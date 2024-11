https://electronicintifada.net/content/palestinian-courage-inspires-me-beyond-belief/49956



Der Mut der Palästinenser „inspiriert mich unglaublich“

Von Abubaker Abed

The Electronic Intifada

17. November 2024

Sam Morsy in Aktion gegen Tottenham am 10. November. Morsy, Kapitän von Ipswich Town, ist ein ausgesprochener Verfechter der Rechte der Palästinenser.

Izzy Poles SIPA USA

Sam Morsy steht jede Woche unter Druck.

Als Kapitän von Ipswich Town, einem englischen Fußballverein, half er dem Verein im Mai, den Aufstieg in die höchste englische Spielklasse, die Premier League, zu sichern.

Und erst letzte Woche inspirierte der defensive Mittelfeldspieler Ipswich zu seinem ersten Sieg in der höchsten Spielklasse seit über 22 Jahren, als seine Mannschaft beim Rivalen Tottenham mit 2:1 gewann.

Doch trotz der intensiven öffentlichen Beobachtung der Premier League hat Morsy seine Solidarität mit Palästina nie verheimlicht. Auf seinem Instagram-Account ist neben seinem Namen eine palästinensische Flagge zu sehen, und der britisch-ägyptische Spieler hat sich lautstark zu Palästina und den israelischen Gräueltaten in Gaza geäußert und palästinensische Sportler unterstützt.

Nach Angaben des palästinensischen Fußballverbandes hat Israel bis zum 4. November 523 Sportler in Gaza getötet.

Darunter befinden sich 341 Fußballspieler, darunter 91 Kinder.

Israel hat außerdem mehr als 64 Sportanlagen in Gaza zerstört, darunter neun der zehn Fußballstadien.

Der Oktober war ein besonders blutiger Monat für die Sportler aus Gaza, da er mit dem völkermörderischen Angriff Israels auf den nördlichen Gazastreifen zusammenfiel, bei dem das Gebiet fast vollständig isoliert wurde, mehr als 1.800 Menschen seit Anfang Oktober getötet, mehr als 100.000 Menschen gewaltsam vertrieben, die humanitäre Hilfe für die schätzungsweise 75.000 verbliebenen Menschen eingestellt und eine Hungersnot über sie gebracht wurden.

Herzzerreißend

Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Todesopfer unter den Athleten stark von 454 auf 523 gestiegen. Mit anderen Worten: Israel hat im vergangenen Monat mehr als zwei Athleten pro Tag getötet.

„Es ist herzzerreißend“, sagte Morsy gegenüber The Electronic Intifada. “Es ist herzzerreißend, dass die Tötung unschuldiger Menschen weitergeht, dass unsere Fußballspieler ermordet werden.“

Morsys Bereitschaft, sich gegen Israels Gräueltaten in Gaza auszusprechen, hat ihm viele Fans in dem Gebiet eingebracht und steht in krassem Gegensatz zu den halbherzigen Positionen der FIFA, des internationalen Fußballverbandes, und der UEFA, des europäischen Fußballverbandes, in dem Israel Mitglied ist, obwohl es nicht in Europa liegt.

Nur eine Woche nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 kündigte die FIFA an, dass sie ein Verbot für die russische Nationalmannschaft und die russischen Vereine verhängen werde, um sie daran zu hindern, außerhalb ihres eigenen Landes an Wettbewerben teilzunehmen.

Doch fast 14 Monate nach Beginn des Völkermords in Gaza haben weder die FIFA noch die UEFA Maßnahmen gegen die israelische Nationalmannschaft oder die Ligavereine verhängt, sodass israelische Fans – von denen einige bekanntermaßen rassistisch sind – weiterhin in ganz Europa wüten können.

Unterdessen geht die Gewalt Israels gegen Athleten und Sportanlagen in Gaza unvermindert weiter.

Am 11. November tötete Israel bei Angriffen auf das Flüchtlingslager Nuseirat und Gaza-Stadt Eyad Abu-Khater und Hisham Al-Thaltini, die für die Vereine al-Tuffah bzw. Falasteen spielten.

Am 5. November griffen israelische Flugzeuge auch das Hauptquartier des Al-Maghazi-Clubs an und töteten den Basketballspieler Firas al-Sharkh.

„Ich fürchte jeden Tag den Tod“

Am 30. Oktober kamen bei den wahllosen Angriffen Israels der Nachwuchstalent Abdul-Qader Abu-Samra von der al-Mohatarafin-Akademie und der kleinwüchsige Nationalspieler Salah Shabaan ums Leben.

Die überlebenden Sportler leben, wie alle Überlebenden in Gaza, in ständiger Angst.

Muhammad al-Sharif, 18, ist Torwart beim Gaza Sport Club. Wie alle anderen in Gaza hat auch Muhammad die 14-monatige israelische Offensive direkt zu spüren bekommen.

Sein Haus in Gaza-Stadt wurde zerstört, sein Verein dem Erdboden gleichgemacht und sein Bruder getötet. Muhammad selbst ist nun im Flüchtlingslager Nuseirat untergebracht.

Trotz des Schreckens und der Tragödie ist er weiterhin entschlossen, seinen Traum zu verfolgen, ein Profispieler zu werden, wie sein Vorbild Thibaut Courtois, der belgische Torhüter von Real Madrid.

Es ist eine Mischung aus „Depression und Verzweiflung, seit 14 Monaten keinen Ball mehr getreten zu haben“, sagte Muhammad. „Ich träume nur davon, meine Karriere wieder aufzunehmen.“

Im Flüchtlingslager nimmt er regelmäßig an einem lockeren organisierten Fünf-gegen-Fünf-Spiel teil, um seine Fitness zu erhalten. Aber die Realität um ihn herum verfolgt ihn.

„Ich fürchte den Tod jeden Tag“, sagte Muhammad gegenüber The Electronic Intifada. “Ich glaube nicht, dass wir hier eine Zukunft haben. Der Sport wurde stark dezimiert. Es gibt keine Vereine und keine Stadien mehr, und viele Spieler und Trainer wurden getötet.“

Muhammad sagte, dass er sich nicht nur von der FIFA im Stich gelassen fühle, sondern auch von der Fußballgemeinschaft im Allgemeinen.

„Von allen Fußballern auf der ganzen Welt zeigen nur wenige ihre Unterstützung für uns“, sagte Muhammad gegenüber The Electronic Intifada und nannte dabei einige Namen, darunter Sam Morsy.

„Es gibt mir Hoffnung, dass jemand wie er uns unterstützt. Ich hoffe, dass sich ihm noch mehr anschließen werden.“

Was ist nötig?

Aber es ist das mangelnde Handeln der FIFA, das wirklich schmerzt.

„Ich weiß nicht, wie viele Spieler noch getötet werden müssen, bevor die FIFA Israel vom Fußball verbannt“, sagte Nader al-Jayoushi, der stellvertretende Generalsekretär des Palästinensischen Olympischen Komitees, gegenüber The Electronic Intifada. “Israel hat den Sportsektor in Gaza systematisch ins Visier genommen und dezimiert.“

Al-Jayoushi lobte die Sportler und Fußballer auf der ganzen Welt, die ihre Solidarität lautstark zum Ausdruck gebracht haben – darunter Morsy und Anwar El Ghazi von Cardiff City, der seinen deutschen Verein Mainz 05 erfolgreich wegen ungerechtfertigter Entlassung verklagte, nachdem er im November 2023 wegen eines Social-Media-Posts zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser entlassen worden war.

„Wir brauchen mehr von ihnen, um Sanktionen gegen Israel zu verhängen und das Bewusstsein für unsere Sache zu schärfen. Sie sind wirklich ein Teil unserer Familie.“

Dieses familiäre Gefühl wird erwidert. Morsy sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass die Unterstützung der Fans in Gaza eine Inspiration sei, und lobte die Palästinenser in Gaza als „wahre Helden“.

„Die Tapferkeit und der Mut des palästinensischen Volkes inspirieren mich unglaublich. Ich wünsche mir, dass eines Tages alle Athleten in Gaza erfolgreich sein und ein glückliches Leben führen können.“

Er sagte auch, dass das Schweigen der Welt zutiefst beunruhigend sei.

„Es ist sehr traurig, dass die Welt schweigt, während die Gräueltaten weitergehen. Was insbesondere den Spielern und den Menschen in Palästina im Allgemeinen widerfährt, ist unglaublich. Mein Herz und meine Gebete sind bei ihnen allen“, sagte Morsy.

Nujum, eine in Großbritannien ansässige Organisation zur Unterstützung muslimischer Sportler, sagte, dass der Verlust so vieler junger Sportler in Gaza nicht nur individuelle Hoffnungen zunichte macht, sondern auch den Sportsgeist in der Region schwächt.

„Es ist herzzerreißend, von der Anzahl der in Gaza getöteten Fußballer zu hören“, sagte Ebadur Rahman, Gründer und Geschäftsführer von Nujum, gegenüber The Electronic Intifada. “Es hat eine bleibende Narbe im Herzen der Sportwelt hinterlassen und ist eine deutliche Erinnerung an die verheerenden Auswirkungen des Krieges auf unschuldige Menschenleben.“

Und er wollte unbedingt eine Botschaft an die palästinensischen Fußballspieler übermitteln.

„Ihr seid nicht vergessen. Obwohl 14 lange Monate vergangen sind, ohne dass ihr spielen konntet, inspirieren uns eure Liebe, Stärke, euer Kampfgeist und eure Leidenschaft für den Fußball weiterhin“, sagte Rahman. “Ihr zeigt uns allen, dass Fußball mehr ist als nur ein Sport; er ist eine Gemeinschaft und eine Bewegung, die uns in Momenten der Freude, des Leids und der Solidarität vereint.“

Abubaker Abed ist Journalist und Übersetzer aus dem Flüchtlingslager Deir al-Balah in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …