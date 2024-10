https://www.commondreams.org/opinion/biden-israel-war-with-iran



Präsident Joe Biden spricht zu den Medien, während er sich darauf vorbereitet, am 3. Oktober 2024 in Washington, D.C., auf dem South Lawn des Weißen Hauses an Bord der Marine One zu gehen.

(Foto von Kent Nishimura/Getty Images)

Biden lässt zu, dass Israel die USA in einen Krieg mit dem Iran verwickelt

Paul Pillar

Responsible Statecraft

7. Oktober 2024

Durch die Zusammenarbeit mit Israel bei einem neuen Angriff unterstützen die Vereinigten Staaten einen Staat, der für den größten Teil der Eskalation und die überwiegende Mehrheit der Toten und Zerstörungen im Nahen Osten seit mindestens einem Jahr verantwortlich ist.

Die Biden-Regierung befürwortet nicht nur einen neuen bewaffneten Angriff Israels auf den Iran, sondern steht auch kurz davor, diesen aktiv zu unterstützen. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagt, dass die Vereinigten Staaten bei einem solchen Angriff direkt mit Israel zusammenarbeiten. „Die Vereinigten Staaten unterstützen Israel voll und ganz“, erklärt Präsident Joe Biden.

Der geplante Angriff dient nicht den Interessen der USA. Der Angriff setzt ein breiteres Muster eskalierender Gewalt im Nahen Osten fort, das ebenfalls nicht den Interessen der USA dient. Die iranische Raketensalve, auf die der bevorstehende israelische Angriff angeblich eine Vergeltungsmaßnahme darstellt, war selbst eine Vergeltungsmaßnahme für frühere israelische Angriffe. Vergeltung für Vergeltung ist ein Rezept für einen endlosen Kreislauf der Gewalt.

Die Vereinigten Staaten unterstützen einen Angriff auf eine Nation, die keinen Krieg will und sich trotz wiederholter israelischer Provokationen bemerkenswert zurückhaltend verhält, um einen solchen zu vermeiden. Eine anhaltende Kampagne von israelischen Bombenangriffen auf iranische Ziele in Syrien führte erst zu einer Reaktion, als sie zu einem Angriff auf ein Diplomatenviertel in Damaskus eskalierte, bei dem hochrangige iranische Beamte getötet wurden. Selbst dann war die iranische Reaktion in Form einer früheren Salve von Raketen und Drohnen im April so konzipiert und angekündigt, dass sie eine Trotzreaktion darstellen sollte, aber – da die meisten Geschosse mit Sicherheit abgeschossen werden würden – nur minimalen Schaden anrichten und fast keine Opfer fordern sollte.

Die Vereinigten Staaten unterstützen einen Angriff auf eine Nation, die keinen Krieg will und sich angesichts wiederholter israelischer Provokationen bemerkenswert zurückhaltend bemüht hat, ihn zu vermeiden.

Als Israel im Juli den Hamas-Politiker Ismail Haniyeh in einem Gästehaus der Regierung in Teheran ermordete – ein Angriff, der eine schnelle und energische Reaktion der USA oder Israels hervorrufen würde, wenn er in einer ihrer Hauptstädte geschehen wäre – unternahm der Iran bis letzte Woche nichts. Es handelte schließlich erst nach einem weiteren israelischen Angriff – diesmal ein Angriff auf Wohngebäude in einem Vorort von Beirut, bei dem ein hochrangiger Offizier der iranischen Revolutionsgarden zusammen mit dem Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, getötet wurde. Die iranische Führung war weit davon entfernt, von großspurigen Ambitionen auf regionale Vorherrschaft oder dem Wunsch, die Region zu destabilisieren, motiviert zu sein. Sie glaubte vielmehr, dass sie von Israel durch tausend Stiche getötet wurde und auf die wiederholten israelischen Angriffe reagieren musste, um nicht das Vertrauen nicht nur ihres eigenen Volkes, sondern auch ihrer regionalen Verbündeten zu verlieren. Die Raketenabschüsse, die die Vergeltung des Iran darstellten, verursachten wie im April erneut nur minimale Schäden oder Opfer.

Durch die Zusammenarbeit mit Israel bei einem neuen Angriff unterstützen die Vereinigten Staaten einen Staat, der für den Großteil der Eskalation und die überwiegende Mehrheit der Toten und Zerstörungen im Nahen Osten seit mindestens einem Jahr verantwortlich ist. Obwohl der Angriff der Hamas auf Südisrael im vergangenen Oktober allgemein als Ausgangspunkt des anschließenden Chaos im Nahen Osten angesehen wird, könnte die Frage, wer auf wen reagiert, weiter zurückreichen. Zum Beispiel waren die 1.200 Toten dieses Hamas-Angriffs, so schrecklich sie auch sind, weniger als die Zahl der Palästinenser, die Israel in den letzten acht Jahren allein durch die täglichen Operationen der israelischen Besatzungsarmee im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen getötet hat, ergänzt durch die Gewalt von Siedlern im Westjordanland.

Seit dem Angriff der Hamas geht die verheerende israelische Militäroperation im Gazastreifen weit über alles hinaus, was als Verteidigung oder gar als Reaktion auf die Hamas ausgelegt werden kann, und hat unschuldigen Zivilisten Leid zugefügt, das um ein Vielfaches größer ist als alles, was die Hamas oder eine andere palästinensische Gruppe jemals getan hat. Die immer noch steigende offizielle Zahl der Todesopfer übersteigt 41.000, wobei die tatsächliche Zahl der palästinensischen Todesopfer wahrscheinlich weitaus höher ist und wahrscheinlich sechsstellig ist. Große Teile des Gazastreifens sind in Schutt und Asche gelegt und unbewohnbar geworden.

Nachdem die Hisbollah im vergangenen Oktober als Zeichen der Unterstützung für die Palästinenser in Gaza Schüsse auf Israel abfeuerte, war die Geschichte des Konflikts an der israelisch-libanesischen Grenze hauptsächlich von wiederholten israelischen Eskalationen geprägt. Die Angriffe Israels auf den Libanon übertrafen bei weitem die Angriffe der Hisbollah auf Israel, sowohl in der Anzahl als auch insbesondere in ihren physischen Auswirkungen, wobei es in Israel abgesehen von einigen Militärangehörigen an der Grenze fast keine Opfer gab. Die Zahl der Todesopfer im Libanon durch israelische Angriffe hat inzwischen die 2.000 überschritten, etwa 10.000 Menschen wurden verletzt und etwa 1,2 Millionen Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Wie im Gazastreifen machen zivile Opfer einen großen und vielleicht den größten Teil dieser Opferzahl aus, auch als Folge israelischer Luftangriffe, bei denen Wohngebäude in dicht besiedelten Stadtvierteln zerstört wurden.

Während die israelischen Luftangriffe von einem zunehmenden Bodenangriff im Libanon begleitet werden, hat Israel die Menschen in fast dem gesamten südlichen Drittel des Libanon aufgefordert, nach Norden zu ziehen, obwohl Israel bereits tödliche Luftangriffe im gesamten Libanon durchgeführt hat, auch im Norden bis nach Tripoli. Dies erinnert auch an das Muster im Gazastreifen, wo die Bewohner aufgefordert werden, umzuziehen, nur um an ihrem neuen Standort erneut bombardiert zu werden.

Die israelischen Offensivmaßnahmen, die Teil der Konfrontation mit dem Iran sind – einschließlich der Luftangriffe und heimlichen Mordanschläge im Libanon, in Syrien und im Herzen von Teheran – stellen ebenfalls jeweils eine Eskalation dar. Diese Operationen scheinen zumindest teilweise darauf ausgelegt zu sein, den Iran zu einem größeren Krieg zu provozieren, vorzugsweise zu einem, in den auch die Vereinigten Staaten verwickelt sind.

Es gibt noch zahlreiche weitere Motive für die Eskalation auf israelischer Seite, die je nach Ziel variieren. Die tödlichen Angriffe auf die Palästinenser – im Gazastreifen und zunehmend auch im Westjordanland – sind Teil eines langfristigen Versuchs, das palästinensische Problem Israels durch Gewaltanwendung irgendwie zu lösen, und zwar durch eine Kombination aus direkter Tötung, Vertreibung durch die Unbewohnbarkeit eines Heimatlandes und Einschüchterung aller, die bleiben.

Das offiziell erklärte Ziel der israelischen Angriffe im Libanon ist es, den 70.000 vorübergehend vertriebenen Bewohnern Nordisraels die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen – deren Zahl weniger als sechs Prozent der Libanesen ausmacht, die bisher durch die israelische Offensive aus ihren Häusern vertrieben wurden. Dieses Ziel ist aufrichtig, aber ein eskalierender Krieg entlang der Nordgrenze Israels rückt dieses Ziel nur in weitere Ferne. Die israelischen Militäroperationen sind eindeutig darauf ausgelegt, die Hisbollah so weit wie möglich zu schwächen, obwohl sie die Art von Wut schüren und verstärken, die überhaupt erst zur Gründung und zum Wachstum der Hisbollah geführt hat.

Ein Israel, das die stärkste Militärmacht im Nahen Osten ist und seine bewaffnete Macht scheinbar in alle Richtungen außer in Richtung Mittelmeer ausübt, ist eine Nation, die im Einsatz von Gewalt berauscht ist und immer mehr davon einsetzt, ohne offensichtlich auf eine langfristige Strategie zur Erreichung eines Endzustands zu achten, außer für immer mit dem Schwert zu leben. Jeder taktische Erfolg, einschließlich der Tötung eines prominenten Gegners wie Hassan Nasrallah von der Hisbollah, scheint den Rausch nur noch zu vertiefen.

Darüber hinaus stößt man auf eine Mischung aus Motiven, die spezifisch für Premierminister Benjamin Netanjahu sind, und solchen, die er mit anderen israelischen Politikern teilt. Es ist allgemein anerkannt, auch von Netanjahus innenpolitischen Gegnern, dass er ein persönliches Interesse daran hat, die Kriege Israels fortzusetzen und sogar zu eskalieren. Dies liegt zum Teil an dem üblichen „Wir-stehen-geschlossen-hinter-der-Fahne“-Effekt, der die politischen Probleme eines Krieg führenden Staatsoberhaupts abschwächt. Es liegt aber auch daran, dass Netanjahu auf die Unterstützung der extremsten Mitglieder seiner rechtsgerichteten Regierungskoalition angewiesen ist, um diese Koalition zusammenzuhalten, wodurch Netanjahu an der Macht bleibt und der Tag hinausgezögert wird, an dem er sich den gegen ihn erhobenen Vorwürfen der Korruption in vollem Umfang stellen muss.

Ein bewaffneter Angriff auf den Iran würde die israelische Politik – die nicht nur auf Netanyahu beschränkt ist, obwohl er ihr prominentester Vertreter ist – der maximalen Feindseligkeit gegenüber dem Iran und seiner Isolation weiter vorantreiben. Diese Politik dient dazu, einen Rivalen um regionalen Einfluss zu schwächen, die Schuld für alles, was in der Region schiefläuft, jemand anderem als Israel zuzuschieben, jegliche Auseinandersetzung mit dem Iran durch Israels Schutzherrn, die Vereinigten Staaten, zu verhindern und die internationale Aufmerksamkeit von Israels eigenen Handlungen abzulenken.

Die Ablenkung scheint zu funktionieren. Die internationale Aufmerksamkeit für das, was als Nächstes in der Konfrontation mit dem Iran kommen könnte, hat zusätzlich zu den eskalierenden Operationen im Libanon dazu geführt, dass das anhaltende Blutbad im Gazastreifen, das zivile Opfer fordert, wie die israelischen Angriffe der letzten Tage auf eine Mädchenschule und ein Waisenhaus, das mehrere hundert Vertriebene als Unterkunft nutzten, in Zeitungen und im Rundfunk weniger Aufmerksamkeit erhalten hat, als es sonst der Fall gewesen wäre.

Die US-Präsidentschaftswahlen sind für die israelische Regierung ein weiterer Grund, den regionalen Krieg zu eskalieren. Netanjahu würde sich sicherlich eine zweite Amtszeit für Donald Trump wünschen, der Israel während seiner vorherigen Amtszeit so gut wie alles gab, was es wollte, und im Gegenzug nichts anderes als politische Unterstützung für Trump erhielt. Diese Beziehung ist Teil einer umfassenderen politischen Allianz zwischen der Republikanischen Partei und Netanjahus Likud-Partei. In dem Maße, in dem ein eskalierendes Chaos im Nahen Osten der Biden-Regierung Probleme bereitet und damit die Wahlchancen von Vizepräsidentin Kamala Harris schmälert, ist dies aus Netanyahus Sicht ein Bonus.

Netanyahu wird diesen Bonus und die anderen Früchte der Verschärfung des Konflikts mit dem Iran wahrscheinlich in dem Maße genießen, in dem die Vereinigten Staaten direkt in diesen Konflikt verwickelt werden. Eine solche Beteiligung macht nicht nur das politisch kostspielige Chaos für die Biden-Regierung noch größer, sondern ermöglicht es auch Netanjahu, glaubwürdig zu behaupten, dass er die Vereinigten Staaten bei den tödlichen Aktivitäten seiner Regierung voll und ganz auf seiner Seite hat.

Keines dieser israelischen Ziele liegt im Interesse der Vereinigten Staaten. Mehrere der Ziele, wie z. B. die Lähmung jeglicher US-Diplomatie, die den Iran einbezieht, stehen in direktem und offensichtlichem Widerspruch zu den Interessen der USA.

Die regionale Kriegsführung Israels – und insbesondere ein von den USA unterstützter Angriff auf den Iran – würde den Interessen der USA auf verschiedene weitere Arten schaden.

Eine engere Verbindung mit den tödlichen Operationen Israels erhöht die Wahrscheinlichkeit von Vergeltungsmaßnahmen, einschließlich Vergeltungsmaßnahmen terroristischer Art. Außerdem würde dies die Isolierung der USA in der internationalen Politik verschlimmern.

Die Unterstützung oder Beteiligung an einem israelischen Angriff auf den Iran würde die Behauptung der USA, für den Frieden und die Einhaltung einer regelbasierten internationalen Ordnung einzutreten, weiter untergraben. Es würde bedeuten, das Land anzugreifen, das in dieser Konfrontation Zurückhaltung geübt hat, um einen Krieg zu vermeiden, und das sich nachdrücklich für Waffenstillstände an allen Fronten einsetzt, an denen Kämpfe stattfinden. Es würde bedeuten, weitere Angriffe des Landes zu unterstützen, das in derselben Konfrontation weitaus mehr Tod und Zerstörung verursacht und mehr zur Eskalation der Gewalt beigetragen hat als jedes andere Land in der Region.

Da es an jeglicher Bereitschaft mangelt, den Einfluss, den die materielle Hilfe der USA für Israel darstellt, zu nutzen, haben all die Umarmungen und Unterstützungsbekundungen Netanjahu nur darin bestärkt, dass er seine Kriege weiterführen und die amerikanischen Forderungen nach Zurückhaltung ignorieren kann, ohne diese Hilfe zu verlieren.

Ein Angriff auf den Iran würde den Ölmarkt durcheinanderbringen und wirtschaftliche Verwerfungen verursachen, die bis in die Vereinigten Staaten reichen würden, insbesondere, aber nicht ausschließlich, wenn ein solcher Angriff iranische Ölanlagen zum Ziel hätte.

Ein Angriff würde jede Chance auf eine fruchtbare Diplomatie mit dem Iran in Fragen wie der Sicherheit in der Region des Persischen Golfs zunichte machen.

Ein Angriff würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das iranische Regime sich für die Entwicklung einer nuklearen Waffe entscheidet. Nichts wäre besser geeignet, die Argumente derjenigen in Teheran zu stärken, die zu diesem Schritt bereit sind, als bewaffnete Angriffe, die zeigen, dass der Iran derzeit nicht über eine ausreichende Abschreckung verfügt.

Israel hat die Vereinigten Staaten bereits in hohem Maße in seine tödlichen Machenschaften im Nahen Osten verstrickt, und die Verstrickung droht mit dem erwarteten neuen Angriff auf den Iran noch tiefer zu werden. Die Verstrickung wäre ohne das Missmanagement der US-israelischen Beziehungen von Seiten Washingtons nicht möglich gewesen. Präsident Bidens Ansatz, Netanjahu eng an sich zu binden, in der Hoffnung, seine Politik zu beeinflussen, ist gescheitert. Es war auch kontraproduktiv. Da es an jeglicher Bereitschaft fehlte, den Einfluss, den die materielle Hilfe der USA für Israel darstellt, zu nutzen, haben all die Umarmungen und Unterstützungsbekundungen Netanjahu nur darin bestärkt, dass er seine Kriege weiterführen und die amerikanischen Forderungen nach Zurückhaltung ignorieren kann, ohne diese Hilfe zu verlieren.

Es ist erfreulich, Berichte darüber zu sehen, dass zumindest innerhalb des Verteidigungsministeriums die Erkenntnis besteht, dass die Politik kontraproduktiv war, indem sie Israel zur Eskalation ermutigt hat. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass das Ministerium, dessen Mitarbeiter bei einer Ausweitung der Kriegshandlungen, in die die Vereinigten Staaten verwickelt wären, an vorderster Front stehen würden, eher als andere bereit ist, die Art und die Ursachen der Gewalt, die den Nahen Osten plagt, anzuerkennen und die Notwendigkeit, Israel abzuschrecken oder zu zügeln, anstatt es zu ermutigen. Man kann nur hoffen, dass sich diese Bereitschaft in politischen Kreisen weiter verbreitet.

Übersetzt mit Deepl.com

