Biden muss einen Waffenstillstand in Gaza ausrufen – wenn auch nur, um sich selbst zu retten von Martin Jay

Auch wenn Netanjahu selbst nicht allzu viel Zeit hat, hat Biden noch viel weniger

Die Biden-Administration wird immer nervöser, was die Krise in Gaza angeht und was die Ziele des Netanjahu-Kriegslagers sind. Vor allem macht sie sich Sorgen, dass sie vorsichtig in einen Krieg zwischen Israel und dem Iran hineingezogen wird, von dem selbst der glücklose US-Präsident weiß, dass er ihn nicht will, egal wie weit er von seiner Wiederwahlkampagne entfernt ist. Netanjahu seinerseits ist sich nicht einmal sicher, ob er tatsächlich eine Bodenoffensive starten will, und eine Reihe von Top-Analysten sagen sogar voraus, dass er angesichts des Risikos und der Geschichte solcher Initiativen in der Vergangenheit nicht einmal damit beginnen wird. Politisch befindet er sich derzeit in keiner guten Lage, und der Angriff vom 7. Oktober ist in vielerlei Hinsicht ein zweischneidiges Schwert, das ihm zwar Zeit im Amt verschafft und ihn von Korruptionsermittlungen befreit, ihn aber zerstückeln wird, wenn die Geduld der Israelis zu Ende geht. Die meisten geben ihm die Schuld an den Anschlägen und Entführungen, so dass er nur über eine begrenzte politische Bandbreite verfügt, mit der er arbeiten kann.

Seine Strategie scheint eher darin zu bestehen, Ruhe zu bewahren und die Zeit verstreichen zu lassen, bis sie ihren Tribut fordert. Auch wenn er selbst nicht viel Zeit hat, hat Biden noch viel weniger. Der Würgegriff, den Netanjahu auf Biden ausübt, wird mit jedem Tag enger, an dem klar wird, dass Biden nicht die Fähigkeit besitzt, einen Waffenstillstand auszurufen und das zu tun, was die meisten US-Präsidenten tun sollten: sich wie eine Supermacht zu verhalten. Dies muss offensichtlich den beiden wirklichen Supermächten überlassen werden, die dazu neigen, mehr zu tun und weniger zu reden: China und Russland. Im Moment warten sowohl Biden als auch Netanjahu auf ein Wunder, das einen Waffenstillstand ermöglicht, ohne dass Netanjahu sein Gesicht verliert. Biden könnte einfach darauf bestehen, dass Netanjahu die Kampagne einstellt, und dann könnte Bibi der Welt wenigstens sagen: „Das ist es, worum uns die USA gebeten haben“. Aber selbst in diesem Fall hätten Biden und seine Regierung an anderer Stelle einen Preis zu zahlen.

Während sich immer mehr iranische Milizen an der syrisch-israelischen Grenze formieren und sich die Situation zwischen der Hisbollah und Israel zuspitzt, sucht jeder nach einem Glücksfall, um das ganze grausame Gemetzel aus dem Gleichgewicht zu bringen. Biden könnte dies tun. Er könnte kühn und mutig sein und auf der Weltbühne echten Elan zeigen. Aber das ist einfach nicht sein Ding. Obwohl er ein Neokonservativer der alten Schule ist und ein großer Befürworter der NATO-Bombardierung Jugoslawiens war, hat er heutzutage sein Mojo verloren. Er weiß einfach nicht, was er mit Israel will, einem Land, das er immer als großen Befürworter bezeichnet hat, dessen derzeitige Regierung aber nicht dort ist, wo Biden die Außenpolitik der USA sehen möchte.

Viele Experten fragen sich, was eigentlich der Kern der Beziehungen zwischen den USA und Israel und den 3 Mrd. Dollar ist, die Israel jedes Jahr an Militärhilfe erhält? Lange Zeit war es die besondere Beziehung, die Israel pflegte, während es, Israel, im Namen der USA in der Region agierte und nur für den Fall da war, dass die arabischen Länder in ihrer Alibi-Treue zur US-Hegemonie aus der Spur gerieten. Zumindest war es ein Vorposten.

Ironischerweise war es Trump, der den Einsatz kurzzeitig erhöhte und den Beziehungen mehr Bedeutung verlieh, als er das Abraham-Abkommen vorstellte, das eine stärkere Bindung zwischen Israel und der arabischen Welt herstellte – eben jene „Normalisierung“, die nur wenige Tage vor dem 7. Oktober weitere Partner aufnehmen sollte.

Und so wird Bidens Vermächtnis in Anbetracht seiner derzeitigen feigen Handlungen darin bestehen, die Uhr zurückzudrehen und Israel noch mehr zu isolieren, vor allem angesichts der Tatsache, dass das Gemetzel in Gaza die arabische Unterstützung für Palästina durch Schlüsselakteure wie MbS in Saudi-Arabien verstärkt, die längerfristig die Hamas zusammen mit dem Iran heimlich unterstützen könnten. Selbst aus geopolitischer Sicht legt sich Biden mit seinem schwachsinnigen Umgang mit dem Gemetzel in Gaza mit der gesamten arabischen Welt an, die einen Waffenstillstand will und in früheren Jahren von den USA erwartete, dass sie ihre Rolle als einzige Supermacht spielen. Diese Zeiten sind längst vorbei.

In der Zwischenzeit hat Biden zu Hause ein neues Problem, das nicht verschwinden wird. Er hat die Stimmen der Muslime verloren. Viele mögen einwenden, dass dies nicht so schlimm ist, wie es scheint, da er im israelischen Lager vielleicht sogar noch mehr gewonnen hat. Ganz und gar nicht. Viele Juden in Amerika sind zutiefst enttäuscht, dass er wirklich nichts anderes getan hat, als an der Seitenlinie zu stehen und Israel aus der Ferne Unterstützung zuzurufen. Die Frage ist nur, wie lange das noch so weitergehen kann. Er hat sich bisher stark darauf verlassen, dass die US-Medien ihrer Pflicht nachkommen und so viele Fake News wie möglich verbreiten, praktisch als PR-Instrument für Israel arbeiten und alle Fakten rund um das falsche Narrativ „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ präsentieren, ohne dem hinzuzufügen „um jeden Preis, sogar unter Verletzung aller internationalen Gesetze, da der Westen sie nicht zur Rechenschaft ziehen wird, da die Palästinenser keine wirklichen Menschen sind“.

Doch dieses Spiel hat seine Grenzen, denn viele im Westen sind daran gewöhnt, dass internationale Nachrichten über Atlanta gefälscht werden. Die kopflosen Babys, die es nicht gibt, oder das Krankenhaus in Gaza, vor dessen Bombardierung die Israelis sogar gewarnt haben und das wir schlucken sollen, wurden von den Palästinensern selbst in die Luft gesprengt – mit einer gefälschten Tonaufnahme, die die IDF erstellt hat, um Journalisten bei ihrem Callcenter-Journalismus zu helfen.

Die Realität ist, dass die US-Medien den Medienkrieg verlieren und dass Millionen normaler Menschen auf der ganzen Welt in den sozialen Medien nur die Bilder der Palästinenser vor Ort sehen, während kein westlicher Journalist es wagen würde, einen Fuß in den Gazastreifen zu setzen. Aber warten Sie mal eine Sekunde. Sollten wir uns nicht vor der Behauptung des Westens hüten, dass es für unsere Journalisten einfach zu gefährlich ist, dorthin zu gehen? Ist das nicht ein bisschen zu bequem für die IDF, um die palästinensischen Journalisten, die dort für westliche Titel berichten, zu verunglimpfen? Warten Sie auf die neue Geschichte auf CNN oder in der Washington Post, wie die Hamas diese palästinensischen Journalisten mit gefälschten Nachrichten füttert und dass der Gazastreifen so rückständig ist, dass man dort keine wirklich objektiven Medien erwarten konnte. Sie wissen schon, wie das ist. Übersetzt mit Deepl.com