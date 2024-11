https://www.aljazeera.com/news/2024/11/17/biden-to-allow-ukraine-to-use-us-weapons-inside-russia-reports



Biden soll der Ukraine erlauben, US-Waffen in Russland einzusetzen: Berichte

Dieser Schritt erfolgt, während Joe Biden in seine letzten Monate im Amt geht, wobei sein Nachfolger Donald Trump als Russland-freundlicher gilt.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden (rechts), ist ein Verbündeter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (links), hat sich aber bisher geweigert, den Einsatz von US-gelieferten Waffen in Russland zu genehmigen [Datei: Susan Walsh/AP Photo]

Veröffentlicht am 17. November 2024

Der scheidende US-Präsident Joe Biden wird der Ukraine erlauben, von den USA gelieferte Waffen für Angriffe innerhalb Russlands einzusetzen, wie verschiedene Nachrichtenagenturen, darunter Reuters, Associated Press und die New York Times, berichteten.

Drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen, darunter zwei US-Beamte, teilten Reuters am Sonntag mit, dass die Ukraine plant, in den kommenden Tagen mit den Waffen Angriffe über große Entfernungen durchzuführen.

Ende der Liste

Das Weiße Haus hat sich zu den Berichten nicht geäußert, aber der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy sagte, dass die Raketen „für sich selbst sprechen“ würden.

„Heute sagen viele in den Medien, dass wir die Erlaubnis erhalten haben, geeignete Maßnahmen zu ergreifen“, sagte Zelenskyy in seiner Abendansprache an die Ukrainer. “Aber Angriffe werden nicht mit Worten durchgeführt. Solche Dinge werden nicht angekündigt. Die Raketen werden für sich selbst sprechen.“

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski begrüßte die Berichte und sagte, dass die USA auf Russland in einer „Sprache reagieren, die [der russische Präsident Wladimir] Putin versteht“.

Der russische Abgeordnete Wladimir Dschabarow sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, dass die Erlaubnis an die Ukraine, mit von den USA gelieferten Raketen in Russland zuzuschlagen, zu einem dritten Weltkrieg führen würde. Der Abgeordnete fügte hinzu, dass die russische Reaktion unmittelbar erfolgen würde.

Bidens Schritt erfolgt, während er sich auf sein Ausscheiden aus dem Amt in zwei Monaten vorbereitet, da der gewählte Präsident Donald Trump am 20. Januar sein Amt antreten wird.

Trump und Mitglieder seiner neuen Regierung haben angedeutet, dass sie einer starken Unterstützung der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland skeptischer gegenüberstehen, und es ist unklar, ob Trump die Entscheidung rückgängig machen wird, der Ukraine die Verwendung der von den USA gelieferten Waffen in Russland zu gestatten.

Der republikanische Parteichef hat versprochen, den Krieg schnell zu beenden, aber keine Einzelheiten darüber genannt, wie er dies tun will.

Die Ukraine wird voraussichtlich Raketen des Typs Army Tactical Missile Systems (ATACMS) aus US-amerikanischer Produktion einsetzen, die eine Reichweite von bis zu 306 km haben, teilten die Quellen Reuters mit, da Kiew die noch freundliche US-Regierung ausnutzt. Selenskyj drängt seit Monaten auf die Erlaubnis, die Waffen gegen Ziele tief im russischen Territorium einzusetzen.

Unter Verweis auf Berichte der französischen Zeitung Le Figaro, wonach Großbritannien und Frankreich auch den Einsatz ihrer Langstreckenraketen durch die Ukraine in Russland erlauben würden, sagte der diplomatische Korrespondent von Al Jazeera, James Bays, dass „das Ziel dieser westlichen Nationen darin besteht, die Ukraine insbesondere in dem von der Ukraine besetzten Gebiet Russlands, Kursk, zu unterstützen“.

Moskau hat bereits früher gewarnt, dass es jeden Schritt Washingtons zur Lockerung der Beschränkungen für den Einsatz von Waffen, die von den USA geliefert wurden, als eine große Eskalation betrachten würde.

Die Entscheidung der USA markiert eine bedeutende politische Wende und stärkt die ukrainische Regierung, die darum kämpft, die russischen Angriffe auf Städte und ihr Stromnetz zu stoppen.

Biden hatte sich lange Zeit gegen den Einsatz von US-Waffen gegen Russland ausgesprochen, da er befürchtete, dass dies die USA und ihre NATO-Verbündeten in einen direkten Konflikt mit Russland ziehen würde.

Doch der Präsident scheint nachgegeben zu haben, nachdem sich die Dynamik des Krieges in Richtung Russland verschoben hat. Nordkorea hat Tausende Soldaten entsandt, um Russland bei dem Versuch zu unterstützen, das an die Ukraine verlorene Gebiet in Kursk zurückzugewinnen.

Und Moskau glaubt, dass Trump wahrscheinlich ein besserer Verhandlungspartner sein wird, der Kiew dazu zwingen könnte, Gebiete aufzugeben, die Russland derzeit in der Ost- und Südukraine kontrolliert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …