagt Macron zu Israel

11.November 2023

Die Bombardierung von Zivilisten im Gazastreifen müsse aufhören, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag in einem Interview mit der BBC.

Frankreich verurteile die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober „eindeutig“, sagte Macron. „Wir teilen (Israels) Schmerz. Und wir teilen ihren Willen, den Terrorismus loszuwerden. Wir wissen, was Terrorismus in Frankreich bedeutet“.

Er fügte jedoch hinzu, dass es „keine Rechtfertigung“ für die anhaltenden Bombardierungen von Zivilisten in Gaza gebe.

„Es ist für uns alle, aufgrund unserer Prinzipien, weil wir Demokratien sind, mittel- bis langfristig wichtig, auch für die Sicherheit Israels selbst, anzuerkennen, dass jedes Leben zählt“, sagte der französische Präsident.

„De facto – heute werden Zivilisten bombardiert – de facto. Diese Babys, diese Frauen, diese alten Menschen werden bombardiert und getötet. Es gibt also keinen Grund und keine Legitimation dafür. Deshalb fordern wir Israel dringend auf, damit aufzuhören.“

Macron sprach mit der BBC einen Tag, nachdem Paris eine Konferenz über humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ausgerichtet hatte. Die „klare Schlussfolgerung“ aller teilnehmenden Regierungen und Organisationen sei, so der französische Präsident, „dass es keine andere Lösung gibt als zunächst eine humanitäre Pause, die zu einem Waffenstillstand führt, der es (uns) erlaubt, alle Zivilisten zu schützen, die nichts mit Terroristen zu tun haben.“

Mehrere Nichtregierungsorganisationen sowie die Regierungen von Algerien und Kolumbien haben darauf gedrängt, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wegen Kriegsverbrechen in Gaza strafrechtlich zu verfolgen. Als Macron zu diesem Thema befragt wurde, wich er der Frage aus und sagte, es sei nicht angemessen, dass ein Staatschef nur einen Monat nach einem Terroranschlag „einen Partner und einen Freund“ kritisiere.

Er argumentierte jedoch, dass der beste Weg für Israel, sich zu verteidigen, nicht in einer „großen Bombardierung des Gazastreifens“ bestehe, die nur „Ressentiments und schlechte Gefühle“ in der Region schüre.

Französische Kehrtwende

Macron war jedoch einer von mehreren westlichen Staats- und Regierungschefs, die Israel in den ersten Tagen von Tel Avivs Krieg gegen Gaza einen Blankoscheck ausstellten.

Bei seinem Besuch in Israel im letzten Monat schlug Macron vor, die von den USA angeführte „globale Koalition gegen ISIS“ zu reaktivieren, um die Hamas zu bekämpfen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu reagierte auf Macrons jüngste Äußerungen mit dem Verweis auf die ISIS.

„Diese Verbrechen, die Hamas und ISIS heute in Gaza begehen, werden morgen in Paris, New York und überall auf der Welt begangen werden. Die führenden Politiker der Welt müssen Hamas-ISIS verurteilen und nicht Israel“, sagte Netanjahu.

Zahl der Todesopfer

Israel hat bisher über 11.078 Menschen getötet – darunter 4.506 Kinder und 3.027 Frauen – und 27.409 verwundet. Nach Berichten des palästinensischen Gesundheitsministeriums und internationaler Organisationen handelt es sich bei den meisten Toten und Verletzten um Frauen und Kinder.

Trotz der massiven israelischen Militäraufrüstung rund um die Grenzen des Gazastreifens und sporadischer Infiltrationen am Rande des belagerten Streifens wehrt der palästinensische Widerstand die israelischen Angriffe weiterhin ab.

Um ihr militärisches Versagen zu rechtfertigen, bombardiert die israelische Armee weiterhin zivile Häuser im gesamten Gazastreifen, und überall in der belagerten Enklave werden neue Massaker gemeldet.

Der Gazastreifen steht seit 2007 unter strenger israelischer Militärbelagerung, nachdem in dem besetzten Palästina demokratische Wahlen stattgefunden hatten, deren Ergebnisse von Tel Aviv und Washington abgelehnt wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …