US-Präsident Joe Biden hält eine Pressekonferenz mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese im Rosengarten des Weißen Hauses am 25. Oktober 2023 (AFP)

Quellen, die mit den Treffen der Biden-Administration mit muslimischen und arabischen Amerikanern vertraut sind, sagen, Washington habe sich darauf konzentriert, Besorgnis zu zeigen, anstatt Maßnahmen zu ergreifen

Israelisch-palästinensischer Krieg: Die Biden-Regierung weigerte sich, muslimische Amerikaner zu treffen, die die Gaza-Politik öffentlich kritisierten

Israelisch-palästinensischer Krieg: Biden-Regierung weigerte sich, muslimische Amerikaner zu treffen, die die Gaza-Politik öffentlich kritisierten



Von Umar A Farooq und Azad Essa

28. Oktober 2023

US-Präsident Joe Biden hat sich geweigert, muslimische Amerikaner, die sich öffentlich kritisch über die Haltung der Regierung zum israelisch-palästinensischen Krieg geäußert haben, in die Gespräche der Regierung mit arabischen und muslimischen amerikanischen Befürwortern einzubeziehen, wie Quellen gegenüber Middle East Eye berichten.

Laut einer Quelle im Außenministerium hatten mehrere Aktivisten Stunden vor dem Treffen zwischen Biden und einer Gruppe muslimischer Amerikaner eine Gruppe von Befürwortern dazu aufgefordert, das Treffen zu boykottieren, um deutlich zu machen, dass die muslimische Gemeinschaft die Entschuldigungen der Regierung für ihre unerschütterliche Unterstützung dessen, was Experten als Völkermord an den Palästinensern bezeichnen, nicht akzeptieren werde.

Die Biden-Administration weigerte sich auch, mit jemandem zu sprechen, der öffentlich eine andere Meinung vertrat oder sie kritisierte“, so die Quelle.

Dem Wall Street Journal zufolge gehörten zu der Gruppe, die sich mit Biden traf, der Generalstaatsanwalt von Minnesota, Keith Ellison, Wa’el Alzayat von der muslimischen politischen Interessenvertretung Emgage, Imam Mohamed Magid, der religiöse Leiter des All Dulles Area Muslim Society Center in Virginia, Rami Nashashibi, ein palästinensischer Amerikaner und Leiter des Inner-City Muslim Action Network, und Suzanne Barakat, Professorin für Familienmedizin an der Universität von Kalifornien.

„Wenn die Biden-Administration sich weigerte, sich mit jemandem zu treffen, der mit ihr öffentlich nicht einverstanden war oder ihre Politik kritisierte, hätten diese fünf auch ablehnen müssen, weil sie keine Zensur oder Unterdrückung der Demokratie unterstützen“, so die Quelle im Außenministerium.

MEE hat die fünf Personen, die an dem Treffen teilgenommen haben, um eine Stellungnahme gebeten, aber außer von Rami Nashashibi bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten. MEE hat auch das Weiße Haus um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Nashashibi erklärte gegenüber MEE, dass es in einem Teil der Gemeinschaft Diskussionen darüber gab, ob er an dem Treffen mit Biden teilnehmen sollte oder nicht. Er sagte, er habe auch persönliche Vorbehalte gehabt, sich aber schließlich für das Treffen mit Biden entschieden.

Er bestritt jedoch, dass es irgendwelche Forderungen nach einem Boykott des Treffens gegeben habe.

Mehrere Quellen, die mit den Konsultationen zwischen Regierungsvertretern und arabischen und muslimischen Amerikanern in der vergangenen Woche vertraut sind, berichteten Middle East Eye, dass die Regierung Biden es nicht nur versäumt habe, den Palästinensern zu versichern, dass sie die Absicht habe, den verheerenden Verlusten an Menschenleben im Gazastreifen Einhalt zu gebieten, sondern dass sie es auch nicht eilig zu haben scheine, einen Fahrplan für die Beendigung der Feindseligkeiten vorzulegen.

Die glanzlose Reaktion der Regierung Biden und ihr undurchsichtiges Engagement haben eine Welle der Unzufriedenheit unter den palästinensischen Amerikanern wie auch in der größeren arabischen und muslimischen Gemeinschaft ausgelöst, da sie sich nur schwer damit abfinden können, dass ihre Steuergelder eine Kampagne des Mordens und des Gemetzels in Gaza unterstützen.

Obwohl Gruppen muslimischer Amerikaner am Dienstag mit Außenminister Antony Blinken und am Donnerstag mit Präsident Joe Biden zusammentrafen, um ihr Unbehagen über die Haltung Washingtons zum Ausdruck zu bringen, sagten sie, die Regierung scheine sich eher darauf zu konzentrieren, ein Bild der Besorgnis zu vermitteln, als zu handeln.

„Blinken zeigte zwar Verständnis für unsere Sorgen, aber das bedeutet für mich sehr wenig in einer Zeit, in der unschuldige Menschenleben buchstäblich auf dem Spiel stehen“, sagte eine Quelle, die mit dem Treffen mit Blinken am Dienstag vertraut war, gegenüber MEE.

„Wir brauchen Taten, keine Worte. Wir brauchen jetzt nicht mehr Hilfe, sondern Israel muss aufhören, Palästinenser zu töten und zu blockieren, wir brauchen ein Ende der Komplizenschaft der USA, die dies zulassen, und vor allem brauchen wir Rechenschaft, insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem Biden selbst die palästinensischen Todesfälle leugnete und sie als ‚Kosten des Krieges‘ abtat“, sagte die Quelle.

Seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens am 7. Oktober sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mehr als 7.300 Palästinenser durch israelische Luftangriffe getötet worden, darunter fast 3.000 Kinder und rund 2.000 Frauen. Die Zahl der Toten und Vermissten in Gaza hat inzwischen die Zahl des Völkermords von Srebrenica erreicht.

Undurchsichtiges Engagement

Die verheerenden Verluste an Menschenleben und die pauschale Befürwortung der Regierung Biden, dass Israel eine angemessene Antwort auf den Angriff palästinensischer Kämpfer vom 7. Oktober, bei dem 1.400 Israelis getötet wurden, geben muslimischen und arabischen Gemeinschaften Anlass zur Sorge, dass Biden im nächsten Jahr in eine Wahlkrise geraten könnte.

Obwohl die muslimischen Amerikaner nur ein Prozent der Gesamtbevölkerung der USA ausmachen, gelten sie in bestimmten Bundesstaaten wie Michigan als entscheidende Wählergruppe.

Bidens Treffen am Donnerstag, das vom Weißen Haus arrangiert wurde, sollte angeblich die zunehmende Islamophobie und den antimuslimischen Rassismus in den USA aufgrund der Ereignisse der letzten drei Wochen ansprechen.

Eine mit dem Dialog vertraute Quelle sagte, dass die Teilnehmer die Gelegenheit nutzten, um mit Biden speziell über Israels Brutalität im Gazastreifen, die zunehmende antipalästinensische Stimmung sowie die Äußerungen des Präsidenten in dieser Woche zu sprechen, die Zweifel an der Zahl der durch israelische Luftangriffe getöteten Palästinenser aufkommen ließen. Biden hatte zuvor auch gesagt, er habe Fotos von enthaupteten Babys gesehen, eine Bemerkung, die das Weiße Haus einen Tag später zurückzog.

Rami Nashashibi, der einzige palästinensische Amerikaner, der zu dem Treffen eingeladen war, sprach sich für einen Waffenstillstand aus und wies darauf hin, dass der Präsident eine entmenschlichende Sprache für die muslimische und palästinensische Gemeinschaft verwendet habe. Biden hat sich bisher geweigert, einen Waffenstillstand zu unterstützen oder dazu aufzurufen.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Beamte des US-Außenministeriums bereiten Dissidentenkabel gegen den Angriff auf Gaza vor

„Als einziger Palästinenser fühlte ich eine große Last auf meinen Schultern, um deutlich zu machen, dass dies ein Problem ist und dass es eine Reihe von palästinensischen amerikanischen Stimmen gibt, die in diesem Moment gehört werden müssen“, sagte Rami Nashashibi gegenüber Middle East Eye.

Im Anschluss an das Treffen am Donnerstag hielten ausgewählte Mitglieder der Gruppe, die sich mit Biden getroffen hatten, eine „Nachbesprechung“ mit der breiteren muslimisch-amerikanischen Aktivistengemeinschaft über Zoom ab.

MEE geht davon aus, dass einige muslimisch-amerikanische Aktivisten Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Gruppe, die an dem Treffen mit Biden teilnahm, äußerten. Einige fragten, warum die Gruppe nicht mehr palästinensische Stimmen bei dem Treffen gefordert hatte, bevor sie die Einladung annahm.

Andere argumentierten in der „Nachbesprechung“, die Gruppe hätte das Treffen boykottieren sollen, um eine Botschaft an die Regierung zu senden.

Aktivisten und Beobachter sagten, der Mangel an Transparenz und die scheinbar sorgfältige Auswahl bestimmter Teilnehmer lasse Zweifel daran aufkommen, dass Biden sich ernsthaft mit den Realitäten der Palästinenser auseinandersetzen wolle.

„Die enge Auswahl von Personen, die palästinensische und pro-palästinensische Stimmen vertreten sollen, repräsentiert nicht angemessen die breitere palästinensische und pro-palästinensische Bewegung und Gemeinschaft“, sagte Ayah Ziyadeh, Outreach Director für Americans for Justice in Palestine Action, gegenüber MEE.

„Es wird der Eindruck erweckt, dass die Regierung nur eine Fassade des Engagements aufbaut, während sie es versäumt, die umfassenderen Anliegen der palästinensischen und pro-palästinensischen Gemeinschaft und die Grundursache des aktuellen Problems anzusprechen: Israels klare Absicht, die Palästinenser vollständig ethnisch zu säubern“, sagte sie.

Das Außenministerium ist in den letzten zwei Wochen in Aufruhr geraten, da mehrere Diplomaten ein Dissensprotokoll verfasst oder unterschrieben haben, um ihre Ablehnung der uneingeschränkten Unterstützung Israels durch die USA zu bekunden. Da Biden signalisierte, dass ein Waffenstillstand vom Tisch sei, sagte die Quelle, dass die Gruppe durch ihre Teilnahme an einem Treffen mit dem Präsidenten „der Biden-Administration signalisiert habe, dass der Waffenstillstand zur Diskussion stehe“. Übersetzt mit Deepl.com



