Biden became ‚Genocide Joe‘ thanks to the Israel lobby Why is Biden helpless to do what any decent person would do and oppose Israel’s apocalyptic destruction and massacres in Gaza? Because he worries about losing the organized Jewish community’s support.

Netanjahu und Biden treffen sich, 14. Juli 2022. Foto vom Pressebüro der israelischen Regierung.

Warum ist Biden hilflos, das zu tun, was jeder anständige Mensch tun würde, und sich Israels apokalyptischen Zerstörungen und Massakern in Gaza entgegenzustellen? Weil er befürchtet, die Unterstützung der organisierten jüdischen Gemeinschaft zu verlieren.

Biden wurde dank der Israel-Lobby zum „Völkermord-Joe“

Von Philip Weiss

November 29, 2023

Beim Erntedankfest nahm mich ein Freund beiseite und sagte: „Wie kann Israel damit durchkommen? Sie rotten diese Menschen aus, man kann es mit eigenen Augen sehen. Aber die Leute hier verlieren ihren Job, wenn sie in den sozialen Medien etwas dagegen sagen. Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben ihre Arbeit in Krankenhäusern verloren.“

Mein Freund ist nicht allein. Die Kehrseite der Tatsache, dass unsere Regierung grünes Licht für Israels nicht enden wollende Massaker und Zerstörungen im Gazastreifen gibt, wo Krankheiten und Hungersnöte drohen, ist, dass sich viele die gleichen Fragen stellen. Warum ist Joe Biden nicht in der Lage, das zu tun, was jeder anständige Mensch und jeder Führer tun würde – zu sagen: Stoppt diesen Wahnsinn jetzt!

Eine überwältigende Mehrheit der Länder in der Region und der Welt hat die brutale Militäroffensive verurteilt – was die BBC als „apokalyptisch“ beschreibt und ein hoher UN-Beamter als „die schlimmste“ Zerstörung bezeichnet, die er je gesehen hat. („Sie haben aufgehört, die Zahl der getöteten Frauen und Kinder zu zählen… Es ist ein totales Gemetzel.“)

Und die progressive demokratische Basis ist entsetzt. Und es gab Rücktritte im Außenministerium und bei den Mainstream-Medien. Auch wenn Israelis regelmäßig in unseren Sendungen auftreten und Biden für seine unerschütterliche Unterstützung danken.

Die Antwort auf dieses Rätsel ist, dass Biden die innenpolitischen Kosten fürchtet: den Verlust der Israel-Lobby innerhalb der Demokratischen Partei. Biden fürchtet die Entfremdung des jüdischen Establishments, das sich seit mehr als 50 Jahren dem Grundsatz verschrieben hat, dass es zwischen den Regierungen der USA und Israels keinen Unterschied geben darf, selbst wenn Kriegsverbrechen über den Äther gehen.

Diese Dynamik wird in unseren Medien nur selten thematisiert, weil man glaubt, sie fördere antisemitische Theorien über jüdische Kontrolle. Sogar das Ansprechen der Israel-Lobby wird als Verschwörungstheorie mit gesetzeswidrigen Folgen bezeichnet – wie zum Beispiel der berichtete Vandalismus am Haus des Leiters der Israel-Lobbygruppe AIPAC in Los Angeles, wo rote Farbe auf sein Grundstück geschleudert wurde, während Demonstranten „Babykiller“ riefen.

Es gibt viele Anzeichen dafür, dass die Unterstützung der Lobby für Biden von Bedeutung ist.

Juden sind ein wichtiger Teil von Bidens demokratischer Basis. 70 Prozent der Juden geben an, Demokraten zu sein. Und die jüdische Gemeinschaft scheint Israel mit überwältigender Mehrheit zu unterstützen, so wie sie es auch während anderer historischer Krisen getan hat – mit bemerkenswerten und ehrenwerten Ausnahmen. Wir arbeiten rund um die Uhr, um dem israelischen Volk dringende Hilfe zu bringen“, verkündet die Jewish Federations in ihrer regelmäßigen Werbung auf WNYC, dem NPR-Sender, den ich höre.

Der Dissens der liberalen Zionisten ist vorbei – J Street ist wieder auf der Seite der rechten Pro-Israel-Gruppen, die Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ unterstützen und einen Waffenstillstand ablehnen.

Die Zionisten lassen ihre politischen Muskeln unbemerkt spielen. Die AIPAC plant angeblich eine millionenschwere Offensive, um israelkritische Kongressabgeordnete aus dem Rennen zu werfen. Einem progressiven Senatskandidaten in Michigan wurden Berichten zufolge 20 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden von einem ehemaligen AIPAC-Spender angeboten, damit er seine Kandidatur aufgibt und stattdessen gegen die Abgeordnete Rashida Tlaib antritt. Großspender haben aus Verärgerung über antizionistische Demonstrationen und Äußerungen von Lehrkräften Spenden von Universitäten zurückgezogen oder damit gedroht. In einer Forbes-Schlagzeile hieß es, ein „jüdischer Milliardär“ ziehe sein Geld von der Columbia ab; und die feigen Äußerungen des Präsidenten von Harvard und auch der Columbia, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzen, scheinen Reaktionen auf den Druck der Spender zu sein. Das Verbot pro-palästinensischer Gruppen an der Columbia wird vom Präsidenten und dem ehemaligen Präsidenten unterstützt und hat die akademische Gemeinschaft aufgeschreckt.

Die Medien stehen unter ähnlichem Druck von oben durch die Israel-Befürworter. „Wir sind entsetzt und zutiefst betrübt über den brutalen Angriff auf Israel“, sagte der Vorsitzende von Comcast/MSNBC (der einst an den israelischen Makkabi-Spielen teilnahm) letzten Monat, als Israel bereits den Gazastreifen bombardierte.

Der CEO von Warner/CNN, David Zaslav, gab ebenfalls eine Erklärung zur Unterstützung Israels ab, nachdem es „einen der tödlichsten [Tage] in der jüdischen Geschichte seit dem Holocaust“ erlebt hatte. Später wurde berichtet, dass Zaslav erwägt, sich an einer 50 Millionen Dollar teuren Werbekampagne zu beteiligen, um „die Hamas gegenüber dem amerikanischen Volk als terroristische Organisation zu definieren“.

Die Berichterstattung von CNN war eindeutig pro-israelisch, ebenso wie die von MSNBC. Beide Sender haben zwar Berichte ausgestrahlt, die den palästinensischen Albtraum der letzten sieben Wochen schildern, doch im Allgemeinen war die Berichterstattung aus israelischer Sicht und oft in einem propagandistischen Tonfall gehalten. Israelische Regierungssprecher sind häufig zu Gast, und die zionistische Ideologie ist in den liberalen Medien fest verankert. Wolf Blitzer arbeitete einst für das AIPAC, der Redakteur von The Atlantic war einst israelischer Gefängniswärter, und Tom Friedman sagte 2021 vor einem jüdischen Publikum: „Israel hat mich auf den Arm genommen“ und „Machen Sie sich keine Sorgen. In Zeiten der Krise weiß ich, wo ich sein werde. Wenn der jüdische Staat bedroht ist“. Joe Scarborough setzt regelmäßig Antizionismus mit Antisemitismus gleich.

Unsere offizielle politische Kultur ist zionistisch. Joe Biden nennt sich selbst einen Zionisten. Im letzten Sommer nahm der Minderheitenführer des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, 22 demokratische Kongressabgeordnete im ersten Jahr auf eine Reise nach Israel mit und stand an der Seite von Netanjahu, neben dem Chef der AIPAC (dessen Haus das Ziel von Demonstrationen ist).

Biden und Jeffries sind sicherlich besorgt über die Geldbeschaffung der Demokraten. Israel-Unterstützer sorgen mit Wahlkampfspenden dafür, dass die politische Debatte in den USA „extrem eng bleibt“, wie Nathan Thrall 2019 in der New York Times schrieb.

„Trotz pointierter Kritik an der amerikanischen Unterstützung für Israel durch Abgeordnete wie Betty McCollum aus Minnesota, [Rashida] Tlaib und [Ilhan] Omar gibt es unter den Demokraten wenig Bereitschaft, sich öffentlich für eine grundlegende Änderung der langjährigen Politik gegenüber Israel einzusetzen“, so Thrall. „Zum Teil, so sagen einige Hill-Mitarbeiter und ehemalige Beamte des Weißen Hauses, liegt das am Einfluss der Megasponsoren: Von den Dutzenden persönlicher Schecks über 500.000 Dollar, die 2018 an das größte PAC der Demokraten, das Senate Majority PAC, ausgestellt wurden, stammten rund drei Viertel von jüdischen Spendern. Dies liefert Futter für antisemitische Verschwörungstheorien und ist für manche der Elefant im Raum. Obwohl die Zahl der jüdischen Spender, von denen bekannt ist, dass sie einer israelfreundlichen Politik Vorrang vor allen anderen Themen einräumen, gering ist, gibt es nur wenige, wenn überhaupt, die in die entgegengesetzte Richtung drängen.“

Ja, es geht um „jüdische Spender“. Bei J Street beschrieben Politikexperten 2016 das „gigantische“ und „schockierende“ Ausmaß der jüdischen Spender in den Kampagnen der Demokratischen Partei – die als pro-israelisch wahrgenommen werden. Eine ehemalige Finanzdirektorin für viele demokratische Kongresskampagnen sagte, sie habe sich immer an die AIPAC gewandt, um ein Positionspapier zu Israel zu erhalten, bevor sie sich um Geld von der jüdischen Gemeinschaft bemühte.

Um zu verstehen, was Joe Biden denkt, lohnt es sich, einen Blick in die Geschichte der Präsidentschaftswahlen zu werfen, um uns daran zu erinnern, welche Bedeutung die Israel-Lobby hat. Ein paar Schlüsselmomente:

-Truman setzte sich über sein eigenes Außenministerium und seine eigene Ablehnung der Idee eines religiösen Staates hinweg, um die Gründung Israels zu unterstützen und dann ein Auge zuzudrücken, wenn es sich ausweitete. John Judis schrieb in seiner Geschichte „Genesis“, dass Truman dies tat, weil er 100.000 Dollar von den politischen Spendern Abe Feinberg und Ed Kaufmann brauchte – eine riesige Summe im Jahr 1948 – für eine Wahlkampfreise durch den Mittleren Westen, als seine Kampagne pleite war und Thomas Dewey drohte, ihn zu einem „One-Timer“ zu machen.

Sowohl Jimmy Carter als auch George H.W. Bush verloren ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus, und es heißt, dass beide Politiker die Israel-Lobby als einen Faktor für diese Verluste ansahen.

Carter forderte Israel wiederholt wegen seiner Siedlungen heraus und glaubte, dass ihn die Auseinandersetzung mit Israel und seiner amerikanischen Lobby seinen Posten kostete. „Ich glaube, dass Carter seit den New Yorker Vorwahlen [im März 1980] den Eindruck hatte, dass die New Yorker Juden ihn nicht nur in den Vorwahlen besiegt hatten, sondern auch ein Faktor für seine Niederlage im November waren“, schreibt Carters Berater Stuart Eizenstat.

Bush schlug Israel auch wegen der Siedlungen, „weil ich glaube, dass das amerikanische Volk das will“, sagte er. Aber Bill Clinton kandidierte 1992 mit der Unterstützung der Israel-Lobby rechts von Bush und besiegte ihn. Tom Friedman fasste die Lektion zusammen: „Präsident Bush der Erste stand eines Tages vor dem Weißen Haus und sagte, ich bin ein einsamer Mann, der sich gegen die Israel-Lobby stellt. Was daraufhin geschah… ist, dass die Republikaner nach Bush I, und am deutlichsten bei seinem Sohn Bush 2, die strategische Entscheidung trafen, dass sie nie wieder pro-israelisch sein werden. Sie glauben, dass sie das eine Menge Wählerstimmen gekostet hat.“

-Obama hat die gleiche Rechnung gemacht. Sein Bedürfnis nach der Unterstützung von Haim Saban und anderen „großen jüdischen Spendern“ habe ihn dazu gebracht, Israels unendliche Landnahme zuzulassen, schreibt Judis. Und Obamas Berater Ben Rhodes bestätigt diese Ansicht. Als Obama und Netanjahu im Jahr vor Obamas Wiederwahlkampagne aneinandergerieten, musste Rhodes „eine Liste führender jüdischer Spender anrufen … um sie von Obamas Pro-Israel-Glaubwürdigkeit zu überzeugen“.

Obama wartete bis zu seiner zweiten Amtszeit, um sich 2015 mit Israel über das Iran-Abkommen anzulegen. In einer großen Rede sagte er, dass Israel das einzige Land der Welt sei, das sich dem Abkommen widersetze. Und obwohl Benjamin Netanjahu in seiner Ablehnung völlig „aufrichtig“ ist, sagte Obama: „Als Präsident der Vereinigten Staaten wäre es eine Missachtung meiner verfassungsmäßigen Pflicht“, sich Israels Wünschen in dieser Angelegenheit zu beugen.

-Trump hat natürlich seine Pflicht vernachlässigt. Er hat alles getan, was Israel wollte, einschließlich der Aufkündigung des Iran-Abkommens, der Verlegung der Botschaft und der Legalisierung illegaler Siedlungen – alles, um die Unterstützung seines größten Spenders Sheldon Adelson zu erhalten, der den Republikanern Hunderte von Millionen gegeben hat.

Dies ist die Geschichte, die für Joe Biden zählt. Er wird sich an die Spielregeln halten, die sich im Laufe seines Lebens herausgebildet haben – ungeachtet der wachsenden Sympathie für die Palästinenser in der demokratischen Basis, die in jeder Umfrage deutlich wird.

Das Gute an der heutigen Krise ist, dass der Einfluss der Lobby nackt ist. „Der schläfrige Joe hat einen neuen Spitznamen – Völkermord-Joe“, scherzte ein anderer Freund beim Erntedankfest. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass Biden die Aufrufe der Welt zum Waffenstillstand oder die Empörung seiner eigenen Basis über die Bilder abgeschlachteter palästinensischer Familien und Kinder ignoriert – unmöglich, sich das ohne den Einfluss der organisierten jüdischen Gemeinschaft vorzustellen, die sich offensichtlich nicht um diese Opfer kümmert oder, wenn sie sie erwähnt, sagt, dass die Hamas die Schuld trägt.

Ein weiterer positiver Effekt dieser Krise ist, dass sie ein anderes Bild der jüdischen Gemeinschaft als die blinde Unterstützung Israels vermittelt hat: die energische Opposition gegen Israels Militarismus unter jungen und progressiven Juden. Man denke nur an die unglaublichen Waffenstillstandsdemonstrationen, die von IfNotNow und Jewish Voice for Peace organisiert wurden. Das Wachstum des Antizionismus wird die jüdische Gemeinschaft verändern (und erlösen). Und auch ein wichtiger Faktor für die Veränderung der US-Politik sein.

Übersetzt mit Deepl.com



